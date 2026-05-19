Ламин Ямал с жест към детето на съперник (ВИДЕО)

Звездата на Барселона Ламин Ямал показа и човешката си страна. След мача с Бетис (3:1) той отиде в публиката и прегърна сина на играча на "вердибланкос" Антони.

Ямал му даде и автограф, след което прегърна и бразилския футболист на Бетис.

"Повече от футбол", написаха от Бетис към видеото от страхотната ситуация.

Algo más que fútbol 🫂



La cara de ilusión del hijo de Antony tras conocer a Lamine Yamal 🥰 pic.twitter.com/TKKNMiB97x — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 18, 2026