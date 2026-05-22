Новини
Спорт »
Световен футбол »
Берое вдигна титлата при ветераните и спря хегемонията на Витоша Бистрица

Берое вдигна титлата при ветераните и спря хегемонията на Витоша Бистрица

22 Май, 2026 09:00 677 6

  • берое-
  • ветерани-
  • футбол-
  • витоша бустрица

Финалният сблъсък се изигра на стадион Христо Ботев в Пловдив и завърши при резултат 1:0 в полза на старозагорци, които показаха по-голяма съобразителност и характер в заключителните минути на напрегнатия двубой

Берое вдигна титлата при ветераните и спря хегемонията на Витоша Бистрица - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ветераните на Берое завоюваха шампионската титла на България, след като детронираха дългогодишния първенец Витоша Бистрица. Финалният сблъсък се изигра на стадион Христо Ботев в Пловдив и завърши при резултат 1:0 в полза на старозагорци, които показаха по-голяма съобразителност и характер в заключителните минути на напрегнатия двубой.

Единственото и победно попадение в срещата беше дело на Тодор Динчев. Той сътвори истински шедьовър само пет минути преди изтичането на редовното време, когато прехвърли противниковия страж с изключително прецизен изстрел от близо 50 метра. По този начин заралии сложиха край на невероятната доминация на съперника си, който вдигаше трофея без прекъсване през изминалите девет години.

Веднага след последния съдийски сигнал в лагера на старозагорци избухнаха бурни празненства, а емоциите бяха споделени и в социалните мрежи. На официалната фейсбук страница на победителите се появи съобщението: "ШАМПИОНИ!!! Честито на всички фенове на Берое!Берое ветерани победиха на финала отбора на Витоша Бистрица с 1:0, с гол на Тодор Динчев от близо 50 метра, 5 минути преди края на редовното време!!! САМО БЕРОЕ!!!".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор
    Дали има нещо общо с това, че БУЦИ вече не е на власт🤔
    Или е чиста случаЕност😉

    09:03 22.05.2026

  • 2 хехе

    16 0 Отговор
    Без тиквата бистришките тигри са гола вода.

    09:04 22.05.2026

  • 3 Соломонови острови

    11 0 Отговор
    Бистришките тикви без Винету са като луноходец без хапчета.

    09:38 22.05.2026

  • 4 Ами той

    2 0 Отговор
    хегемона изпадна и от политическият ешалон.

    09:55 22.05.2026

  • 5 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Няма Тиква на власт,няма Титла за Витоша Бистрица !

    10:22 22.05.2026

  • 6 Тома

    0 0 Отговор
    Защото Ел голиадо от Банкя го е нямало

    10:36 22.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове