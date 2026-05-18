Новини
Свят »
Русия »
ISW: Ударите на Украйна разкриха неспособността на Путин да опази Москва

ISW: Ударите на Украйна разкриха неспособността на Путин да опази Москва

18 Май, 2026 07:19, обновена 18 Май, 2026 07:25 3 250 153

  • украйна-
  • путин-
  • москва-
  • ударите

Анализ на Института за изследване на войната (ISW) сочи, че атаките срещу руски военни и енергийни обекти са оголили неспособността на Кремъл да защити столицата, докато официалната реакция остава сдържана.

ISW: Ударите на Украйна разкриха неспособността на Путин да опази Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Серията от украински удари срещу Москва и Московска област на 16 и 17 май е показала, че Русия изпитва сериозни затруднения в защитата на столицата си. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), според който атаките са предизвикали силно недоволство сред руските ултранационалистически военни блогъри, предава News.bg.

Според наблюдателите, блогърите са изразили остро недоволство от неефективността на руската противовъздушна отбрана, особено в района на Москва, и са предупредили, че Украйна разполага с все по-големи способности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Част от тях дори са призовали за ответни действия, включително използване на тактически ядрени оръжия.

Критики са били отправени и към решението на руските власти да ограничат мобилния интернет, което според някои коментатори не е допринесло за предотвратяване на атаките.

В същото време Кремъл е реагирал сдържано, като според ISW това е опит да се омаловажи значението на ударите и да се избегне обществен натиск за по-остър отговор.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди украинските атаки заради предполагаемите им последици за цивилното население, без да коментира пораженията върху военнопромишлени и енергийни обекти.

От своя страна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Русия като ядрена сила не може да бъде заплашена и че съществуването ѝ не е поставено под риск.

Независимият руски медиен проект Агентство съобщава, че държавните телевизии Первый канал, Россия-1 и НТВ са отделили едва около минута на събитията, съсредоточавайки се основно върху последствията за цивилните.

По данни на украинските власти, атаките са били насочени срещу ключови обекти от руската отбранителна и енергийна инфраструктура. Сред засегнатите цели са заводът за полупроводници Ангстрем в Зеленоград, технопаркът Елма, нефтената помпена станция „Солнечногорск“, Московската рафинерия в Капотня и станцията „Володарск“.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската ПВО е свалила над 120 украински дрона в рамките на два дни, но потвърди, че рафинерията е била засегната.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за щети по инфраструктурни обекти и жилищни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ударите са били отговор на засилените руски атаки срещу украински градове.

Атаките са довели и до сериозни смущения във въздушния трафик. По информация на руските власти, са били въведени временни ограничения във въздушното пространство, а десетки полети са били пренасочени или забавени, включително на Летище Шереметиево.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 83 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТАЗИ СТАТИЯ

    73 22 Отговор
    Я е писал лично Зеленски.

    Коментиран от #55, #131

    07:27 18.05.2026

  • 4 Някой

    63 25 Отговор
    Управляващите Украйна за военни престъпления няма ли да ги съдят? Нали измислиха някакъв съд.

    Коментиран от #22, #122, #123

    07:27 18.05.2026

  • 5 Някой

    72 25 Отговор
    Дрън, дрън. Москва не е ударена. Ударени са обекти в Московска област, която е по-голяма от нашата малка територия (не държава). Не е ясно какво са постигнали терористите с ударило цивилни обекти. Чудо голямо, най-много да нахъсат и променят мнението и на малкото неподдържани СВО руснаци.
    Украйна утече.

    Коментиран от #12, #19

    07:29 18.05.2026

  • 6 Фактите

    60 18 Отговор
    Украйна не даде нито една точка на България на Евровизия!

    Коментиран от #87

    07:30 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тази мисИрка

    33 9 Отговор
    Не я взеха никъде, но тук се пуйчи!

    07:32 18.05.2026

  • 9 Дара

    47 13 Отговор
    Укрите искат бангаранга.

    07:32 18.05.2026

  • 10 гост

    55 6 Отговор
    Никоя столица в света не може да се опази на 100% от дронове, независимо в коя държава.

    07:32 18.05.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    19 34 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:33 18.05.2026

  • 12 Ае в-ата

    23 41 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    А монголските варвари държава ли са или сбирщина от заробени народи?

    Коментиран от #29

    07:35 18.05.2026

  • 13 Българин 681

    57 17 Отговор
    "Ударите на Украйна разкриха неспособността на Путин да опази Москва".
    Ударите на Украйна по Moсква показват, но само на мислещите и използващите сивото си вещество, че Украйна по никакъв начин не трябва да влиза в HATO.
    Освен ако не искаме Трета световна война де........

