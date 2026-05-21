Съдът пусна на свобода Петьо Петров - Еврото, но му наложи глоба от 2556 евро. Европол вече няма да го издирва!

Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров по прякор Еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро. Присъдата подлежи на обжалване и протест.

Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест, обобщи БТА.

Петьо Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г.

Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Съдът призна Петров за виновен само за изготвянето на фалшиви документи.

Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 г., тече задочно.

Обвиненията срещу него са са за документна измама в особено големи размери.

По време на съдебното заседание прокурорът прочете част от обвинителния акт и пледира, че вината на подсъдимия е напълно доказана. Към тези искания се присъедини и адвокат Минчо Спасов, който защитава част от пострадалите по случая.

Според него съдебният процес е доказал думите, изречени от Явор Златанов пред медиите преди години. Спасов подчерта, че доказателствата сочат за съществуването на две престъпни групи и призова магистратите да отчетат сериозно утежняващо вината обстоятелство: "Петьо Петров използва влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като по този начин компрометира цялата магистратура."

От своя страна служебният защитник на обвиняемия, адвокат Николай Манчев, оспори обвиненията с мотива, че Петров не е съзнавал, че извършва престъпление. По думите на защитата бившият следовател е получил златните монети от бившата си съпруга Любена Павлова.

Пред съда показания даде и свидетелят Орхан Хасанов, който в момента е следовател в Софийската градска прокуратура. В качеството си на бивш разследващ полицай той разказа подробности за претърсванията в къщата на Илия Златанов. По думите му преди акцията е трябвало да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров на улица "Черковна", но той не се появил. Насоки им били дадени от прокурор Ангел Кънев, който ги изпратил със служебна кола на адреса, където Франтишек вече ги чакал.

При пристигането си разследващите установили, че входната врата на имота е била разбита преди тяхното идване. Хасанов попитал какво точно трябва да изземват, при което Франтишек му отговорил, че се търсят монети, без да дава допълнителни детайли.

Най-интригуващата част от разпита беше свързана с конкретни указания от страна на наблюдаващия прокурор. След първоначалния оглед Димитър Франтишек Петров изрично попитал Хасанов дали в спалнята на втория етаж зад вратата има шкафче с огледало. След като получил отрицателен отговор, той наредил на полицая да се върне и да провери отново "щателно". Именно тогава, под дрехите в едно от чекмеджетата, били открити документи на чужд език и жълти монети в плик. На въпрос откъде знае за съществуването на този скрит шкаф, Франтишек отвърнал кратко, че има “оперативна информация”.