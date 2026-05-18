Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател

Когато баварският колос BMW официално сложи ръка върху култовото тунинг ателие Alpina, традиционалистите и бензиновите глави по целия свят затаиха дъх с известна доза скептицизъм. В епохата на безшумната електрификация мнозина пророкуваха, че легендарните германски магистрални крайцери ще изгубят душата си в името на "зелената" идея. Е, имаме страхотна новина – първият съвместен плод на това партньорство не просто запазва традициите, а ги изстрелва в космоса с гръм и трясък. При това, без абсолютно никакви батерии, кабели и хибридни компромиси.
Вече ви разказахме, че по време на тазгодишното изложение Concorso d'Eleganza във Вила д'Есте, германците буквално взривиха публиката, като свалиха покривалото от концептуалния Vision BMW Alpina. Това величествено четириместно Gran Turismo се простира на внушителните 5 200 милиметра дължина и представлява истинско обяснение в любов към класическата автомобилна ера. В дизайна му веднага личат намигвания към славното минало на марката от Бухлое, като силуетът умело цитира икони като Alpina B7 Coupé от поколението E24.
Голямата сензация обаче се крие под дългия преден капак, където е монтиран истински двигател с вътрешно горене. Забравете за електромоторите – тук господства класически бензинов V8 мотор. Макар от компанията все още да пазят в пълна тайна точните технически параметри, публична тайна е, че под предния капак най-вероятно се намира дълбоко модифицирана версия на 4.4-литровия туин-турбо агрегат, познат от актуалното BMW M5. Инженерите обещават акустично пиршество за сетивата: плътен, дълбок бас в ниските обороти и пронизващ, чистокръвен метален рев, когато стрелката на оборотомера наближи червената зона.
Външният вид е съвършена симбиоза между ретро естетика и модерна агресия. Автомобилът е стъпил гордо върху емблематичните многоспицови джанти с 20 лъча – запазена марка на бранда още от далечната 1971 година. За да бъде стойката наистина стряскаща, отпред са монтирани 22-инчови колела, докато задната ос е натоварена с чудовищни 23-инчови валяци.
Интериорът е облечен в най-фината и скъпа естествена кожа, доставена директно от ферми в Алпите, а контрастните сини и зелени шевове напомнят за състезателната ДНК на марката. В задния подлакътник, сякаш за да подчертаят аристократичния дух на колата, са скрити две кристални чаши и изящна стъклена гарафа за вода. Текстовата и графична визуализация на дигиталното табло също е преобразена – в режим Comfort+ екранът успокоява сетивата с меки тонове, докато при активиране на режим Speed всичко оживява в традиционното за Alpina синьо-зелено сияние. Черешката на тортата е триизмерен холографски скрийнсейвър, който прожектира величествена панорама към Алпите директно от родното място на тунерите в Бухлое.
За щастие на всички колекционери, това произведение на изкуството няма да остане просто експонат за затворени изложби. Проектът служи като директна витрина за бъдещето, като първият сериен модел, базиран на следващото поколение BMW 7 Series, се очаква да стъпи на асфалта през 2027 година. Чистокръвните бензинови машини очевидно отказват да се предадат без бой, а с този ход баварците доказват, че страстта към шофирането все още е жив и водещ фактор в индустрията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Нема
До коментар #3 от "Москвич от Москве":Закъде да ги гониш!!! Те се връщат на към Москвето!!!
08:17 18.05.2026
6 Знайко
И на мястото на предното стъкло да сложат огромен 3D таблет, да сложат още 3D камери дневни и нощни/инфрачервени/. Кирмилото, педалите и резервоара да станат виртуални. Да сложат и супер скъпи седалки от твърда рециклирана пластмаса от събрани в океаните стари рибарски мрежи. Случайно, ако не сте разбрали последните 3 изречения са ирония.
А щях да забравя, най-добре всичко да стане виртуално, влизаш в т.А, всичко започва да вибрира, да бучи ... търпиш това неуфобстви няколко часа. Докато видиш на огромните екраните, че си стигнал т. Б. И в този момент компютъра забива или му спира тока, защото са се появили облаци над фотоволтаиците. След няколко часа прекарани във виртуално пътуване излизаш от виртуалното BMW. И о изненада, не си стигнал т. Б, а през цялото време си бил в т.А.
08:29 18.05.2026
10 Хохо Бохо
Коментиран от #12, #13
08:46 18.05.2026
11 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Излъган еуропеец":Как върви продажбата на стари ДВГ дрънгели напоследък? Добре ли е? Скоро от Надин пари ще ти искат за рециклиране
08:49 18.05.2026
12 Хи хи
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Ти с BMW ли ще спориш ??
08:53 18.05.2026
13 6135
До коментар #10 от "Хохо Бохо":Да, ама на твоята кола след тези три ускорения до 100 й свършва батерията и за четвърто няма ток!
10:31 18.05.2026