Съдът пусна на свобода Петьо Петров - Еврото, но му наложи глоба от 2556 евро. Европол вече няма да го издирва!

21 Май, 2026 14:42, обновена 21 Май, 2026 14:49 1 589 34

Петьо Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров по прякор Еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест.

Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест, обобщи БТА.

Петьо Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г.

Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Съдът призна Петров за виновен само за изготвянето на фалшиви документи.

Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 г., тече задочно.

Обвиненията срещу него са са за документна измама в особено големи размери.

По време на съдебното заседание прокурорът прочете част от обвинителния акт и пледира, че вината на подсъдимия е напълно доказана. Към тези искания се присъедини и адвокат Минчо Спасов, който защитава част от пострадалите по случая.

Според него съдебният процес е доказал думите, изречени от Явор Златанов пред медиите преди години. Спасов подчерта, че доказателствата сочат за съществуването на две престъпни групи и призова магистратите да отчетат сериозно утежняващо вината обстоятелство: "Петьо Петров използва влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като по този начин компрометира цялата магистратура."

От своя страна служебният защитник на обвиняемия, адвокат Николай Манчев, оспори обвиненията с мотива, че Петров не е съзнавал, че извършва престъпление. По думите на защитата бившият следовател е получил златните монети от бившата си съпруга Любена Павлова.

Пред съда показания даде и свидетелят Орхан Хасанов, който в момента е следовател в Софийската градска прокуратура. В качеството си на бивш разследващ полицай той разказа подробности за претърсванията в къщата на Илия Златанов. По думите му преди акцията е трябвало да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров на улица "Черковна", но той не се появил. Насоки им били дадени от прокурор Ангел Кънев, който ги изпратил със служебна кола на адреса, където Франтишек вече ги чакал.

При пристигането си разследващите установили, че входната врата на имота е била разбита преди тяхното идване. Хасанов попитал какво точно трябва да изземват, при което Франтишек му отговорил, че се търсят монети, без да дава допълнителни детайли.

Най-интригуващата част от разпита беше свързана с конкретни указания от страна на наблюдаващия прокурор. След първоначалния оглед Димитър Франтишек Петров изрично попитал Хасанов дали в спалнята на втория етаж зад вратата има шкафче с огледало. След като получил отрицателен отговор, той наредил на полицая да се върне и да провери отново "щателно". Именно тогава, под дрехите в едно от чекмеджетата, били открити документи на чужд език и жълти монети в плик. На въпрос откъде знае за съществуването на този скрит шкаф, Франтишек отвърнал кратко, че има “оперативна информация”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 5 Отговор
    Супер, Радев да го назначава сега на мястото на Кандев.

    14:45 21.05.2026

  • 2 Мда

    52 2 Отговор
    да се чуди човек как с тази прокуратура и съд сме влезли ЕС?!

    Коментиран от #14

    14:45 21.05.2026

  • 3 Гост

    29 1 Отговор
    Вече може да се връща, осигурен му е луксозен кабинет, секретарка и няколко вида луксозни уискита и пури, и може да продължи дейността, с която се е занимавал досега

    14:46 21.05.2026

  • 4 Ааа, чшшшшшш

    36 1 Отговор
    Ама направо му дайте орден стара планина, платете му там 50-60хил евро за безпокойството и го пуснете да се снима с Dara и да кряка рагангабананга, че само той не се вреди жален

    14:46 21.05.2026

  • 5 Изпрахме го!

    15 0 Отговор
    Да плаща 5000 лева и да изпълзява от дупката.

    14:50 21.05.2026

  • 6 Шперца

    19 0 Отговор
    Къв е тоя лешояд на снимката бе.. прилича ми на некъв от металика

    Коментиран от #16

    14:50 21.05.2026

  • 7 Тома

    18 0 Отговор
    Как може такава солена глоба на бати Петьо еврото след като открадна килограми злато с осемте джуджета

    14:50 21.05.2026

  • 8 Сила

    14 0 Отговор
    Добро момче , поздравява бабите в блока и им носи покупките , Пепи Еврото , наше момче ....

    14:50 21.05.2026

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    13 1 Отговор
    Едно ми е прогресивно ... личи си промяната във властта !

    14:51 21.05.2026

  • 10 баба ранга

    14 1 Отговор
    пускайте ги хорицата
    те са невинни
    важното е народеца да се кълчи и радва на
    мангаранга

    14:51 21.05.2026

  • 11 Направо ми се завъртя

    21 0 Отговор
    Главата.
    Такъв цинизъм може да сътвори само добитъка на Русинова. А тоя съдия е смазван скоро.
    До преди малко Еврото беше осъден на 14 години, сега пък не е осъден?!
    Михльото от МП как ще реагира!
    Отвратително.

    14:51 21.05.2026

  • 12 Макето

    17 0 Отговор
    Господи, каква държава, какви закони, какви съдии…Терминал 2 е спасението.

    14:51 21.05.2026

  • 13 Честита "промяна" (поредната)

    9 7 Отговор
    на малоумните путинофили които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    14:51 21.05.2026

  • 14 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Както си трябва! Такива изденали наивници, които си мислите че имате значение, искате това онова, ч и раздавате присъди сте толкова долу, та не се и навежда някой да ви види. В ЕС е същата работа, дело срещу Урсула няма.

    14:51 21.05.2026

  • 15 Долче Витаранга

    19 0 Отговор
    Добре дошли в България-страната на чудесата.

