УЕФА променя квалификациите и за Мондиал 2030

УЕФА подготвя сериозна реформа в квалификациите за Световното първенство през 2030 година, което ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко. Новият формат цели да защити водещите национални отбори и да намали риска един слаб мач да провали цяла квалификационна кампания.

Промените идват непосредствено след трите поредни отсъствия на Италия от световни първенства и могат значително да улеснят пътя на „адзурите“ към Мондиала след 16 години чакане.

Според информацията, новата система ще включва разширени групи, в които ще има по два отбора от всяка от шестте урни на световната ранглиста. Първите четири отбора във всяка група ще се класират директно за Световното първенство.

Останалите места ще се разпределят чрез плейофи, в които ще участват петите в групите и най-добрият шести тим, заедно със селекции от по-ниските дивизии на Лигата на нациите.

Окончателният формат все още не е напълно фиксиран, тъй като продължават дискусиите дали Мондиал 2030 да бъде разширен до 60 или дори 64 отбора.

Новият формат е част от по-мащабната реформа на УЕФА за националните отбори, която трябва да влезе в сила след Евро 2028.