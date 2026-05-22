Днес стават ясни изпадащите в efbet Лига

Спартак (Варна) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от последния 37-ми кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Това може би е най-важната среща за домакините, които днес ще разберат съдбата си и по-точно това ще играят през следващия сезон. Спартак трябва задължително да победи, ако иска да запази шансовете, но ще се надява и на помощ от Ботев (Враца) и Добруджа, за да има шанс да остане в елита.

Към момента “соколите” са шести в групата на изпадащите с 34 точки. Тази позиция означава директно изпадане, но варненци все още имат своите шансове за изкачване по-нагоре. Берое, който е на петата позиция, също има 34 точки, а първият тим над чертата - Септември, е с 35. Така, ако днес Спартак победи, а “заралии” и столичани паднат или завършат наравно в своите мачове, това ще означава директно спасение за “соколите”. Ако само един измежду Берое и Септември пък стъпи накриво, а Спартак вземе днешния си мач, това ще означава бараж за варненци.

Септември и Добруджа се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от последния 37-и кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" е от 18:00 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Домакините продължават борбата за своето спасение, докато за добричлии и последната надежда угасна след загубата от Ботев (Враца) преди четири дни. По този начин "жълто-зелените" вече изостават на 4 точки от баражното 13-о място и нямат шанс да се доберат до него. Отборът на Христо Арангелов пък се намира над опасната зона и ще търси задължителен успех, с който да си гарантира оставането в елита.

Това, разбира се, може да се случи дори ако Септември не спечели днес, но с условието, че основните му конкуренти - Берое и Спартак (Варна), също не вземат своите срещи.

Отборите на Ботев (Враца) и Берое завършват сезона си в efbet Лига с мач помежду си от групата на изпадащите. Двубоят на стадион “Христо Ботев” под Околчица е с начален час 18:00 и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Двата тима подхождат с различна нагласа в срещата, след като домакините отдавна доиграват спокойно сезона, след като са лидери в групата и от доста кръгове насам са си осигурили мястото в елита и догодина. Въпреки че играят само за честта си футболистите на Тодор Симов подхождат повече от сериозно към срещите си и записаха добри резултати във втората фаза на шампионата, което им донесе 50 точки до момента.

Не така стоят нещата за Берое, за който двубоят е на живот и смърт. Заралии са с 34 точки на мястото, което би ги пратило на бараж с тим от Втора лига, но ако не вземат победата има сериозна възможност да паднат под чертата, тъй като Спартак (Варна) е със същия актив и домакинство на Локомотив (София). Освен това "зелените" все още нямат окончателна яснота около лиценза на тима за следващия сезон. Първоначално на беройци им бе отказан, но след това стана ясно, че може да получи условен лиценз.

Съставът на Септември също е замесен в битката за оставане, след като е с 35 точки и домакинство на Добруджа. Добричлии вече изпаднаха и вече мислят за Втора лига. Същото може да се каже и за Монтана, който е на дъното с 23.