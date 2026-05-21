Вицепремиерът Иво Христов: Утре очакваме Дара в Министерския съвет

21 Май, 2026 10:14 865 68

  • иво христов-
  • мс-
  • дара

Победата на Дара открива изключителни възможности за България, допълни той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вицепремиерът Иво Христов в студиото на "Денят започва" по БНТ. Ние постигнахме нещо изключително, категоричен беше Христов:

Иво Христов, вицепремиер: "Дължим благодарност на две ръководства на БНТ - това на господин Кошлуков и това на госпожа Милотинова, които в хода на последната година взеха правилните решения на всички етапи, за да може да стигнем до този голям български триумф и най вече на таланта на DARA, която със своята експлозивна енергия успя да помете всякакви други условности на евровизионния вот, който, знаете, е мотивиран от всякаква геополитика и прочее роднински съображения."

Утре очакваме DARA в Министерския съвет, допълни Иво Христов:

Иво Христов, вицепремиер: "Победата на DARA открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специцична култура, като природни дадености, като територия на огромни таланти. Което и преди е показвала, но сега ставаме средоточие на всички спотове на европейските телевизии за една година и в частност май месец догодина.

Тепърва ще се решава кой ще е градът-домакин на "Евровизия", като Иво Христов припомни, че БНТ трябва да организира първия тур за всички желаещи.

Той допълни, че ще има перо "Евровизия" в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, като финансирането не е изцяло държавно, има участие на спонсори от страна на EBU, както и национални такива. Очаква се и много добра възвращаемост на тези разходи, като вече има засилен интерес за хотелски резервации в София за след година.

Ние сме пред една важна дилема - дали да затегнем коланите или да си позволим известен свръхдефицит, който България политически е заслужлила със своето - според мен - прибързано решение да влезе в еврозоната с неподготвени институции и с неустойчива икономика, коментира възможностите пред бъдещия бюджет Иво Христов.

Иво Христов, вицепремиер: "Това ще реши правителството и в частност моят колега, вицепремиерът Донев, който е консервативно мислещ и много компетентен финансист. Но според мен, предвид непредвидените харчове, които се появяват около "Евровизия", ние все пак трябва да бъдем реалисти и да заложим на мек свръх дефицит."

Според Христов профилът на "Прогресивна България" е благоразумен.

"Ние се стараем да запазим всички социални плащания, включително и пенсиите, т.е. да осигурим устойчивост на домакинствата, за да има какво да преразпределяме и догодина. Т.е. да преминем през турбулентния период без да клатим лодката."

Предложените от кабинета и в парламента мерки за справяне с високите цени и инфлацията Иво Христов коментира така:

"Всички български граждани си патят от цените, всички виждат проблема. Всеки един от нас. И имаме интерес те да бъдат модерирани. Правителството предлага пакет от мерки, прави истинско усилие, но важно е да отбележим, че борбата с ръста на цените не може да бъде извършена само от правителството. Към нея участват и трябва да се включат активно и Комисията за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, и Българска народна банка, която също по закон трябва да бди над стабилността на цените. Това са самоуправляващи се институции, върху които "Прогресивна България" няма влияние. Това е философията на нашата национална институционална инфраструктура. И аз се надявам, те да се асоциират към това усилие. Ние се опитваме, ние ги каним, ние провеждаме разговори, от тях се очакват активни действия."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 0 Отговор
    И Филипп Киркоров

    10:15 21.05.2026

  • 2 Ха ха Ха ха

    29 2 Отговор
    Дайте и медал и на следващите избори да седи в парламента. Какво чакате?

    Коментиран от #29

    10:16 21.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    17 9 Отговор
    Да се брандира като Земя на специфична култура?

    Каква култура? ЯМАЙСКА?
    Земя на хаос, безразборен секс и дрога - каквото е значението на бангаранга?!
    Чудесна възможност за 100тина милиона - непременно се възползвайте да!

    Коментиран от #46

    10:17 21.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Музикант

    26 3 Отговор
    На нейно място не бих се срещнал с тоя мазник.

    10:17 21.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 4 Отговор
    да взема да пропея ли? на стари години? може и медал да ми дадат...

    10:18 21.05.2026

  • 10 Голия

    17 4 Отговор
    супер про ст ком унист неу дачник

    10:18 21.05.2026

  • 11 Анонимен

    13 5 Отговор
    БКП БКП БКП кога и кой гласува за тези червени комунисти завладяха цялата държава сега

    Коментиран от #19

    10:19 21.05.2026

  • 12 Ъъъъ

    30 1 Отговор
    Май, май преигравате с Дара! Друга работа нямате ли?🤔

    Коментиран от #24

    10:19 21.05.2026

  • 13 Киро

    16 3 Отговор
    Ужасно противен тоя

    10:20 21.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Новото днес

    14 3 Отговор
    Бездара е на дневен ред. Ще я метнат зад борда употребена както си му е реда. Само гледай сеир ха ха

    10:20 21.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А ся де?

