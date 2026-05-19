София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“

19 Май, 2026 06:53, обновена 19 Май, 2026 06:57 1 554 110

По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност

Sofia посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I"
Снимка: БНТ
София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия 2026“

Столичната община и Българската национална телевизия канят жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата, която DARA донесе на България на конкурса „Евровизия 2026“.

Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.

Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. на площад „Княз Александър I“, a oт 18:45 ч. БНТ ще излъчва на живо.

Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен. Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ 1.

По повод събитието полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове.

Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние, както и носещи огнестрелно оръжие или опасни предмети. Въвежда се и временна организация на движението в района на концерта.

От 12.00 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по бул. Цар Освободител и улиците „Аксаков“ и „Георги Бенковски“.

А от 16.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител“, в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Георги С. Раковски“.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аман

    62 10 Отговор
    вече !

    Коментиран от #40, #56

    07:00 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 джънгъл мюзик

    54 12 Отговор
    Кой нормален ще си изгуби времето да слуша тая дивотия.

    Коментиран от #25

    07:09 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оляха се

    60 10 Отговор
    От радост може да сменат и българския химн с
    Бангаранга!

    Коментиран от #21

    07:10 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кога

    35 5 Отговор

    До коментар #6 от "бангаранга без край":

    е посрещането на "Ергенина" ?

    07:13 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Още по грандиозно

    38 9 Отговор

    До коментар #13 от "Оляха се":

    Химна на ЕС -“ Одата на радостта”, ще е вече : банга ранга.

    07:15 19.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 сара

    3 26 Отговор

    До коментар #10 от "джънгъл мюзик":

    С кеф си губя времето да знаеш.

    Коментиран от #100

    07:18 19.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Боги

    30 16 Отговор
    Оставете Дара да си почине и да дойде на себе си. Вече едва ли не се издевателства над нея. А тез дето се наредили на снимката до Дара нямат никакъв принос за успеха й...

    07:21 19.05.2026

  • 32 КАК СТИГНАХМЕ

    46 7 Отговор
    От ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ да БАНГАРАНГА??

    Коментиран от #48, #80

    07:22 19.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Край

    38 6 Отговор
    Ако продължите да изписвате Дара като “ Dara” ще забраня тази песен вкъщи. Западогъзолизците са отвратително племе.

    07:26 19.05.2026

  • 40 Много изтрити коментари

    33 5 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    Защо ли?????
    ГангаБанга!!!!!

    Коментиран от #45

    07:27 19.05.2026

  • 41 Очакващ

    32 6 Отговор
    Да я поканят и в Парламента,където Евроатлантиците и ,,красивите умни" да внесат предложение за преименуването на България в ...Дара Бангарангия...известна не с аромата на розите а на един друг носещ се от невъздържащата се изразена бурна радост....

    Коментиран от #63

    07:28 19.05.2026

  • 42 И да си направите

    24 4 Отговор

    До коментар #34 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Влакче! С Локомотив Васко Тер!

    07:28 19.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кеверев

    23 2 Отговор
    голямо триене

    Коментиран от #50

    07:31 19.05.2026

  • 45 Защото

    33 4 Отговор

    До коментар #40 от "Много изтрити коментари":

    Материалът е на Българската ,,НАЦИОНАЛНА" телевизия издържана с парите на БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ...

    07:33 19.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бравос

    40 8 Отговор
    Ще направят сцена за една нощ за някаква си която след месец никой няма да я помни, четири града ще се избият кой пръв да даде 30 милиона за Евровизия 2027, но 20 години не могат да намерят 10 милиона за детска болница. И докато затварят София за да може Дара да си развява целулита на воля ние ще продължаваме да събираме капачки за кувиози.

    Коментиран от #54, #79, #83, #91

    07:35 19.05.2026

  • 48 Имате

    19 18 Отговор

    До коментар #32 от "КАК СТИГНАХМЕ":

    Мощната ни подкрепа!
    И в допълнение към Радев! Г-н премиер, не очаквах, че ЧЛЕНОвете на правителството ще лазят пред еврочалгата!
    Отвратихте ме!

    Коментиран от #61

    07:35 19.05.2026

  • 49 Хроматид

    9 15 Отговор
    Бойко и Делян /заедно или отделно / ще бъдат ли на посрещането ? Или те сега още ближат раните си след голямата БАНГА РАНГА , която хората си направиха с тях на изборите ?

    Коментиран от #53

    07:36 19.05.2026

  • 50 Гумичката

    14 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кеверев":

    ...75%...

    07:36 19.05.2026

  • 51 Баба Ранга

    14 19 Отговор
    То е радост безкрайна и неочаквана. Всеки бърза да се снима с момичето. Най-смешен е кметът. Милошев не знае защо е там и какво да прави. Интересно, колко ли народ ще се събере на това парти. Всички български звезди ще се включат. Сещам се за песента на Емил Димитров “Ако си дал".

    07:36 19.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 И тримата ще бъдат,

    16 7 Отговор

    До коментар #49 от "Хроматид":

    ама чакат още Крадев да се върне от инструктажа при началника му Шмерц.

    Коментиран от #57

    07:39 19.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Чебурашка

    21 4 Отговор
    С камъни и банани ли ще я посрещне?

    Коментиран от #58

    07:39 19.05.2026

  • 56 Дали

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    Кмету ще е в жълто на червения килим?

    07:41 19.05.2026

  • 57 Кума ЛисА

    4 15 Отговор

    До коментар #53 от "И тримата ще бъдат,":

    Нормално е да го чакат ! Той и масата хора така ги БАНГАРАГНАХА на изборите , че наистина трябва да си стоят тихо , мирно и да го чакат !

    07:41 19.05.2026

  • 58 Реалност

    20 4 Отговор

    До коментар #55 от "Чебурашка":

    За тази песен най подходящи ще са бананите:)

    07:41 19.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 123

    30 3 Отговор

    До коментар #48 от "Имате":

    Щом министрите на образованието и културата са във възторг от Бангаранга смятай какво ни чака.

    07:45 19.05.2026

  • 62 ОРКЕСТЪР БЕЗ ИМЕ

    15 0 Отговор
    Мечтата ми е да пея на орфея се сбъдна.

    07:47 19.05.2026

  • 63 Германката

    0 14 Отговор

    До коментар #41 от "Очакващ":

    Нищо не си разбрал!!!

    07:48 19.05.2026

  • 64 ЗАСРАМЕТЕ СЕ , БЕ !!!

    20 1 Отговор
    ТО ТОВА ЩЕ Е БЕТЕР МИТИНГ !!! СРАМОТА , ПАРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ , А БЮДЖЕТ ОТКЪДЕ И КОГА !!! САМО БЪЛГАРСКИ ПРОСТОТИИ !!!

    07:48 19.05.2026

  • 65 Трола с гресираната ватенка

    12 1 Отговор

    До коментар #60 от "МЪКЪ,МЪКЪ":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    07:49 19.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 хахаха

    16 1 Отговор

    До коментар #60 от "МЪКЪ,МЪКЪ":

    И що бре? Твоя идол Зельо каза, че Дара е русофилка и че всички нейни фенове са русофили:) Дори Русия се е намесила за да спечели, а Украйна не даде на Дара ни една точка...ти като истински петроханец трябва да мразиш Дарина с цялото си сърце:)

    07:50 19.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Коментатор

    10 9 Отговор
    Много хейт , бре ! И то от хора , от които в обикновения живот никой не се нуждае . И да - престанете с това изписване на ДАРА на латиница ! Жълто-сините общинари дето вееха украински байряк на фасадата си няма да ги коментирам

    Коментиран от #73, #77, #85

    07:53 19.05.2026

  • 71 Шокиран шекелджия на Оземпика

    12 2 Отговор

    До коментар #69 от "Проверителят":

    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    07:54 19.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 въпросче

    14 1 Отговор
    Искам да попитам цензорите, дали е разрешено да бъде изказвано и друго мнение, освен задължителния възторг. Нека чуем мнението и мнението на хора, които на са толкова възторжени. Светът е пълен с многообразие.

    Коментиран от #84

    07:55 19.05.2026

  • 75 Ако тази песен

    16 0 Отговор
    и Дара са нещо с което би трябвало да се чувствам горд българин,то явно нещо в мен не е в ред.