    Коментиран от #108

    07:37 18.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Морския

    22 37 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Украйна не е нахлувала в Русия за да убива и мародерства.

    Коментиран от #36, #48

    07:45 18.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И да се знае!

    21 27 Отговор
    Всички български революционери са ненавиждали крепостните.
    Бангаранга!

    07:48 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пешо

    18 15 Отговор
    Зле е Москва.Виж украинците са добре тях НАТО ги пази.До Киев и врабче не може да долети

    Коментиран от #40

    07:49 18.05.2026

  • 27 ПАК ГОЛЯМО РАЗМАЗВАНЕ ЩЕ ИМА

    24 11 Отговор
    ПОВОД НА РУСИЯ ДА ГИ ДОВЪРШИ !!!САМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОСНОВАТЕЛНИ ,ПУТИН ДА ГИ СМИЛА ЯКО!! ТОВА Е РЛЯТА НА ЕВРОБРИТСИТЕ , НАЛИ НА ВСЕКИ Е ИЗВЕСТНО , ЧЕ НАПУШЕНИЯ НИЩО НЕ ВЪРШИ САМ НИЩО НЕМОЖЕ ДА СВЪРШИ САМ!!

    07:49 18.05.2026

  • 28 Кво ти пука

    6 9 Отговор

    До коментар #23 от "Пич":

    Нали си плащат снарядите..

    07:50 18.05.2026

  • 29 Ха Ха

    20 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ае в-ата":

    Путин към атлантическа Европа: Ще Ви вразумим

    07:51 18.05.2026

  • 30 1001

    24 13 Отговор
    Хора не разбраха ли че ако не беше Путин от Украйна нямаше да е останало нищо. Той яде големи критики за това от генералите си!

    Коментиран от #35

    07:51 18.05.2026

  • 31 На 30км от кремъл....

    15 18 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Удар по въоръжението на Путин: Дронове изгориха електронен комплекс край МоскваУкраински дронове удариха цели в и около Москва в нощта на 16 срещу 17 май – включително ключов център на руската отбранителна електроника. След удара избухна пожар в технопарк Елма в Зеленоград, на около 30 километра северозападно от Кремъл. Малко след това бяха докладвани и дронове на съоръжение за нефтени резервоари в Московска област.Човека на витоша е загинал от мечка.....

    Коментиран от #70

    07:51 18.05.2026

  • 32 Руснаци

    24 12 Отговор
    Хахахах, ударили 5 сгради, много са силни тея укри хахахах, никой не ги отразява, ама бъдете сигурни че удара по Киев ще бъде отразен навсякъде и ще има сълзи и сополите от наркомана

    Коментиран от #151

    07:51 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Карай направо

    15 23 Отговор

    До коментар #30 от "1001":

    Ако не беше Путин,никой нямаше да напада Украйна.

    Коментиран от #42, #51, #62

    07:53 18.05.2026

  • 36 Они

    13 6 Отговор

    До коментар #22 от "Морския":

    Ама десетитетия мародерстваха в Украйна и убиваха.

    Коментиран от #86

    07:54 18.05.2026

  • 37 Артилерист

    22 8 Отговор
    Ето това е целта на укро терористичните атаки по руска територия в дълбочина- да надига вой всичката евроантлантическа пропаганда, колко слаби са Русия и, разбира се, Путин, които не могат да се опазят от мощната, нали, Украйна. Това естествено е и да се поощрява Украйна да продължава войната, независимо от случващите й се последици. В това отношение и украинската хунта и европейските й управници нямат друг изход, освен да продължават войната, щото в противен случай са абсолютни политически, държавни и прочие пътници...

    Коментиран от #46, #50, #65, #114, #124

    07:54 18.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Абе

    13 3 Отговор

    До коментар #26 от "Пешо":

    Ти пази Одеса.

    07:54 18.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гого

    12 3 Отговор

    До коментар #35 от "Карай направо":

    И щяха да оставят да направят бази на 500 километра от Москва ли. Прочети малко.

    Коментиран от #91

    07:56 18.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    7 14 Отговор
    Следващият път да гръмнат мумията на Ленин.

    08:00 18.05.2026

  • 48 Забравихте за Курския провал

    19 7 Отговор

    До коментар #22 от "Морския":

    Украинците цял живот ще патят, ча слугуват на запада и решиха да трепят руснаци в Донбас.

