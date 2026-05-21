"Bangaranga" триумфира на световните стрийминг платформи

21 Май, 2026 14:59 2 206 47

Bangaranga зае челните места на десетки класации из цяла Европа

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дара продължава да отбелязва впечатляващ международен успех след победата си на Евровизия, а песента „Bangaranga“ се превърна в едно от най-силните глобални музикални явления, излезли от конкурса през последните години. Само дни след триумфа изпълнението оглави европейската класация на iTunes за трети пореден ден и достигна до челните позиции в световния чарт на платформата, според данни, публикувани от World Music Awards.

Песента достигна №1 в iTunes в България и още десет европейски държави, сред които Германия, Италия, Швеция, Нидерландия и Швейцария, а за кратко влезе и в американския Top 40. Успоредно с това „Bangaranga“ оглави класациите на Apple Music в 12 държави и се нареди сред най-слушаните песни както в Европа, така и в глобален мащаб.

Най-сериозният пробив обаче дойде в Spotify, където „Bangaranga“ се превърна в най-стриймваната песен от тазгодишното издание на „Евровизия“. Парчето достигна до №12 в глобалната класация на Spotify и оглави стрийминг чартовете в редица държави, включително Германия, Австрия, Швеция, Финландия и Украйна. Музикални анализатори отбелязват, че това е едно от най-силните международни представяния на български изпълнител в дигиталните платформи през последното десетилетие.

В България успехът на песента постави и нов рекорд в Spotify. На 17 май, ден след финала на „Евровизия“, „Bangaranga“ регистрира близо 79 хиляди слушания в рамките на едно денонощие — най-високият дневен резултат за български артист в историята на платформата у нас. Така Дара подобри предишния рекорд, задържан близо две години.

Международните медии и музикални блогове определят „Bangaranga“ като една от най-разпознаваемите и комерсиално успешни песни от конкурса тази година. Според анализатори успехът ѝ се дължи не само на силното телевизионно представяне по време на „Евровизия“, но и на агресивното разпространение в TikTok, Instagram Reels и Spotify playlists, където песента бързо се превърна в хит.

В YouTube песента набира гледания още дълго преди победата на Дара, но през последната седмица вече има десетки гледания, както на официалното видео на песента, така и на изпълненията ѝ от втория полуфинал, големия финал и финалното изпълнение на победителя, което мнозина определят като безспорно професионално, предвид импровизацията на певицата ни, която превърна зелената стая в сцена.

След победата интересът към Дара рязко нарасна и извън Европа. По данни на музикалната индустрия изпълнителката вече води разговори за участия на големи европейски фестивали и международни музикални колаборации. Според публикации в специализираните издания Eurovision World и Wiwibloggs „Bangaranga“ е сред песните с най-голям потенциал за дългосрочен международен радио и стрийминг успех след края на конкурса.

Победата на Дара се определя и като един от най-значимите моменти за българското участие в Евровизия, тъй като за първи път български артист постига толкова силно едновременно присъствие в iTunes, Apple Music и Spotify в световен мащаб непосредствено след финала на конкурса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    32 11 Отговор
    Опростачихме цял свят😂😂

    Коментиран от #13, #21, #38

    15:00 21.05.2026

  • 2 честен ционист

    8 20 Отговор
    Светът искрено заобича Вова в сърцето и душата си, а явно и Филипп Киркоров.

    15:03 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    8 28 Отговор
    Медиите в Украйна пишат че песента на Дара е пълна боза и титлата е купена с руски пари и трябва да се даде на Израел.

    Коментиран от #25, #36

    15:05 21.05.2026

  • 5 ГангБенг

    15 9 Отговор
    За безДАРА

    15:06 21.05.2026

  • 6 Факт

    26 5 Отговор
    Бангаранга победи Мосад !

    15:06 21.05.2026

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    36 17 Отговор
    Абе... вие осъзнавате ли какво е бяла, хетеросексуална, от Източна Европа, омъжена жена със семпло облекло да спечели?
    Ма тя размаза целия свят бе! Отвя всички, качи се на върха! Браво, момиче!
    Прослави България! Истински ПАТРИОТ !

    Коментиран от #10

    15:06 21.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    14 19 Отговор
    Някъде вече има подписка еврогейпарада догодина да не се домакинства от България - намирайте и подписвайте!
    Още повече европейсците вече обявявали какви варвари сме били към гейовете, че ДАЖЕ не било разрешено в училищата и щели да идват да ни образоват.

    Подписвайте тая простотия да я дават на евреите да я организират! Иран ще им помага!

    15:07 21.05.2026

  • 9 Симо

    24 6 Отговор
    Точките за Дара бяха толкова много, че манипулираният вот не успя да пробие !

    15:08 21.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Кажи честно ... 🤣":

    Ти къде видя такава? Текста на песента е правилно ориентиран така че всичко си е по план!

    15:09 21.05.2026

  • 11 Цвете

    18 8 Отговор
    ТИ СИ ГО ЗАСЛУЖИ. БЪЛГАРИЯ ТЕ ПОДКРЕПЯ.ЩАСТЛИВИ ДНИ НАПРЕД И НАГОРЕ ОТ СЪРЦЕ ТИ ЖЕЛАЯ.🎉💯👏👍🇧🇬❤️❤️❤️❤️❤️

    15:13 21.05.2026

  • 12 Цвете

    14 7 Отговор
    ТИ СИ ГО ЗАСЛУЖИ. БЪЛГАРИЯ ТЕ ПОДКРЕПЯ.ЩАСТЛИВИ ДНИ НАПРЕД И НАГОРЕ ОТ СЪРЦЕ ТИ ЖЕЛАЯ.🎉💯👏👍🇧🇬❤️❤️❤️❤️❤️

    15:15 21.05.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,ха":

    Ме, той се беше опростачил отдавна. Едно време беше конкурс за добра песен. Печелиха групи , като АББА. После взеха да участват Балканите и други държави от Изтока. Вкусът се промени. Взеха да печелят Чалгарски песни , наситени с баджаци, кючеци и гюбеци. Участникът от Италия, спечелил Сан Рено или топ певицата на Австралия нямат никакъв шанс. Който се представи с песен по вкуса на Ориента, печели. Евала на тези които са създали Бангаранга . Напипаха ваксата, както скиорите казват. Както се казва:" В един цирк играем, знаем си номерата"

    Коментиран от #41

    15:19 21.05.2026

  • 14 провинциалист

    14 4 Отговор
    Дара се издигна до Алеко. Алеко ни даде Бай Ганьо, Дара - Бай Гаранга.

    15:21 21.05.2026

  • 15 Нямам думи вече

    14 8 Отговор
    С какви глупости замаяват дебилизираното стадо, докато го дерат като за последно и готвят да изгори в предстоящата война.

    Коментиран от #22, #29

    15:22 21.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всяко чудо

    12 6 Отговор
    за 3 дни, днес е третия

    Коментиран от #18

    15:23 21.05.2026

  • 18 ДУМБА ЛУМБА

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Всяко чудо":

    Дааа.

    15:28 21.05.2026

  • 19 Ха сега де...

    7 9 Отговор
    Констатацяия от международни наблюдатели: - На Балканите има едно племе завистливо, крадливо, свадливо и е.ливо! Имат даже една своя поговорка: "Ни на умряло плаче, ни на живо се радва!" Само тук може когато има повод за радост и гордост, масово да започне да се излива злоба и ненавист.

    15:32 21.05.2026

  • 20 Дориана

    12 11 Отговор
    Какво падение за България, българската култура и общество да свързват България с ориенталските ритми звука на зурлите и миш-маша от стилове, които нямат нищо общо с българската идентичност. Колко ниско е паднало нивото на българската култура и на Евровизия щом допряха до Бангаранга - песен, която няма нищо общо с българската идентичност. Как се радват и поощряват простотиите , пошлостта и кича с ориенталски ритми и зурни. България с Бангаранга доказа, че простотиите, лудостта и кича ходят по Земята сред хората- примати.

