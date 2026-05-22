Рюте приветства изпращането на 5000 американски военни в Полша

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи 5 000 американски военнослужещи в Полша, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

„Разбира се, приветствам това съобщение“, каза Рюте при пристигането си на среща на Алианса в шведския град Хелсингбори. Той допълни, че дългосрочната посока остава изграждането на по-силна Европа и по-устойчиво НАТО, което постепенно намалява зависимостта си от един-единствен съюзник.

Рюте подчерта, че тази тенденция ще продължи и че целта е европейските държави да поемат по-голяма отговорност в сферата на отбраната.

В отделно изявление естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че решенията за числеността на американските сили в Европа са суверенно право на САЩ, но отбеляза, че „Европа трябва да направи повече“.