    Коментиран от #57

    08:00 18.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Медвед

    11 2 Отговор

    До коментар #35 от "Карай направо":

    щеше да я смачка.

    08:02 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 А посочващия Институт

    17 7 Отговор
    посочил ли е, че Русия ако иска да изравни Киев и Лвов, може да го направи за един ден?
    И какъв е тоя възторг на Института, че народът на Русия все повече притискал Путин да го направи??!
    Тия от Института съвсем ли откачиха? Нали уж ги бе грижа за Украйна? Че на Зеления не му пука от нищо, е ясно

    Коментиран от #64, #78, #152

    08:03 18.05.2026

  • 54 дядо дръмпир

    10 13 Отговор

    До коментар #34 от "Не лъже":

    А ти защо не караш Руска кола???обяснението на твоя въпрос е следното.В украйна няма избягали Българи ,докато в Германия има над 300000хиляди.......Та ти защо караш японски автомобил?

    Коментиран от #61

    08:05 18.05.2026

  • 55 хапче

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "ТАЗИ СТАТИЯ":

    укроинци са чисти руснаци, а макъдонци са българи..как още да ви обясня..от там идват проблеми..Европа иска да убива и засега успява да заличи милиони укропейтриоти..

    08:06 18.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 13 Отговор

    До коментар #48 от "Забравихте за Курския провал":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?





    Благодаря за отговора!

    08:07 18.05.2026

  • 58 хълк

    12 6 Отговор
    а къде са анализи на бесарабския фронт..давате само някакъв си пореден интститут на сорос и дойче зеле повръщано..В БГ има десетки такива институти..всеки ден ги канят по тв..бълват глупости и дори те не вярват какво казват, но така трябва..

    08:09 18.05.2026

  • 59 Да ама не

    6 11 Отговор

    До коментар #56 от "неблагодарна":

    По морето са руснаци и украинци от Донбас с руско самосъзнание и с украински паспорти избягали от путлеровата мобилизация.

    08:10 18.05.2026

  • 60 Дон Корлеоне

    5 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:11 18.05.2026

  • 61 Дядка

    13 6 Отговор

    До коментар #54 от "дядо дръмпир":

    Даже и бесарабските българи в Украйна не гласуваха за България. Наркомана ги затри на фронта.

    08:11 18.05.2026

  • 62 Аха, разбрахме

    14 5 Отговор

    До коментар #35 от "Карай направо":

    Ако го нямаше, Русия щеше позволи натовски бази в Крим и да си изтегли флота от там? И да остави бандерите да изтрепят руското население в Украйна!
    У ред ли си бе?!!
    Филатропа с конкурс те е избирал май!:)

    08:11 18.05.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор
    Ще кажа простичко и ясно като Ленин !!!
    Русия капитулира таваришчи, това е ☝️

    Коментиран от #66

    08:12 18.05.2026

  • 64 Хм Хм

    10 11 Отговор

    До коментар #53 от "А посочващия Институт":

    "А посочващия Институт посочил ли е, че Русия ако иска да изравни Киев и Лвов, може да го направи за един ден?"

    Посочил е, че много иска, но не може. И то не за един ден, не за 4 години, а може би не и за 400 години.

    Коментиран от #71, #82, #116, #130

    08:12 18.05.2026

  • 65 Тинтири минтири

    7 16 Отговор

    До коментар #37 от "Артилерист":

    Путин загуби войната.Трябва да си слабо/умен ,за да не го разбереш.

    Коментиран от #67, #69, #111

    08:13 18.05.2026

  • 66 Кога ве

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "Владимир Путин, президент":

    Като си върна Донбас ли?😂🤣😂🤣

    08:15 18.05.2026

  • 67 Кога бе

    10 1 Отговор

    До коментар #65 от "Тинтири минтири":

    Като си върна 1/4 от 404 ли? 🤣😂🤣😂

    08:15 18.05.2026

  • 68 Украйна - СВО Победа

    7 13 Отговор
    Константин Малофеев:

    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."

    Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.

    08:16 18.05.2026

  • 69 1001

    12 1 Отговор

    До коментар #65 от "Тинтири минтири":

    Що така бре? Друго чуваме и виждаме. Объркан съм!!!

    Коментиран от #80

    08:16 18.05.2026

  • 70 В Кремъл знаят

    11 5 Отговор

    До коментар #31 от "На 30км от кремъл....":

    че тия дронове и ракети не са украински! Нито нито насочването и подбора на целите!
    Пече се!