    Коментиран от #33

    15:33 21.05.2026

  • 21 Браво

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,ха":

    Смятай ако бяха чули Петра и Хишна хиена, щяха да изпаднат в екстаз...

    15:42 21.05.2026

  • 22 Пенс

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Нямам думи вече":

    стига повтаря едни и същи глупости, каква война, какви 5 лева? Войните са в Русия, ние сме развита европейска държава. Въпреки копейките ни

    15:45 21.05.2026

  • 23 ХОХО

    10 3 Отговор
    Като всеки артист Дара се бори да спечели сърцата на аудиторията. Реално тя не би спечелила този конкурс с песен с богоугодно текстово съдържание. По подобие на капиталистическата пазарна икономика, в неолибералните музикалните конкурси също важи правилото ,,Търсенето определя предлагането. И стигаме до същината на проблемът - болшинството от неолибералната западна публика търси песен с извратено съдържание, защото такива са вкусовете и предпочитанията на това общество. Това означава само едно - сатанизмът вече е завладял западната цивилизация и трайно се е настанил с съзнанието на неолибералното западни общество. Страшно е и страшното тепърва започва. Така, че какво в крайна сметка градим - една неолиберална система, която служи за целите на Рогатия?!

    Коментиран от #27

    15:46 21.05.2026

  • 24 Армутлиева намаза филията!

    4 1 Отговор
    Евала, Санче!

    15:46 21.05.2026

  • 25 Ти ако знаеш за теб какво пишат

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ама като не четеш украински няма как да знаеш.

    15:47 21.05.2026

  • 26 Анджо

    7 5 Отговор
    Сега пишете глупости, не ми се мисли ако не беше спечелила или беше в класирането след пето място, какво ли щяхте да пишете тогава. Толкова сте черногледи чак се чудя как виждате през деня.

    15:47 21.05.2026

  • 27 Къде го видя този рогат бе, Хохо?

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ХОХО":

    Да не си объркал гъбките?

    Коментиран от #37

    15:49 21.05.2026

  • 28 Буревестников

    6 0 Отговор
    Утре Дарина Н.Йотова,от гр.Варна,на 27 г.,неосъждана,ще я приемат е Министерския съвет.Хайде,дайте й едно посланическо място и спрете с тая вакханалия.То,като,знам какви дипломати има Република България,Дарина може да се окаже добър избор.

    15:55 21.05.2026

  • 29 Друго си е да беше спечелила някоя

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Нямам думи вече":

    Руска раZпоретина викаш.

    15:55 21.05.2026

  • 30 Нищо лично, само бизнес

    4 1 Отговор
    Много спечели и Вирджиния рекордс с правата за песента и още вероятно Саня Армутлиева с бонус-хонорар.

    15:58 21.05.2026

  • 31 Цар 🐸

    5 0 Отговор
    Сатанистите са обречени. Пише го в Библията...3

    15:59 21.05.2026

  • 32 Хи хи хи хи

    3 4 Отговор
    Копейките газ пик аят.

    16:01 21.05.2026

  • 33 Ами сега?

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Що бе, "Едно ферари" или "Комбайнеро" по стойностни ли бяха за конкурс? Или задължително трябва да харесваме Слави Трифонов, а не някой друг или Дара примерно? Чалгаря в парламентарните избори, проведени на 11 юли 2021 г. даже го направихте първа политиеска сила, а той ви показа среден пръст. Ами толкова си можем, но явно на света това му харесва, след като гласуване от България за тази песен не беше позволено, а е набрала над два пъти повече гласове от втората след нея.

    16:02 21.05.2026

  • 34 Aлфа Bълкът

    3 2 Отговор
    Разбра се, че освен Израел, ние сме другите, дето са правили шашми. Ама щом може да манипулираш вота със 100 бона, що да не го направим, още 10 поредни победи да направим.

    Коментиран от #39

    16:12 21.05.2026

  • 35 Сатанистите, да не триумфират с

    1 2 Отговор
    Bangaranga на световните стрийминг платформи, защото така....

