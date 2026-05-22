ЦСКА в разговори с испански треньор, решава за Христо Янев до седмица

Ръководството на ЦСКА ще вземе решение кой ще води отбора през следващия сезон до една седмица, съобщава "Тема Спорт". Спечелването на Купата на България удължи автоматично договора на Христо Янев, който подписа за 1+1 кампания през септември.

Неговото оставане на поста обаче далеч не е сигурно, предвид слабата игра и липсата на развитие в отбора, допълва изданието. Много е възможно протоколната визита в Разград в понеделник да е последният му мач начело на "армейците". Според различни информации "червените" водят разговори с чуждестранни специалисти, като един от тях е испанец.