    Коментиран от #75

    08:17 18.05.2026

  • 71 Орешарски

    9 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хм Хм":

    Хумора ти ми хареса! Стари смешки, но пък евъргрийн:)

    Но пак не стана ясно защо Института толкова иска общественото мнение в Русия да надделее над Путин???

    08:27 18.05.2026

  • 72 Скапан институт

    10 3 Отговор
    казва само лъжи и пропаганди. Тези удари показват неспособността на укронаzzистите да направят нещо повече от терористични актове, а на фронта губят всеки ден все нови и нови територии. Ударите ще доведат до изпепеляващ отговор от страна на Русия по Киев и центровете за приемане на решения в WCкрайна, а може и извън нея.

    08:28 18.05.2026

  • 73 Путин

    3 9 Отговор
    да се помоли на Зеленски да подпише указ че няма да удря Москва следващата 1 седмица.

    08:28 18.05.2026

  • 74 пламен

    4 11 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    08:28 18.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Учуден

    5 3 Отговор
    Всеки ден ли трябва да побликувате снимката на този идиот? ☝️

    08:31 18.05.2026

  • 77 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    8 1 Отговор
    А КАКВО ПОКАЗАХА УДАРИТЕ ПРЕЗ 2001г. В u$a, СРЕЩУ Ню-Йорк и Пентагона...?

    08:32 18.05.2026

  • 78 И Института, както Зеленски

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "А посочващия Институт":

    явно са силни скъпи химии и от нищо не им пука.
    Интересно обаче, защо сайта е абониран за "докладите" им!?

    08:34 18.05.2026

  • 79 666

    10 0 Отговор
    Въпрос защо сте толкова глупави та пишете всякакви безумия вече и децата разбраха че тактиката на войната корено се промени - пример един кораб няма значение какъв в териториални води вдигне 2000 дрона ние с какво ще ги посрещнем нали ще запалят цяла България помислете празноглавци а после пишете

    Коментиран от #139

    08:35 18.05.2026

  • 80 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "1001":

    Понеже си слагаш малко грес 😁

    08:35 18.05.2026

  • 81 Аз карам украинска кола

    14 4 Отговор

    До коментар #75 от "та защо се срамиш от руска кола,а ???":

    54 държави воюват срещу Русия чрез ръцете на мал00...мните укри и ПАК не могат да я победят. Сринаха ЕС.:))

    08:36 18.05.2026

  • 82 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 13 Отговор

    До коментар #64 от "Хм Хм":

    От руснак войник не става В това е проблема.

    Коментиран от #83, #100

    08:37 18.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Една мисъл не ми дава мира.

    3 4 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги се случва точно обратното?!

    08:41 18.05.2026

  • 85 Смех с ватенки

    6 0 Отговор
    От Киев за два дня до браним Москва 🤣😂

    Коментиран от #140

    08:43 18.05.2026

  • 86 ПУТИН

    2 10 Отговор

    До коментар #36 от "Они":

    Първо, това въобще не е вярно и второ: Каква работа имат пияните руснаци в Украйна. Като не им харесва да се бяха прибрали в Русия. Те и македонците репресират българите там ама не сме тръгнали да ги нападатме

    Коментиран от #89

    08:43 18.05.2026

  • 87 Един

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Фактите":

    Нормално, нали си избрахте чорапа.

    08:45 18.05.2026

  • 88 Драскате си пропагандни статии

    9 5 Отговор
    А реалността е, че Украйна все повече си заминава и загиват хиляди! И да не говорим, че тази война унищожава Европа, а тук няколко глупака тролят и се радват!

    Коментиран от #93

    08:46 18.05.2026

  • 89 Освен 5 години

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "ПУТИН":

    Да мрат за ботокса друга работа нямат😂

    08:48 18.05.2026

  • 90 Барактар

    6 3 Отговор

    До коментар #75 от "та защо се срамиш от руска кола,а ???":

    "Правят се в Украйна" ама друг път!
    Виж малките персонални дрончета, може и да им ги пращат в кашончета и с отверки и поялници да ги сглобяват по мазета, Но Фламинго и далекобойните дронове са си на миротворците и дори те ги насочват и изстрелват. Просто слагат "Сделано в Украiне" печат и се надяват да мине номера. И все Украйна да го отнася заради тях. Знаят, че егото на пианиста ще го кара да си приписва "победите" и не му дреме за украинците.
    Но руснаците вече подготвят списъка,

    08:50 18.05.2026

  • 91 койдазнай

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "Гого":

    Е сега, няма бази на 500 км от Москва. Но пък има системни удари по Москва. За сега малко, нататък повече.

