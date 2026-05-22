Новини
Спорт »
Световен футбол »
Микел Артета: Питах се, дали съм достатъчно добър да изведа този тим до нещо толкова голямо

Микел Артета: Питах се, дали съм достатъчно добър да изведа този тим до нещо толкова голямо

22 Май, 2026 08:29 852 1

  • арсенал-
  • микел артета-
  • футбол-
  • висша лига

Арсенал подпечатаха трофея във вторник вечер, когато основният им преследвач Манчестър Сити се препъна и завърши наравно при гостуването си на Борнемут

Микел Артета: Питах се, дали съм достатъчно добър да изведа този тим до нещо толкова голямо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призна, че едва сега започва да осъзнава мащаба на историческото постижение, след като "артилеристите" официално прекъснаха 22-годишното чакане и прегърнаха титлата в Премиър лийг. Лондончани подпечатаха трофея във вторник вечер, когато основният им преследвач Манчестър Сити се препъна и завърши наравно при гостуването си на Борнемут, което направи преднината на Арсенал недостижима кръг преди края.

"Началото беше изключително трудно. Когато изграждаш един клуб от основите и го изведеш до ситуация, в която единствената стъпка е да започнеш да печелиш, напрежението е огромно. Не е лесно да излизаш на терена с този товар всяка седмица. Спомням си разговорите ни в началото на сезона през септември и октомври – усещането беше, че ако сгрешим веднъж, всичко приключва, а предстояха още осем-девет месеца игра. Точно затова се гордея толкова много с момчетата. Важна е не само самата титла, а начинът, по който я извоювахме. Показахме характер, бяхме хладнокръвни в моментите, когато всички се съмняваха в нас. Разбира се, че и аз се питах дали съм достатъчно добър да изведа този тим до нещо толкова голямо. Никога нямаш сигурност, докато не го постигнеш. Сега обаче виждам, че играчите са гладни за още, а пред нас предстои най-големият мач в Будапеща", сподели емоционално испанецът.

Артета не пропусна да подчертае огромната роля на Манчестър Сити и Пеп Гуардиола, които са вдигнали летвата до краен предел през последните години, и разкри любопитни детайли от личен разговор с мениджъра на Борнемут Андони Ираола.

"Манчестър Сити и Пеп бяха огромен фактор в нашето израстване. Аз започнах моя треньорски път именно до Гуардиола. Нивото в лигата се вдига постоянно, бяхме близо няколко пъти и ето, че този път успяхме. Вчера се обадих лично на Андони Ираола, за да го поздравя за феноменалния сезон с Борнемут. Пошегувах се с него: "Първо за малко да ни отнемеш титлата, а накрая ни помогна да я спечелим". Исках да му благодаря и да изразя искреното си възхищение към работата му, защото го чака бляскаво бъдеще", разказа мениджърът на "артилеристите".

За финал на пресконференцията испанският специалист зарадва феновете с отлични новини около контузените състезатели преди финала в Шампионската лига в Будапеща на 30 май.

"Микел Мерино подновява пълноценни тренировки с основната група още утре, след като днес се готвеше по облекчена програма. Силно се надяваме, че в следващите няколко дни на терена ще се завърне и Юриен Тимбер, въпреки че той е малко по-назад с възстановяването си. Целта ни е и двамата да бъдат напълно готови и на разположение за грандиозния финал в края на месеца", завърши щастливият наставник.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    2 2 Отговор
    Този го има в списъците за полетите за острова на Епщайн. Ще слугува на агнлетата сега цял живот.

    08:31 22.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове