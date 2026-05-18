Илиана Раева с пророчески думи за Дара преди две години

18 Май, 2026 23:22 1 500 25

Как една легенда в българския спорт разпозна звездния потенциал на младата певица

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Преди две години, по време на бляскавото телевизионно шоу „Dancing Stars“, сцената стана арена не само на танцови битки, но и на едно незабравимо признание. Илиана Раева – емблематичната президентка на Българската федерация по художествена гимнастика и безкомпромисен съдия, отправи към младата певица Дара думи, които и до днес отекват като пророчество.

В разгара на шоуто, Раева не скри възхищението си от таланта на Дара. С неподправена емоция и категоричност тя се обърна към залата и зрителите:

"Искам да мълчите и да ме слушате. Досега съм се стискала да не говоря това, което чувствам. Няма друга звезда на нашия дансинг като Дара. Това момиче е докоснато от Бога. В тебе има такъв талант, такава сила, толкова много можеш, ти си Бродуей. Не знам кой се занимава с теб, но ако ти не станеш световна звезда - Дара, покорила света, ти си провалила своя живот. Аз говоря много сериозно. Когато Господ те е надарил с такъв талант, ти трябва да му се отдадеш и да се отпускаш само тогава когато спиш. През всичкото друго време искам да работиш за своя талант. Ти трябва да работиш и да се развиеш, да постигнеш заради огромния талант, който имаш. Танцуваш, пееш, физиономия, визия - всичко.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 4 Отговор
    Еее........Тишо, какво ти обеща тази мумия, за да я извлечеш от саркофага.. ?!

    23:25 18.05.2026

  • 2 тъй ли...

    10 1 Отговор
    Хайде, почнаха всички позабравени величия да се отъркват в новопридобитата слава.

    23:29 18.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 9 Отговор
    Една гнусарка за друга гнусарка - спрете се вече!

    Коментиран от #22

    23:32 18.05.2026

  • 4 Само Възраждане

    8 1 Отговор
    Взе да става комично вече , назнам догодина дали всички четкаджии ще намажат и сгънат някой лев

    23:32 18.05.2026

  • 5 Ооо

    5 1 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тази продажна бабичка.

    23:41 18.05.2026

  • 6 Прекалихте и двете

    3 2 Отговор
    И тъй не разбрах кой е вашият господ бог?!!!Дарина през цялото време във Виена пя за демони и бунтове. Що не пя за Мария Магдалена тогава? И ти като Дара хал хабер си нямаш от религия .Само бла бла!

    Коментиран от #7

    23:43 18.05.2026

  • 7 хах

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Прекалихте и двете":

    Брат тез незнаят малко пръста имат по ръцете си , ти ги питаш за духовно неща

    Коментиран от #17

    23:46 18.05.2026

  • 8 Стига сте плюли, бе!

    10 6 Отговор
    Една супер звезда, каквато е Раева, доказано от световни отличия и слава, лесно може да разпознае друга, подобна на нея! За тъпаците това е непонятно, както не могат да разберат Леонардо! Но неговите постижения са факт! Така че, млъкнете, тъпаци!

    23:49 18.05.2026

  • 9 Някой

    3 1 Отговор
    Вече никой не се интересува от Раева, всички се интересеват от Дара. Та много такива отдавна "изгаснали" "звезди" като Раева, Стоичков ... Се опитват в момента да "светват" отново, като "отразяват" малко от силната "светлина излъчвана" от Дара.

    Сега Дара "свети силно", но след години и тя ще "изгасне", като "звездите" "светили" преди нея.

    23:53 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ...

    0 0 Отговор
    Хайде гей търи! Почвайте...

    Коментиран от #13

    00:01 19.05.2026

  • 13 То стана като при комунизма

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "...":

    Ха да кажеш нещо против Дара и компания ,и си хейтър, "враг на народа ".

    00:07 19.05.2026

  • 14 Факт

    1 1 Отговор
    Раева прави плонжове,за да се докопа до милиардите на вуйчо и на Дарито,Маджо ама той на главата си има много жени покрай милкана,едвам смогва,че и ВенцЕслав корема

    00:18 19.05.2026

  • 15 Дедо Мраз

    3 0 Отговор
    Не следя Евровизия и стилът ѝ не ми допада, но въпреки това се радвам, че е спечелила.

    00:19 19.05.2026

  • 16 Е тая,

    1 0 Отговор
    Задмина и Нешка Робева.Е гати дзвера!

    00:29 19.05.2026

  • 17 Аззззз

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "хах":

    Хайде сега да спреш алкохола и хапчетата , да се наспиш и после пак пиши.

    00:45 19.05.2026

  • 18 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Утре и от баба Ванга някакво пророчество ще изровят

    00:58 19.05.2026

  • 19 Абе

    1 0 Отговор
    Тия на фентанил ли са? Песента е малоумна

    01:03 19.05.2026

  • 20 Тинтири минтири

    0 1 Отговор
    Племенницата на мафиота Маджо има голям талант....мдаа.....хич не си личи как я пробутват навсякъде....както я пробутаха в Денсинг Старс където точно изобщо не заслужаваше призовото място.

    01:10 19.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Алексбг

    1 0 Отговор
    Защо не триете?Казах нещо лошо за българските путиноидни подлоги,които се изразиха лошо за Дара ли?И да ме триете,ще и себе си да изтриете,бе можете ,да промените нещата Трийте и хулете,че да ви олекне на мизерните душици !

    01:36 19.05.2026

  • 25 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    01:43 19.05.2026

