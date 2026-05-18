Новини
Любопитно »
Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана (ВИДЕО)

18 Май, 2026 08:12 1 291 5

  • папа лъв xiv-
  • мем-
  • шест-седем-
  • деца-
  • ватикана

Фразата „шест-седем“ първоначално се появи в песен на американския рапър Skrilla

Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана. Видеото беше публикувано от Sky News.

В него децата викат „шест-седем“ и жестикулират. Папата поглежда объркано възрастния, придружаващ тийнейджърите, който отново казва „шест-седем“ и имитира жеста. След това папата прави същото и децата се смеят.


Мемът „шест-седем“ стана популярен сред англоговорящите интернет потребители през 2025 г. Изразът дори беше обявен за Дума на годината.

Фразата „шест-седем“ първоначално се появи в песен на американския рапър Skrilla. Той стана популяризиран сред учениците, когато баскетболният клуб OvertimeElite публикува видео с участието на местната звезда Тайлън Кини. Във видеото приятел моли спортиста да оцени напитка от кафене по скала от 1 до 10. Той отговаря: „Вероятно 6-7“ и изглежда претегля вариантите в ръцете си. Ето защо фразата „шест-седем“ понякога се използва в значението „няма значение“ или „не ме интересува“.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алятолаха

    8 1 Отговор
    А пък Биби шестте пръста скоро ще играе казачок ако персите преди това не му сложат бурка ха ха

    08:24 18.05.2026

  • 2 цумбрум

    10 0 Отговор
    Какво е мем? Българска дума няма ли?

    08:37 18.05.2026

  • 3 Въй

    4 0 Отговор
    Папата им е показал Бангарангатрангавранга,но децата са го приели като „шест-седем“. Осем,девет,десет. Магнитчета в ръцете.

    Коментиран от #4

    08:42 18.05.2026

  • 4 Нц.....

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въй":

    Папата слуша чалгиите на Славчо, но не може да запомни, че оригиналното е - седем осем...

    08:53 18.05.2026

  • 5 в италия на децата по им харесва

    0 0 Отговор
    67 отколкото евро визията и дарчето . друго щеше да е изпял бангаранга бангаранга . ама нямаше да го аплодират . ктолиците са странни хора . все едно не гледат евро визията . и не са гласували . кардиналите са все във фейсбук .

    09:35 18.05.2026