"Bangaranga" триумфира на световните стрийминг платформи

Дара продължава да отбелязва впечатляващ международен успех след победата си на Евровизия, а песента „Bangaranga“ се превърна в едно от най-силните глобални музикални явления, излезли от конкурса през последните години. Само дни след триумфа изпълнението оглави европейската класация на iTunes за трети пореден ден и достигна до челните позиции в световния чарт на платформата, според данни, публикувани от World Music Awards.
Песента достигна №1 в iTunes в България и още десет европейски държави, сред които Германия, Италия, Швеция, Нидерландия и Швейцария, а за кратко влезе и в американския Top 40. Успоредно с това „Bangaranga“ оглави класациите на Apple Music в 12 държави и се нареди сред най-слушаните песни както в Европа, така и в глобален мащаб.
Най-сериозният пробив обаче дойде в Spotify, където „Bangaranga“ се превърна в най-стриймваната песен от тазгодишното издание на „Евровизия“. Парчето достигна до №12 в глобалната класация на Spotify и оглави стрийминг чартовете в редица държави, включително Германия, Австрия, Швеция, Финландия и Украйна. Музикални анализатори отбелязват, че това е едно от най-силните международни представяния на български изпълнител в дигиталните платформи през последното десетилетие.
В България успехът на песента постави и нов рекорд в Spotify. На 17 май, ден след финала на „Евровизия“, „Bangaranga“ регистрира близо 79 хиляди слушания в рамките на едно денонощие — най-високият дневен резултат за български артист в историята на платформата у нас. Така Дара подобри предишния рекорд, задържан близо две години.
Международните медии и музикални блогове определят „Bangaranga“ като една от най-разпознаваемите и комерсиално успешни песни от конкурса тази година. Според анализатори успехът ѝ се дължи не само на силното телевизионно представяне по време на „Евровизия“, но и на агресивното разпространение в TikTok, Instagram Reels и Spotify playlists, където песента бързо се превърна в хит.
В YouTube песента набира гледания още дълго преди победата на Дара, но през последната седмица вече има десетки гледания, както на официалното видео на песента, така и на изпълненията ѝ от втория полуфинал, големия финал и финалното изпълнение на победителя, което мнозина определят като безспорно професионално, предвид импровизацията на певицата ни, която превърна зелената стая в сцена.
След победата интересът към Дара рязко нарасна и извън Европа. По данни на музикалната индустрия изпълнителката вече води разговори за участия на големи европейски фестивали и международни музикални колаборации. Според публикации в специализираните издания Eurovision World и Wiwibloggs „Bangaranga“ е сред песните с най-голям потенциал за дългосрочен международен радио и стрийминг успех след края на конкурса.
Победата на Дара се определя и като един от най-значимите моменти за българското участие в Евровизия, тъй като за първи път български артист постига толкова силно едновременно присъствие в iTunes, Apple Music и Spotify в световен мащаб непосредствено след финала на конкурса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,ха
15:00 21.05.2026
2 честен ционист
15:03 21.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
15:05 21.05.2026
5 ГангБенг
15:06 21.05.2026
6 Факт
15:06 21.05.2026
7 Кажи честно ... 🤣
Ма тя размаза целия свят бе! Отвя всички, качи се на върха! Браво, момиче!
Прослави България! Истински ПАТРИОТ !
15:06 21.05.2026
8 ДрайвингПлежър
Още повече европейсците вече обявявали какви варвари сме били към гейовете, че ДАЖЕ не било разрешено в училищата и щели да идват да ни образоват.
Подписвайте тая простотия да я дават на евреите да я организират! Иран ще им помага!
15:07 21.05.2026
9 Симо
15:08 21.05.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Кажи честно ... 🤣":Ти къде видя такава? Текста на песента е правилно ориентиран така че всичко си е по план!
15:09 21.05.2026
11 Цвете
15:13 21.05.2026
12 Цвете
15:15 21.05.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Ха,ха":Ме, той се беше опростачил отдавна. Едно време беше конкурс за добра песен. Печелиха групи , като АББА. После взеха да участват Балканите и други държави от Изтока. Вкусът се промени. Взеха да печелят Чалгарски песни , наситени с баджаци, кючеци и гюбеци. Участникът от Италия, спечелил Сан Рено или топ певицата на Австралия нямат никакъв шанс. Който се представи с песен по вкуса на Ориента, печели. Евала на тези които са създали Бангаранга . Напипаха ваксата, както скиорите казват. Както се казва:" В един цирк играем, знаем си номерата"
15:19 21.05.2026
14 провинциалист
15:21 21.05.2026
15 Нямам думи вече
15:22 21.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Всяко чудо
15:23 21.05.2026
18 ДУМБА ЛУМБА
До коментар #17 от "Всяко чудо":Дааа.
15:28 21.05.2026
19 Ха сега де...
15:32 21.05.2026
20 Дориана
15:33 21.05.2026
21 Браво
До коментар #1 от "Ха,ха":Смятай ако бяха чули Петра и Хишна хиена, щяха да изпаднат в екстаз...