    15 6 Отговор
    Абе туй DARA, кво е? Съкращение на някакъв радар ли, що ли? Ракетна установка? Подводница някаква тайна?

    10:21 21.05.2026

  • 18 Хе хей

    14 2 Отговор
    Ще има рангабанга в министерски съвет. Яко кълчене и маймунджулъци хе хе

    Коментиран от #27, #63

    10:21 21.05.2026

  • 19 Да бе!

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Бившите комунисти, днес са пребоядисани педофили! ППДБ- партията на Калуш Лама Войвода - последният партизански командир, геройски загинал и т.н. и т.н.

    10:24 21.05.2026

  • 20 Питане

    9 3 Отговор
    С руско гражданство ще я удостоиш, "тавариш" ???

    10:24 21.05.2026

  • 21 Леле - леле ! 🤔

    10 1 Отговор
    "Дължим благодарност ?" На директорите , назначени от цензурите от СЕМ ? Много е нагла турско-щатската номенклатура !

    10:24 21.05.2026

  • 22 Нямаш

    9 0 Отговор
    работа , държавата надолу с главата , хаосът расте денонощно , що да не направиш тая работа ?

    10:24 21.05.2026

  • 23 Почват вече всички да попреиграват

    14 2 Отговор
    И да се поуливат

    Спечелила спечелила супер
    Ама хайде малко да се хванем за работа а не само да викаме ура
    Още никой не е казал в кой град ще е
    И щее много съмнително ако не е в София
    Не че нещо не че кмета не е шушляк ама другите просто нямат ресурс

    10:25 21.05.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъъ":

    като нищо може и да се ЗАИГРАВАТ/ на народа му трябват зрелища...хляб май няма, до следващия ЗАЕМ

    10:26 21.05.2026

  • 25 Абе има две страни

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Така":

    Ако наистина земе, че тъ викне, замисли се, с един градус били по-топли и влажността била по-висока. Ама си има и даунсайд (дет съ вика на чист български), пренасяли много суфулус

    10:26 21.05.2026

  • 26 Тома

    8 1 Отговор
    Нацапахте гащите с дара бе батко

    10:27 21.05.2026

  • 27 Любов без граници

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хе хей":

    Софка пя в Европарламента навремето, по покана на гербавите депутати.

    10:27 21.05.2026

  • 28 Фен

    2 1 Отговор
    Пъф Деде с бебешкото олио там ли ще е ?

    10:28 21.05.2026

  • 29 Къв парламент

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха Ха ха":

    Направо за президент..

    10:28 21.05.2026

  • 30 не е ли така

    7 1 Отговор
    Цялата работа е да сгънат някой лев а , че децата станаха дебилчета на никой не му дреме.

    10:29 21.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вицето

    7 2 Отговор
    Ще я назнача за министър на банга-рангата и цинга-мангата.

    10:29 21.05.2026

  • 33 култура

    3 2 Отговор
    Да нека от цял свят дойдат у София да видят европейските ни красоти, култури и най-вече паметника на смЪъъ Света София. Който по някаква странна случайност много добре се вписва във повечето културни изяви на самата ЕВРОВИЗИЯ

    10:30 21.05.2026

  • 35 анонимен

    12 2 Отговор
    Този е симпатичен мъж. Обаче е тежко обременен с комунистическо потекло. Родители в Държавна сигурност. Учил е в Белгия през комунизма. После се е пребоядисал, опитва се демократ и умник да го играе, лицемерен нагаждач. Много е арогантен и самодоволен, но е прикрит. Все пак Времето и Животът показват всичко !

    10:32 21.05.2026

  • 36 Тццтц

    11 1 Отговор
    Не е голяма хвалба да спечелиш конкурс за перверзии и извращения.

    10:35 21.05.2026

  • 37 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    А ШАМПИОНИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА,КОГААА

    10:35 21.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Роки

    4 1 Отговор
    Боко и Шиши няма да ги арестуваме!

    10:41 21.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 КО СТАА тука те при БОКО НЕ ТРИЕХА

    3 0 Отговор
    ВСеки втори КОМЕНТАР......

    Коментиран от #43

    10:42 21.05.2026

  • 43 ми КО ОЧСКВАШ.ЕДАЛИТЕ СА МНОГО

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "КО СТАА тука те при БОКО НЕ ТРИЕХА":

    злобни и утмъстителни...

    10:43 21.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 1917

    5 0 Отговор
    ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА!!!

    Заем след заем
    Инфлация без спирка!
    Комунета - прогресивци!!!

    БОГЪ да пази България!!

    10:44 21.05.2026

  • 46 Не Ямайка

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Описвате Слънчака....

    10:44 21.05.2026

  • 47 Иронично

    3 1 Отговор
    Дара - президент.

    10:45 21.05.2026

  • 48 неможачи

    3 5 Отговор
    Нови избори и Само Възраждане!!!

