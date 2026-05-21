Доналд Тръмп отново разгневи Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди намерението си да разговаря с тайванския президент Лай Чинг-те, което предизвика твърд отговор от Пекин на фона на напрежението около евентуални нови продажби на оръжие от САЩ на Тайван, съобщава ДПА.
На въпрос дали възнамерява да се обади на Лай, преди да вземе решение за по-нататъшни продажби на оръжие за острова, вчера Тръмп заяви: "Ще говоря с него. Говоря с всички".
"Държим ситуацията под много добър контрол", увери той. "Имахме чудесна среща с китайския президент Си Дзинпин. Всъщност беше невероятно. Много от вас бяха там. Ще работим по това, по проблема с Тайван".
Говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун очаквано отправи силен упрек, като посочи, че Пекин категорично отхвърля всякакви официални контакти между САЩ и Тайван, както и продажбите на оръжие от САЩ на острова.
Министърът на отбраната на Тайван Уелингтън Ку, за разлика от него, заяви, че е "предпазливо оптимистичен" по отношение на евентуалните доставки на оръжие. Вашингтон многократно е подчертавал, че политиката му спрямо Тайван остава непроменена, отбеляза той.
Директен разговор между действащ президент на САЩ и тайвански лидер би отбелязал скъсване с десетилетна дипломатическа практика. Вашингтон премести дипломатическото си признаване от Тайпе към Пекин през 1979 г. и оттогава не е имало публично известни телефонни разговори между действащи лидери на Съединените щати и Тайван.
Въпреки това САЩ поддържат неофициални връзки с Тайван и подкрепят отбранителните способности на острова, предимно чрез продажби на оръжие. Коментарите идват на фона на напрежение относно евентуален нов пакет от оръжия от САЩ за Тайван, за който се твърди, че е на стойност до 14 милиарда долара.
Китай счита демократично управлявания остров за своя територия и категорично се противопоставя на официалните контакти между Тайпе и чуждестранни правителства.
По време на посещението на Тръмп в Пекин миналата седмица, Си подчерта, че отношението към Тайван ще бъде от решаващо значение за стабилността в отношенията между САЩ и Китай. По-късно Тръмп заяви, че иска да говори с Лай.
В отговор на съобщенията, че Тръмп може да се ангажира директно с ръководството на Тайван, Лай отбеляза, че ще подчертае, че мирът и стабилността в Тайванския проток са от съществено значение за регионалната сигурност и просперитет, като същевременно обвини Китай, че е основният източник на нестабилност заради продължаващите му военни учения.
