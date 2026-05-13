Локомотив Пловдив изненада феновете с лимитирана тениска за финала срещу ЦСКА

Локомотив Пловдив подготви истински празник за своите привърженици преди дългоочаквания финал за Купата на България срещу ЦСКА, който ще се проведе на 20 май. Клубът не само прикани запалянковците да си осигурят място на стадиона, но и представи ексклузивна фенска тениска, създадена специално за историческия сблъсък.

Димитър Илиев, капитанът на "черно-белите", заедно с Каталин Иту, демонстрираха пред всички как трябва да изглежда истинският локомотивец на финала. Новата фланелка, която вече може да бъде открита в официалния магазин на клуба, впечатлява с уникален колаж и вдъхновяващ надпис: „Локомотив Пловдив – докато сърцето бие“.

Продажбата на билети за секторите "А" и "Б" вече е в разгара си. Пропуските за сектор "Б" са достъпни както онлайн, така и на касите на стадион "Лаута", докато тези за сектор "А" се предлагат единствено на място. Работното време на касите е от 11:00 до 19:00 часа, без почивен ден.

Цени на билетите:

- Сектор "Б": 12 евро (23,47 лв.)

- Сектор "А": 20 евро (39,12 лв.)

- Ложа 6 и 7, сектор "А": 40 евро (78,23 лв.)

Децата до 7 години влизат безплатно, но без право на запазено място.

За всички малчугани до 16 години е задължително присъствието на придружител и попълнена декларация.

Освен на стадиона, билети могат да бъдат закупени и през платформата Eventim.bg, на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти.