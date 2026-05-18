В Русия: Победата за българката на "Евровизия" е обективна и справедлива

18 Май, 2026 07:41

  • дара-
  • продуцент-
  • йосиф пригожин-
  • русия-
  • евровизия-
  • dara

Това заяви продуцентът Йосиф Пригожин

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победата на България на конкурса за песен на Евровизия през 2026 г. може да се счита за обективна, тъй като певицата изпълни най-силната песен сред останалите участници, каза продуцентът Йосиф Пригожин пред ТАСС.

„Не следя Евровизия: конкурсът падна в моите очи. Но по един или друг начин попадам на видеоклипове с изпълненията на участниците онлайн. Знаете ли, победата на България определено е заслужена, както и второто място на Израел. Това са хитови песни. И ако говорим за музикален конкурс, тогава за мен тези първи две места са обективни“, каза Пригожин.

Обобщавайки, продуцентът отбеляза, че този път не политиката, а музиката спечели Евровизия.

„Но политиката присъстваше и в юбилейния конкурс, тъй като пет държави се оттеглиха напълно от участие поради допускането на израелски представител. И, разбира се, не мога да разбера как хора, които твърдят, че спазват принципите на демокрацията, си позволиха да преминат границата, свързана със забраната на артисти от Русия да участват в конкурса“, заключи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    68 17 Отговор
    Украйна с най-слаб вот за България на „Евровизия 2026“!

    Коментиран от #56, #71

    07:42 18.05.2026

  • 2 В името на ВИМЕТО

    30 11 Отговор
    Следващия тур на Евровизията ще е в България ? Освен да пратим дуета ШИШКОВЦИ , не виждам кой друг може да ни представлява пълноценно !

    Коментиран от #4

    07:46 18.05.2026

  • 3 Я пъ тоа

    16 42 Отговор
    Кой го пита???

    Коментиран от #6, #8

    07:47 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 3 Отговор
    Факт е, че Дара спечели първо място и при класирането на журитата от музиканти, и при зрителския вот❗

    07:48 18.05.2026

  • 6 Симпатизант

    27 16 Отговор

    До коментар #3 от "Я пъ тоа":

    Вечна Дружба !

    07:48 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    59 11 Отговор
    Ън те така !!! Това е обективна оценка, без да влагаме никакви политически пристрастия!!! Невероятното обаче е, че Дара тръшна евреи, либерасти, всякакви други извращенци!!!

    Коментиран от #19, #48

    07:50 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Град София

    21 53 Отговор
    По голяма простотия не е имало отдавна!Ако бях президент щях да забраня тази песен със закон!

    Коментиран от #23, #28, #37

    07:52 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 10 Отговор

    До коментар #7 от "Джабаджанга дуруданга":

    С какво Абракадабра е по-различна🤔❓
    Междувременно Абракадабра е песен на Лили Иванова от преди половин век❗
    Злобеене му е майката😔

    Коментиран от #15, #41, #50

    07:52 18.05.2026

  • 14 Мдаааа

    22 15 Отговор
    ЗНАЧИ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ РАДВАМЕ .
    ЩОМ МУЖИЦИТЕ СА КАЗАЛИ ,ЧЕ Е СПРАВЕДЛИВО

    Коментиран от #53, #55

    07:52 18.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 10 Отговор

    До коментар #12 от "Джабаджанга дуруданга":

    С какво Абракадабра е по-различна🤔❓
    Междувременно Абракадабра е песен на Лили Иванова от преди половин век❗
    Злобеене му е майката😔

    07:53 18.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хмм

    51 10 Отговор
    Украйна: зад българската песен стои Русия, авторът е писал песни за руски певци, Киркоров участвал в хореографията, затова не ни дали нито една точка, луда работа

    Коментиран от #39

    07:56 18.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Алоо

    38 13 Отговор
    Много силна песен , главата може те заболи от нея . Тормоза тепърва започва , сигурно ще я въртят цяло лято по сергии и заведения.

