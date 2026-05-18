Спортът по ТВ в понеделник (18 май)

Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Себастиан Баес - Алекс Микелсън
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Артур Риндеркнеш - Тиаго Тиранте
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Стефанос Циципас - Джовани Мпечи Перикар
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Раул Бранкачо - Стан Вавринка
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Лоренцо Сонего - Едас Бутвилас
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Франсиско Серундоло - Алекс де Минор
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Яник Ханфман - Макс Шьонхаус
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Маркос Гирон - Бен Шелтън
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Якуб Меншик - Ян-Ленард Щруф
Макс спорт 2
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Финландия - САЩ
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Чехия
Нова спорт
19:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Славия"
Диема спорт
19:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Септември" (София)
Диема спорт 3
19:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Спартак 1918" (Варна)
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Бърнли"
