Пробивът на дамите в германския футбол продължава с историческо назначение в Хамбургер

Хамбургер обяви, че 40-годишната Катлийн Крюгер застава начело на спортния сектор на клуба. С този ход тя се превръща в първата жена, заемаща поста спортен директор в Бундеслигата – истински вододел в историята на елитния футбол в Германия. Назначението идва само месец след като Мари Луиз Ета пое кормилото на Унион Берлин, затвърждавайки тенденцията за все по-осезаемо женско присъствие в традиционно мъжки среди.

Катлийн Крюгер не е ново име за футболните среди. Родена в малкото градче Ехинг, само на 18 километра от Мюнхен, тя израства с любов към спорта, вдъхновена от семейните посещения на мачовете на Байерн. Макар да започва с карате, футболът бързо я пленява със своята динамика и отборен дух. На едва 19 години Крюгер подписва първия си професионален договор с Байерн Мюнхен и дебютира в Бундеслигата като полузащитник. За съжаление, серия от контузии и финансови предизвикателства я принуждават да прекрати състезателната си кариера само на 24 години. Но Катлийн не се отказва – тя се впуска в изучаването на международен мениджмънт и паралелно започва работа в административния екип на женския отбор на Байерн.

С времето Крюгер се утвърждава като незаменим мениджър в сянка. През 2009 г. тя преминава успешно стаж като асистент на спортния директор на мъжкия тим, а скоро след това получава постоянна позиция. Легендарният Ули Хьонес лично препоръчва Катлийн заради нейните изключителни организационни и бизнес умения. В Байерн тя се грижи за всеки детайл – от логистиката на гостуванията до ежедневните нужди на играчите. Офисът ѝ на тренировъчната база на Säbener Straße се превръща в притегателен център за футболистите, които често търсят съвет или просто приятелски разговор. Сред най-близките ѝ съмишленици са звезди като Кимих, Гнабри и Алаба.

„Изключително съм благодарна за оказаното доверие. За мен е чест да бъда част от развитието на клуб с такава история като Хамбургер“, споделя развълнуваната Крюгер. Ръководството на HSV подчертава, че нейният богат опит и професионализъм са ключови за дългосрочната стратегия на клуба. Договорът ѝ е до 2030 година – ясен знак за сериозните намерения на тима.