ЦСКА в разговори с испански треньор, решава за Христо Янев до седмица

Ръководството на ЦСКА ще вземе решение кой ще води отбора през следващия сезон до една седмица, съобщава "Тема Спорт". Спечелването на Купата на България удължи автоматично договора на Христо Янев, който подписа за 1+1 кампания през септември.
Неговото оставане на поста обаче далеч не е сигурно, предвид слабата игра и липсата на развитие в отбора, допълва изданието. Много е възможно протоколната визита в Разград в понеделник да е последният му мач начело на "армейците". Според различни информации "червените" водят разговори с чуждестранни специалисти, като един от тях е испанец.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:01 22.05.2026
2 Само питам
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами ако стдията беше дал дузпата за Локо и не беше спирал всяка тяхна контра с узмислен фал ... купа нанаици.
Цска нищо не играе. Левски и Лудогорец също
Коментиран от #6, #9
10:10 22.05.2026
5 мхмхм
Скоро ще ни пишат по CNN
10:13 22.05.2026
6 Варна
До коментар #2 от "Само питам":Подкрепям на 100 % твоето мнение. ЦСКА са изключително слаби,и Купата не е заслужена.
10:14 22.05.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Само питам":тва , което Янев направи за ЦСКА ..трябва да снимат филм за случката-от разпасана банда създаде боеспособна команда! не че съм цскар , и вярно че футбола ни е трагедия ,но човека не заслужава това
10:41 22.05.2026
12 така е
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вече забравиха, че Янев ги пое от дъното, където бяха сред изпадащите! Шапка му свалям! А на финала за купата си личеше, че води отбора като обречен! Явно предварително знаеше, че си отива независимо от резултата!
10:46 22.05.2026