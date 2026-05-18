Роналдо си тръгна разплакан и без медал от финала на АШЛ (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо напусна терена веднага след последния съдийски сигнал и дори не остана за церемонията по награждаването след поражението на неговия Ал Насър с 0:1 от Гамба Осака във финала на азиатската Шампионска лига 2.
Разочарованието на португалската звезда беше повече от видимо. Вместо да празнува възможен трофей, вечерта се превърна в едно от най-тежките преживявания за него от пристигането му в Саудитска Арабия. След последния сигнал Роналдо се отправи директно към съблекалнята и отказа да присъства на награждаването, като дори не получи сребърния си медал.
Cristiano Ronaldo didn't join his Al-Nassr teammates in picking up a runners-up medal after losing the AFC ACL Two Final ❌🥈 pic.twitter.com/W2ulz6lNJA
— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 17, 2026
Финалът се оказа изключително труден за нападателя. Той почти не успя да окаже влияние върху играта, рядко стигаше до топката и не създаде реални голови ситуации. В крайна сметка вечерта завърши без попадение, без трофей и без утеха за петкратния носител на „Златната топка“.
Cristiano Ronaldo looks devastated at full time after Al Nassr’s 1-0 defeat to Gamba Osaka in the AFC Champions League Two final 💔pic.twitter.com/lUz9jwjyBs— CentreGoals. (@centregoals) May 16, 2026
По лицата на футболистите на Ал Насър ясно личеше огромното разочарование след пропуснатата възможност за международен триумф, но реакцията на Роналдо беше най-емоционална. Португалецът трудно прие поражението на собствения стадион, където се проведе големият финал, като не успя да сдържи сълзите си.
Cristiano Ronaldo at full time.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
🎥 @ali_alabdallh — @spl pic.twitter.com/ve8Ig3iFkJ
По време на церемонията именно Жоао Феликс и Жорже Жезус поведоха играчите на Ал Насър, докато Роналдо вече беше напуснал терена.
За тима от Рияд обаче сезонът все още не е приключил. Следващата седмица Ал Насър ще продължи битката за титлата в саудитското първенство срещу Дамак в последния кръг. Роналдо и компания са първи с 83 точки, но вторият Ал Хилал е само с две по-малко.
Въпреки впечатляващия сезон на Кристиано, този финал остави сериозна горчивина за звездата, която продължава преследването на още исторически постижения, включително мечтаната граница от 1000 гола в професионалния футбол.
💔 Ver llorar así a Cristiano Ronaldo es desgarrador— Madrid Sports (@MadridSports_) May 16, 2026
Su Al-Nassr ha perdido la final de la AFC Champions League 2 contra el Gamba Osaka de Japón
Sigue negado CR7 en Arabia, aunque tiene la Liga Saudí en su manopic.twitter.com/7lASi7LjoI
3 Да ама
До коментар #2 от "Този":...е милиардер -ритнитопковец и...ревльо...
08:51 18.05.2026
9 Хайде да си спомним
До коментар #7 от "Аспарухов":панаирите, които направи в Разград преди години...че и измислена дузпа му дадоха, че и се наложи да я пребива...
11:49 18.05.2026
