Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана. Видеото беше публикувано от Sky News.

В него децата викат „шест-седем“ и жестикулират. Папата поглежда объркано възрастния, придружаващ тийнейджърите, който отново казва „шест-седем“ и имитира жеста. След това папата прави същото и децата се смеят.

Мемът „шест-седем“ стана популярен сред англоговорящите интернет потребители през 2025 г. Изразът дори беше обявен за Дума на годината.

Фразата „шест-седем“ първоначално се появи в песен на американския рапър Skrilla. Той стана популяризиран сред учениците, когато баскетболният клуб OvertimeElite публикува видео с участието на местната звезда Тайлън Кини. Във видеото приятел моли спортиста да оцени напитка от кафене по скала от 1 до 10. Той отговаря: „Вероятно 6-7“ и изглежда претегля вариантите в ръцете си. Ето защо фразата „шест-седем“ понякога се използва в значението „няма значение“ или „не ме интересува“.