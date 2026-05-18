В Русия: Победата за българката на "Евровизия" е обективна и справедлива

Победата на България на конкурса за песен на Евровизия през 2026 г. може да се счита за обективна, тъй като певицата изпълни най-силната песен сред останалите участници, каза продуцентът Йосиф Пригожин пред ТАСС.

„Не следя Евровизия: конкурсът падна в моите очи. Но по един или друг начин попадам на видеоклипове с изпълненията на участниците онлайн. Знаете ли, победата на България определено е заслужена, както и второто място на Израел. Това са хитови песни. И ако говорим за музикален конкурс, тогава за мен тези първи две места са обективни“, каза Пригожин.

Обобщавайки, продуцентът отбеляза, че този път не политиката, а музиката спечели Евровизия.

„Но политиката присъстваше и в юбилейния конкурс, тъй като пет държави се оттеглиха напълно от участие поради допускането на израелски представител. И, разбира се, не мога да разбера как хора, които твърдят, че спазват принципите на демокрацията, си позволиха да преминат границата, свързана със забраната на артисти от Русия да участват в конкурса“, заключи той.