Извънземен Синер пренаписа историята на тениса

Яник Синер стана първият италиански шампион на турнира в Рим от Адриано Паната през 1976 година насам. Световният номер 1 победи Каспер Рууд с 6:4, 6:4, за да завоюва своята шеста поредна титла от сериите Мастърс 1000.

С този успех италианецът се превърна в най-младия тенисист в историята, постигал Кариерен Златен Мастърс, притежавайки вече трофеите от всичките девет надпревари в тази категория. Единствения тенисист, който е постигал това в историята на тениса е Новак Джокович.

"Мисля, че това е петдесетата година, откакто италианец не беше печелил тук, и съм наистина много, много щастлив", сподели Синер в интервюто на корта. "Имаше много напрежение и от двете страни, не беше перфектният тенис, но се радвам. Последните два месеца и половина бяха невероятни. Опитвам се да се поставям в най-добрата възможна позиция всеки път. Не всеки ден е лесен, но сега съм истински щастлив."

Подкрепян бурно от препълнените трибуни на Кaмпо Чентрале, Синер преодоля колебливия старт, за да си осигури десета Мастърс корона в кариерата и първа в Рим. След като удържа първоначалната агресия на Рууд, италианецът постепенно наложи волята си с дълбоки и прецизни удари от дъното на корта, за да поеме контрола над финала. 24-годишният тенисист вдигна победоносно ръце след последната точка, потапяйки се в атмосферата, преди да прегърне екипа си край корта.

Преди двубоя имаше въпросителни около физическото състояние на Синер след тежкия му полуфинал срещу Даниил Медведев, който започна в петък и завърши в събота заради дъжд. Италианецът изглеждаше уморен тогава, но срещу Рууд се движеше свободно и уверено. Норвежецът, от своя страна, стигна до финала след убедително 6:1, 6:1 срещу Лучано Дардери.

"Беше физически и много трудно, но съм щастлив", добави Синер. "Благодаря на моя физиотерапевтичен екип, който се грижи за тялото ми през цялата година, което е толкова важно, колкото и работата на тенис треньорите."

Рууд спечели осем от първите девет точки и поведе бързо с 2:0. Синер обаче намери ритъма си и стигна до пробив за 5:4 след перфектна къса топка, след което сервира убедително на нула за сета.

Италианецът проби веднага на старта на втората част с бекхенд по правата. Той усети напрежението в осмия гейм, когато пропусна Смаш при 40:40, но спаси брейк пойнта и затвори мача малко след това, подобрявайки баланса си за сезона на 36-2 победи.

"Трябва да поздравя Яник за първата му титла тук", каза Рууд по време на церемонията. "Това, което правиш тази година, е трудно да се опише с думи. Като човек, който също играе тенис на най-високо ниво, мога да кажа, че е трудно да се осъзнае. Чест е да те гледам как играеш и да споделя корта с теб днес на твоя домашен Мастърс."

Синер вече е в серия от 34 поредни победи в турнирите Мастърс 1000, подобрявайки рекорда на Джокович от 31. Той стана и едва вторият играч след Рафаел Надал през 2010 година, който печели и трите Мастърса на клей в един сезон. Италианецът вече има пет Мастърс титли от началото на годината и е само на една от постижението на Джокович за най-много в рамките на един сезон.

За Рууд това беше четвърти финал на това ниво. Въпреки загубата, устремът му в Рим го изкачи до номер 17 в световната ранглиста, след като бе извън топ 20 след Мадрид. Синер обаче остава неразгадана загадка за него, като италианецът вече води с 5-0 в преките мачове, без да е загубил нито един сет.

Последната загуба на Синер в завършен мач на Мастърс ниво остава срещу Карлос Алкарас в Рим през миналата година. Оттогава той спечели шест титли в тази категория и се отказа принудително в Синсинати и Шанхай.