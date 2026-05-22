Рюте приветства изпращането на 5000 американски военни в Полша

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи 5 000 американски военнослужещи в Полша, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.
„Разбира се, приветствам това съобщение“, каза Рюте при пристигането си на среща на Алианса в шведския град Хелсингбори. Той допълни, че дългосрочната посока остава изграждането на по-силна Европа и по-устойчиво НАТО, което постепенно намалява зависимостта си от един-единствен съюзник.
Рюте подчерта, че тази тенденция ще продължи и че целта е европейските държави да поемат по-голяма отговорност в сферата на отбраната.
В отделно изявление естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че решенията за числеността на американските сили в Европа са суверенно право на САЩ, но отбеляза, че „Европа трябва да направи повече“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези вече не мога
Коментиран от #8
10:33 22.05.2026
2 Владимир Путин, президент
Страх безспирно внушаван на крепостния народ, че някой иска да му вземе блатото. Не съм чул за нито един жител на Земята, папуасец, бушмен, сенегалец, джабутин който да е отишъл да живее в Русия ☝️
Коментиран от #22
10:36 22.05.2026
3 Какво да правим с хохлате
Коментиран от #7, #34
10:36 22.05.2026
4 ЕСССР
10:36 22.05.2026
5 Кво става копейките слаб/умни?
10:36 22.05.2026
6 Бяфо Влайчо
Коментиран от #13
10:36 22.05.2026
7 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #3 от "Какво да правим с хохлате":Дайте им оръжие и ги пуснете при Путин 👴😆
10:39 22.05.2026
8 Предизвикват Русия
До коментар #1 от "Тези вече не мога":и после като им отговори скимтят на умряло.
Коментиран от #19
10:39 22.05.2026
9 Рюте
10:39 22.05.2026
10 каунь
10:41 22.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 матю хари
10:42 22.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Надут балон с въздух под налягане
10:45 22.05.2026
15 Владимир Путин, президент
😁😁😁
10:45 22.05.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" в изявление естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че решенията за числеността на американските сили в Европа са
СУВЕРЕННО ПРАВО НА САЩ,"🤔
САШтиянците не питат никоя държава от НАТьО, а и не само от НАТьО иска или не иска и колко военни американоси иска на своя територия❗
Коментиран от #21
10:46 22.05.2026
17 НАТО БОМБИ ПУТИН
10:47 22.05.2026
18 Зная те бе
До коментар #13 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":По сайтовете си много силен, иначе си треперещ дядка дето си при пи кава трандафорите
Коментиран от #23
10:47 22.05.2026
19 Хмммм
До коментар #8 от "Предизвикват Русия":Този път една ли ще има някой останал да снимки и да си лиже раните. Тъпанарите зъпаднали пак ни вкараха в голяма война. А ние винаги сме с тях, когато се побъркват. Да загубим с тях....
Коментиран от #20, #24
10:47 22.05.2026
20 Оди у Русиа
До коментар #19 от "Хмммм":Там ще си на печелившата страна.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
10:48 22.05.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Колкото армия пратя в Европа...толкова.
КАЗАХ.
Коментиран от #25, #28
10:48 22.05.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":А за колко руски бази около ШАШт или по Света си чувал🤔❓
Защото САШтинските по света са около, че май и над ОСЕМСТОТИН❗
Благодаря предварително 😉
Коментиран от #27, #33
10:49 22.05.2026
23 Братя Maнгacapян, блогър от Москва
До коментар #18 от "Зная те бе":Бай Maнгacapян знае две и знае двеста, не посещава МангоФеста 😄☝️
Коментиран от #26, #30
10:49 22.05.2026
24 НАТО БОМБИ ПУТИН
До коментар #19 от "Хмммм":Ние си живеем тихо и мирно.
Кой ли е печелившия.
10:50 22.05.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Той и в Персийския залив изпрати войска и техника.....😉
Коментиран от #29
10:50 22.05.2026
26 Не посещава, щото го
До коментар #23 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":разчекват бангоВасилевците.
10:51 22.05.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами и Путин да си направи 800 бази по света.
Кой го спира.
Ама ставало с много пари, така се говори де.
10:51 22.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А аятоласите са на мушка.
Не слушкат ли, Биби ги подхваща.
10:53 22.05.2026
30 Мдаа
До коментар #23 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":Копейките така и не се усещат,че Тръмп и ЕС го играят на доброто и лошото ченге И да.Този път транспортни самолети с пилешки бутчета от САЩ към Русия няма да има.Мдаа.
10:54 22.05.2026
31 На тоя дженджи
Тръмп да изпрати най напред синовете и зетьовете си по фронтовете и тогава да се прави на велик!
Сталин е велик! Не е заменил сина си. Бил е войник, както всички останали!
Коментиран от #35, #36
10:56 22.05.2026
32 А Мала Токмачка?
10:56 22.05.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"..А за колко руски военни бази по Света си чувал.."
А за колко руски полета до Луната си чувал ?
Нали разбираш че Русия няма възможности, средства, потенциал нито да лети в Космоса, нито има военни бази !!!
10:56 22.05.2026
34 Как каво да ги правим
До коментар #3 от "Какво да правим с хохлате":В конските вагони и при Зеленски!
10:57 22.05.2026
35 Що бе?
До коментар #31 от "На тоя дженджи":Синовете на кремълските идиоти да не са в Купянск?
10:57 22.05.2026
36 Ами
До коментар #31 от "На тоя дженджи":Той е бездетен. Такива пращат чуждите синове на смърт.
10:58 22.05.2026