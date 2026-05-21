ISW: Украйна постепенно поема тактическата инициатива по фронта
21 Май, 2026 07:19, обновена 21 Май, 2026 07:21

Украинските контраатаки носят стратегически ефект, докато Русия изпитва трудности с попълването на загубите и търси нови енергийни договорености с Китай

Ели Стоянова

Украинските сили започват да възстановяват тактическата инициатива в различни участъци на фронта, сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Според оценката през последните месеци украинската армия е осъществила серия от контраатаки в няколко направления, като е постигнала едни от най-сериозните си успехи от операцията в Курска област през август 2024 г.

Анализаторите отбелязват, че от ноември 2025 г. украинските сили са си върнали голяма част от Купянск, освободили са над 400 квадратни километра в южната част на страната през зимата и пролетта на 2026 г., а от края на април са възстановили контрола над няколко населени места в западната част на Запорожка област.

По данни на ISW действията на Украйна в южния сектор са създали сериозни оперативни затруднения за руската офанзива през пролетта и лятото на 2026 г. Това е принудило Москва да преразпределя сили между отбраната срещу украинските атаки и поддържането на настъпателните си операции.

В доклада се посочва още, че украинските сили са близо до изпълнение на поставените цели за нанасяне на загуби на руската армия през май. Главнокомандващият Олександър Сирски свързва последните успехи с постоянните удари срещу руски личен състав и отслабването на способността на Москва да поддържа офанзивни действия.

Командирът на украинските сили за безпилотни системи майор Робърт „Маджар“ Бровди съобщи, че само през първите 19 дни на май украински дронове са поразили над 19 000 руски военнослужещи. По негови прогнози до края на месеца броят на жертвите може да надхвърли 34 000, без да се включват загубите от артилерия и бойни действия на фронта.

Според анализа руското министерство на отбраната изпитва затруднения при набирането на достатъчно нови военнослужещи. През първото тримесечие на 2026 г. са подписани около 70 500 договора за служба, което остава под необходимите месечни нива за компенсиране на загубите.

В същото време ISW отбелязва, че по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Китай не е било постигнато окончателно споразумение по проекта за газопровода „Силата на Сибир 2“.

На срещата си в Пекин Путин и китайският лидер Си Цзинпин подчертаха стратегическото партньорство между двете страни и сътрудничеството в енергийния сектор, но конкретен напредък по ключовия газов проект не бе обявен.

Според института Русия има силна необходимост от нови енергийни маршрути заради загубените приходи след началото на войната срещу Украйна, докато Китай използва позицията си, за да договаря по-изгодни условия за енергийни доставки от Москва.


