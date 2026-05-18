Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Драма по време на делото за смъртта на Марадона: Дъщеря му Джанина припада в съдебната зала

Драма по време на делото за смъртта на Марадона: Дъщеря му Джанина припада в съдебната зала

18 Май, 2026 23:08 781 5

  • диего марадона-
  • смърт на марадона-
  • джанина марадона-
  • съдебно дело-
  • аржентина-
  • аутопсия-
  • леополдо луке-
  • футболна легенда-
  • съдебна драма-
  • последни новини

Емоциите ескалират по време на процеса, след като дъщерята на футболната икона рухна при показването на шокиращи доказателства

Драма по време на делото за смъртта на Марадона: Дъщеря му Джанина припада в съдебната зала - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съдебната сага, свързана с трагичната кончина на Диего Армандо Марадона, се превърна в истински емоционален водовъртеж. По време на последното заседание в Сан Исидро, Аржентина, напрежението в залата буквално се покачи до точката на кипене, когато дъщерята на легендарния футболист – Джанина Марадона – изгуби съзнание пред очите на всички.

Всичко се случи, след като личният лекар на Марадона, д-р Леополдо Луке, представи пред съда аудиовизуални материали от аутопсията на своя пациент. В този момент, потресена от видяното, Джанина се почувства зле и припадна. Медицинският екип реагира светкавично, оказвайки ѝ първа помощ, след което тя напусна залата на собствен ход, но видимо разстроена.

Процесът, който вече повече от година държи в напрежение цяла Аржентина и футболната общественост по света, е белязан от множество драматични моменти. Адвокатите на семейството на Марадона настояват, че смъртта му не е настъпила мигновено, а е била предшествана от часове на страдание, включващи отоци, цироза на черния дроб и сърдечна недостатъчност.

Марио Скитер, дългогодишен довереник на Марадона и свидетел на възстановяването му в Куба, сподели пред съда, че в последните си часове футболната звезда е изглеждала необичайно подпухнала и надебеляла – факт, който допълнително засилва мистерията около смъртта му.

Делото за смъртта на Диего Марадона се превръща не само в юридическа битка, но и в изпитание за нервите и чувствата на неговите близки. Докато съдът продължава да търси отговори, светът следи с напрежение всяка нова развръзка в този трагичен и заплетен случай.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Марадона е най-великият футболист за всички времена. Така смятат запалянковците по света, след анкета. Иначе политкоректните слагат Пеле на пиедестал. Англичаните никога не му простиха гола с " божията " ръка.

    Коментиран от #2

    23:28 18.05.2026

  • 2 Тоя па

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Кой му дреме за футбол бе?! Делат парите, ако не схващаш!

    Коментиран от #3, #4

    23:36 18.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па":

    На милиони, ако не милиарди мъже по света им пука за футбола. Гледат го, коментират го , влагат цялата си страст в него. Пият си бирата пред телевизора, пеят в екстаз на стадиона, щото има магия във футбола. Англичаните казват " Може да смениш партията за която гласуваш, може да смениш жената, но нямаш право да изневериш на футболния си клуб, който подкрепяш"

    00:16 19.05.2026

  • 4 Улав

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па":

    Не те слуша главата

    00:47 19.05.2026

  • 5 Читател

    1 0 Отговор
    Марадона е велик малко са.

    01:25 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове