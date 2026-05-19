Гуардиола си тръгва от Манчестър Сити, ясно е кой ще го замени

Новината за напускането на Пеп Гуардиола набира все по-голяма сила на Острова. Според „Дейли Мейл“ неделният мач на „Етихад“ срещу Астън Вила ще бъде последният му като мениджър на Манчестър Сити.

„Смята се, че Сити вече е започнал да уведомява своите спонсори, че официалното обявление е неизбежно“, съобщава изданието.

„Очаква се новината да бъде потвърдена в неделя, което ще даде възможност впечатляващото влияние на Гуардиола върху английския футбол да бъде отпразнувано с парад с открит автобус в понеделник“, допълва изданието.

Междувременно Енцо Мареска вече е постигнал договорка да наследи Пеп Гуардиола начело на Манчестър Сити. Информацията е на talkSPORT и идва на фона на засилващите се спекулации около бъдещето на испанския специалист.

Самият Мареска бе уволнен от Челси през януари, а амбицията му винаги е била именно да наследи Гуардиола. Преди да започне самостоятелната си треньорска кариера, той работеше в щаба на Сити и познава отлично обстановката в клуба.

Спекулациите се засилиха и след реакциите на самия Пеп Гуардиола. В събота, след като спечели ФА Къп за трети път, той демонстративно прекрати интервю за talkSPORT, след като бе попитан дали ще се завърне, за да защитава трофея през следващия сезон.

Малко по-късно испанецът повтори същото и по време на интервю за TNT Sports, когато отново му бе зададен въпрос за бъдещето му след финала.

Гуардиола пое Манчестър Сити през 2016 година, наследявайки Мануел Пелегрини. Преди това той водеше Барселона и Байерн Мюнхен.