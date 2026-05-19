Профилактика на тол рамки променя движението в областите София и Сливен

19 Май, 2026 06:56, обновена 19 Май, 2026 07:00 692 5

От Агенция "Пътна инфраструктура" уточняват, че дейностите на автомагистрала „Тракия" ще се изпълняват през нощта

Снимка: БНТ
От днес до четвъртък заради профилактика на тол рамките се променя организацията на движение в участъци в областите Софийска и Сливен.

От Агенция "Пътна инфраструктура" уточняват, че дейностите на автомагистрала „Тракия“ ще се изпълняват през нощта.

За днес са планирани дейности на Подбалканския път при 189-и километър в района на с. Челопеч, Софийска област и при 381-ви километър при Малко Чочовени в област Сливен. Предвижда се трафикът да преминава в една лента. На 20 и 21 май през нощта ще се извършва профилактика на тол камери на няколко отсечки на автомагистрала „Тракия“ в Софийска област.

При реализацията на работите във всички участъци поетапно ще се ограничава преминаването в активна и аварийна лента и в двете посоки на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Предвижда се продължителността на работа по всички съоръжения да е около един час.


  • 1 МПС

    1 0 Отговор
    Да им изсъхнат ръцете дано

    07:51 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само

    2 0 Отговор
    Питаме участника в ПТП олегчо асенов - гербака кога ще го пенсионират,че е на яка хранилка

    09:09 19.05.2026

  • 4 Ама

    2 0 Отговор
    кога ги монтираха , кога ги профилактират ?!

    Коментиран от #5

    09:14 19.05.2026

  • 5 Ти пък сега

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ама":

    Ще им позабършат стъклата за за по хиляда евро бройката, ще пристегнат някое и друго винтче за сто еврака на брой и са готови. Важни дейности, които трябва да се изпълняват минимум на 6 месеца, за да работи системата.

    09:21 19.05.2026

