Лукас Петков и Елверсберг ще играят в елита на Германия

18 Май, 2026 06:45 697 0

България вече ще има представител в Бундеслигата!

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Елверсберг си осигури историческа директна промоция в Първа Бундеслига, след като спечели убедително с 3:0 у дома срещу Пройсен Мюнстер в последния кръг на Втора Бундеслига.

Тимът, в който играе българският национал Лукас Петков, завърши сезона на второ място с 62 точки и за първи път в историята си ще бъде част от елита на Германия.

Головете за Елверсберг паднаха още в първата част — Конте откри в 11-ата минута, а Мокуа Нтусу добави два гола (15' и 66') и подпечата успеха.

Лукас Петков започна като титуляр и остана на терена до 88-ата минута, когато беше заменен от Адам. Макар и без попадение или асистенция, той беше част от ключовия мач, с който тимът си гарантира промоцията.

Петков има договор с клуба до лятото на 2027 година и по всичко личи, че ще бъде част от състава и в Първа Бундеслига, освен ако не се стигне до трансфер през лятото.

За България това е още една връзка с Бундеслигата, където последно участие имаше Илия Груев-младши, който в момента играе в Лийдс и е носител на приза „Футболист на годината на България“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

