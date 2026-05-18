Драма по време на делото за смъртта на Марадона: Дъщеря му Джанина припада в съдебната зала

Съдебната сага, свързана с трагичната кончина на Диего Армандо Марадона, се превърна в истински емоционален водовъртеж. По време на последното заседание в Сан Исидро, Аржентина, напрежението в залата буквално се покачи до точката на кипене, когато дъщерята на легендарния футболист – Джанина Марадона – изгуби съзнание пред очите на всички.

Всичко се случи, след като личният лекар на Марадона, д-р Леополдо Луке, представи пред съда аудиовизуални материали от аутопсията на своя пациент. В този момент, потресена от видяното, Джанина се почувства зле и припадна. Медицинският екип реагира светкавично, оказвайки ѝ първа помощ, след което тя напусна залата на собствен ход, но видимо разстроена.

Процесът, който вече повече от година държи в напрежение цяла Аржентина и футболната общественост по света, е белязан от множество драматични моменти. Адвокатите на семейството на Марадона настояват, че смъртта му не е настъпила мигновено, а е била предшествана от часове на страдание, включващи отоци, цироза на черния дроб и сърдечна недостатъчност.

Марио Скитер, дългогодишен довереник на Марадона и свидетел на възстановяването му в Куба, сподели пред съда, че в последните си часове футболната звезда е изглеждала необичайно подпухнала и надебеляла – факт, който допълнително засилва мистерията около смъртта му.

Делото за смъртта на Диего Марадона се превръща не само в юридическа битка, но и в изпитание за нервите и чувствата на неговите близки. Докато съдът продължава да търси отговори, светът следи с напрежение всяка нова развръзка в този трагичен и заплетен случай.