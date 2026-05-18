Спортът по ТВ в понеделник (18 май)

18 Май, 2026 06:41 1 157 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Себастиан Баес - Алекс Микелсън
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Артур Риндеркнеш - Тиаго Тиранте
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Стефанос Циципас - Джовани Мпечи Перикар
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Раул Бранкачо - Стан Вавринка
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, Лоренцо Сонего - Едас Бутвилас

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Франсиско Серундоло - Алекс де Минор
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Яник Ханфман - Макс Шьонхаус
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Маркос Гирон - Бен Шелтън
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, Якуб Меншик - Ян-Ленард Щруф

Макс спорт 2

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Финландия - САЩ
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Чехия

Нова спорт

19:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Славия"

Диема спорт

19:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Септември" (София)

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Спартак 1918" (Варна)

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Бърнли"