    07:58 18.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да ама не

    18 17 Отговор

    До коментар #11 от "Град София":

    Не само не я забраниха, ами промотират пошлостта и простотията по всички възможни начини

    Коментиран от #26

    08:00 18.05.2026

  • 24 12340

    34 9 Отговор
    Пък Украйна вижда в победата"дългата ръка на Москва"!:))

    Коментиран от #25

    08:00 18.05.2026

  • 25 Възможно е

    16 17 Отговор

    До коментар #24 от "12340":

    Цялата евровизия отдавна се превърна в една пародия и извращение, не че на руснаците им харесва, ама може просто да са хакнали гласуването, за да направят мръсно на покрайнината

    08:03 18.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Град София":

    Не е лесно да си проZD❗
    Дори не знаеш кой пише ЗАКОНИТЕ в Парламентарна република,
    какво остана за "дребната разлика между
    "ПО ГОЛЯМА" (нужда) и
    "ПО- ГОЛЯМА" (нужда)❗
    Това в скобите е за да се ориентираш😉

    08:05 18.05.2026

  • 29 Питане

    7 31 Отговор
    Защо Дара изпя тази омразна песен.
    За да задоволи вкуса на нашите "другари" тя задължително трябваше да се представи с "Тачанка" !

    Коментиран от #32

    08:06 18.05.2026

  • 30 честен ционист

    12 14 Отговор
    Догодина Вова ще открие Евровидение 2027 във Варна.

    08:07 18.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 5 Отговор

    До коментар #29 от "Питане":

    Отговор:
    Песента е " Чунга чанга" ❗

    Коментиран от #45

    08:08 18.05.2026

  • 33 1001

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Бащата на някаква Саяна":

    Не някаква това е дете загинало заради крадците които всеки ден преяждат!

    08:09 18.05.2026

  • 34 Гого

    28 5 Отговор

    До коментар #26 от "Нормален човек няма да я хареса!":

    Дара направи това което трябваше по перфектен начин. Факт е че тя е победител в конкурса!

    08:11 18.05.2026

  • 35 Да, нормално

    32 6 Отговор
    Наш Емил и ваш Висоцки, после Лили, Алла, Ритоните, все творци направили доста за съвременната музикална култура и на двете страни и уважението между тях, така, че не се съмняваме в искреността на думите на този господин и благодарим!

    08:11 18.05.2026

  • 36 Артилерист

    36 10 Отговор
    Русия, както винаги, обективна за БЪЛГАРИЯ.

    08:13 18.05.2026

  • 37 Они

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Град София":

    Виждам че си вещ в музиката. Ти коя песен ще изпееш. Искаме да те чуем. Зад компа е лесно!

    08:13 18.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами не точно,

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Киркоров е свързал Дала с гръцките хореография и шведските танцьори.

    08:18 18.05.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 7 Отговор

    До коментар #38 от "Нормален човек няма да я хареса!":

    Факт е, че ТАЗИ песен не класирана на първо място от журита от музиканти и на първо място от зрителския вот ❗
    А твоето е към темата за българския казан в Ада❗

    08:19 18.05.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Абракадабра на Лили беше копие на песента на Силви Вартан, която пя оригинала преди нея.
    После Стив Милър направи хит , но използва само думата. Кефи ме скорошнота версия на Еминем с включен Стив Милър в нея.

    Коментиран от #47

    08:21 18.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Шокиран шекелджия на Оземпика

    8 11 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    08:23 18.05.2026

  • 44 Кирил

    13 13 Отговор
    Израел не получи първото място по политически причини.
    Бангарангата приляга на някое африканско племе

    Коментиран от #49

    08:24 18.05.2026

  • 45 Питане

    7 10 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чунгачанга е една дума, която за "другарите" е омразна, поради факта, че няма руско звучене.
    Друго си е когато нежните звуци на "Тачанка" ти по галят ушите и ти запърха сърцето. А през него преминава ЧЕРВЕНА кръв.

