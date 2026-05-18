Роналдо си тръгна разплакан и без медал от финала на АШЛ (ВИДЕО)

18 Май, 2026 07:59 1 803 11

  • кристиано роналдо-
  • ал насър-
  • футбол

Разочарованието на португалската звезда беше повече от видимо

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Кристиано Роналдо напусна терена веднага след последния съдийски сигнал и дори не остана за церемонията по награждаването след поражението на неговия Ал Насър с 0:1 от Гамба Осака във финала на азиатската Шампионска лига 2.

Разочарованието на португалската звезда беше повече от видимо. Вместо да празнува възможен трофей, вечерта се превърна в едно от най-тежките преживявания за него от пристигането му в Саудитска Арабия. След последния сигнал Роналдо се отправи директно към съблекалнята и отказа да присъства на награждаването, като дори не получи сребърния си медал.

Финалът се оказа изключително труден за нападателя. Той почти не успя да окаже влияние върху играта, рядко стигаше до топката и не създаде реални голови ситуации. В крайна сметка вечерта завърши без попадение, без трофей и без утеха за петкратния носител на „Златната топка“.

По лицата на футболистите на Ал Насър ясно личеше огромното разочарование след пропуснатата възможност за международен триумф, но реакцията на Роналдо беше най-емоционална. Португалецът трудно прие поражението на собствения стадион, където се проведе големият финал, като не успя да сдържи сълзите си.

По време на церемонията именно Жоао Феликс и Жорже Жезус поведоха играчите на Ал Насър, докато Роналдо вече беше напуснал терена.

За тима от Рияд обаче сезонът все още не е приключил. Следващата седмица Ал Насър ще продължи битката за титлата в саудитското първенство срещу Дамак в последния кръг. Роналдо и компания са първи с 83 точки, но вторият Ал Хилал е само с две по-малко.

Въпреки впечатляващия сезон на Кристиано, този финал остави сериозна горчивина за звездата, която продължава преследването на още исторически постижения, включително мечтаната граница от 1000 гола в професионалния футбол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    13 3 Отговор
    В детската градина ходим ние малките деца....

    08:20 18.05.2026

  • 2 Този

    19 7 Отговор
    никога не е бил истински мъж. Леке продажно...

    Коментиран от #3

    08:20 18.05.2026

  • 3 Да ама

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Този":

    ...е милиардер -ритнитопковец и...ревльо...

    08:51 18.05.2026

  • 4 Дядо от село

    4 4 Отговор
    Този не можа да порасне....Да му имам проблемите

    10:13 18.05.2026

  • 5 Гешевче

    8 4 Отговор
    Нарцис голям.

    10:27 18.05.2026

  • 6 Стефи Жилиев

    7 6 Отговор
    Най- големият!!! За разлика от онуй побутваното от съдии и шефове с шорти до коленцата

    11:05 18.05.2026

  • 7 Аспарухов

    7 3 Отговор
    Този нарцис и маркетингов продукт со доказа като много незрял и токсичен ! В Мадрид съдиите го обгрижваха с дузпи и засади , Перес купуваше топки и купи …. След това 1, 2,3, 4 ….само провали …. Този палячо разваля всеки колектив с егоизма си . Гледайте как ще провали най даровитото португалско поколение на световното … всички трябва да играят за него ….

    Коментиран от #9

    11:41 18.05.2026

  • 8 Самовлюбено

    5 3 Отговор
    прекалено амбициозно португалско цигане...А и късмет няма - след епохата на Марадона и Роналдиньо дойде епохата на Меси, сега - и на Ямал... и с рев, и без рев - това е...

    11:46 18.05.2026

  • 9 Хайде да си спомним

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аспарухов":

    панаирите, които направи в Разград преди години...че и измислена дузпа му дадоха, че и се наложи да я пребива...

    11:49 18.05.2026

  • 10 Меси

    3 2 Отговор
    На 40г. плаче, инфантил.

    12:55 18.05.2026

  • 11 Меси е Медиен Балон

    2 1 Отговор
    Меси Кюфтето

    14:22 18.05.2026