    07:56 19.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Очаквайте в Бангарангия

    12 1 Отговор
    По повод посрещането на Ергена полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до София ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове в Пловдив, Пазарджик, Перник и Благоевград и след претърсване и полиграф.

    07:57 19.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 редник

    13 1 Отговор

    До коментар #32 от "КАК СТИГНАХМЕ":

    / Как стигнахме
    от ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ до БАНГАРАНГА??/

    Точен, но тъжен въпрос...

    07:57 19.05.2026

  • 81 Да вдигат шум в центъра

    18 1 Отговор
    Стига с тези скотски изпълнения в центъра на София. Има малки деца! Господи Исусе Христе опази народа български от дивашкия сатанизъм и разгулната "евровизия".

    Коментиран от #94

    07:58 19.05.2026

  • 82 ИВАН

    16 2 Отговор
    И какво е посланието на гангабангата, че няма лошо човек да загърбва човешките и национални идеи, щом става въпрос за пари и слава, това е посланието на глобалистите.

    07:59 19.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Въпросче

    3 10 Отговор

    До коментар #74 от "въпросче":

    1:/ Какво друго виждаш освен натовски хейт срещу Дара ! И то само защото композиторът ( грък ) е работил Филип Киркоров ( набелязан за ликвидиране от украинския режим в списъка "миротворец" ) ?! 2 / Нека видим можеш ли да си измислиш ник , вместо да крадеш чужд . Все пак има много думички ,нкоито можеш да ползваш .

    08:01 19.05.2026

  • 85 Реалност

    13 3 Отговор

    До коментар #70 от "Коментатор":

    Самата Дарина иска ДАРА да се изписва на латиница, явно кирилицата не и допада, както не и допадат и българските мъже и затова все с турци се хваща!

    08:01 19.05.2026

  • 86 Готованец

    4 9 Отговор
    Едно прекрасно мероприятие към откачения ни наложен отвън живот!

    08:02 19.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ЗАСРАМЕТЕ СЕ , БЕ !!!

    15 2 Отговор
    НИКОЙ ДАРАТА НЕ ИСКА !!!
    ВСЕКИ ТУК ОТ НЕЯ ПИСКА !!!

    Навярно банга- ранга ще го включат и списъка на кръщелните имена !!! Пълна срамота !!!

    Коментиран от #90

    08:05 19.05.2026

  • 89 Айгедотор

    15 3 Отговор
    Хората изнемогват, те парти ще правят, на пошлоста. Жалки нещастници!

    08:06 19.05.2026

  • 90 МЪКЪ,МЪКЪ

    0 12 Отговор

    До коментар #88 от "ЗАСРАМЕТЕ СЕ , БЕ !!!":

    Русофилска Мъкъ.

    08:06 19.05.2026

  • 91 53758

    14 10 Отговор

    До коментар #47 от "Бравос":

    Тя остава в историята

    Коментиран от #98

    08:06 19.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 редник

    7 11 Отговор

    До коментар #81 от "Да вдигат шум в центъра":

    Не е само шум - затруднява се движението на хиляди...

    Подобни събития или в зала "Армеец", или на някой по-краен стадион - примерно "Локомотив"...

    Коментиран от #96

    08:10 19.05.2026

  • 95 Майстора

    10 0 Отговор
    Гръцки композитор,румънски текстописец,шведски хореограф и танцьори и Дара.Даже и да махнем Сони Мюзик и Киркоров колко процента да е българско.

    08:20 19.05.2026

  • 96 аман вече

    9 0 Отговор

    До коментар #94 от "редник":

    В някоя дълбока гора по добре да се съберат , да не пречат на нормалните хора , там да си викат и вият колкото искат.

    08:22 19.05.2026

  • 97 Ужас

    12 1 Отговор
    Затварят цяла София заради Дара /на латиница/, човек ще рече, че е отрила лекарство против рака, а не че е спечелила политически прайд конкурс. Терзиев път две години боклука не може да изчисти и една улица да асфалтира, но сцената я направил за ден.

