ISW: Украйна постепенно поема тактическата инициатива по фронта

Украинските сили започват да възстановяват тактическата инициатива в различни участъци на фронта, сочи анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Според оценката през последните месеци украинската армия е осъществила серия от контраатаки в няколко направления, като е постигнала едни от най-сериозните си успехи от операцията в Курска област през август 2024 г.
Анализаторите отбелязват, че от ноември 2025 г. украинските сили са си върнали голяма част от Купянск, освободили са над 400 квадратни километра в южната част на страната през зимата и пролетта на 2026 г., а от края на април са възстановили контрола над няколко населени места в западната част на Запорожка област.
По данни на ISW действията на Украйна в южния сектор са създали сериозни оперативни затруднения за руската офанзива през пролетта и лятото на 2026 г. Това е принудило Москва да преразпределя сили между отбраната срещу украинските атаки и поддържането на настъпателните си операции.
В доклада се посочва още, че украинските сили са близо до изпълнение на поставените цели за нанасяне на загуби на руската армия през май. Главнокомандващият Олександър Сирски свързва последните успехи с постоянните удари срещу руски личен състав и отслабването на способността на Москва да поддържа офанзивни действия.
Командирът на украинските сили за безпилотни системи майор Робърт „Маджар“ Бровди съобщи, че само през първите 19 дни на май украински дронове са поразили над 19 000 руски военнослужещи. По негови прогнози до края на месеца броят на жертвите може да надхвърли 34 000, без да се включват загубите от артилерия и бойни действия на фронта.
Според анализа руското министерство на отбраната изпитва затруднения при набирането на достатъчно нови военнослужещи. През първото тримесечие на 2026 г. са подписани около 70 500 договора за служба, което остава под необходимите месечни нива за компенсиране на загубите.
В същото време ISW отбелязва, че по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Китай не е било постигнато окончателно споразумение по проекта за газопровода „Силата на Сибир 2“.
На срещата си в Пекин Путин и китайският лидер Си Цзинпин подчертаха стратегическото партньорство между двете страни и сътрудничеството в енергийния сектор, но конкретен напредък по ключовия газов проект не бе обявен.
Според института Русия има силна необходимост от нови енергийни маршрути заради загубените приходи след началото на войната срещу Украйна, докато Китай използва позицията си, за да договаря по-изгодни условия за енергийни доставки от Москва.
16 Украйна
А отдавна войната на изтощение, не е срещу нея, а срещу истинските виновници! И явно успешна.
Русия бърза работа няма
07:32 21.05.2026
18 Постепенно
До коментар #3 от "защо":поема!
07:34 21.05.2026
19 Миролюб Войнов, историк
Днес Украйна побеждава Русия ☝️
Коментиран от #31, #59, #61
07:35 21.05.2026
07:36 21.05.2026
23 Тези данни за "тактическите
Коментиран от #34
07:37 21.05.2026
24 И още нещо
До коментар #8 от "Еми щото Р":Как през цялото време на войната тези не успяха да прекъснат ВСИЧКИ връзки на доставки на оръжията от други страни към укра? Това е едно от най-важните неща изобщо. Ако оставиш армията на противника без патрони, без ракети, без дронове, без храна, без вода, без възможност да воюва, то нещата стават детски. Победата сама ти пада в краката. Ама рашъните не са се сетили? В Киев идват разни съюзници от западналите, насъскват там за още война, с коли, кораби, самолети, влакове доставят от Полша, Германия,.. Британия... боеприпаси и всички материални неща за войната. Е, дори без да отиваш на фронта, просто ЗАТВОРИ всякакви импорти към противника и така за месец най-много си го удушил. Е, не знам защо не се сещат руснаците???
Коментиран от #32, #37, #39
07:37 21.05.2026
26 Груз 200,Груз 300
До коментар #21 от "Мдаа...":Как е при генералите?
Коментиран от #33
07:39 21.05.2026
27 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "Еми щото Р":Фашизмът и Войната не са решение !!!
Украйна притеснявала Донбас ? Викай Сини каски, умиротворители, свикай ООН, прати хуманитарна помощ. Но Русия не искаше да помогне на Донбас, искаше да граби и убива, което и прави в момента. Стана ли Донбас по-мирен, спряха ли умират руснаците ? Не мисла ☝️
07:40 21.05.2026
07:43 21.05.2026
33 Мдаа...
07:44 21.05.2026
Коментиран от #53
35 Този коментар е премахнат от модератор.
07:46 21.05.2026
До коментар #24 от "И още нещо":Си задават същите въпроси в самата Русия.
Особено след Иран, който се страхува да удря директно американски кораби и бази. Недоволството срещу мекия подход на Путин расте. Ако той по някаква причина се махне, въобще няма да го смени някой като Елцин както мислят на запад. По скоро ще съжаляват за Путин.
Коментиран от #43
07:46 21.05.2026
38 Да де
До коментар #31 от "Мишел":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Коментиран от #67
07:46 21.05.2026
39 Мишел
До коментар #24 от "И още нещо":Защото през Украйна преминават всички стоки, които заводите на руски и украински олигарси произвеждат и изнасят на запад.
Коментиран от #55
07:48 21.05.2026
40 Ти да видиш
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А ко тана с контранаступа... стигнаа ли Лвов!!!
Коментиран от #46
07:48 21.05.2026
До коментар #37 от "Много хора":Трябва има на руснаците един като Пригожин, истински патриот готов на всичко за руския народ, да няма милост към враговете на Русия
Коментиран от #48
07:50 21.05.2026
До коментар #40 от "Ти да видиш":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
07:52 21.05.2026
55 Абе тия смотани
До коментар #39 от "Мишел":Олигарси? Кога политиците, правителство и народни събрания на страните, най-после ще разберат, че не само олигархията е важна? Ако ти измре народа от глад, от войни, от измислени "зарази"...то какво от това, ако е останала една съвсем малка група, свръх богати хора? Това не е народ. Трябва всички да разберат. НЕ може парите да са над народа, над страната, над всичко.... Такъв подход съсипва и патриотизъм и всичко. Как ще ме накараш да отида и да умра да защитавам страна, която напълно е хваната, превзета, открадната и свита в джоба на некви си "олигарси"? Еми няма как. За кво да защитавам страна, в която нямам нищо и съм подчинен на некви си "олигарси"? Нека те си я защитават. Не ми пука изобщо. Така става то. Няма патриотизъм в капитализма.
Коментиран от #58
08:00 21.05.2026
56 Феликс Дж
До коментар #14 от "Хахахахаха":Тия на опасните места са поканени от батка бендера. На практика не-поканените са в сивата зона.
08:01 21.05.2026
58 вест гост
До коментар #55 от "Абе тия смотани":Алооооууу, комунистА - тия хора са УМНИ. И затова са богати и успешни и знаят всичко за света и икономиката.
Коментиран от #66
08:03 21.05.2026
60 буламач
До коментар #45 от "Владимир Путин, президент":матъматъка 2..тези цифри как ги събираш...когато руснаци предават парчета от укрогерои от фризера на киев..съотношение катострофално на укрогерои..1000 заличени укроинца срещу 40 руснака..Има интернет..отвори широко уши..Разбирам такива като теб..слушате Зеленото напушено..който каза че за 4 години война укроински загуби само 46000...Тези данни сигурно само за месец повече..НО нека имат вяра в бъдещо..а то не много светло..направо мрачно..
Коментиран от #64
08:03 21.05.2026
62 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #50 от "браво краво":"...стратегическо паржание на Русия в къпра вързана.."
Парада танаришчь...
Гледай си парада щот комай да беше последния !!! А как хорошо почна всичко - денацификация, демилитаризация, Киев Два дня, Лисабон за седмица, Харков, Николаев, Одеса руски, България среща асвабадителите на Дунава, Розави Понита галопират на Червения Площад..... Абе русняците кво сърбате, дайте малко и на нас бре ☝️😆
08:03 21.05.2026
64 Така де
До коментар #60 от "буламач":Руската пропаганда не те прави глупак.Тя те намира.
08:09 21.05.2026
66 Еми може да
До коментар #58 от "вест гост":Са умни, красиви, мускулести, Бангаранга и ала бала, НО богатството и бедността са обществен феномен. Някой си прозрел нещата, как да забогатее. Мислел, работил, забогатял... Добре. Ама защо той и подобните напълно да управляват и страната??? И пак: "Страна само от олигарси ни може да съществува нормално!" Не съм комунист и никога не съм бил. Ама ако те си правят, каквото искат с народа, то страната ще изчезне от картата. 100% гаранция.
08:13 21.05.2026
67 Ами
До коментар #38 от "Да де":Където и да се намираш или отидеш в България и се огледаш ще видич и прочетеш имена на Улици,храмове,площади ,паметници безброй на освободителите ни от турско или от кафявата чума:)Както казваше Ванга,тези връзки са дадени Свише и нищо не може да ги разруши:)Иначе ма либерастите къде им е стратегическата победа над Русия и къде са сега границите на Украйна:)и натото как е:))),ами оня с мъжката баба,стармърчо или Мерц нациста до къде стигнаха в подкрепата си от народа:))и на къде са тръгнали:)заедно с Украйна :)Ами тук къде е либерасткото мнозинство в парламента:)))и участието в трибунала на нечестивите :)))
Коментиран от #73
08:13 21.05.2026
68 Объркал си рейса...пич
До коментар #45 от "Владимир Путин, президент":Размени адресатите и ще ти се получи!!!
08:13 21.05.2026
69 Вацев
Коментиран от #71, #77
08:14 21.05.2026
71 Не съвсем
До коментар #69 от "Вацев":Урсълът и Рюте още държат.
73 Дон Корлеоне
До коментар #67 от "Ами":Хаяско докара НАТО до границата си.
Коментиран от #84
08:18 21.05.2026
76 Българин
До коментар #72 от "Хмм":За първи път украинците не са в състава на руската армия.Резултатът се вижда.
Ватнишка трагедия.
Коментиран от #81, #92
08:20 21.05.2026
77 Аму
До коментар #69 от "Вацев":Не,губи ,както с Финландия:)))Върнали си цяла Карелия и няколко още области , ама загубили:)))И по на Бисмарк думите за първите предложения на руснаците:))си вървят нещата:)))
08:21 21.05.2026
До коментар #1 от "Баламата":Руския ли контранаступ? Той вече приключи със загуби.
08:23 21.05.2026
81 Ами
До коментар #76 от "Българин":Да,затова връщат подарените им земи и се приближават до западна Украйна,дето пак е от земи взети от Унгария,Румъния и Полша благодарение на червената армия след всв,от която бандерите се отричат и тогава и сега същите резултати ;)))Както Бисмарк е предупредил:)))
08:24 21.05.2026
82 За глупака
До коментар #2 от "Бай Хой":всичко което не му изнася било тъпня.
08:24 21.05.2026
84 Абе
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":То едно Нато:))),половината съюзници:))))
08:26 21.05.2026
85 Селчооо
До коментар #5 от "постепенно го поема":Колко агнета похарчи баща ти за основното ти образование
08:26 21.05.2026
87 Абе
До коментар #83 от "Демократ":Пустите Клисурци станали Московци,а панагюрци Донски казаци и опълченците и те най големите русофили:))И пт среща плюнпо,бездарен анонимник с национален празник руска победа ,плюе по космическа нация с ток от Аец руско производство:)))
Коментиран от #91
08:29 21.05.2026
91 Въй
До коментар #87 от "Абе":До кой клас си учил?
😁
Коментиран от #103
08:34 21.05.2026
92 бравос..
До коментар #76 от "Българин":На бандерците,излъгаха юръп идиотите със сто млрда..оти обещаха за пореден път на дъртио джендър урсуль че ще си върнат поне едно реакторче от запорожкио аец,че вече 4 года там се вее флаго на красная
08:34 21.05.2026
95 Това ли е контранаступа
Коментиран от #99, #101
08:37 21.05.2026
96 Боко
До коментар #88 от "ФАКТ":Факт е , че не се знае кои е баща ти👌
08:39 21.05.2026
101 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #95 от "Това ли е контранаступа":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
Коментиран от #106
08:45 21.05.2026
103 Нека да имаме повече русофили неграмотни
До коментар #91 от "Въй":Въй
00ОТГОВОР
До коментар 87 от "Абе":
До кой клас си учил?
-;-
Нека да имаме повече русофили неграмотни, та да си обясним защо Киев за 3 дни щеше да бъде превзет!
Сега ще видим след сближаването на Поднебесната и Блатните Империи, докъде ще стигне СВО-то!
Коментиран от #108
08:47 21.05.2026
106 Евролибераст
До коментар #101 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Качи се на ..я ми и ще виждаш всичко.
08:51 21.05.2026
108 Евроасматик с нервен тик
До коментар #103 от "Нека да имаме повече русофили неграмотни":Ае гармотната бандерка, как така не научи, че това с 3дни са думи на ген. М. Мили
08:53 21.05.2026