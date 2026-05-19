Неймар официално отива на Мондиал 2026, Игор Тиаго също е в списъка на Карло Анчелоти

Карло Анчелоти обяви състава на Бразилия за Мондиал 2026! Това се случи на грандиозно събитие. Голмята въпросителна падна и звездата Неймар ще пътува за САЩ, Мексико и Канада.
В тима е и бившата звезда на Лудогорец Игор Тиаго, който в момента играе за Брентфорд.
СЪСТАВЪТ НА БРАЗИЛИЯ ЗА МОНДИАЛ 2026
Вратари: Алисон (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Уевертън (Гремио).
Защитници: Маркиньос (ПСЖ), Габриел Магалаеш (Арсенал), Бремер (Ювентус), Ибанес (Ал Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Уесли (Рома), Данило (Фламенго), Алекс Сандро (Фламенго), Дъглас Сантос (Зенит).
Халфове: Каземиро (Манчестър Юнайтед), Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Фабиньо (Ал Итихад), Данило (Ботафого), Лукас Пакета (Фламенго).
Нападатели: Винисиус (Реал Мадрид), Рафиня (Барселона), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Луис Енрике (Зенит), Игор Тиаго (Брентфорд), Ендрик (Лион/Реал Мадрид), Габриел Мартинели (Арсенал), Раян (Борнемут), Неймар (Сантос).
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Бразилия уж има добри футболисти по ПСЖ, Барса, Реал, Арсенал, но като нищо няма да са отбор. Нищо че могат на теория да образуват силен състав. За мен не са фаворити. Фаворити са Испания, Франция и донякъде Аржентина.
И защо е викнал 9 нападателя и 5 полузащитника? Нищо че сега халфовете да ги броят нападатели. То и на световното 1994 нас ни брояха с 9 нападателя и такъм трябваше да играе защитник - Ивайло Йорданов.
09:18 19.05.2026