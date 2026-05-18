ISW: Ударите на Украйна разкриха неспособността на Путин да опази Москва

Серията от украински удари срещу Москва и Московска област на 16 и 17 май е показала, че Русия изпитва сериозни затруднения в защитата на столицата си. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), според който атаките са предизвикали силно недоволство сред руските ултранационалистически военни блогъри, предава News.bg.
Според наблюдателите, блогърите са изразили остро недоволство от неефективността на руската противовъздушна отбрана, особено в района на Москва, и са предупредили, че Украйна разполага с все по-големи способности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Част от тях дори са призовали за ответни действия, включително използване на тактически ядрени оръжия.
Критики са били отправени и към решението на руските власти да ограничат мобилния интернет, което според някои коментатори не е допринесло за предотвратяване на атаките.
В същото време Кремъл е реагирал сдържано, като според ISW това е опит да се омаловажи значението на ударите и да се избегне обществен натиск за по-остър отговор.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди украинските атаки заради предполагаемите им последици за цивилното население, без да коментира пораженията върху военнопромишлени и енергийни обекти.
От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия като ядрена сила не може да бъде заплашена и че съществуването ѝ не е поставено под риск.
Независимият руски медиен проект Агентство съобщава, че държавните телевизии Первый канал, Россия-1 и НТВ са отделили едва около минута на събитията, съсредоточавайки се основно върху последствията за цивилните.
По данни на украинските власти, атаките са били насочени срещу ключови обекти от руската отбранителна и енергийна инфраструктура. Сред засегнатите цели са заводът за полупроводници Ангстрем в Зеленоград, технопаркът Елма, нефтената помпена станция „Солнечногорск“, Московската рафинерия в Капотня и станцията „Володарск“.
Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската ПВО е свалила над 120 украински дрона в рамките на два дни, но потвърди, че рафинерията е била засегната.
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за щети по инфраструктурни обекти и жилищни райони.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ударите са били отговор на засилените руски атаки срещу украински градове.
Атаките са довели и до сериозни смущения във въздушния трафик. По информация на руските власти, са били въведени временни ограничения във въздушното пространство, а десетки полети са били пренасочени или забавени, включително на Летище Шереметиево.
3 ТАЗИ СТАТИЯ
Коментиран от #55, #131
07:27 18.05.2026
4 Някой
Коментиран от #22, #122, #123
07:27 18.05.2026
5 Някой
Украйна утече.
Коментиран от #12, #19
07:29 18.05.2026
6 Фактите
Коментиран от #87
07:30 18.05.2026
8 Тази мисИрка
07:32 18.05.2026
9 Дара
07:32 18.05.2026
10 гост
07:32 18.05.2026
11 Дон Корлеоне
07:33 18.05.2026
12 Ае в-ата
До коментар #5 от "Някой":А монголските варвари държава ли са или сбирщина от заробени народи?
Коментиран от #29
07:35 18.05.2026
13 Българин 681
Ударите на Украйна по Moсква показват, но само на мислещите и използващите сивото си вещество, че Украйна по никакъв начин не трябва да влиза в HATO.
Освен ако не искаме Трета световна война де........
Коментиран от #108
07:37 18.05.2026
22 Морския
До коментар #4 от "Някой":Украйна не е нахлувала в Русия за да убива и мародерства.
Коментиран от #36, #48
07:45 18.05.2026
24 И да се знае!
Бангаранга!
07:48 18.05.2026
26 Пешо
Коментиран от #40
07:49 18.05.2026
27 ПАК ГОЛЯМО РАЗМАЗВАНЕ ЩЕ ИМА
07:49 18.05.2026
28 Кво ти пука
До коментар #23 от "Пич":Нали си плащат снарядите..
07:50 18.05.2026
29 Ха Ха
До коментар #12 от "Ае в-ата":Путин към атлантическа Европа: Ще Ви вразумим
07:51 18.05.2026
30 1001
Коментиран от #35
07:51 18.05.2026
31 На 30км от кремъл....
До коментар #7 от "Мишел":Удар по въоръжението на Путин: Дронове изгориха електронен комплекс край МоскваУкраински дронове удариха цели в и около Москва в нощта на 16 срещу 17 май – включително ключов център на руската отбранителна електроника. След удара избухна пожар в технопарк Елма в Зеленоград, на около 30 километра северозападно от Кремъл. Малко след това бяха докладвани и дронове на съоръжение за нефтени резервоари в Московска област.Човека на витоша е загинал от мечка.....
