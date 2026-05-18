Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател

Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател

18 Май, 2026 07:53 1 938 13

  • bmw-
  • alpina-
  • v8-
  • двг

Моделът Vision BMW Alpina показва, че ДВГ няма да се предадат без бой

Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато баварският колос BMW официално сложи ръка върху култовото тунинг ателие Alpina, традиционалистите и бензиновите глави по целия свят затаиха дъх с известна доза скептицизъм. В епохата на безшумната електрификация мнозина пророкуваха, че легендарните германски магистрални крайцери ще изгубят душата си в името на "зелената" идея. Е, имаме страхотна новина – първият съвместен плод на това партньорство не просто запазва традициите, а ги изстрелва в космоса с гръм и трясък. При това, без абсолютно никакви батерии, кабели и хибридни компромиси.

Вече ви разказахме, че по време на тазгодишното изложение Concorso d'Eleganza във Вила д'Есте, германците буквално взривиха публиката, като свалиха покривалото от концептуалния Vision BMW Alpina. Това величествено четириместно Gran Turismo се простира на внушителните 5 200 милиметра дължина и представлява истинско обяснение в любов към класическата автомобилна ера. В дизайна му веднага личат намигвания към славното минало на марката от Бухлое, като силуетът умело цитира икони като Alpina B7 Coupé от поколението E24.

Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател

Голямата сензация обаче се крие под дългия преден капак, където е монтиран истински двигател с вътрешно горене. Забравете за електромоторите – тук господства класически бензинов V8 мотор. Макар от компанията все още да пазят в пълна тайна точните технически параметри, публична тайна е, че под предния капак най-вероятно се намира дълбоко модифицирана версия на 4.4-литровия туин-турбо агрегат, познат от актуалното BMW M5. Инженерите обещават акустично пиршество за сетивата: плътен, дълбок бас в ниските обороти и пронизващ, чистокръвен метален рев, когато стрелката на оборотомера наближи червената зона.

Външният вид е съвършена симбиоза между ретро естетика и модерна агресия. Автомобилът е стъпил гордо върху емблематичните многоспицови джанти с 20 лъча – запазена марка на бранда още от далечната 1971 година. За да бъде стойката наистина стряскаща, отпред са монтирани 22-инчови колела, докато задната ос е натоварена с чудовищни 23-инчови валяци.

Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател

Интериорът е облечен в най-фината и скъпа естествена кожа, доставена директно от ферми в Алпите, а контрастните сини и зелени шевове напомнят за състезателната ДНК на марката. В задния подлакътник, сякаш за да подчертаят аристократичния дух на колата, са скрити две кристални чаши и изящна стъклена гарафа за вода. Текстовата и графична визуализация на дигиталното табло също е преобразена – в режим Comfort+ екранът успокоява сетивата с меки тонове, докато при активиране на режим Speed всичко оживява в традиционното за Alpina синьо-зелено сияние. Черешката на тортата е триизмерен холографски скрийнсейвър, който прожектира величествена панорама към Алпите директно от родното място на тунерите в Бухлое.

За щастие на всички колекционери, това произведение на изкуството няма да остане просто експонат за затворени изложби. Проектът служи като директна витрина за бъдещето, като първият сериен модел, базиран на следващото поколение BMW 7 Series, се очаква да стъпи на асфалта през 2027 година. Чистокръвните бензинови машини очевидно отказват да се предадат без бой, а с този ход баварците доказват, че страстта към шофирането все още е жив и водещ фактор в индустрията.

Без никакво електричество: Първата Alpina на BMW ще получи V8 бензинов двигател


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 2 Отговор
    Външно изглежда добре, но отвътре няма никакъв лукс - прилича на евтино китайче!!!

    08:01 18.05.2026

  • 2 Всичко хубаво ама тоя таблет

    18 3 Отговор
    стои като кютюк насредата на таблото. Не се научиха

    08:07 18.05.2026

  • 3 Москвич от Москве

    4 4 Отговор
    Кога ша ги стигнем Баварците.

    Коментиран от #4

    08:09 18.05.2026

  • 4 Нема

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Москвич от Москве":

    Закъде да ги гониш!!! Те се връщат на към Москвето!!!

    08:17 18.05.2026

  • 5 ДВГ V8

    8 1 Отговор
    Къде е ония теслю дето си късаше ризата за пълната електрификация?

    08:26 18.05.2026

  • 6 Знайко

    5 2 Отговор
    Отвън и под капака е прекрасна, отвътре е ужасна.

    И на мястото на предното стъкло да сложат огромен 3D таблет, да сложат още 3D камери дневни и нощни/инфрачервени/. Кирмилото, педалите и резервоара да станат виртуални. Да сложат и супер скъпи седалки от твърда рециклирана пластмаса от събрани в океаните стари рибарски мрежи. Случайно, ако не сте разбрали последните 3 изречения са ирония.

    А щях да забравя, най-добре всичко да стане виртуално, влизаш в т.А, всичко започва да вибрира, да бучи ... търпиш това неуфобстви няколко часа. Докато видиш на огромните екраните, че си стигнал т. Б. И в този момент компютъра забива или му спира тока, защото са се появили облаци над фотоволтаиците. След няколко часа прекарани във виртуално пътуване излизаш от виртуалното BMW. И о изненада, не си стигнал т. Б, а през цялото време си бил в т.А.

    08:29 18.05.2026

  • 7 Излъган еуропеец

    6 2 Отговор
    Ей как се прекарах…сега тоя тостер какво ще го правя? Не мога то продам, кой ли ще го купи? Ах как се прекарах само…

    Коментиран от #11

    08:30 18.05.2026

  • 8 Знайко

    3 3 Отговор
    Ако не знаете две германски бабички Меркел и фон дер Лаен и един германдки ГАЗПРОМ дядка Герхард Шрьодер съсипаха Европа. Съсипаха демографията на Европа, индустрията на Европа и енергийната диверсифийация... Това стана и с нашата скромна тиквопомощ от Банкя.

    08:37 18.05.2026

  • 9 Трифонов

    4 2 Отговор
    Колата е прекрасна! Не си кривете душите, че ставате смешни. И за разлика от голямата част от гамата на БМВ вече, когато марката се стреми да намали до минимум въглеродния си отпечатък и съответно безсмисленото плащане на стотици милиони за емисии, поради което в интериорите масово използва рециклирани материали, очевидно при Алпина няма да е така. Естествени кожи и шито табло и интериор от край до край, алкантара на тавана и т.н.. Скрити в костюм с карбоново ядро. Две врати! Така се прави!

    08:39 18.05.2026

  • 10 Хохо Бохо

    5 7 Отговор
    ДВГ е отживелица, все едно да пуснат нова каруца с 4 коня когато Форд продава модел Т. Само истински глупак ще даде пари за ДВГ. Аз карам 550 коня кола, която ускорява като Ферари и то без да скапва съединител след 3 ускорения и харче 2 евра на 100. Карайте си ДВГ дрънгелите

    Коментиран от #12, #13

    08:46 18.05.2026

  • 11 Хохо Бохо

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Излъган еуропеец":

    Как върви продажбата на стари ДВГ дрънгели напоследък? Добре ли е? Скоро от Надин пари ще ти искат за рециклиране

    08:49 18.05.2026

  • 12 Хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Ти с BMW ли ще спориш ??

    08:53 18.05.2026

  • 13 6135

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Да, ама на твоята кола след тези три ускорения до 100 й свършва батерията и за четвърто няма ток!

    10:31 18.05.2026