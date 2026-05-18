Арсенал на крачка от титлата след успех над Бърнли

Вълнуваща вечер на стадион "Емирейтс" донесе нова порция радост за феновете на Арсенал. "Артилеристите" се наложиха с минималното 1:0 над Бърнли в среща от 37-ия кръг на английската Висша лига. С този успех лондончани се доближиха на една ръка разстояние от дългоочакваната титла, която може да стане факт още утре.

От първите минути домакините демонстрираха амбиция и настойчивост. В 15-ата минута Леандро Тросар разтресе напречната греда с мощен изстрел, а напрежението нарасна по трибуните. Натискът даде резултат в 37-ата минута, когато Букайо Сака изпълни прецизен ъглов удар, а Кай Хаверц се оказа на точното място и с хладнокръвен удар откри резултата – 1:0 за Арсенал.

Втората част не мина без спорни ситуации. В 54-ата минута гостите от Бърнли бяха близо до изравняване, но Макс Вайс и напречната греда спасиха Арсенал от неприятности. Малко по-късно, в 67-ата минута, Кай Хаверц се замеси в опасен инцидент, след като влезе остро в краката на Угочукву. Главният съдия Пол Тиърни показа само жълт картон, а след намесата на ВАР решението остана непроменено, въпреки бурните реакции на гостите.

С този ценен успех Арсенал събра 82 точки и оглави класирането, изпреварвайки Манчестър Сити с пет пункта, макар и с мач повече. Всички погледи сега са насочени към утрешния двубой на "гражданите" срещу Борнемут. Ако Манчестър Сити не успее да спечели, "артилеристите" ще триумфират с първа титла от 22 години насам.

За Бърнли поражението означава, че тимът остава на предпоследното 19-о място с едва 21 точки.