Коментиран от #70
07:51 18.05.2026
32 Руснаци
Коментиран от #151
07:51 18.05.2026
35 Карай направо
До коментар #30 от "1001":Ако не беше Путин,никой нямаше да напада Украйна.
Коментиран от #42, #51, #62
07:53 18.05.2026
36 Они
До коментар #22 от "Морския":Ама десетитетия мародерстваха в Украйна и убиваха.
Коментиран от #86
07:54 18.05.2026
37 Артилерист
Коментиран от #46, #50, #65, #114, #124
07:54 18.05.2026
40 Абе
До коментар #26 от "Пешо":Ти пази Одеса.
07:54 18.05.2026
42 Гого
До коментар #35 от "Карай направо":И щяха да оставят да направят бази на 500 километра от Москва ли. Прочети малко.
Коментиран от #91
07:56 18.05.2026
47 Българин
08:00 18.05.2026
48 Забравихте за Курския провал
До коментар #22 от "Морския":Украинците цял живот ще патят, ча слугуват на запада и решиха да трепят руснаци в Донбас.
Коментиран от #57
08:00 18.05.2026
До коментар #35 от "Карай направо":щеше да я смачка.
08:02 18.05.2026
И какъв е тоя възторг на Института, че народът на Русия все повече притискал Путин да го направи??!
Тия от Института съвсем ли откачиха? Нали уж ги бе грижа за Украйна? Че на Зеления не му пука от нищо, е ясно
Коментиран от #64, #78, #152
08:03 18.05.2026
54 дядо дръмпир
До коментар #34 от "Не лъже":А ти защо не караш Руска кола???обяснението на твоя въпрос е следното.В украйна няма избягали Българи ,докато в Германия има над 300000хиляди.......Та ти защо караш японски автомобил?
Коментиран от #61
08:05 18.05.2026
До коментар #3 от "ТАЗИ СТАТИЯ":укроинци са чисти руснаци, а макъдонци са българи..как още да ви обясня..от там идват проблеми..Европа иска да убива и засега успява да заличи милиони укропейтриоти..
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
08:07 18.05.2026
58 хълк
08:10 18.05.2026
62 Аха, разбрахме
До коментар #35 от "Карай направо":Ако го нямаше, Русия щеше позволи натовски бази в Крим и да си изтегли флота от там? И да остави бандерите да изтрепят руското население в Украйна!
У ред ли си бе?!!
Филатропа с конкурс те е избирал май!:)
08:11 18.05.2026
63 Владимир Путин, президент
Русия капитулира таваришчи, това е ☝️
Коментиран от #66
08:12 18.05.2026
64 Хм Хм
До коментар #53 от "А посочващия Институт":"А посочващия Институт посочил ли е, че Русия ако иска да изравни Киев и Лвов, може да го направи за един ден?"
Посочил е, че много иска, но не може. И то не за един ден, не за 4 години, а може би не и за 400 години.
Коментиран от #71, #82, #116, #130
08:12 18.05.2026
65 Тинтири минтири
До коментар #37 от "Артилерист":Путин загуби войната.Трябва да си слабо/умен ,за да не го разбереш.
Коментиран от #67, #69, #111
08:13 18.05.2026
66 Кога ве
До коментар #63 от "Владимир Путин, президент":Като си върна Донбас ли?😂🤣😂🤣
08:15 18.05.2026
67 Кога бе
До коментар #65 от "Тинтири минтири":Като си върна 1/4 от 404 ли? 🤣😂🤣😂
08:15 18.05.2026
68 Украйна - СВО Победа
"Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."
Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.
08:16 18.05.2026
69 1001
До коментар #65 от "Тинтири минтири":Що така бре? Друго чуваме и виждаме. Объркан съм!!!
Коментиран от #80
08:16 18.05.2026
70 В Кремъл знаят
До коментар #31 от "На 30км от кремъл....":че тия дронове и ракети не са украински! Нито нито насочването и подбора на целите!
Пече се!
Коментиран от #75
08:17 18.05.2026
71 Орешарски
До коментар #64 от "Хм Хм":Хумора ти ми хареса! Стари смешки, но пък евъргрийн:)
Но пак не стана ясно защо Института толкова иска общественото мнение в Русия да надделее над Путин???