    Коментиран от #52, #60

    08:25 18.05.2026

  • 46 Копейка

    4 3 Отговор
    Ъъъ.. ми сега кво да викаме??

    08:26 18.05.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Прав си.
    В поста имах предвид песента на лейди Гага и това, че припеви като Абракадабра са използвани и у нас още в миналото ❗

    08:27 18.05.2026

  • 48 Кирпич

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Едно извращения тръшна други извращения. Когато всичко е извращения, това е неминуемо.

    Коментиран от #51

    08:27 18.05.2026

  • 49 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Кирил":

    Ранга Банга е на пущунски език. Нямаше да спечели без благословията на Израел, а и домакинството на България ще е като домакинство на Израел. Помните ли, Апоел Тел Авив ще играе домакинските си мачове в българската столица София.

    Коментиран от #67

    08:29 18.05.2026

  • 50 Бай 4еn

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А тъпeeнето - бащата!

    08:29 18.05.2026

  • 51 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Кирпич":

    Брей !!! Това е фолософия... Добра...

    08:30 18.05.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Питане":

    Пак си без домашно❗
    А се опитваш и да се правиш на У-мен❗
    Има я изписана с тире и като две думи,
    НО НЕ И КАТО ЕДНА ДУМА❗
    Да знаеш, че и ние знаем,
    а твоите заяждания минават само пред децата от (00)😉

    Коментиран от #72

    08:31 18.05.2026

  • 53 Даун.

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаааа":

    Ти си един селски "аристократ" с много тъмен тен и в потури научил се да щракаш клавиши и си оцелял благодарение на мужиците.

    08:32 18.05.2026

  • 54 Георги

    2 3 Отговор
    тези изказвания на руснаците много объркват и копейките и центаджиите. Дали от двете посолства няма да спуснат насоки?

    08:38 18.05.2026

  • 55 Де бил

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаааа":

    Да ,може. Обаче тъй като Украйна не даде нито една точка на България,не знам дали ще бъде абсолютно разрешено.

    08:43 18.05.2026

  • 56 ФАКТ

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    139 държави издирват на срания от страх руски лидер.

    Коментиран от #61

    08:43 18.05.2026

  • 57 още

    1 3 Отговор
    Кога в България ще дойдат вълни от руски славянки,за да ни радват?!

    Коментиран от #69

    08:46 18.05.2026

  • 58 А укрите

    20 4 Отговор
    Не ни дадоха нито една точка. Помагайте им още. Неблагодарници.

    08:47 18.05.2026

  • 59 Този

    4 7 Отговор
    Евровизия му паднала в очите.Но ако ги повикат ще се явят.А за нашата Дара само
    отриц.коментари там.И че Киркоров е главния заслужил.Върнах се 50 Г.назад в оная пропаганда.

    Коментиран от #62

    08:56 18.05.2026

  • 60 Даун.

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Питане":

    Теб ти е заклинило на всичко руско, но гледаш руската анимация с интерес, щом помниш от там и песничката чунга-чанга.Интересуваш и ненавиждаш и не се сещаш че хазаините ти държат за папуас

    Коментиран от #74

    08:59 18.05.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "ФАКТ":

    190 държави знаят къде е въпросното лице,
    а тези 139 защо не отидат да го издирват където е🤔❓
    Защо го издирват само в гардеробите на пресаташетат си 🤔❗

    09:06 18.05.2026

  • 62 Ку.ку

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Този":

    А на теб не ти ли е паднала в очите, АКО ТАМ СЕ ЯВЯВАТ ПЕВИЦИТЕ С БРАДАТА? Или ти сам не си наред

    09:07 18.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 по добре е че спечели

    2 0 Отговор
    ако беше паднала щеше да е лошо . пак щяха да я прехвалват , но за добро 5 място . а у нас думите с изкривка са много . повечето села са с странни думи . на морето са си турски . созопол, бургас , арбанаси , чипровци . нищо не означават но звучат не на български език . а това се харесва на композитора . странно и неразгадаемо . да се опулва от любопитство народът . другите 4 на финала са били още по лоши певци . а спечели не щото е най добра и слушана в европа . нагласено е . според мен . софка загуби преди години .

