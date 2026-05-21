Доналд Тръмп отново разгневи Китай
  Тема: Тайван

21 Май, 2026 15:17 3 837 37

Пекин счита демократично управлявания остров за своя територия и категорично се противопоставя на официалните контакти между Тайпе и чуждестранни правителства

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди намерението си да разговаря с тайванския президент Лай Чинг-те, което предизвика твърд отговор от Пекин на фона на напрежението около евентуални нови продажби на оръжие от САЩ на Тайван, съобщава ДПА.

На въпрос дали възнамерява да се обади на Лай, преди да вземе решение за по-нататъшни продажби на оръжие за острова, вчера Тръмп заяви: "Ще говоря с него. Говоря с всички".

"Държим ситуацията под много добър контрол", увери той. "Имахме чудесна среща с китайския президент Си Дзинпин. Всъщност беше невероятно. Много от вас бяха там. Ще работим по това, по проблема с Тайван".

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун очаквано отправи силен упрек, като посочи, че Пекин категорично отхвърля всякакви официални контакти между САЩ и Тайван, както и продажбите на оръжие от САЩ на острова.

Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку, за разлика от него, заяви, че е "предпазливо оптимистичен" по отношение на евентуалните доставки на оръжие. Вашингтон многократно е подчертавал, че политиката му спрямо Тайван остава непроменена, отбеляза той.

Директен разговор между действащ президент на САЩ и тайвански лидер би отбелязал скъсване с десетилетна дипломатическа практика. Вашингтон премести дипломатическото си признаване от Тайпе към Пекин през 1979 г. и оттогава не е имало публично известни телефонни разговори между действащи лидери на Съединените щати и Тайван.

Въпреки това САЩ поддържат неофициални връзки с Тайван и подкрепят отбранителните способности на острова, предимно чрез продажби на оръжие. Коментарите идват на фона на напрежение относно евентуален нов пакет от оръжия от САЩ за Тайван, за който се твърди, че е на стойност до 14 милиарда долара.

Китай счита демократично управлявания остров за своя територия и категорично се противопоставя на официалните контакти между Тайпе и чуждестранни правителства.

По време на посещението на Тръмп в Пекин миналата седмица, Си подчерта, че отношението към Тайван ще бъде от решаващо значение за стабилността в отношенията между САЩ и Китай. По-късно Тръмп заяви, че иска да говори с Лай.

В отговор на съобщенията, че Тръмп може да се ангажира директно с ръководството на Тайван, Лай отбеляза, че ще подчертае, че мирът и стабилността в Тайванския проток са от съществено значение за регионалната сигурност и просперитет, като същевременно обвини Китай, че е основният източник на нестабилност заради продължаващите му военни учения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъхъ

    44 5 Отговор
    Лудото Дони бе посрещнато от министър, а Путин бе посрещнат от СИ.

    Коментиран от #3, #22, #23, #25

    15:19 21.05.2026

  • 2 Тръмп е прав!

    32 4 Отговор
    САЩ 40 години даваха технологии и инвестиции на китайците, а сега реват кой мисра в гащите!

    Коментиран от #4, #6

    15:20 21.05.2026

  • 3 Ммдаа

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъхъ":

    Тръмпоча го изпратиха с една близалка.

    15:20 21.05.2026

  • 4 Същото е и с Маскалия

    2 36 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е прав!":

    Американците им даваха салам 90-те години да не изпукат от глад, а сега се чудят какво става в Европа!

    15:22 21.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сметките ги мързи да работят

    37 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп е прав!":

    и използваха работливите китайци за евтина работна ръка. Но времената се смениха. Сега да не пискат.

    Коментиран от #8

    15:23 21.05.2026

  • 7 Путин

    5 40 Отговор
    Добре, че през 1989 г. Англия си върна България от неописуемо пр0 стите руски милиционери и бакшиши.

    Коментиран от #36

    15:24 21.05.2026

  • 8 Сметките казват на

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сметките ги мързи да работят":

    американците.

    15:24 21.05.2026

  • 9 Смешник

    36 0 Отговор
    Абе Тръмп не е добре с главата С всички преговаря но накрая излиза че нищо не е договорил

    15:27 21.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наблюдател

    33 0 Отговор
    Доналд Тръмп е американският Бойко Борисов.
    Тъп като задник и нахален като хлебарка, докато върти задкулисни далавери и заплашва и краде по цял свят.

    Коментиран от #15, #18

    15:32 21.05.2026

  • 13 12345

    3 1 Отговор
    проблема с Тайван

    15:40 21.05.2026

  • 14 Иван

    10 0 Отговор
    Добре че продават само оръжие, а не вкарват и юдаизъм.