    14:51 21.05.2026

  • 16 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шперца":

    Наско от БТР ...

    14:52 21.05.2026

  • 17 Прессъобщение на Администрацията

    12 1 Отговор
    Администрацията на Президента на Република България кани господин Радев и господин Еврото на тържествен прием.

    14:52 21.05.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    13 0 Отговор
    Няма такава наглост просто…

    14:53 21.05.2026

  • 19 Чий е кРадев ?

    11 1 Отговор
    Ми той Еврото е готов за гл. Прокурор . Радев ?
    Какво ще ми се занимават с избори на ВСС, да губят времето на Парламента ?

    14:53 21.05.2026

  • 20 Радев го пожали

    9 1 Отговор
    Сега няма да има нужда да се крие!

    14:54 21.05.2026

  • 21 Волен

    11 0 Отговор
    и свободен бившият следовател и всякакъв за пари Пепи ! Никой не го търси - чист и изпран !

    14:54 21.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Клинър

    7 0 Отговор
    Колегите му чистят досието, така изпраха и Паскал контрабандиста сигурно скоро се връща в територията.

    14:56 21.05.2026

  • 24 Съдникът

    5 0 Отговор
    брадясал , гелосан и нацупен ! Сериозна работа .

    14:58 21.05.2026

  • 25 Цвете

    6 0 Отговор
    ИСТИНА ЛИ Е ТОВА?????? ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК Е ОНЕВИНЕН ,А ОТКРАДНАТОТО ЗЛАТО ,МИЛИОНИТЕ НА ЯВОР ЗЛАТАНОВ? ЕТО КАК " РАБОТИ " БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА ? БРАВО, ВИЕ ЩЕ ВЛЕЗЕТЕ В РЕКОРДА НА " ГИНЕС " ЗА " ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ЧЕСТНОСТ "?! АФЕРИМ.🫡🎭🌬👍🚔👨‍🎓🤦‍♂️😠✈️👺

    14:59 21.05.2026

  • 26 Ето

    5 0 Отговор
    Как работят тия със заплати по 20 000 и тоги за 5 000 /за кокошка няма прошка за Еврото няма закони/- ужас

    15:00 21.05.2026

  • 27 Орхан Мурдрад

    4 0 Отговор
    името Орхан Хасанов и думата следовател не са ли дев успоредни прави, които не могат да се пресекат?!

    15:00 21.05.2026

  • 28 Такива

    1 0 Отговор
    като тоя в бг-то с лопата да ги ринеш. Месиите и те са омазани. В България има много хора - почтени и умни. Мръсната пяна изплува отгоре за съжаление. На престъпниците - най-много виртуална глоба. На мошениците се подарява държава. Такава бангаранга и в Ямайка едва ли има

    15:04 21.05.2026

  • 29 гост

    4 0 Отговор
    Да ни е честита Съдебната Система...поголовна сеч по всички етажи...

    15:04 21.05.2026

  • 30 независим

    2 1 Отговор
    Браво дойде Радев на власт и осъдиха Петьо Еврото ?!?

    15:04 21.05.2026

  • 31 А бе хора,

    1 1 Отговор
    какво ви е виновен Радев? Това дело е заварено положение и нито съдии, нито прокурори са сменени. Получили са си парите иса пуснали горкия човечец. Докато не се изкара Пеевски от играта, гаврата ще продължава. Не е работа на министър- председателя да раздава правосъдие.

    Коментиран от #34

    15:05 21.05.2026

  • 32 Цвете

    1 0 Отговор
    ИСТИНА ЛИ Е ТОВА?????? ТОЗИ ПРЕСТЪПНИК Е ОНЕВИНЕН ,А ОТКРАДНАТОТО ЗЛАТО ,МИЛИОНИТЕ НА ЯВОР ЗЛАТАНОВ? ЕТО КАК " РАБОТИ " БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА ? БРАВО, ВИЕ ЩЕ ВЛЕЗЕТЕ В РЕКОРДА НА " ГИНЕС " ЗА " ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ЧЕСТНОСТ "?! АФЕРИМ.🫡🎭🌬👍🚔👨‍🎓🤦‍♂️😠✈️👺КАКТО СТЕ Я ПОДКАРАЛИ Е РЕД И НА ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ДА Е ОСВОБОДИТЕ ,НАЛИ? ТЯ РАЗКРИ ДАЛАВЕРАТА ЗА " ЧИРЕН " И СЕГА, КЪДЕ ЩЕ СЕ ПОТУЛЯТ ТЕЗИ ,КОИТО Е НАСОСАХА ? БРЕНДО И НЕГО ГО ПУСКАЙТЕ ДА НЕ МУХЛЯСА МИЛИЯ ,ЧЕ БАЯ ВРЕМЕ СЕДЯ В ПАНДИЗА.ДА НЕ ЗАБРАВИМ И БАНДАТА " ЧУКОВЕТЕ " И ТЯХ СЪЩО. 🌬🚔👨‍🎓🤦‍♂️😠👺🎭🫡🎃🐖🤷‍♀️🤦‍♂️👨‍🎓😠🚔

    15:06 21.05.2026

  • 33 Цвете

    1 0 Отговор
  • 34 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "А бе хора,":

    Борим олигархията, ама сме заедно с ГЕРБ Ново начало.
    Това гласуване казва: Без комисия за осемте джуджета и нотариуса.
    ПБ+ГЕРБ+ДПС 171 гласа против ...

    15:11 21.05.2026