    10:46 21.05.2026

  • 49 Хм,

    4 0 Отговор
    ами че той министърът на руската салата не харесва Евровизия. Защо избраха него да отговаря за организацията?

    10:46 21.05.2026

  • 50 питане

    6 3 Отговор
    А Дара ще доведе ли със себе си онези, дето се кълчеха покрай нея, докато тя пееше. Това беше крайно грозна хореография - вампири с накървавени уста, като че ли току-що са пили човешка кръв. После кажете, че тази Евровизия не е сатанинско сборище. Как тези от правителството не виждат, че много олекват с тази Дара.

    Коментиран от #52, #64

    10:47 21.05.2026

  • 51 Има

    4 3 Отговор
    Петиция против Евровизия. Подпишете я, моля. Неолиберлния кич и сатанизъм, вън от Б-я.

    Коментиран от #54

    10:47 21.05.2026

  • 52 жфжбхфбн

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "питане":

    Те са от Елита

    10:49 21.05.2026

  • 53 питам си

    6 0 Отговор
    Много неестествено изглежда къдрав мъж.
    Този защо се пребоядиса?
    Как през онези годни, този другар е роден в Истанбул (на 8 октомври 1970 г.), а после завършва средното си образование в Атене Роаял в Брюксел. Червенн, червенн - та просто дрънка. Родителите му сигурно са били на екскурзия по тези места, а не са били в ДъСъ!

    10:49 21.05.2026

  • 54 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Има":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    10:52 21.05.2026

  • 55 Дориана

    6 0 Отговор
    Колко ниско е паднало нивото на българската култура и на Евровизия щом допряха до Бангаранга - песен, която няма нищо общо с българската идентичност. Как се радват и поощряват простотиите , пошлостта и кича с ориенталски ритми и зурни. България с Бангаранга доказа, че простотиите, лудостта и кича ходят по Земята сред хората- примати.

    Коментиран от #61

    10:52 21.05.2026

  • 56 Тъй кат гледам

    5 3 Отговор
    Чалгарката Дара
    Спечели Чалговизия.

    Коментиран от #60

    10:52 21.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 2 Отговор
    Сега остава най лесното....организацията.
    Има ли ЕВРАЦИ, има всичко.
    Радев каза че и ЧАСТНИЯ бизнес ша са включи.
    Не бойте са. Ша са оправим.

    10:57 21.05.2026

  • 59 Мисирко

    2 0 Отговор
    Какво значи « специцична» култура?
    Това ли е новата култура на диваштината!
    Абе Ристьо, ти прочете ди текста на песента
    Ама ти си за шут в ъза!

    10:58 21.05.2026

  • 60 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тъй кат гледам":

    Точно за това Евровизия трябва да бъде закрита , защото нивото и е паднало на дъното.

    10:59 21.05.2026

  • 61 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Дориана":

    Ква българска идентичност на Евровизия.
    Важно е да шашнем европейците.
    И успяхме

    10:59 21.05.2026

  • 62 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Фадмаците у минсъвета че пеят бангаранга с Дара.

    11:00 21.05.2026

  • 63 Ще миа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хе хей":

    Ръгайбанда.
    Те всичките там са опитни в тая област!

    11:00 21.05.2026

  • 64 хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "питане":

    Не сте разбрали хореографията. Носенето на маски и свалянето им символизира освобождаване от състоянието, в което някой нарочно ви държи.😎
    Забележете края - показват мускули, което означава осъзнаване на силата, която има всеки от вас и всички заедно.

    11:00 21.05.2026

  • 65 Даа!

    1 0 Отговор
    Абе направо и връчете звание" Герой на републиката" кво си играете на дребнотемия.Егати падението, егати масовата психоза.Някаква си певачка,която никой няма да помни след следващата" Евронагласия" да бъде поканена във висшия форум на държавата - Народното събрание.Да,телевизията има своя интерес,чисто финансов.,милиони от реклами,още много милиони от права за излъчване.Имат интерес хотелския и развлекателен бизнес - нощни клубове,ресторанти.Но какъв ще е ефектна за обикновените хора- почти нулев.Милиони печалби,да ще има.Но към хотели и заведения.За хората,затворени цели квартали,огромни задръствания и задължително скокове в цените на храни и услуги.В техните джобове и дебитни карти нула.Дори ще изтичат средства,от скок на разходи за гориво- огромни задръствания,скок на разход на бензин, дизел и газ поне двойно.

    11:01 21.05.2026

  • 66 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 1 Отговор
    Евровизия не е културно.предаване.
    Евровизия е шоу за ПАРИ.
    Евровизия е бизнес.
    От него са изкарват милиони, ако си умен и способен.

    11:02 21.05.2026

  • 67 Ако щете

    0 1 Отговор
    Й връчете орден Стара планина само и само повече да не чувам ни за нея, ни за песента!!!

    11:03 21.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

