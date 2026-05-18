Студен душ за част от София: Цели квартали без топла вода до 22 май

18 Май, 2026 07:16 2 424 14

  • вода-
  • топла вода-
  • софия

Измества се участък от разпределителен газопровод

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Части от София остават без топла вода от днес заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителна централа „Земляне”, показва справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

До 22 май ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси: ж.к. ,,Овча купел І”, ж.к. ,,Овча купел ІІ”, ж.к. ,,Лагера”, кв. „Славия”, кв. ,,Красно село”, ж.к. ,,Бели брези”.

Без топла вода ще са и хората в ж.к. ,,Борово” ж.к. ,,Бъкстон”, ж.к. ,,Стрелбище”, ж.к. ,,Мотописта”, ж.к. ,,Гоце Делчев”, ж.к. „Хиподрума” и част от кв. „Манастирски ливади” - бл. 19А и бл. 19В.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФУУУ

    14 3 Отговор
    Софинци, нямащи Толофикация, защо трябва да плащаме дълговете на Топлофицация от 1.2 милиард ЕВРО. Повишете цената на абонатитете и намалете и махнете цената, когато не се ползва парно.

    Хората от градове и села плащме дълга на Топлото. Това е 1.5 % от нациионалния бюджет.
    Справедливост ли е това?
    ЕС реши да не се плаща непоискана услуга т. е. свалените радиатори и тръбите в апартаментите без отопление. Защо Топлофикация игнорира решениетио на ЕС, а прави бизнес преминавайки през моя имот? Да ми се плати за това, поне!

    07:23 18.05.2026

  • 2 Някой

    6 0 Отговор
    Е знам за блок където ще спират и тока.

    Коментиран от #11

    07:29 18.05.2026

  • 3 Евросмръдня

    12 2 Отговор
    Студеният душ е полезен за здравето, но все пак миризмата на некъпани "столичани" сутрин рано в градския транспорт е част от културното наследство на София и подчертава обаянието на градската среда, в която много селяни живеят.

    Коментиран от #6

    07:31 18.05.2026

  • 4 глоги

    8 0 Отговор
    Цели квартали ЩЕ СА без топла вода до 22-ри май.

    07:31 18.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти па

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евросмръдня":

    Новостоличаните са още и с галошите дето са ринали в оборите на животните. Даже не са изтръскали сламата от дрехите... АМА СОФЯНЦИ

    07:43 18.05.2026

  • 7 Аууу БравУ, БравУ

    7 2 Отговор
    Кирлясъли с€лски евро соФянци ще се разхождат докато господарите им избягаха в 5 звездни хотели единия в Баку другия при канцеларя.Харесва ми! Бангаранга дойде в бг.-то. Внимавайте какво си пожелавате и пеете.Слагайте колосаните и гресирани гащи.

    07:51 18.05.2026

  • 8 Е нищо де

    6 2 Отговор
    Жъ си пеят дараджанга под душа, жа подскачат на ритъма и жъ съ сгреят. Пък и победата на такъво веуико събитие, не мож да не ги стопля

    08:08 18.05.2026

  • 9 Картофа

    7 1 Отговор
    Как София ще посреща Евровизия като няма топла вода .

    08:12 18.05.2026

  • 10 НЕКА ДА ЗНАЕТЕ !!!

    5 2 Отговор
    Р.Р. и ИИ ще се къпят на реката !!!

    08:18 18.05.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Никаква разлика с Куба! Комунизъм, евроатлантизъм все тая!

    08:25 18.05.2026

  • 12 един нагревател за 15 евро

    2 0 Отговор
    и стопля кофа с вода за 10 минути . за кратко време е . 18-22 са 5 дена само . който си ходи неомит даже няма да забележи .

    09:16 18.05.2026

  • 13 Нема страшно

    4 0 Отговор
    Студеният душ,ще го получат " Столичанъе в повече" като си получат изравнителните сметки.Дали е чиста случайност,че в цялата столица, Топлофикация ударно направи засичане на топломери и водомерите за топла вода,а?Буквално дни,преди половата изненада ,за спиране топлата вода на половин София.Топла вода,която столичните чифтокопитни, плащат два пъти: На софийска вода/ реално френска собственост,наречена" концесия ", като студена4,16 лв/ кубик ,и втори път на Топлофикация: 16,20 лв/8,40 евро кубик.Такъв безропотен и биволски търпелив народ няма в цял свят.Французите го дерат до кокал,цели 20 ,с диви сметки за водата.През 6 месеца искат нови и нови по- големи цени.А чифтокопитните мълчат ,не задават въпроса,защо франсето плаща същата вода ,на цена четири евроцента на кубик ,без промяна от 20 г.Излиза,че реализира годишна печалба над 950% на кубик вода.

    09:22 18.05.2026

  • 14 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    До 13..Едно време,се присмивахме с вицове,на шиптурите.Но същите шиптури,преди тридесет години,също отдадоха на концесия водата ,на франсетата..Какво се случи:След няколко месеца,франсето започна със същите нагли номера,да вдига рязко цената на кубик вода.Без да е вложил и един долар в инфраструктурата,водоеми и язовири,водопроводна инфраструктура.Там е същата система,както и у нас.На гравитачен принцип,който не се нуждае от помпени станции.Тече от високо, към ниско.Е,същите шиптури директно им биха шута ,най- безцеремонно,като прекратиха концесията.На шестия месец след подписването.Там и днес водата е с най ниска цена в Европа.Около 1 евро, затова комуналните услуги за жилище 85 кв.м ( ток,вода, отопление) са най- евтините в Европа( след Унгария) общ месечен разход,без значение на сезона варира около 83 евро.Унгария- жилище с площ 120 кв.м отоплението е 63до 65 евро на месец, включително топла вода.

    09:39 18.05.2026

