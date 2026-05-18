Иран заплаши да унищожи всички американски бази в Персийския залив

18 Май, 2026 07:57, обновена 18 Май, 2026 08:00 4 295 53

Корпусът на стражите на ислямската революция предупреди, че ще атакува американски военни обекти, ако Вашингтон не прекрати морската блокада на Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският Корпус на стражите на ислямската революция заплаши, че е готов да унищожи всички американски военни бази в южната част на Персийския залив, ако САЩ не прекратят наложената морска блокада на Ормузкия проток, предава News.bg.

За това съобщиха ирански медии, цитирайки представители на елитните военни сили на Ислямската република.

„В близко бъдеще всички американски военни бази в южната част на Персийския залив ще бъдат унищожени“, заяви Ибрахим Золфагари.

Изявлението идва на фона на рязко нарастващото напрежение в региона и след атака с безпилотни летателни апарати срещу Обединени арабски емирства в неделя.

Един от дроновете се е разбил в електрогенератор в близост до АЕЦ Барака и е предизвикал пожар.

Ормузкият проток е сред най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ. Всяка заплаха за корабоплаването в района има потенциал да предизвика сериозни последици за международната търговия и енергийните пазари.


  • 1 Иранец

    18 63 Отговор
    Ние не сме многоходови, като ватите. Лидерът ни не се укрива от Съда под земята.

    Коментиран от #3

    07:59 18.05.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    68 24 Отговор
    Терористичните ФАЩ и техните терористични бази

    08:00 18.05.2026

  • 3 Путин

    25 55 Отговор

    До коментар #1 от "Иранец":

    Затова съм жив. И Кабаева е добре в Швейцария с децата. И олигарсите са добре и яхата ми и двореца ми за $2 млрд

    Коментиран от #28

    08:00 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Густаво

    48 17 Отговор
    Ротшилдските окупатори

    08:01 18.05.2026

  • 6 ФАКТ

    26 64 Отговор
    139 държави издирват на срания от страх руски лидер.

    Коментиран от #13

    08:02 18.05.2026

  • 7 Трол

    23 11 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    08:02 18.05.2026

  • 8 Гошка

    18 24 Отговор
    Обичам ФАЩ с мизерната им диктатура

    08:02 18.05.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    58 20 Отговор
    Подкрепа за Иран и техната справилива кауза

    Коментиран от #14, #15, #17

    08:04 18.05.2026

  • 10 Пич

    58 16 Отговор
    Че какво може да им попречи?! САЩ и Израел не могат !!! Говори се, че Иран е унищожил разпръсквателите на климатичните оръжия на говедарите в региона!!!

    Коментиран от #22

    08:04 18.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реалист

    57 15 Отговор
    Който подкрепя САЩ и Израел е терорист!!!

    08:05 18.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си пън

    35 13 Отговор
    факт,той не се крие,просто трябва само да идат в москва и да го арестуват,можеха показно да го направят на 9ти май,а факта,че никой не го прави показва кои санасрани

    08:08 18.05.2026

  • 17 Пише го в Коран

    15 45 Отговор

    До коментар #9 от "Българин 🇧🇬":

    Справедливата кауза на иранците включва избиване и поробване на неверниците.

    Коментиран от #19

    08:09 18.05.2026

  • 18 Фен

    51 15 Отговор
    САЩ, империята на злото, си намериха майстора. Персите ще им видят сметката. Велики!

    08:10 18.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СБОГОМ НА САЩ

    52 10 Отговор
    ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК,А НА ВТОРИ ЕТАП И ЗАКРИВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ. ДРУГА АЛТЕРНАТИВА НЯМА.

    08:13 18.05.2026

  • 21 Крайно време е

    37 11 Отговор
    Янките да се приберат по домовете си! Вече никой не ги иска а те насила се натискат...

    08:17 18.05.2026

  • 22 Хм Хм

    12 25 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    А говори ли се, че Иран е изправил Земята и тя вече е плоска?

    Коментиран от #24, #27

    08:17 18.05.2026

  • 23 Украйна СВО Победа

    12 34 Отговор
    Константин Малофеев:

    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."

    Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.

    08:17 18.05.2026

  • 24 Кръчмаря

    21 9 Отговор

    До коментар #22 от "Хм Хм":

    В кръчмата след трета ракия всичко се говори.

    08:18 18.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Подкрепям

    30 12 Отговор
    Удри ги силно, говедарите са слабаци.

    08:19 18.05.2026

  • 27 Пич

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Хм Хм":

    Щом не ти достигат познанията, твоето призвание е - една гега, и четири крави!!!

    Коментиран от #31

    08:20 18.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лост

    6 15 Отговор
    И това ще е , защото Иран сигурно ги е страх от Тръмп.А и за да кажат на приятелите на Тръмп да се чувстват щастливи.

    08:32 18.05.2026

  • 30 Иран

    28 11 Отговор
    има значително по-голяма поносимост към загуби в жива сила, отколкото Израел и САЩ. Бомбардировките над Иран няма да решат нищо. Сухопътна операция би била тежка катастрофа за САЩ, а за Израел е просто немислима. САЩ няма как да завладеят и установят контрол върху страна разположена толкова далеч.
    Това са реалностите.

    Коментиран от #34, #35

    08:35 18.05.2026

  • 31 Хм Хм

    6 13 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Мисля, че две магистратури ми стигат, но избягвам да чета за Кемтрейлс. Понимаеш?

