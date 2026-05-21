Русия разположи ядрени боеприпаси в Беларус по време на учения

Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от съвместни ядрени учения, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Тридневното учение, започнало на 19 май, се провежда на територията на Русия и Беларус. Според руското ведомство в рамките на маневрите боеприпаси са били разположени в полеви складове в района на ракетна бригада в Беларус.

Министерството посочва, че подразделения, оборудвани с мобилната ракетна система „Искандер-М“, са провеждали подготовка за приемане и зареждане на специални боеприпаси, както и преместване към определени позиции за учебни изстрелвания.

„Искандер-М“ е мобилна тактическа ракетна система с обсег до около 500 километра, способна да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави.

По време на войната в Украйна руският президент Владимир Путин многократно е използвал темата за ядрените способности на страната като сигнал към Запада да ограничи подкрепата си за Киев.

Междувременно Кремъл остро разкритикува изявления на литовския външен министър Кястутис Будрис, след като той коментира, че НАТО трябва да демонстрира способност да прониква в руския анклав Калининград. Москва определи думите като „граничещи с лудост“.

Калининградска област е руски ексклав между Литва и Полша на Балтийско море, с население около 1 милион души и силно военизирано присъствие, включително щаб на Балтийския флот.