08:27 18.05.2026
72 Скапан институт
08:28 18.05.2026
73 Путин
08:28 18.05.2026
74 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
08:28 18.05.2026
76 Учуден
08:31 18.05.2026
77 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
08:32 18.05.2026
78 И Института, както Зеленски
До коментар #53 от "А посочващия Институт":явно са силни скъпи химии и от нищо не им пука.
Интересно обаче, защо сайта е абониран за "докладите" им!?
08:34 18.05.2026
79 666
Коментиран от #139
08:35 18.05.2026
80 Гресирана ватенка
До коментар #69 от "1001":Понеже си слагаш малко грес 😁
08:35 18.05.2026
81 Аз карам украинска кола
До коментар #75 от "та защо се срамиш от руска кола,а ???":54 държави воюват срещу Русия чрез ръцете на мал00...мните укри и ПАК не могат да я победят. Сринаха ЕС.:))
08:36 18.05.2026
82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #64 от "Хм Хм":От руснак войник не става В това е проблема.
Коментиран от #83, #100
08:37 18.05.2026
84 Една мисъл не ми дава мира.
08:41 18.05.2026
85 Смех с ватенки
Коментиран от #140
08:43 18.05.2026
86 ПУТИН
До коментар #36 от "Они":Първо, това въобще не е вярно и второ: Каква работа имат пияните руснаци в Украйна. Като не им харесва да се бяха прибрали в Русия. Те и македонците репресират българите там ама не сме тръгнали да ги нападатме
Коментиран от #89
08:43 18.05.2026
87 Един
До коментар #6 от "Фактите":Нормално, нали си избрахте чорапа.
08:45 18.05.2026
88 Драскате си пропагандни статии
Коментиран от #93
08:46 18.05.2026
89 Освен 5 години
До коментар #86 от "ПУТИН":Да мрат за ботокса друга работа нямат😂
08:48 18.05.2026
90 Барактар
До коментар #75 от "та защо се срамиш от руска кола,а ???":"Правят се в Украйна" ама друг път!
Виж малките персонални дрончета, може и да им ги пращат в кашончета и с отверки и поялници да ги сглобяват по мазета, Но Фламинго и далекобойните дронове са си на миротворците и дори те ги насочват и изстрелват. Просто слагат "Сделано в Украiне" печат и се надяват да мине номера. И все Украйна да го отнася заради тях. Знаят, че егото на пианиста ще го кара да си приписва "победите" и не му дреме за украинците.
Но руснаците вече подготвят списъка,
08:50 18.05.2026
91 койдазнай
До коментар #42 от "Гого":Е сега, няма бази на 500 км от Москва. Но пък има системни удари по Москва. За сега малко, нататък повече.
Коментиран от #92
08:54 18.05.2026
92 И като предизвикваш Русия глупав
До коментар #91 от "койдазнай":какво те радва? В Украйна загиват хора! Така господарите ти вкараха и Украйна във война!
Коментиран от #94, #101, #117
08:57 18.05.2026
94 Цеко
До коментар #92 от "И като предизвикваш Русия глупав":Много руска смрадт.
Коментиран от #97
08:58 18.05.2026
96 Минавам само да кажа
Коментиран от #98, #99
08:59 18.05.2026
97 Глупака тролейки
До коментар #94 от "Цеко":не показва само своята деградация, а показва падението и дъното което е ударил запада да опре до глупаци за лъжи, пропаганда и простотия срещу Русия!
08:59 18.05.2026
98 Байко
До коментар #96 от "Минавам само да кажа":Виждам не си бил там.
09:05 18.05.2026
99 Знайко
До коментар #96 от "Минавам само да кажа":А тук е рай!
09:05 18.05.2026
100 Защо?
До коментар #82 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Отиди и пробвай ти. Ама сложи кафяви гащи да не личи много!
09:08 18.05.2026
101 Раша да не го игре сърдита
До коментар #92 от "И като предизвикваш Русия глупав":Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥
Коментиран от #113
09:17 18.05.2026
102 Крепостен на Хартиената мечка
09:17 18.05.2026
103 СБО провал
Коментиран от #121
09:18 18.05.2026
104 Героите на Украйна
Коментиран от #126
09:18 18.05.2026
105 ру БЛАТА
09:18 18.05.2026
106 УСПЕХ УКРАЙНА
09:18 18.05.2026
108 АУУУУУ
До коментар #13 от "Българин 681":ВОЯТ НА КОПЕЙКИТЕ Е МУЗИКА ЗА НАС 🤣🤣🤣
09:25 18.05.2026
109 Жужето е най слабия сатрап питекантроп
09:33 18.05.2026
110 Сталин ако беше жив
09:35 18.05.2026
111 От чужбина
До коментар #65 от "Тинтири минтири":Да, за това на Украйна гробищата продължават да растат. Поне сам на себе си вярваш ли си???
