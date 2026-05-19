София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия 2026“



Столичната община и Българската национална телевизия канят жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата, която DARA донесе на България на конкурса „Евровизия 2026“.



Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.



Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. на площад „Княз Александър I“, a oт 18:45 ч. БНТ ще излъчва на живо.



Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен. Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ 1.

По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове.



Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта.



От 12.00 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по бул. Цар Освободител и улиците „Аксаков“ и „Георги Бенковски“.



А от 16.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“, в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“.