    Коментиран от #92

    08:54 18.05.2026

  • 92 И като предизвикваш Русия глупав

    7 5 Отговор

    До коментар #91 от "койдазнай":

    какво те радва? В Украйна загиват хора! Така господарите ти вкараха и Украйна във война!

    Коментиран от #94, #101, #117

    08:57 18.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Цеко

    4 8 Отговор

    До коментар #92 от "И като предизвикваш Русия глупав":

    Много руска смрадт.

    Коментиран от #97

    08:58 18.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Минавам само да кажа

    4 9 Отговор
    Русия е кенеФФ,а копейките нужници.

    Коментиран от #98, #99

    08:59 18.05.2026

  • 97 Глупака тролейки

    9 2 Отговор

    До коментар #94 от "Цеко":

    не показва само своята деградация, а показва падението и дъното което е ударил запада да опре до глупаци за лъжи, пропаганда и простотия срещу Русия!

    08:59 18.05.2026

  • 98 Байко

    6 0 Отговор

    До коментар #96 от "Минавам само да кажа":

    Виждам не си бил там.

    09:05 18.05.2026

  • 99 Знайко

    8 0 Отговор

    До коментар #96 от "Минавам само да кажа":

    А тук е рай!

    09:05 18.05.2026

  • 100 Защо?

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Отиди и пробвай ти. Ама сложи кафяви гащи да не личи много!

    09:08 18.05.2026

  • 101 Раша да не го игре сърдита

    3 5 Отговор

    До коментар #92 от "И като предизвикваш Русия глупав":

    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    Коментиран от #113

    09:17 18.05.2026

  • 102 Крепостен на Хартиената мечка

    4 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния и живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    09:17 18.05.2026

  • 103 СБО провал

    4 5 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #121

    09:18 18.05.2026

  • 104 Героите на Украйна

    4 8 Отговор
    Жалкият ботоксов плъх Путйо себе си не може да опази, че другите москали щял да защитава - СМЯХ!

    Коментиран от #126

    09:18 18.05.2026

  • 105 ру БЛАТА

    4 6 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    09:18 18.05.2026

  • 106 УСПЕХ УКРАЙНА

    4 8 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:18 18.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 АУУУУУ

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Българин 681":

    ВОЯТ НА КОПЕЙКИТЕ Е МУЗИКА ЗА НАС 🤣🤣🤣

    09:25 18.05.2026

  • 109 Жужето е най слабия сатрап питекантроп

    3 6 Отговор
    Дето е бил начело на матушката🤣🤣🤣🤣имали ядрено оръжие ама с фърчила украйнците ви разпарчетосаха атомните ви самолети...срам и позор жалка картинка сажакло за територията и ресурсите им ама естествения подбор ше ги даде на друга раса

    09:33 18.05.2026

  • 110 Сталин ако беше жив

    2 4 Отговор
    Щеше с пръсти да му избоде очите на тоа ниския монглойд

    09:35 18.05.2026

  • 111 От чужбина

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Тинтири минтири":

    Да, за това на Украйна гробищата продължават да растат. Поне сам на себе си вярваш ли си???

    09:37 18.05.2026

  • 112 Шойго

    2 2 Отговор
    Еееее..... баааааа.... докъде я докарахме? От тридневен весел поход към Киев да говорим за защита с ядрено оръжие!!! Ква я мислихме , ква стана!

    09:39 18.05.2026

  • 113 Докато тролиш глупаво

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Раша да не го игре сърдита":

    В Украйна загиват хора!

    09:40 18.05.2026

  • 114 От чужбина

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Артилерист":

    Така е, ама някои не искат да го разберат. Зеленски веднъж си каза: -Давайте пари и ще се бием. Т.е войната се плаща от вън. И в крайна сметка е плаща Европа. Жалко за обикновените хора дето ги пращат на фронта и са като разходен материал. Жалко, защото ги лъжат като им набиват в главите някакъв фалшив патриотизъм, а властващите забогатяват чрез кражби. Зеленски и хунтата му не заслужават дори и куршум. Това е твърде малко, твърде леко наказание за тях. В момента когато тази война приключи е най-вероятно в остатъка от Украйна да започне нова война - гражданска.