09:37 18.05.2026
112 Шойго
09:39 18.05.2026
113 Докато тролиш глупаво
До коментар #101 от "Раша да не го игре сърдита":В Украйна загиват хора!
09:40 18.05.2026
114 От чужбина
До коментар #37 от "Артилерист":Така е, ама някои не искат да го разберат. Зеленски веднъж си каза: -Давайте пари и ще се бием. Т.е войната се плаща от вън. И в крайна сметка е плаща Европа. Жалко за обикновените хора дето ги пращат на фронта и са като разходен материал. Жалко, защото ги лъжат като им набиват в главите някакъв фалшив патриотизъм, а властващите забогатяват чрез кражби. Зеленски и хунтата му не заслужават дори и куршум. Това е твърде малко, твърде леко наказание за тях. В момента когато тази война приключи е най-вероятно в остатъка от Украйна да започне нова война - гражданска.
09:52 18.05.2026
115 емил
Коментиран от #132, #137
09:53 18.05.2026
116 От чужбина
До коментар #64 от "Хм Хм":Този пишман "институт" публикува това което му е поръчано и платено. Забравя една важна подробност от изказване на Путин: -Искате дълга война, добре ще я имате! Т.е още в началото той си каза, че войната ще е дълга и не е споменавал за никакви 3 дни. Отделно изказване на Зеленски: -Давайте пари и ще се бием! Т.е на всички е ясно, че тази война се финансира от вън, някой друг е плаща, а украинците са само разходен материал. Този пишман институт да вземе да публикува кой и какво пари и оръжия е дал на украинската хунта. Отделно да каже къде реално са отишли парите и оръжията. ДА, много от парите и оръжията не са отишли по предназначение.
Коментиран от #128
10:07 18.05.2026
117 койдазнай
До коментар #92 от "И като предизвикваш Русия глупав":В Украйна не загиват хора. Те са убивани от руската армия! Руският президент се хвали, че до момента, по негова заповед са убити над 2 млн украинци. Вината им е, че не искали да се подчинявали и такива били руските интереси.
Коментиран от #118, #119
10:16 18.05.2026
118 В Украйна глупав
До коментар #117 от "койдазнай":загиват хора, заради зло като САЩ, което докара тази война и бавно и полека източва и унищожава ЕС.
10:18 18.05.2026
119 абе льольо
До коментар #117 от "койдазнай":"Руският президент се хвали, че до момента, по негова заповед са убити над 2 млн украинци". Дай линк да видим, къде и кога го е казал това Путин! Ееей, рано, рано ви хапят мухите!
Коментиран от #135
10:29 18.05.2026
121 Лесно е де са вдлъбнат
До коментар #103 от "СБО провал":СБО провал
45ОТГОВОР
Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
-;-
Лесно е де са вдлъбнат и да си мислиш че Земята е плоска, а Украйна е дълга 20-ина км- за 3 дни да я освободиш!
Не знам дали Генщаба на Рашмахта има дрегери , за да проверява Генералите и Фелдмаршалите как са олкохолно!
10:41 18.05.2026
122 Победителите не ги съдят, а те пишат
До коментар #4 от "Някой":историята. Нали виждаш какво се случва във всички настоящи конфликти? Погърмят малко, поизтрепят едно количество невинен народ и после политиците и от двете страни обявяват победа и всеки започва да пише историята от своята гледна точка, но всъщост няма никой осъден защото всички са победители, а победителите не ги съдят. Единствените победени са тези, на които им е отнет без причина животът и бадева са станали жертва на политическите разправии, а те политическите разправии за да не напиша почти ами винаги са за пари. Така че всичко е ясно , като бял ден или както е записал в книгата си Проповедника : Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето.
Коментиран от #125
10:43 18.05.2026
125 Дойчовците не твърдят че са победители
До коментар #122 от "Победителите не ги съдят, а те пишат":Победителите не ги съдят, а те пишат
10ОТГОВОР
До коментар 4 от "Някой":
историята. Нали виждаш какво се случва във всички настоящи конфликти? Погърмят малко, поизтрепят едно количество невинен народ и после политиците и от двете страни обявяват победа и всеки започва да пише историята от своята гледна точка,
...
