Клаудио Раниери с отворени обятия към "Скуадра адзура": Готов съм за ново предизвикателство

Легендарният италиански треньор Клаудио Раниери, чийто опит и харизма са оставили траен отпечатък в световния футбол, даде ясно да се разбере, че е напълно отворен към възможността да се присъедини към националния отбор на Италия – независимо дали като наставник, или в ролята на директор.

В интервю за Sky Sport Italia 74-годишният специалист сподели, че вече няма ангажименти, които да го възпират от нови предизвикателства. „Преди отказвах, защото бях зает с работата си в Рома и не можех да се разкъсвам между две длъжности. Сега обаче съм свободен. Ако получа покана – защо не? Никога не казвай никога“, заяви Раниери с усмивка.

Попитан дали би приел поста на селекционер или би се задоволил с директорска позиция, Раниери бе категоричен: „Не мога да кажа предварително. Когато родината ти те повика, просто казваш „да“ – без колебание.“

Освен бъдещите си планове, Раниери не пропусна да спомене и специалното си място в историята на Лестър Сити. Той разкри, че ще присъства на тържествата по случай десетата годишнина от сензационната титла във Висшата лига. „Жалко е, че клубът изпадна до трето ниво, но скоро ще се върна в Лестър, за да отпразнуваме заедно този незабравим успех. Феновете искат да преживеят отново магията от онези дни“, сподели с носталгия Раниери.