    16:16 21.05.2026

  • 36 Д-р Скорчев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ти си болен, много болен малък човечец !

    16:30 21.05.2026

  • 37 В прав текст

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Къде го видя този рогат бе, Хохо?":

    Рогатия беше навсякъде,в текста(демони и бунтове, тоест Луцифер,паднал/и ангел/и и демони ), в татуировките на дара: напр. змия, многото маски( лицемерие, лъжа и бесове/пак демони скрити под различни фалшиви лица), хореографията, танцьорите( обсебени, шизофренни персонажи. Дистанцирането на консервативното ядро на БПЦ, съдържанието е в разрез с християнството. Това с кукерите и борбата с лични житейски кризи е само алиби, фасада за простолюдието и плебеите. Задкулисието си свърши перфектно работа, от тяхна перспектива голяма част от човечеството да приеме патологичното, обсебването за нормално нещо. Някой бе писал : пазете си децата!

    Коментиран от #45

    16:34 21.05.2026

  • 38 С какво ?

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ха,ха":

    Кажи конкретно, с какво сме "опростачили" целия свят? Ако не кажеш, тогава си плюй на думите.
    MTV писа и публикува в Инстаграм Дара, и то 2 пъти, обаче според теб сме "опростачили" целия свят.
    Е, нещо да кажеш?

    Коментиран от #40, #42

    16:35 21.05.2026

  • 39 Буревестников

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Aлфа Bълкът":

    Вота го изманипулира централата на ВВС -Лондон.Защо ? Заради плачевните си резултати на един друг Конкурс-Изборите.Малко гориво за аборигените с "правилното" мислене.

    16:49 21.05.2026

  • 40 Музикална..,а ма на пръв поглед

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "С какво ?":

    MTV=MA COHCКА ТелеВизия .А голямото М е дялан камък, т.е. случайности няма. Казват: дявола се крие в детайла.

    16:50 21.05.2026

  • 41 Участникът от

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Италия? По-скучна песен и представяне скоро не бях гледала на Евровизия.
    Към всички, които си мислят, че песента е ориенталска: песента е денс.
    Към всички, които омаловажават победата на Дара: гледайте още веднъж представянето й, гласа й, танца й, изразителността на лицето й, декорите, реакцията на публиката, текста на песента, посланието на песента, изразяването на това послание, и после пак се опитайте да омаловажите победата й. ( За тези, които не са разбрали посланието - да намериш вътрешната си сила и светлина, с които да се пребориш с демоните си, 4та танцьори са демоните, затова отначало носят маски, т.е. те са плашещи, по-късно ги свалят, защото тя ги прогонва и т.н. )

    16:52 21.05.2026

  • 42 Буревестников

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "С какво ?":

    Верно,с какво ? А е "Тюбето" има вече версии и на турски,и на цигански...Е и? Ами това,че мен вашият "екстаз" изобщо не ме интересува.Утре да не забравиш да идеш "на работа"! На батко,работниците.

    16:54 21.05.2026

  • 43 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 1 Отговор
    Закова завистливите
    Закова наивните
    Закова другарите
    Закова некадърните
    Закова малките, нищожни душици.

    17:00 21.05.2026

  • 44 Минавам само

    1 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    17:01 21.05.2026

  • 45 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "В прав текст":

    Тва да не ти е фестивала АЛЕН МАК.

    17:02 21.05.2026

  • 46 Защо я хейтите толкова много ?

    2 0 Отговор
    Да, знам, че й завиждате, искате да сте на нейно място - това също го знам. Но чак толкова много Хейт, в такъв мащаб, не мога да го разбера. Песента й всъщност е точно за вас! Идеална е за вас. Точно бангаранга ви трябва. Сериозно - посланието на песента е: да намериш вътрешната си сила и светлина, с които да се пребориш с демоните си. Във вашия случай - завист, злоба, гняв и т.н. Успех!

    17:03 21.05.2026

  • 47 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 0 Отговор
    Света я признава
    Ние я оплюваме
    Кристалния глобус трудно се преглъща от невежите и завистливите българи.

    17:04 21.05.2026