-;-
Дойчовците не твърдят че са победители, ама икономиката им работи.
Чайниците твърдят че са работилницата на Света, ама вкъщи всичко китяайско ми е къшмер.
Пакистан и Иран са били купили ракетни комплекси от Чайниците ама аврейте и хамериканците за една нощ показаха къшмера на "Made in PRC"!
Водкаджиите ползвата "Сделано в СССП" и се видя колко пушек има само от НПЗ-тата им.
Бугарските Демократи разграбиха каквото можаха , ама едно вело състезание по асвалтите ги измъчи.
То не може 20-3-40% да заделяш за партокрацията и да си проспериращ!
Коментиран от #145
10:52 18.05.2026
126 Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса
До коментар #104 от "Героите на Украйна":Героите на Украйна
47ОТГОВОР
Жалкият ботоксов плъх Путйо себе си не може да опази, че другите москали щял да защитава - СМЯХ!
-;-
Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса
и ще бъде интересно ако некой дрон мине през разните С-400 и стигне до Бункера на Фюрера!
На рашистите ще им стигнат ли 10-дневен траур по кончината на Фюрера им!
Коментиран от #127
10:55 18.05.2026
127 Дронове
До коментар #126 от "Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса":не се свалят с С 400. Редно е да се информира глупака преди да троли, за да не изглежда глупаво!
Коментиран от #134
10:57 18.05.2026
128 Другарю кой поръча запалените НПЗ-та
До коментар #116 от "От чужбина":От чужбина
21ОТГОВОР
До коментар 64 от "Хм Хм":
Този пишман "институт" публикува това което му е поръчано и платено.
...
-;-
Другарю кой поръча запалените НПЗ-та и пропаганда ли е некадърността на рашистите да си опазят нажното- мани брлокове на руснаците- ами корабите, пристанищата, индустрията!
Ама колкото са тъпи товарищите, така вдлъбнати са и другарките и другарите!
Когато са планирали Прана "Укророса", рашистите пранирали ли са какви загуби ще имат????
Коментиран от #129
11:04 18.05.2026
129 Как се пази тероризъм
До коментар #128 от "Другарю кой поръча запалените НПЗ-та":Не помня да има държва да се е опазила. Та дай идея. Гледам спец го даваш.
11:08 18.05.2026
130 Рашистите ако искат моше Киев-3минути
До коментар #64 от "Хм Хм":Хм Хм
810ОТГОВОР
До коментар 53 от "А посочващия Институт":
"А посочващия Институт посочил ли е, че Русия ако иска да изравни Киев и Лвов, може да го направи за един ден?"
Посочил е, че много иска, но не може. И то не за един ден, не за 4 години, а може би не и за 400 години.
-;-
Рашистите ако искат моше Киев-3минути- сигерто горе-долу за толкова мините ще долети Ракетата са посдхосдящата Ядрена боетолонка, ама после вече не знам какво ще става!
Дано рашистите да имат добри преводачи, та да разберат какво ще им се каже заПОСЛЕДСТВИЯТА!
Иначе на 2 чаши водка и цялата Украйна могат да изравнят.
Ама като дойде ветреца от към Черното море и ще е жална им майка на Руснаците- къде ще се преселяват.
Товарищие са доказали че са тъпи- нека не се съмняваме в тъпотата им!
Коментиран от #133, #138, #142, #143, #144, #146, #147, #148, #149, #150
11:24 18.05.2026
131 Стотии се пишат, ама Путлер чете сводки
До коментар #3 от "ТАЗИ СТАТИЯ":ТАЗИ СТАТИЯ
6718ОТГОВОР
Я е писал лично Зеленски.
-;-
какво ли чете Путлер в Бункера!
11:26 18.05.2026
132 От чужбина
До коментар #115 от "емил":До теб не достига всичката информация. А това което достига до теб е преработено от медиите. Т.е много от информацията НЕ се споменава даже, че се е случило. Или един пример с натрапването на мнението "Киев за 3 дни". Путин НЕ е казвал подобно нещо. Това го каза някакъв от НАТО и след това фразата беше масово използвана с пропагандна цел.
11:28 18.05.2026
134 Другарю, те са сложили каквото -такова
До коментар #127 от "Дронове":Дронове
00ОТГОВОР
До коментар 126 от "Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса":
не се свалят с С 400. Редно е да се информира глупака преди да троли, за да не изглежда глупаво!
-;-
Може и да съм Глупак, ама не мога да знам дали С-400-500-600 са ги напаркирали тякъде си.
Ние глупавите соросоиди гледаме гениалините Путлероиди как се оакват!
А и нека русофилите да се информират от Гурольов- тое по-спец от всичките медиини звезди.
Симонян как само ентусиазиране- "Гу Господи! Щотакое украинскаармия- за 2 дня"!
А и Лайворенко убедено твърдеше че за 10-15 дни ще бъде решен проблема!
Другарки Другари, нали сте умните, знаещи и можеши- къде ви е движухата!
11:30 18.05.2026
137 Путлер амбицията не е национален интерес
До коментар #115 от "емил":емил
13ОТГОВОР
Гледа като ударен с мокър парцал когато преди няколко дена само за една нощ Русия беше атакувана с около 1000 дрона ? Колко ПВО системи трябват да бъдат изградени и то на огромна територия за да прикрият всичко това ? когатo цялата Западна военна промишленост доставя всякакви дронове , ново оборудване , всякакво оръжие и на всичко това да гледаш без никаква реакция? Това нормално явление ли е когато нямат Червени линии , Национални интереси
...
-;-
Какви национални интереси, когато един маняк от Ленинград си е поставил целта да върне велчието на Царскта Русия от времето на Николой -ІІ!
Те когато са подписали нещата в Беловежката гора на колко водки са били!
11:43 18.05.2026
139 123
До коментар #79 от "666":666
90ОТГОВОР
Въпрос защо сте толкова глупави та пишете всякакви безумия
-;-
То не може всички да са гениални
Ама става ясно
1-вия Къшщмер на Светот
2-та Армия на Светот
-3-тата Валута наСветот
ще загиват с тъпоумието си.
Бил Путлер, гениален, хитър, последователен , стратег .... т.д и т.д
къде е армията която да направи нужното за да се спаси Райха!
За армията
-1-Трилиони долари,
-2-индустрия загива
-3-човешки ресурси,
-4- замразени заплати и спестявания
и всичкото това заради кухината на тъпия им Фюрер!
11:48 18.05.2026
140 а ще се стигне до Подписваме Мир
До коментар #85 от "Смех с ватенки":Смех с ватенки
40ОТГОВОР
От Киев за два дня до браним Москва
-;-На 24.02.2022 година Фюрера савмоуверено четеше 6-те цели на Операцията
А след 1530 дни кой ще прочете декларацията за Подписваме Мир!
Колко пропаднали са рашистите!
11:51 18.05.2026
141 Слава кокаине
12:09 18.05.2026
145 Да ти отговоря по точки
До коментар #125 от "Дойчовците не твърдят че са победители":1.Дойчовците са организиран народ и може да не са писали история, но и не четяха написаната, ами план "Маршал" и арбайт , арбайт и така станаха велика икономика докато не решиха да сключат Шенгенското споразумение, да изпъдят източно европейците и да поканят бежанците. От тогава започна падението на Германия. Ние приехме валутата на Четвъртия райх в момент , в който тя вече беше минала зенита си и затова ще теглим повече негативи, тъй като позитивите свършиха.
2.Китайското има 6 нива качество. Ние купуваме най -евтиното и то не струва.
3,Чичо САМ не може да спечели в Иран по същата причина, поради която Русия не печели в Украйна и по същата, когато е спечелила срещу Османската империя през 1878г. Печели този, който има подкрепата на местното население. Качеството на китайските ракети има второстепенно значение в случая.
4,Сделано в СССР. Ами да иска доработка и често се налага да се въртиш около изделието с гаечни ключове, но сравнително евтино с не сложна изработка с лесна и евтина поддръжка и най-вече работещо. Останалото е сложно и озадачаващо скъпо т.е. "Бангаранга"
12:48 18.05.2026
151 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #32 от "Руснаци":Пак ли плашим гаргите шyмкарче ? Абсолютно нищо не може да стане.Русия не притежава военната сила ,нито възможности да направи каквото и да било.Затова и русНАZИте от отчаяност и безсилие воюват основно срещу цивилното население на Украйна,което прави русия освен фашистка държава също така и терориатична! Украйна доста успешно демилитаризира рашистките джуджета
14:31 18.05.2026
152 отчаян русофил
До коментар #53 от "А посочващия Институт":Как за един бе ? Не беше ли за три ? Ха ха ха.Ти гледсй Украйна да не реши да закрие Маскето за един ден ха ха ха
14:34 18.05.2026
153 Тити
17:53 18.05.2026