    15:45 21.05.2026

  • 15 Констатация

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    И двамата са зодия Близнаци…😉😉😉😉😉

    15:45 21.05.2026

  • 16 Рижавия ветропоказател

    15 0 Отговор
    си тръгна с обещание за 200 самолета,че ще му купят китайците,ама може и това да не стане с неговите гафове. Китайците такива мръсни игри не обичат и не прощават на никой.

    Коментиран от #33

    15:47 21.05.2026

  • 17 Тръмпи glъмpи го изпратиха без чаена

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    церемония,което е израз на голямо уважение към госта,а Путин с няколко десетки сключени много милиардни договори,а тръмпи с сайде 200 фърчоплана и то може да не се осъществи и сделката щом играят мръсно краварите.

    Коментиран от #19

    15:51 21.05.2026

  • 18 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Наблюдател":

    Думите ви са мехлем за ушите на кахърния Бацо, който имаше нужда от малко ободряване, след като пилота го прати в 9-та глуха банкянска😉

    15:57 21.05.2026

  • 19 Атина Палада оригинал

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмпи glъмpи го изпратиха без чаена":

    Договор като Силата на сибир 2?????

    16:03 21.05.2026

  • 20 Умников

    9 0 Отговор
    И кво стана бе краварски отпадъци, дето много врещяхте , че тръмпоча договорил двеста самолета с Поднебесная?
    Току-що му умря "споразумението"
    И кво сега, май - обещаването не е клатои даването.

    16:03 21.05.2026

  • 21 Някой

    7 0 Отговор
    По решение на ООН където САЩ има право на вето, островът Тайван е част от единен Китай.
    Цепят се покрай китайската комунистическа революция. Наричат себе си република Китай.

    16:06 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Атина Палада

    0 5 Отговор
    Факти са лъжливи руски боклуци

    16:09 21.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Републиканец

    8 0 Отговор
    За всичко е виновен Зеленски и бандеровците. Объркаха света с тяхната агресия против етническите руснаци.

    16:13 21.05.2026

  • 27 Лош

    7 0 Отговор
    То и Украйна не беше държава а една военна база на НАТО до Руската граница .Тайван е абсолютно същото за Китай.

    16:14 21.05.2026

  • 28 Соломон

    1 6 Отговор
    Време е острова даде сдобие с ЯО и мераците на Китай ще преминат

    16:16 21.05.2026

  • 29 Републиканец

    8 1 Отговор
    Милошевич го умориха в затвора за 11000 шиптъри, убити при опит за сепаратизъм, а Зеленски закара насила на фронта, уби и осакати ПЕТ МИЛИОНА И НИЩО!

    16:16 21.05.2026

  • 30 Западните

    7 0 Отговор
    лешояди поддържат и там задълбочаване на конфликта и ескалация. Правят го съвсем целенасочено, като си представят, че така отслабват Китай и за да ги бутнат към военен конфликт , както направиха с Украйна. В Пекин са наясно с това положение.

    16:16 21.05.2026

  • 31 Как па

    0 4 Отговор
    Всички страни искат да се отделят от комунизма и нито една не ще да оди там? Те това е въпроса. Какво става с Брикса, сработи ли? Путин пусна ли нетя?

    16:17 21.05.2026

  • 32 Каквото

    5 1 Отговор
    правиха в Украйна, това правят и в Тайван. После пак ще крякат. Светът научи номерата им. Едни и същи глупости.

    16:18 21.05.2026

  • 33 Фюрера ще построи СС-2

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Рижавия ветропоказател":

    Рижавия ветропоказател
    130ОТГОВОР
    си тръгна с обещание за 200 самолета,че ще му купят китайците,ама може и това да не стане с неговите гафове.
    .-;-
    Фюрера ще построи СС-2 (Силата на Сибир) и тогава ще видим и величието на Четвъртия хилядолетен райх!
    Тая работа с Боингите е като обещанието за Кравата с колата на Сватбата!

    Да видим кога ще почне движухата на Фюрера!

    16:29 21.05.2026

  • 34 Жеро

    2 0 Отговор
    Още един луд от ФАЩ с картечница!

    16:45 21.05.2026

  • 35 Коста

    1 0 Отговор
    На дедо Тчръмпи лудото куче ще му покажат сопата и ще бъде чудесно, невероятно и магнетично.

    16:47 21.05.2026

  • 36 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Ти сега англичанин ли си? Кажи нещо на английски, а?

    16:48 21.05.2026

  • 37 АБВ

    0 0 Отговор
    Абсолютен кретен

    16:54 21.05.2026