    Коментиран от #41

    08:38 18.05.2026

  • 32 Българин

    21 12 Отговор
    Изгонете агресора от арабския свят

    Коментиран от #40

    08:41 18.05.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 10 Отговор
    ИРАНЦИТЕ НЯМА ДА СТРЕЛЯТ ПО САУДИТСКА АРАБИЯ И КАТАР
    .......
    ИМАТ СИ УГОВОРКИ
    ....
    ВИЖ ОАЕ И БАХРЕЙН ЩЕ ГО ОТНАСЯТ ПО ПЪЛНА ПРОГРАМА

    08:44 18.05.2026

  • 34 Търновец

    9 19 Отговор

    До коментар #30 от "Иран":

    Във Британия Найджъл Фараж печели а той е приятел на Тръмп. А България да подпише стратегическо партньорство с водещи Европейски страни. Сега заради идващи нови военни разходи Тръмп ще сложи на ЕС още по високи търговски тарифи. А през това време Израел анексира все повече територии - Велик Израел

    Коментиран от #51

    08:44 18.05.2026

  • 35 Аз съм Доналд

    15 25 Отговор

    До коментар #30 от "Иран":

    На САЩ не му е нужен Иран. Достатъчно е режимът да спре да бъде агресивен, да изнася тероризъм и да прави атомни бомби. Това не е много. Напълно постижимо.

    Коментиран от #50

    08:45 18.05.2026

  • 36 ФАКТ

    7 11 Отговор

    До коментар #28 от "ПО РОЖДЕНИЕ ЛИ СИ ПР Озззз":

    Здравей неописуемо пр 0 ста кгб копейка

    08:54 18.05.2026

  • 37 Kaлпазанин

    7 7 Отговор
    Да унищожи и на балканите ,па да почне от нас даже ще помагаме с каквото можем

    08:58 18.05.2026

  • 38 Обаче повечето американски бази

    8 9 Отговор
    се преместиха в Израел. Иранският Корпус не знае ли това?

    08:59 18.05.2026

  • 39 оня с коня

    7 15 Отговор
    Чистоновите Бомби и Ракети вече са натоварени на самолети в САЩ направо от Оръжейните заводи и пътуват към Иран.

    08:59 18.05.2026

  • 40 хахахах

    17 4 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Нека е по-ясно - Агресорът са САЩ и Израел

    09:03 18.05.2026

  • 41 Образование и Мъдрост

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хм Хм":

    са две съвсем различни неща!

    Коментиран от #42

    09:04 18.05.2026

  • 42 Светът е пълен

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Образование и Мъдрост":

    с образовани простаци, лъжци и престъпници

    09:09 18.05.2026

  • 43 Здрав разум

    10 3 Отговор
    Мястото им не е там.Народа на Иран е напълно прав в тона отношение!

    09:18 18.05.2026

  • 44 С ДВЕ ДУМИ

    4 2 Отговор
    Какво още чакат?

    09:20 18.05.2026

  • 45 Сашо

    8 7 Отговор
    Е нали блокадата не им нанася загуби, какво искат. Да си траят и да чакат американците да капитулират. А не са заплашват, че ще унищожат, унищожените вече американски бази в персийския залив.

    09:28 18.05.2026

  • 46 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 3 Отговор
    Слава на Иран

    09:35 18.05.2026

  • 47 Реалист

    5 7 Отговор
    Аятоласите пак са се объркали жестоко. Доста са загладнели и усещат, че наближава революция, дето ще ги измете...то това е и целта на Тръмпиньо така или иначе.

    09:37 18.05.2026

  • 48 Да не забравите и нашите

    5 2 Отговор
    Понеже терористите ни похвалиха за слугинажа ни!!!!!!

    Само Вие може да ни освободите от тази сган мръсна терористична!!!!

    09:55 18.05.2026

  • 49 веселин

    12 1 Отговор
    Браво на Иранският народ -- за тяхната сплотеност на лидерите им които за първи път се изправиха срещу 2 -те Световни злини --Америка и Израел . Въпреки не е Ядрена сила (ако беше нямаше да й се случи ) икономиката й е от 47 години под санкции и ограничения когато повече от 80 Милиарда долара са конфискувани и както стотици инженери , научни сътрудници , специалисти ,учени особено в атомната енергетика са убити както и най- добрите им военни командири продължава да се отбранява . Браво на Иран не е като Русия по точно Путин който освен да се усмихва като мало...умен ид..от и да маха с ръка да се крие като плъх в бункера да не бъде убит когaтo не може да защити ни Русия нито Руският народ безсилен , безпомощен , унижен когато никой не се съобразява и да я счита за нещо .

    10:16 18.05.2026

  • 50 Папуц

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Аз съм Доналд":

    И кой според Вас, е агресора?
    И кой решава дали една суверенна държава която има възможност, да не съсздава възпиращо оръжие?

    10:57 18.05.2026

  • 51 Коко

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Търновец":

    А този който анексира нови територии, и избива местното население, как се казва - агресор , или велик???
    Да отидеш веднага на лекар, ама май твоята работа не е за лекар - за въже е!

    10:59 18.05.2026

  • 52 Топчията

    3 1 Отговор
    Уудрий !

    11:17 18.05.2026

  • 53 Анонимен

    2 0 Отговор
    Мрежата от военни бази,предвидливо построени в район с много нефт,са като паяжина ,която е готова да убие всичко,което попадне в нея.Оръжията на възмездието са готови да си свършат работата .

    12:55 18.05.2026