    09:12 18.05.2026

  • 65 Българската Православна Църква

    4 2 Отговор
    АНЕТЕМОСВАНЕ... за Дара с “БАНГАРАНГА“, рушаща вековните традиции на братските православно християнски ценности и прокарваща пътя на либерализма и свободата в България !!!

    09:13 18.05.2026

  • 66 Хейт

    8 1 Отговор
    В момента руснаците си приписват нашата победа, защото Киркоров бил помогнал. Шведите също си я приписват, защото танцьорите и постановката са шведски. Македонците изкараха Дара македонка. Изобщо, смях :)

    Коментиран от #75

    09:14 18.05.2026

  • 67 гара Разделна

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "честен ционист":

    Не, на максудски език е.

    09:20 18.05.2026

  • 68 спонтанен сарказъм

    0 3 Отговор
    руснаците използваха задния вход на Дара за да спечелят евровизия.

    09:46 18.05.2026

  • 69 Казал

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "още":

    Петроханският еерас разчекнат на Околовръстното

    09:47 18.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нищо,ве...!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нено":

    Ние пък компенсираме с най-силната подкрепа за Украйна,давайки им безплатно пребиваване на спа-хотели по нашите курорти...

    09:53 18.05.2026

  • 72 Товаришь

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    УмнопроZ, я при тая дет те е пръкнала

    10:29 18.05.2026

  • 73 Бангаранга

    2 0 Отговор
    България = Бангаранга , много ни приляга

    10:30 18.05.2026

  • 74 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Даун.":

    Това, комунягите оставите проходилките на страни, залепихтечен.етата, нахлузихте изпранитепам.Pерси и се залюляхне на люлката сделанавСеСеСеРе

    10:39 18.05.2026

  • 75 Не е смях,

    0 4 Отговор

    До коментар #66 от "Хейт":

    а пародия. В песента няма нищо българско. Езика- английски, заглавието и припева:"бангаранга" измислена дума, която няма превод на български, но няма и значение на никой друг език.Според AI е жаргон за екшън и енергия, динамика и бунтарски дух в клубната култура и електронната музика(напр. в хита" Bangarang на Skrillex ). Бангаранг звучи като Рагнарок-на викингите:мит за края на света, който е погълнат от огън и лед и потъва в морето.Филип Киркоров помагал за успеха на песента. Хореографията- гръцка, танцьорите шведи, танцът- нищо българско, като на туземците от някои острови- Тамбукту или Занзибар. Костюмите- нищо българско, гримът-като на вампири. Певицата Дара- много хубаво младо момиче, с чар, хубав и силен глас и много енергия Но за съжаление й бе предаден образ, който не излъчваше нищо българско: гримът- като на Нефертити, косата оцветена на места подобно на Алиса Лю/ американка от китайски произход- олимпийска шапионка по фигурно пълзаляне- 2026г./,костюмът- като от мюзикъла "Кабаре", но в розово и черно, танцът-нещо между кючек и туземски танци край огъня, музиката- определено небългарска, натрапчиво ударни инструменти, зомбиращ ритъм, текстът- неясно заплашителен, без някакъв определен мотив, в комбинация с грима, музиката, подскоците и кривенето създават чувство на страх, власт и подчинение, на промиване на мозъци и изпълнение на мутанти, пълно зомбиране. Как може такова изпълнение да представя България? Но пък конкурсът е Евровизия и в него вси

    12:53 18.05.2026