    09:52 18.05.2026

  • 115 емил

    2 3 Отговор
    Гледа като ударен с мокър парцал когато преди няколко дена само за една нощ Русия беше атакувана с около 1000 дрона ? Колко ПВО системи трябват да бъдат изградени и то на огромна територия за да прикрият всичко това ? когатo цялата Западна военна промишленост доставя всякакви дронове , ново оборудване , всякакво оръжие и на всичко това да гледаш без никаква реакция? Това нормално явление ли е когато нямат Червени линии , Национални интереси , не предупреждават или да навредят като да въведат санкции на някоя страна , когато за никоя страна няма опасност и заплаха каквото и да правят остават ненаказани -- да предоставят всякакво оръжие , да убиват когото , където , когато си иска и на всичко това да гледаш без никаква реакция Нормално ли е ? Ако някой ми обясни поведението на Путин (всичко той решава никой нищо не може да направи без негово одобрение ) когато никой за нищо не те смята --даже Армения , Молдава , страни като Швеция , Норвегия ти конфискуват танкерите когато никой не се съобразява с теб когато постоянно въвеждат санкции , блокират ти парите ,изключват те от Световната разплащателна система , конфискуват те танкерите и след всичко това да казваш---" Ние сме готови да работим с Запада както и съвместни инвестиции с Америка "? ? ?На всичко това да гледа без никаква реакция ? от какво ? от безпомощност , безсилие , нямаш решителност или смелост и е просто нехайство , безразличие ? Какво е ? Това нормално ли е -- бих се радвал няко

    Коментиран от #132, #137

    09:53 18.05.2026

  • 116 От чужбина

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хм Хм":

    Този пишман "институт" публикува това което му е поръчано и платено. Забравя една важна подробност от изказване на Путин: -Искате дълга война, добре ще я имате! Т.е още в началото той си каза, че войната ще е дълга и не е споменавал за никакви 3 дни. Отделно изказване на Зеленски: -Давайте пари и ще се бием! Т.е на всички е ясно, че тази война се финансира от вън, някой друг е плаща, а украинците са само разходен материал. Този пишман институт да вземе да публикува кой и какво пари и оръжия е дал на украинската хунта. Отделно да каже къде реално са отишли парите и оръжията. ДА, много от парите и оръжията не са отишли по предназначение.

    Коментиран от #128

    10:07 18.05.2026

  • 117 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "И като предизвикваш Русия глупав":

    В Украйна не загиват хора. Те са убивани от руската армия! Руският президент се хвали, че до момента, по негова заповед са убити над 2 млн украинци. Вината им е, че не искали да се подчинявали и такива били руските интереси.

    Коментиран от #118, #119

    10:16 18.05.2026

  • 118 В Украйна глупав

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "койдазнай":

    загиват хора, заради зло като САЩ, което докара тази война и бавно и полека източва и унищожава ЕС.

    10:18 18.05.2026

  • 119 абе льольо

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "койдазнай":

    "Руският президент се хвали, че до момента, по негова заповед са убити над 2 млн украинци". Дай линк да видим, къде и кога го е казал това Путин! Ееей, рано, рано ви хапят мухите!

    Коментиран от #135

    10:29 18.05.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Лесно е де са вдлъбнат

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "СБО провал":

    СБО провал
    45ОТГОВОР
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
    -;-
    Лесно е де са вдлъбнат и да си мислиш че Земята е плоска, а Украйна е дълга 20-ина км- за 3 дни да я освободиш!
    Не знам дали Генщаба на Рашмахта има дрегери , за да проверява Генералите и Фелдмаршалите как са олкохолно!

    10:41 18.05.2026

  • 122 Победителите не ги съдят, а те пишат

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    историята. Нали виждаш какво се случва във всички настоящи конфликти? Погърмят малко, поизтрепят едно количество невинен народ и после политиците и от двете страни обявяват победа и всеки започва да пише историята от своята гледна точка, но всъщост няма никой осъден защото всички са победители, а победителите не ги съдят. Единствените победени са тези, на които им е отнет без причина животът и бадева са станали жертва на политическите разправии, а те политическите разправии за да не напиша почти ами винаги са за пари. Така че всичко е ясно , като бял ден или както е записал в книгата си Проповедника : Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #125

    10:43 18.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Дойчовците не твърдят че са победители

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Победителите не ги съдят, а те пишат":

    Победителите не ги съдят, а те пишат
    10ОТГОВОР
    До коментар 4 от "Някой":

    историята. Нали виждаш какво се случва във всички настоящи конфликти? Погърмят малко, поизтрепят едно количество невинен народ и после политиците и от двете страни обявяват победа и всеки започва да пише историята от своята гледна точка,
    ...
    -;-
    Дойчовците не твърдят че са победители, ама икономиката им работи.
    Чайниците твърдят че са работилницата на Света, ама вкъщи всичко китяайско ми е къшмер.

    Пакистан и Иран са били купили ракетни комплекси от Чайниците ама аврейте и хамериканците за една нощ показаха къшмера на "Made in PRC"!

    Водкаджиите ползвата "Сделано в СССП" и се видя колко пушек има само от НПЗ-тата им.
    Бугарските Демократи разграбиха каквото можаха , ама едно вело състезание по асвалтите ги измъчи.
    То не може 20-3-40% да заделяш за партокрацията и да си проспериращ!

    Коментиран от #145

    10:52 18.05.2026

  • 126 Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса

    0 2 Отговор

    До коментар #104 от "Героите на Украйна":

    Героите на Украйна
    47ОТГОВОР
    Жалкият ботоксов плъх Путйо себе си не може да опази, че другите москали щял да защитава - СМЯХ!
    -;-
    Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса
    и ще бъде интересно ако некой дрон мине през разните С-400 и стигне до Бункера на Фюрера!

    На рашистите ще им стигнат ли 10-дневен траур по кончината на Фюрера им!

    Коментиран от #127

    10:55 18.05.2026

  • 127 Дронове

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса":

    не се свалят с С 400. Редно е да се информира глупака преди да троли, за да не изглежда глупаво!

    Коментиран от #134

    10:57 18.05.2026

  • 128 Другарю кой поръча запалените НПЗ-та

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "От чужбина":

    От чужбина
    21ОТГОВОР
    До коментар 64 от "Хм Хм":

    Този пишман "институт" публикува това което му е поръчано и платено.
    ...
    -;-
    Другарю кой поръча запалените НПЗ-та и пропаганда ли е некадърността на рашистите да си опазят нажното- мани брлокове на руснаците- ами корабите, пристанищата, индустрията!

    Ама колкото са тъпи товарищите, така вдлъбнати са и другарките и другарите!

    Когато са планирали Прана "Укророса", рашистите пранирали ли са какви загуби ще имат????

    Коментиран от #129

    11:04 18.05.2026

  • 129 Как се пази тероризъм

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Другарю кой поръча запалените НПЗ-та":

    Не помня да има държва да се е опазила. Та дай идея. Гледам спец го даваш.

    11:08 18.05.2026

  • 130 Рашистите ако искат моше Киев-3минути

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хм Хм":

    Хм Хм
    810ОТГОВОР
    До коментар 53 от "А посочващия Институт":

    "А посочващия Институт посочил ли е, че Русия ако иска да изравни Киев и Лвов, може да го направи за един ден?"

    Посочил е, че много иска, но не може. И то не за един ден, не за 4 години, а може би не и за 400 години.
    -;-
    Рашистите ако искат моше Киев-3минути- сигерто горе-долу за толкова мините ще долети Ракетата са посдхосдящата Ядрена боетолонка, ама после вече не знам какво ще става!
    Дано рашистите да имат добри преводачи, та да разберат какво ще им се каже заПОСЛЕДСТВИЯТА!

    Иначе на 2 чаши водка и цялата Украйна могат да изравнят.
    Ама като дойде ветреца от към Черното море и ще е жална им майка на Руснаците- къде ще се преселяват.

    Товарищие са доказали че са тъпи- нека не се съмняваме в тъпотата им!

    Коментиран от #133, #138, #142, #143, #144, #146, #147, #148, #149, #150

    11:24 18.05.2026

  • 131 Стотии се пишат, ама Путлер чете сводки

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТАЗИ СТАТИЯ":

    ТАЗИ СТАТИЯ
    6718ОТГОВОР
    Я е писал лично Зеленски.
    -;-
    какво ли чете Путлер в Бункера!

    11:26 18.05.2026

  • 132 От чужбина

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "емил":

    До теб не достига всичката информация. А това което достига до теб е преработено от медиите. Т.е много от информацията НЕ се споменава даже, че се е случило. Или един пример с натрапването на мнението "Киев за 3 дни". Путин НЕ е казвал подобно нещо. Това го каза някакъв от НАТО и след това фразата беше масово използвана с пропагандна цел.

    11:28 18.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Другарю, те са сложили каквото -такова

    0 2 Отговор

    До коментар #127 от "Дронове":

    Дронове
    00ОТГОВОР
    До коментар 126 от "Колко ли ракетни комплекси пазят Ботокса":

    не се свалят с С 400. Редно е да се информира глупака преди да троли, за да не изглежда глупаво!
    -;-
    Може и да съм Глупак, ама не мога да знам дали С-400-500-600 са ги напаркирали тякъде си.
    Ние глупавите соросоиди гледаме гениалините Путлероиди как се оакват!

