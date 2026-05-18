Иран заплаши да унищожи всички американски бази в Персийския залив

Иранският Корпус на стражите на ислямската революция заплаши, че е готов да унищожи всички американски военни бази в южната част на Персийския залив, ако САЩ не прекратят наложената морска блокада на Ормузкия проток, предава News.bg.

За това съобщиха ирански медии, цитирайки представители на елитните военни сили на Ислямската република.

„В близко бъдеще всички американски военни бази в южната част на Персийския залив ще бъдат унищожени“, заяви Ибрахим Золфагари.

Изявлението идва на фона на рязко нарастващото напрежение в региона и след атака с безпилотни летателни апарати срещу Обединени арабски емирства в неделя.

Един от дроновете се е разбил в електрогенератор в близост до АЕЦ Барака и е предизвикал пожар.

Ормузкият проток е сред най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и природен газ. Всяка заплаха за корабоплаването в района има потенциал да предизвика сериозни последици за международната търговия и енергийните пазари.