ISW: Ударите на Украйна разкриха неспособността на Путин да опази Москва

Серията от украински удари срещу Москва и Московска област на 16 и 17 май е показала, че Русия изпитва сериозни затруднения в защитата на столицата си. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), според който атаките са предизвикали силно недоволство сред руските ултранационалистически военни блогъри, предава News.bg.

Според наблюдателите, блогърите са изразили остро недоволство от неефективността на руската противовъздушна отбрана, особено в района на Москва, и са предупредили, че Украйна разполага с все по-големи способности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Част от тях дори са призовали за ответни действия, включително използване на тактически ядрени оръжия.

Критики са били отправени и към решението на руските власти да ограничат мобилния интернет, което според някои коментатори не е допринесло за предотвратяване на атаките.

В същото време Кремъл е реагирал сдържано, като според ISW това е опит да се омаловажи значението на ударите и да се избегне обществен натиск за по-остър отговор.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди украинските атаки заради предполагаемите им последици за цивилното население, без да коментира пораженията върху военнопромишлени и енергийни обекти.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия като ядрена сила не може да бъде заплашена и че съществуването ѝ не е поставено под риск.

Независимият руски медиен проект Агентство съобщава, че държавните телевизии Первый канал, Россия-1 и НТВ са отделили едва около минута на събитията, съсредоточавайки се основно върху последствията за цивилните.

По данни на украинските власти, атаките са били насочени срещу ключови обекти от руската отбранителна и енергийна инфраструктура. Сред засегнатите цели са заводът за полупроводници Ангстрем в Зеленоград, технопаркът Елма, нефтената помпена станция „Солнечногорск“, Московската рафинерия в Капотня и станцията „Володарск“.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската ПВО е свалила над 120 украински дрона в рамките на два дни, но потвърди, че рафинерията е била засегната.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за щети по инфраструктурни обекти и жилищни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ударите са били отговор на засилените руски атаки срещу украински градове.

Атаките са довели и до сериозни смущения във въздушния трафик. По информация на руските власти, са били въведени временни ограничения във въздушното пространство, а десетки полети са били пренасочени или забавени, включително на Летище Шереметиево.