    08:27 19.05.2026

  • 98 Така е

    6 4 Отговор

    До коментар #91 от "53758":

    Редом до Кончита Вурст, ти гордееш ли се с Кончита:)
    П.П. Сигурен съм, че не можеш да се сетиш за името и националността на нито един предишните победители в Евровизия за последните 10 години, толкова за оставането в историята.

    08:31 19.05.2026

  • 99 Мухаа ха!

    6 2 Отговор
    Сега ще затворят почти цялото каре в Топ център на столицата.В най - натовареният времеви трафик.Но догодина,ваше чудо няма да го има със дни.Ще обикаляте с часове,докато се прибирате от работа,или да приберете деца от градина или училище.Рай за бензинджии, хотелиери и кръчми- дневни и нощни.Тоягата за вас.Тапи с километри.Ще ви се изпари еуфорията,която ще премине в псувни по сайтовете.Столицата ни,не е акордеон,да се разтяга.Пригодена и планирана е,( като инфраструктура,транспорт) максимум за 700-850 хиляди души.

    Коментиран от #109

    08:35 19.05.2026

  • 100 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "сара":

    Щото не те слуша главата

    08:46 19.05.2026

  • 101 Тоя 6оклук

    5 0 Отговор
    Васко да вземе да оправи дупките по пътищата вместо да се присламчва за да го огрее и него нещо.

    08:52 19.05.2026

  • 102 Официалните лица им светна лампичката че

    6 0 Отговор
    Могат да спечелят слава а и пари защо не. Но най вече голям пиар на гърба на народа защото ако работиш на три смени във фабрика за тестени захарни изделия и седиш прав на лентата осем часа а после миеш машините а което който не го е правил ме знае колко е трудно тоест ако си в материалното производство на не много високо ниво на заплатите то на теб едва ли ти е до евровизията на хората и на министъра.

    Коментиран от #103, #104, #105

    08:55 19.05.2026

  • 103 знам как е

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Официалните лица им светна лампичката че":

    Живота е много тежък в България , робия

    08:59 19.05.2026

  • 104 Искам да кажа че половината хора

    3 0 Отговор

    До коментар #102 от "Официалните лица им светна лампичката че":

    Работят и се изморяват и намират този пиар за излишен и ненужен а защо не и несправедлив , тъй като за труда на много хора признание няма.

    09:00 19.05.2026

  • 105 знам как е

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Официалните лица им светна лампичката че":

    Освен че накрая на работния ден си смачкан и си и без пари. Нещата не са хич добре .

    09:01 19.05.2026

  • 106 Лорд Музика

    2 0 Отговор
    Работя с хора на нейната възраст който ги поздравих , с бангаранга а те а стига с тази песен ,нея харесваме и не слушаме тази. Не сме толкова изпаднали в истерия по тази песен. А сега пък и центъра ще затварят.

    09:11 19.05.2026

  • 107 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    НЕ СОФИЯ, А КО РУМ ПИ РА НИ Т€ Ч€РВ€НИ рожби-управляващит€!
    ПЪЛНА ГЛУПОСТ Е тази дара и банга-ранга, ЖАЛКА КАТО цин га-ман га!

    Ч€РВ€НИ Б . К ЛУ Ц И! Ч€РВ€НИ Б . К ЛУ Ц И! Ч€РВ€НИ Б . К ЛУ Ц И!
    "бъл га ри"-ПР . $ТА ЦИ! "бъл га ри"-ПР . $ТА ЦИ! "бъл га ри"-ПР . $ТА ЦИ!

    09:14 19.05.2026

  • 108 д-р Пинокио

    2 0 Отговор
    А какво прави там кмета на Слатина ? Той какъв принос има/ ще има за Дара и Евровизия. Няма да я провеждат на зеленчуковата борса я?!

    09:15 19.05.2026

  • 109 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Мухаа ха!":

    Ами хвани си градския транспорт бе, егоист. Всички егоисти са се качили на тенекиите си и си мислят, че някой им е длъжен да им осигурява възможност да се търкаля по пътищата.

    А минусите си ги заврете там, където слънце не огрява!

    09:31 19.05.2026

  • 110 Мазунаки

    1 1 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    09:41 19.05.2026

