Dacia Logan изпревари AMG-то на Макс Верстапен на Нюрбургринг

Вместо грандиозният дебют на трикратния световен ас от Формула 1 Макс Верстапен като шеф на собствен състезателен тим да обере лаврите на легендарната 24-часова надпревара на Нюрбургринг, скромна и невзрачна Dacia Logan с номер 300 се превърна в абсолютния любимец на публиката в „Зеления ад“. Зад този подвиг стои коравият частен немски екип Ollis Garage Racing от Мюнстер, който доказа, че в моторните спортове сърцето и инатът понякога тежат повече от милионните бюджети.

Пътят на ентусиастите дотук изобщо не бе постлан с рози. Предишните им набези по коварното трасе през 2023 и 2025 г. приключиха с тежки катастрофи, тъй като летящите фабрични чудовища от клас GT3 буквално прегазваха по-бавната бюджетна кола. Вместо обаче да вдигнат бялото знаме, механиците събраха стотинка по стотинка от дарения на верни фенове и сътвориха ново технологично чудо от нулата. За да има сили за безкрайните прави на Нордшлайфе, заводското моторче бе изхвърлено, а под капака бе присадено свирепо турбо сърце от хотхеч Renault Megane RS, куплирано с шестстепенна секвенциална трансмисия.

Новата конфигурация обаче изцеди силите на екипа до краен предел. Обновеният агрегат генерираше сериозните 280 к.с., но над 4500 оборота започваше да "кашля" и да прекъсва, което принуди механиците да сменят датчика на разпределителния вал при абсолютно всяко влизане в бокса. Въпреки тези хронични мъки, пилотите Оливър Кризе, Александър Бекер, Кристиан Гайлфус и Роберт Нойман направиха показно по каране. В квалификациите румънското острие закова феноменалното време от 11:03.438 минути, оставяйки зад гърба си фабрично подготвени пистови оръжия като BMW 325i и Audi RS3 LMS DSG, а на правата „Детингер-Хи“ седанът разви зашеметяващите 178 км/ч.

За капак на всичко, съдиите също решиха да пият кръвта на скромния отбор. Още преди старта тимът отнесе глоба от пет позиции заради забранен обратен завой по време на тренировките. По-късно Роберт Нойман тества нервите на стюардите, профучавайки със 104 км/ч при ограничение от 60 км/ч в зона с жълт флаг – грях, който коства на отбора 74-секундно наказание Stop & Go и две наказателни точки в талона на пилота.

Истинският трилър обаче настъпи едва три часа преди карирания флаг. Колата изпусна траекторията и се заби жестоко в мантинелата, откъсвайки цялото предно ляво колело заедно с окачването. Последва луд скандал с маршалите на пистата, тъй като екипът умоляваше платформата да не влачи грубо ранената машина, за да не се усуче каросерията. В крайна сметка колата се добра до падока в окаяно състояние.

По същото време в гаража на прехваления Verstappen Racing цареше пълна гробна тишина. Техният Mercedes-AMG, пилотиран от Дани Джункадела, се прибра в бокса със счупен карданен вал и отборът официално вдигна ръце, отпадайки от състезанието.

Но момчетата от Ollis Garage Racing не знаеха значението на думата "предавам се". Те грабнаха флексовете, започнаха да режат разпорения метал и за броени часове сътвориха инженерно чудо, събирайки предницата наново. Според строгия правилник, за да бъде зачетен финалът, колата трябва да пресече линията до 15 минути след лидера. Народната Dacia изпълзя обратно на асфалта, пресече финала и гордо зае 107-мо място в генералното класиране – постижение, което ще се помни вечно в историята на Нюрбургринг!