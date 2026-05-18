Барселона победи Бетис в последния домакински мач за Левандовски

18 Май, 2026 06:59 888 0

Левандовски започна като титуляр, но не успя да се разпише

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Роберт Левандовски изигра последния си мач на „Спотифай Камп Ноу“ с екипа на Барселона при победата с 3:1 над Бетис в предпоследния кръг на Ла Лига. Срещата остана в историята и с рекорда на каталунците – 19 победи от 19 домакинства в шампионата, нещо непостигано досега в испанския елит.

Левандовски започна като титуляр, но не успя да се разпише. Главната роля в мача бе за Рафиня, който отбеляза първите два гола – директно от пряк свободен удар в 28-ата минута и след това в 62-рата.

В 68-ата минута Иско върна интригата от дузпа, но в 74-ата Жоао Кансело отново увеличи преднината на Барселона и на практика реши двубоя.

Полякът бе заменен в 85-ата минута, след което получи дълги аплодисменти от трибуните. Договорът му изтича и се очаква той да напусне клуба като свободен агент.

Крайният резултат не промени нищо в класирането – Барселона вече е шампион и недостижим на върха, а Бетис е сигурен участник в Шампионската лига.


