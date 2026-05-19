Даниел Пеев - Дънди е големият победител в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“

За трета поредна година “Като две капки вода” излезе от студиото и подари на феновете си грандиозен финал на живо пред повече от 12 000 души в най-голямата зала в страната. И този път най-гледаното шоу за имитации не изневери на себе си и преведе зрителите на NOVА през няколко музикални изненади, безкомпромисни имитации, невероятна мултимедия и истинско забавление. След 11 незабравими вечери в Сезона-Слънце, зрителите решиха титлата “Най-добър имитатор” да грабне Даниел Пеев - Дънди, пише Nova.bg.

Актьорът взриви цялата зала с имитация на фронтмена на AC/DC - Браян Джонсън и песента „Highway to Hell“. Традиционно победата бе дадена от зрителите на NOVA, които гласуваха цяла вечер в положението NOVA PLAY, a журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев-Фънки, дори и без възможност за оценки, не скри възхищението си от превъплъщението му. Големият победител получи чисто нов лек автомобил и реши да направи огромен жест към свой колега, който се бори с тежко заболяване. „За първи път ще бъда истински сериозен. Във всеки лайв печелиш награда и я даряваш. Аз ще даря и тази кола. Най-голямата награда за мен е публиката и това, което се случи тази вечер и целия сезон“, развълнуван бе Дънди, минути след като спечели.

Второто място зае Емилия, която избра да влезе в образа на Паша Христова. Тя вдигна цялата зала на крака с изпълнение на „Една българска роза“. “Искам да благодаря за всички приятели, които спечелих. Благодаря на продуцентите за поканата, защото това беше страхотно”, сподели певицата.

Бронзовият медал отиде при Иво Димчев, който се справи блестящо с имитацията на Васил Найденов и една от любимите български песни “Сбогом, моя любов”.

В последната надпревара за титлата любимите водещи на България Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха деветимата звездни участници, които отново показаха таланта си на огромната сцена. Весела Бабинова избра да слезе от асансьора като Лейди Гага и изпълни хита “Bad Romance”. Борис се появи в най-голямата зала в страната в образа на Елвис Пресли с песента “Unchained Melody”. Под прожекторите излезе и Лили Иванова, в чийто образ се осмели да се превъплъти Пламена, а песента “Camino” развълнува всички. За финална своя изява в шоуто Виктор избра Джеймс Браун и компилацията от две парчета - “It’s a Man’s World / I Feel Good”. С образа си на Мадона Алекс Раева отново заблестя, изпълнявайки невероятно песента “Hung Up”. Симона полетя над сцената с баладата “Hurt” на Кристина Агилера.

Специалната вечер бе открита с общо изпълнение на екипа на “Като две капки вода”, който заедно представи един от най-обичаните и сантиментални естради хитове “Приятели” на Тоника СВ. На финала всички участници отправиха послание към зрителите на NOVA да бъдем по-добри с песента “Дано” на легендата Богдана Карадочева.

Не пропускайте и последния епизод на КАПКИТЕ Podcast, който се мести директно в зала “Арена 8888”. Борислав Захариев - Боби Турбото посреща участниците часове преди големия финал. Те ще разкрият най-хубавите си моменти от Сезона-Слънце, ще предадат емоцията си преди да излязат на голямата сцена и ще разкрият любимите си истории от изминалите три месеца. Не пропускайте последния епизод на втори сезон на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Тази вечер оспорваният финал пренареди за пореден път класацията в шоуто и ще определи големият победител в „Като две капки вода“ Сезона-Слънце.

В настоящото класиране в началото на вечерта водещите позиция с предимство от по две точки имаха Иво Димчев, Дънди, Емилия и Алекс Раева. Тази вечер журито в състав AZIS, Веселин Маринов, Фънки и Хилда Казасян ще коментират имитациите, но няма да поставят оценки на участниците, чиято съдба ще бъде в ръцете на зрителите.

„За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че това е най-гледаният сезон на „Капките“ до момента и ви благодарим. Сезона-Слънце ни кара да гледаме от хубавата страна нещата“, сподели Маги Халваджиян.

„Когато създадохме концепцията за сезона, се водихме от това, че всички имаме нужда от слънце и положителни емоции. Както победата, която DARA донесе на България. Магията е, че ние в екипа на предаването не сме само колеги, а и приятели“, допълни Кирил Киров-Кико.

Водещите на „Капките“ изказаха благодарността си към DARA и нейното невероятно постижение на Евровизия. „Тя направи нещо, което никой не беше правил за България. Спечели Евровизия. Направи го, въпреки всичко, за всички българи, които се почувстваха обединени. Горди сме от това момиче, което тръгна от X Factor и беше финалист в осми сезон на „Като две капки вода“. Обичаме те!“