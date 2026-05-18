Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV показа мема „шест-седем“, докато говореше пред деца във Ватикана. Видеото беше публикувано от Sky News.
В него децата викат „шест-седем“ и жестикулират. Папата поглежда объркано възрастния, придружаващ тийнейджърите, който отново казва „шест-седем“ и имитира жеста. След това папата прави същото и децата се смеят.
Мемът „шест-седем“ стана популярен сред англоговорящите интернет потребители през 2025 г. Изразът дори беше обявен за Дума на годината.
Фразата „шест-седем“ първоначално се появи в песен на американския рапър Skrilla. Той стана популяризиран сред учениците, когато баскетболният клуб OvertimeElite публикува видео с участието на местната звезда Тайлън Кини. Във видеото приятел моли спортиста да оцени напитка от кафене по скала от 1 до 10. Той отговаря: „Вероятно 6-7“ и изглежда претегля вариантите в ръцете си. Ето защо фразата „шест-седем“ понякога се използва в значението „няма значение“ или „не ме интересува“.
1 Алятолаха
08:24 18.05.2026
2 цумбрум
08:37 18.05.2026
3 Въй
Коментиран от #4
08:42 18.05.2026
4 Нц.....
До коментар #3 от "Въй":Папата слуша чалгиите на Славчо, но не може да запомни, че оригиналното е - седем осем...
08:53 18.05.2026
5 в италия на децата по им харесва
09:35 18.05.2026