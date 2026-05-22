ЦСКА в разговори с испански треньор, решава за Христо Янев до седмица

22 Май, 2026 09:59 727 12

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА ще вземе решение кой ще води отбора през следващия сезон до една седмица, съобщава "Тема Спорт". Спечелването на Купата на България удължи автоматично договора на Христо Янев, който подписа за 1+1 кампания през септември.

Неговото оставане на поста обаче далеч не е сигурно, предвид слабата игра и липсата на развитие в отбора, допълва изданието. Много е възможно протоколната визита в Разград в понеделник да е последният му мач начело на "армейците". Според различни информации "червените" водят разговори с чуждестранни специалисти, като един от тях е испанец.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор
    аве...не ви ли е срам бе? човека ви измъкна от пета глуха , вкара ви в четворката , че и купа...!

    Коментиран от #2

    10:01 22.05.2026

  • 2 Само питам

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами ако стдията беше дал дузпата за Локо и не беше спирал всяка тяхна контра с узмислен фал ... купа нанаици.
    Цска нищо не играе. Левски и Лудогорец също

    Коментиран от #6, #9

    10:10 22.05.2026

  • 3 ЦСКА

    10 3 Отговор
    Христо Янев е сърцат,но много слаб треньор и веднага трябва да си ходи,ВЕДНАГА ! Всеки мач трепериме до 95 м. дали случайно няма да влезе топката за да бием с 1-0

    10:11 22.05.2026

  • 4 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Янев не може да даде нищо повече на ЦСКА и трябва да бъде сменен незабавно.

    10:12 22.05.2026

  • 5 мхмхм

    2 1 Отговор
    така е в България. Държавата на абсурда.
    Скоро ще ни пишат по CNN

    10:13 22.05.2026

  • 6 Варна

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Подкрепям на 100 % твоето мнение. ЦСКА са изключително слаби,и Купата не е заслужена.

    10:14 22.05.2026

  • 7 Левски 1914

    1 6 Отговор
    А бе какво цска ви гони ,Литекс не е цска ,ФАЛИРА!

    10:31 22.05.2026

  • 8 да бе да

    5 1 Отговор
    Хайде сега пак да копирате! С испански треньор някои станаха шампиони без да ударят един точен удар и да вкарат гол на Лудогорец цял сезон и си падаха с 1:0! Аз бих искал треньор, който да направи отбор за активен футбол! Може би от Германия или Нидерландия....

    10:33 22.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    тва , което Янев направи за ЦСКА ..трябва да снимат филм за случката-от разпасана банда създаде боеспособна команда! не че съм цскар , и вярно че футбола ни е трагедия ,но човека не заслужава това

    Коментиран от #12

    10:41 22.05.2026

  • 10 Томаш

    2 1 Отговор
    тоя клоун повтаря постоянно моите клишета, нормално е да го изгонят ..........

    10:41 22.05.2026

  • 11 Гоуст

    1 0 Отговор
    Не е нормална среда да се работи. По-добре за него е да си тръгне. Янев накрая плачеше след всеки мач не от радост, а от облекчение

    10:46 22.05.2026

  • 12 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вече забравиха, че Янев ги пое от дъното, където бяха сред изпадащите! Шапка му свалям! А на финала за купата си личеше, че води отбора като обречен! Явно предварително знаеше, че си отива независимо от резултата!

    10:46 22.05.2026

