Русокоса българка би шута на Бастиан Швайнщайгер

Българката Силва Капитанова преди два месеца е сложила край на връзката си със световния шампион по футбол Бастиан Швайнщайгер, информира сръбското издание „Курир“. Двамата започнаха връзка през миналата година, заради което бившият германски национал се разведе с тенисистката Ана Иванович.

„Бастиан вече не е във връзка със Силва, въпреки че той опита да задоволи всичките ѝ прищевки. Преди два месеца всичко е приключило. Причините са много, но основната се състои във факта, че Швайни е поискал да прекарват повече време в Мюнхен. Тя обаче е държала да останат в Палма де Майорка и не искала да чуе за Германия. Това дало началото на няколко скандала и всичко в отношенията им приключи“, твърди приближеният до Швайнщайгер източник на изданието.

„Българката искала да останат в Майорка, тъй като там децата ѝ ходят на училище и харесва климата на острова. Когато разбрала, че Бастиан няма да се откаже от намерението си за по-дълги престои в Германия, решила да сложи край на връзката. Швайни беше много разочарован, но тя не промени позицията си. Оттогава той е сам в Мюнхен. Надява се да поднови отношенията си със Силва, но до момента няма развитие. Басти планира скоро да пътува за Майорка и да говори с нея. Това е като отмъщение на кармата. Той причини много страдание на Ана Иванович, а сега му се връща. За разлика от него, Ана в момента е много щастлива с новия си приятел“, допълва човекът от обкръжението на бившия играч на Манчестър Юнайтед.