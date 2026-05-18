Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал на крачка от титлата след успех над Бърнли

Арсенал на крачка от титлата след успех над Бърнли

18 Май, 2026 23:59 747 2

  • стадион емирейтс-
  • арсенал-
  • артилеристите-
  • бърнли-
  • висша лига

Лондончани докосват шампионската корона, съдбата им вече не е в техни ръце

Арсенал на крачка от титлата след успех над Бърнли - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер на стадион "Емирейтс" донесе нова порция радост за феновете на Арсенал. "Артилеристите" се наложиха с минималното 1:0 над Бърнли в среща от 37-ия кръг на английската Висша лига. С този успех лондончани се доближиха на една ръка разстояние от дългоочакваната титла, която може да стане факт още утре.

От първите минути домакините демонстрираха амбиция и настойчивост. В 15-ата минута Леандро Тросар разтресе напречната греда с мощен изстрел, а напрежението нарасна по трибуните. Натискът даде резултат в 37-ата минута, когато Букайо Сака изпълни прецизен ъглов удар, а Кай Хаверц се оказа на точното място и с хладнокръвен удар откри резултата – 1:0 за Арсенал.

Втората част не мина без спорни ситуации. В 54-ата минута гостите от Бърнли бяха близо до изравняване, но Макс Вайс и напречната греда спасиха Арсенал от неприятности. Малко по-късно, в 67-ата минута, Кай Хаверц се замеси в опасен инцидент, след като влезе остро в краката на Угочукву. Главният съдия Пол Тиърни показа само жълт картон, а след намесата на ВАР решението остана непроменено, въпреки бурните реакции на гостите.

С този ценен успех Арсенал събра 82 точки и оглави класирането, изпреварвайки Манчестър Сити с пет пункта, макар и с мач повече. Всички погледи сега са насочени към утрешния двубой на "гражданите" срещу Борнемут. Ако Манчестър Сити не успее да спечели, "артилеристите" ще триумфират с първа титла от 22 години насам.

За Бърнли поражението означава, че тимът остава на предпоследното 19-о място с едва 21 точки.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    1 1 Отговор
    Дано Арсенал е шампион.Арсенал е английския ЦСКА!Към военните!

    00:04 19.05.2026

  • 2 Читател

    1 2 Отговор
    Напред и нагоре Арсенал заслужават го,а коментар 1 в глупав

    01:20 19.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове