Нюкасъл прати Уест Хем в нокдаун, Тотнъм е на крачка от спасението

18 Май, 2026 07:15 972 0

Гостите започнаха срещата с офанзивна мисъл, но домакините бързо наложиха своя ритъм

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Нюкасъл нанесе тежък удар по амбициите на Уест Хем за оцеляване, след като спечели с 3:1 домакинството си на Сейнт Джеймсис Парк. С този успех свраките оставиха лондончани в зоната на изпадащите, като ситуацията за чуковете става критична. Резултатът означава, че Тотнъм се нуждае от само една победа в оставащите си два мача, за да си гарантира мястото в елита, като дори и равенство може да се окаже достатъчно заради по-добрата голова разлика на шпорите.

Гостите започнаха срещата с офанзивна мисъл, но домакините бързо наложиха своя ритъм. В 15-ата минута Нюкасъл се възползва от грешка в отбраната на съперника, при която Харви Барнс напредна и комбинира с Ник Волтемаде, а той не сбърка за 1:0. Само четири минути по-късно объркването в състава на Хулен Лопетеги стана още по-голямо, след кактo Уилям Осула беше изведен на отлична позиция и удвои преднината. Това принуди щаба на чуковете да направи ранна тактическа рокада, като Жан-Клер Тодибо отстъпи мястото си на Валентин Кастеянос. Аржентинският нападател веднага се включи активно и пропусна добра възможност, отразена от Ник Поуп.

През второто полувреме Нюкасъл продължи да контролира събитията на терена. В 65-ата минута свраките организираха нова добра атака след отнета топка, при която Осула комбинира с Джо Уилък и отбеляза втория си гол в мача за 3:0. Гостите върнаха интригата четири минути по-късно, когато Кастеянос се разписа с фантастично изпълнение. В заключителните минути Уест Хем заигра вабанк и създаде няколко чисти положения чрез Джаръд Боуен и Кастеянос, но стабилните намеси на Поуп под рамката на вратата подпечатаха трите точки за Нюкасъл.

След това поражение Уест Хем остава с 36 точки под чертата кръг преди края на шампионата, докато Тотнъм е пред тях с 38 пункта и мач по-малко.


