Рюте приветства изпращането на 5000 американски военни в Полша

22 Май, 2026 10:29 458 36

НАТО подчертава нуждата от по-силна и самостоятелна европейска отбрана, съюзниците настояват Европа да поеме повече отговорност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи 5 000 американски военнослужещи в Полша, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разбира се, приветствам това съобщение“, каза Рюте при пристигането си на среща на Алианса в шведския град Хелсингбори. Той допълни, че дългосрочната посока остава изграждането на по-силна Европа и по-устойчиво НАТО, което постепенно намалява зависимостта си от един-единствен съюзник.

Рюте подчерта, че тази тенденция ще продължи и че целта е европейските държави да поемат по-голяма отговорност в сферата на отбраната.

В отделно изявление естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че решенията за числеността на американските сили в Европа са суверенно право на САЩ, но отбеляза, че „Европа трябва да направи повече“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тези вече не мога

    12 3 Отговор
    Да ги гледам. Толкова много се напъват да направят голяма война в Европа и май ще успеят.

    Коментиран от #8

    10:33 22.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор
    10 века Русия се крепи на Страх !!!
    Страх безспирно внушаван на крепостния народ, че някой иска да му вземе блатото. Не съм чул за нито един жител на Земята, папуасец, бушмен, сенегалец, джабутин който да е отишъл да живее в Русия ☝️

    Коментиран от #22

    10:36 22.05.2026

  • 3 Какво да правим с хохлате

    11 1 Отговор
    Двама украински граждани са задържани във връзка със стрелбата в центъра на Варна, при която бе ранена 73-годишна жена.

    Коментиран от #7, #34

    10:36 22.05.2026

  • 4 ЕСССР

    9 1 Отговор
    Всеки ден се говори само за война,а не за мир и дипломация !!!!

    10:36 22.05.2026

  • 5 Кво става копейките слаб/умни?

    4 6 Отговор
    Разпадате ли натюто?

    10:36 22.05.2026

  • 6 Бяфо Влайчо

    9 2 Отговор
    После да не ревете пак от Русия. Удряте по Русия от Балтика, а после квичите. Пожелавам ви един САТаняху от сърце.

    Коментиран от #13

    10:36 22.05.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Какво да правим с хохлате":

    Дайте им оръжие и ги пуснете при Путин 👴😆

    10:39 22.05.2026

  • 8 Предизвикват Русия

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тези вече не мога":

    и после като им отговори скимтят на умряло.

    Коментиран от #19

    10:39 22.05.2026

  • 9 Рюте

    5 1 Отговор
    Здрави, млади момчета, бели,черни, латиноси, скоро ще ги посетя!

    10:39 22.05.2026

  • 10 каунь

    5 1 Отговор
    кой ша храни тия паразити там?

    10:41 22.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 матю хари

    3 4 Отговор
    Няма такъв нещастник като Путин. Вкара Финландия в НАТО и увеличи НАТО-вските войски по границите на Раша.

    10:42 22.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Надут балон с въздух под налягане

    3 3 Отговор
    Агресивната реторика на натовските добре платени чиновници ли ни пазят ? Ние не сме воювали с Русия , обратното , Русия воюва с нас? До кога ще ни пробутват лъжи? Хайде нека не се pen4 им толкова , защото няма кой да ходи на фронта заради вашите надути заплати.

    10:45 22.05.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Путин съм 👴

    😁😁😁

    10:45 22.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, казАха ли Ви го в ПРАВ ТЕКСТ:
    " в изявление естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че решенията за числеността на американските сили в Европа са
    СУВЕРЕННО ПРАВО НА САЩ,"🤔
    САШтиянците не питат никоя държава от НАТьО, а и не само от НАТьО иска или не иска и колко военни американоси иска на своя територия❗

    Коментиран от #21

    10:46 22.05.2026

  • 17 НАТО БОМБИ ПУТИН

    1 3 Отговор
    Що да не прати 5000 щика в Полша.

    10:47 22.05.2026

  • 18 Зная те бе

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    По сайтовете си много силен, иначе си треперещ дядка дето си при пи кава трандафорите

    Коментиран от #23

    10:47 22.05.2026

  • 19 Хмммм

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Предизвикват Русия":

    Този път една ли ще има някой останал да снимки и да си лиже раните. Тъпанарите зъпаднали пак ни вкараха в голяма война. А ние винаги сме с тях, когато се побъркват. Да загубим с тях....

    Коментиран от #20, #24

    10:47 22.05.2026

  • 20 Оди у Русиа

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хмммм":

    Там ще си на печелившата страна.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    10:48 22.05.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Колкото армия пратя в Европа...толкова.
    КАЗАХ.

    Коментиран от #25, #28

    10:48 22.05.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    А за колко руски бази около ШАШт или по Света си чувал🤔❓
    Защото САШтинските по света са около, че май и над ОСЕМСТОТИН❗
    Благодаря предварително 😉

    Коментиран от #27, #33

    10:49 22.05.2026

  • 23 Братя Maнгacapян, блогър от Москва

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Зная те бе":

    Бай Maнгacapян знае две и знае двеста, не посещава МангоФеста 😄☝️

    Коментиран от #26, #30

    10:49 22.05.2026

  • 24 НАТО БОМБИ ПУТИН

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хмммм":

    Ние си живеем тихо и мирно.
    Кой ли е печелившия.

    10:50 22.05.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Той и в Персийския залив изпрати войска и техника.....😉

    Коментиран от #29

    10:50 22.05.2026

  • 26 Не посещава, щото го

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    разчекват бангоВасилевците.

    10:51 22.05.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами и Путин да си направи 800 бази по света.
    Кой го спира.
    Ама ставало с много пари, така се говори де.

    10:51 22.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А аятоласите са на мушка.
    Не слушкат ли, Биби ги подхваща.

    10:53 22.05.2026

  • 30 Мдаа

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    Копейките така и не се усещат,че Тръмп и ЕС го играят на доброто и лошото ченге И да.Този път транспортни самолети с пилешки бутчета от САЩ към Русия няма да има.Мдаа.

    10:54 22.05.2026

  • 31 На тоя дженджи

    3 1 Отговор
    Синовете му къде са, ако има изобщо такива?
    Тръмп да изпрати най напред синовете и зетьовете си по фронтовете и тогава да се прави на велик!
    Сталин е велик! Не е заменил сина си. Бил е войник, както всички останали!

    Коментиран от #35, #36

    10:56 22.05.2026

  • 32 А Мала Токмачка?

    2 2 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    10:56 22.05.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "..А за колко руски военни бази по Света си чувал.."

    А за колко руски полета до Луната си чувал ?
    Нали разбираш че Русия няма възможности, средства, потенциал нито да лети в Космоса, нито има военни бази !!!

    10:56 22.05.2026

  • 34 Как каво да ги правим

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво да правим с хохлате":

    В конските вагони и при Зеленски!

    10:57 22.05.2026

  • 35 Що бе?

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "На тоя дженджи":

    Синовете на кремълските идиоти да не са в Купянск?

    10:57 22.05.2026

  • 36 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "На тоя дженджи":

    Той е бездетен. Такива пращат чуждите синове на смърт.

    10:58 22.05.2026