15:42 21.05.2026
22 Пенс
До коментар #15 от "Нямам думи вече":стига повтаря едни и същи глупости, каква война, какви 5 лева? Войните са в Русия, ние сме развита европейска държава. Въпреки копейките ни
15:45 21.05.2026
23 ХОХО
15:46 21.05.2026
24 Армутлиева намаза филията!
15:46 21.05.2026
25 Ти ако знаеш за теб какво пишат
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама като не четеш украински няма как да знаеш.
15:47 21.05.2026
26 Анджо
15:47 21.05.2026
27 Къде го видя този рогат бе, Хохо?
До коментар #23 от "ХОХО":Да не си объркал гъбките?
15:49 21.05.2026
28 Буревестников
15:55 21.05.2026
29 Друго си е да беше спечелила някоя
До коментар #15 от "Нямам думи вече":Руска раZпоретина викаш.
15:55 21.05.2026
30 Нищо лично, само бизнес
15:58 21.05.2026
31 Цар 🐸
15:59 21.05.2026
32 Хи хи хи хи
16:01 21.05.2026
33 Ами сега?
До коментар #20 от "Дориана":Що бе, "Едно ферари" или "Комбайнеро" по стойностни ли бяха за конкурс? Или задължително трябва да харесваме Слави Трифонов, а не някой друг или Дара примерно? Чалгаря в парламентарните избори, проведени на 11 юли 2021 г. даже го направихте първа политиеска сила, а той ви показа среден пръст. Ами толкова си можем, но явно на света това му харесва, след като гласуване от България за тази песен не беше позволено, а е набрала над два пъти повече гласове от втората след нея.
16:02 21.05.2026
34 Aлфа Bълкът
16:12 21.05.2026
35 Сатанистите, да не триумфират с
16:16 21.05.2026
36 Д-р Скорчев
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ти си болен, много болен малък човечец !
16:30 21.05.2026
37 В прав текст
До коментар #27 от "Къде го видя този рогат бе, Хохо?":Рогатия беше навсякъде,в текста(демони и бунтове, тоест Луцифер,паднал/и ангел/и и демони ), в татуировките на дара: напр. змия, многото маски( лицемерие, лъжа и бесове/пак демони скрити под различни фалшиви лица), хореографията, танцьорите( обсебени, шизофренни персонажи. Дистанцирането на консервативното ядро на БПЦ, съдържанието е в разрез с християнството. Това с кукерите и борбата с лични житейски кризи е само алиби, фасада за простолюдието и плебеите. Задкулисието си свърши перфектно работа, от тяхна перспектива голяма част от човечеството да приеме патологичното, обсебването за нормално нещо. Някой бе писал : пазете си децата!
16:34 21.05.2026
38 С какво ?
До коментар #1 от "Ха,ха":Кажи конкретно, с какво сме "опростачили" целия свят? Ако не кажеш, тогава си плюй на думите.
MTV писа и публикува в Инстаграм Дара, и то 2 пъти, обаче според теб сме "опростачили" целия свят.
Е, нещо да кажеш?
16:35 21.05.2026
39 Буревестников
До коментар #34 от "Aлфа Bълкът":Вота го изманипулира централата на ВВС -Лондон.Защо ? Заради плачевните си резултати на един друг Конкурс-Изборите.Малко гориво за аборигените с "правилното" мислене.
16:49 21.05.2026
40 Музикална..,а ма на пръв поглед
До коментар #38 от "С какво ?":MTV=MA COHCКА ТелеВизия .А голямото М е дялан камък, т.е. случайности няма. Казват: дявола се крие в детайла.
16:50 21.05.2026
41 Участникът от
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":Италия? По-скучна песен и представяне скоро не бях гледала на Евровизия.
Към всички, които си мислят, че песента е ориенталска: песента е денс.
Към всички, които омаловажават победата на Дара: гледайте още веднъж представянето й, гласа й, танца й, изразителността на лицето й, декорите, реакцията на публиката, текста на песента, посланието на песента, изразяването на това послание, и после пак се опитайте да омаловажите победата й. ( За тези, които не са разбрали посланието - да намериш вътрешната си сила и светлина, с които да се пребориш с демоните си, 4та танцьори са демоните, затова отначало носят маски, т.е. те са плашещи, по-късно ги свалят, защото тя ги прогонва и т.н. )
16:52 21.05.2026
42 Буревестников
До коментар #38 от "С какво ?":Верно,с какво ? А е "Тюбето" има вече версии и на турски,и на цигански...Е и? Ами това,че мен вашият "екстаз" изобщо не ме интересува.Утре да не забравиш да идеш "на работа"! На батко,работниците.
16:54 21.05.2026
43 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Закова наивните
Закова другарите
Закова некадърните
Закова малките, нищожни душици.
17:00 21.05.2026
44 Минавам само
17:01 21.05.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #37 от "В прав текст":Тва да не ти е фестивала АЛЕН МАК.
17:02 21.05.2026
46 Защо я хейтите толкова много ?
17:03 21.05.2026
47 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Ние я оплюваме
Кристалния глобус трудно се преглъща от невежите и завистливите българи.
17:04 21.05.2026