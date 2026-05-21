"Bangaranga" триумфира на световните стрийминг платформи

Дара продължава да отбелязва впечатляващ международен успех след победата си на Евровизия, а песента „Bangaranga“ се превърна в едно от най-силните глобални музикални явления, излезли от конкурса през последните години. Само дни след триумфа изпълнението оглави европейската класация на iTunes за трети пореден ден и достигна до челните позиции в световния чарт на платформата, според данни, публикувани от World Music Awards.

Песента достигна №1 в iTunes в България и още десет европейски държави, сред които Германия, Италия, Швеция, Нидерландия и Швейцария, а за кратко влезе и в американския Top 40. Успоредно с това „Bangaranga“ оглави класациите на Apple Music в 12 държави и се нареди сред най-слушаните песни както в Европа, така и в глобален мащаб.

Най-сериозният пробив обаче дойде в Spotify, където „Bangaranga“ се превърна в най-стриймваната песен от тазгодишното издание на „Евровизия“. Парчето достигна до №12 в глобалната класация на Spotify и оглави стрийминг чартовете в редица държави, включително Германия, Австрия, Швеция, Финландия и Украйна. Музикални анализатори отбелязват, че това е едно от най-силните международни представяния на български изпълнител в дигиталните платформи през последното десетилетие.

В България успехът на песента постави и нов рекорд в Spotify. На 17 май, ден след финала на „Евровизия“, „Bangaranga“ регистрира близо 79 хиляди слушания в рамките на едно денонощие — най-високият дневен резултат за български артист в историята на платформата у нас. Така Дара подобри предишния рекорд, задържан близо две години.

Международните медии и музикални блогове определят „Bangaranga“ като една от най-разпознаваемите и комерсиално успешни песни от конкурса тази година. Според анализатори успехът ѝ се дължи не само на силното телевизионно представяне по време на „Евровизия“, но и на агресивното разпространение в TikTok, Instagram Reels и Spotify playlists, където песента бързо се превърна в хит.

В YouTube песента набира гледания още дълго преди победата на Дара, но през последната седмица вече има десетки гледания, както на официалното видео на песента, така и на изпълненията ѝ от втория полуфинал, големия финал и финалното изпълнение на победителя, което мнозина определят като безспорно професионално, предвид импровизацията на певицата ни, която превърна зелената стая в сцена.

След победата интересът към Дара рязко нарасна и извън Европа. По данни на музикалната индустрия изпълнителката вече води разговори за участия на големи европейски фестивали и международни музикални колаборации. Според публикации в специализираните издания Eurovision World и Wiwibloggs „Bangaranga“ е сред песните с най-голям потенциал за дългосрочен международен радио и стрийминг успех след края на конкурса.

Победата на Дара се определя и като един от най-значимите моменти за българското участие в Евровизия, тъй като за първи път български артист постига толкова силно едновременно присъствие в iTunes, Apple Music и Spotify в световен мащаб непосредствено след финала на конкурса.