    А и нека русофилите да се информират от Гурольов- тое по-спец от всичките медиини звезди.
    Симонян как само ентусиазиране- "Гу Господи! Щотакое украинскаармия- за 2 дня"!
    А и Лайворенко убедено твърдеше че за 10-15 дни ще бъде решен проблема!

    Другарки Другари, нали сте умните, знаещи и можеши- къде ви е движухата!

    11:30 18.05.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Путлер амбицията не е национален интерес

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "емил":

    емил
    13ОТГОВОР
    Гледа като ударен с мокър парцал когато преди няколко дена само за една нощ Русия беше атакувана с около 1000 дрона ? Колко ПВО системи трябват да бъдат изградени и то на огромна територия за да прикрият всичко това ? когатo цялата Западна военна промишленост доставя всякакви дронове , ново оборудване , всякакво оръжие и на всичко това да гледаш без никаква реакция? Това нормално явление ли е когато нямат Червени линии , Национални интереси
    ...
    -;-
    Какви национални интереси, когато един маняк от Ленинград си е поставил целта да върне велчието на Царскта Русия от времето на Николой -ІІ!
    Те когато са подписали нещата в Беловежката гора на колко водки са били!

    11:43 18.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 123

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "666":

    666
    90ОТГОВОР
    Въпрос защо сте толкова глупави та пишете всякакви безумия
    -;-
    То не може всички да са гениални
    Ама става ясно
    1-вия Къшщмер на Светот
    2-та Армия на Светот
    -3-тата Валута наСветот
    ще загиват с тъпоумието си.

    Бил Путлер, гениален, хитър, последователен , стратег .... т.д и т.д
    къде е армията която да направи нужното за да се спаси Райха!
    За армията
    -1-Трилиони долари,
    -2-индустрия загива
    -3-човешки ресурси,
    -4- замразени заплати и спестявания
    и всичкото това заради кухината на тъпия им Фюрер!

    11:48 18.05.2026

  • 140 а ще се стигне до Подписваме Мир

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Смех с ватенки":

    Смех с ватенки
    40ОТГОВОР
    От Киев за два дня до браним Москва
    -;-На 24.02.2022 година Фюрера савмоуверено четеше 6-те цели на Операцията

    А след 1530 дни кой ще прочете декларацията за Подписваме Мир!
    Колко пропаднали са рашистите!

    11:51 18.05.2026

  • 141 Слава кокаине

    0 1 Отговор
    Много неспособен е тоя Путин бре!

    12:09 18.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Да ти отговоря по точки

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Дойчовците не твърдят че са победители":

    1.Дойчовците са организиран народ и може да не са писали история, но и не четяха написаната, ами план "Маршал" и арбайт , арбайт и така станаха велика икономика докато не решиха да сключат Шенгенското споразумение, да изпъдят източно европейците и да поканят бежанците. От тогава започна падението на Германия. Ние приехме валутата на Четвъртия райх в момент , в който тя вече беше минала зенита си и затова ще теглим повече негативи, тъй като позитивите свършиха.
    2.Китайското има 6 нива качество. Ние купуваме най -евтиното и то не струва.
    3,Чичо САМ не може да спечели в Иран по същата причина, поради която Русия не печели в Украйна и по същата, когато е спечелила срещу Османската империя през 1878г. Печели този, който има подкрепата на местното население. Качеството на китайските ракети има второстепенно значение в случая.
    4,Сделано в СССР. Ами да иска доработка и често се налага да се въртиш около изделието с гаечни ключове, но сравнително евтино с не сложна изработка с лесна и евтина поддръжка и най-вече работещо. Останалото е сложно и озадачаващо скъпо т.е. "Бангаранга"

    12:48 18.05.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    Пак ли плашим гаргите шyмкарче ? Абсолютно нищо не може да стане.Русия не притежава военната сила ,нито възможности да направи каквото и да било.Затова и русНАZИте от отчаяност и безсилие воюват основно срещу цивилното население на Украйна,което прави русия освен фашистка държава също така и терориатична! Украйна доста успешно демилитаризира рашистките джуджета

    14:31 18.05.2026

  • 152 отчаян русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "А посочващия Институт":

    Как за един бе ? Не беше ли за три ? Ха ха ха.Ти гледсй Украйна да не реши да закрие Маскето за един ден ха ха ха

    14:34 18.05.2026

  • 153 Тити

    0 0 Отговор
    То беше въпрос навреме и Москва да го отнесе.

    17:53 18.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания