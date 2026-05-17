Манчестър Юнайтед зарадва феновете си с победа в последния домакински мач за сезона

Манчестър Юнайтед направи голово шоу за феновете си в последния си домакински мач за сезона. “Червените дяволи” победиха Нотингам с 3:2 на “Олд Трафорд”. Капитанът на домакините Бруно Фернандеш изравни рекорд, след като направи 20-ата си асистенция за този сезон в Премиър лийг. Каземиро пък се сбогува с феновете, които го изпратиха с бурни аплодисменти. Бразилецът изигра последния си мач на “Олд Трафорд”. Той напуска клуба в края на сезона, когато договорът му изтича.

Манчестър Юнайтед доминираше през целия мач и можеше да спечели и с по-голяма разлика. И двата отбора играеха без напрежение и това доведе до отворен мач с много положения пред двете врати. Люк Шоу откри още в петата минута, а това бе единственото попадение през първата част. След почивката обаче се стигна до нови четири гола. Първо Морато изравни в 53-ата минута, но секунди по-късно Матеус Куня се разписа при спорна ситуация. В 76-ата минута Брайън Мбемо направи резултата 3:1 след асистенция на Бруно Фернандеш, а веднага след тогава Моргън Гибс-Уайт вкара в другата врата.

Отборът на Майкъл Карик започна на висока скорост и бързо стигна до гол. В петата минута защитата на гостите не се справи с една ситуация в наказателното си поле. Топката стигна до Шоу и той откри резултата с хубав удар по диагонала. За бранителя това бе първи гол от януари 2023 г. и общо пето попадение за него с екипа на “червените дяволи”. Форест опита да отговори и организира няколко атаки. При една от тях решителна намеса на Хари Магуайър спря нападението на съперника.

И двата отбора търсеха гола, което водеше до опасни ситуации. В 21-ата минута Нотингам бе близо до изравняване. Гибс-Уайт бе изведен зад защитата и напредна сам срещу вратаря, но стреля в тялото на Ламенс, който бе отлично пласиран. При ответната атака Куня изведе Мбемо, който заобиколи вратаря, но от малък ъгъл нацели гредата. Каземиро не успя да се разпише при добавката, след като прати кълбото покрай вратата.

Ман Юнайтед продължи да има предимство. Един удар на Бруно Фернандеш не намери целта, а опит на Лисандро Мартинес от добра позиция бе блокиран. Форест също опитваше да атакува, но не създаде нови проблеми на Ламенс до почивката.

Второто полувреме започна на високо темпо и “червените дяволи” бяха близо до втори гол. Мбемо бе намерен от Диало, но не се възползва от ситуацията и стреля над вратата. Малко по-късно удар на Магуйър бе блокиран. В 54-ата минута Нотингам изравни. Прекрасно центриране на Андерсън намери Морато, който с глава прати топката в мрежата. Отговорът на домакините бе мигновен и секунди след подновяването на играта те стигнаха до нов гол. Мбемо овладя топката, тя се удари в ръката му и след това пусна към Куня, който се разписа. Ситуацията дълго бе разглеждана от съдиите, но попадението бе признато.

Гостите създадоха нова добра ситуация в 62-ата минута. Гибс-Уайт отново бе изведен сам срещу Ламенс, но вратарят отново се оказа победител в ситуацията. Последва силен период за тима на Карик. Мбемо направи нов пропуск, след като получи топката на отлична позиция от Бруно Фернандеш. След това Диало не успя да преодолее Селс преди Куня да направи още един пропуск.

Мбемо стигна до своя гол в 76-ата минута. Тогава той засече подаване на Бруно Фернандеш. С тази асистенция португалецът изравни Кевин Де Бройне и Тиери Анри за най-много голови подавания в Премиър лийг в рамките на един сезон, като тримата са направили по 20. Форест бързо отговори след нова прекрасна асистенция на Елиът Андерсън. Той намери Гибс-Уайт, който завърши отлично и направи резултата 3:2. Малко след това Каземиро бе сменен под бурните аплодисменти на “Олд Трафорд”.