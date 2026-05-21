Русия разположи ядрени боеприпаси в Беларус по време на учения

Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от съвместни ядрени учения, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Тридневното учение, започнало на 19 май, се провежда на територията на Русия и Беларус. Според руското ведомство в рамките на маневрите боеприпаси са били разположени в полеви складове в района на ракетна бригада в Беларус.
Министерството посочва, че подразделения, оборудвани с мобилната ракетна система „Искандер-М“, са провеждали подготовка за приемане и зареждане на специални боеприпаси, както и преместване към определени позиции за учебни изстрелвания.
„Искандер-М“ е мобилна тактическа ракетна система с обсег до около 500 километра, способна да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави.
По време на войната в Украйна руският президент Владимир Путин многократно е използвал темата за ядрените способности на страната като сигнал към Запада да ограничи подкрепата си за Киев.
Междувременно Кремъл остро разкритикува изявления на литовския външен министър Кястутис Будрис, след като той коментира, че НАТО трябва да демонстрира способност да прониква в руския анклав Калининград. Москва определи думите като „граничещи с лудост“.
Калининградска област е руски ексклав между Литва и Полша на Балтийско море, с население около 1 милион души и силно военизирано присъствие, включително щаб на Балтийския флот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отлично
Коментиран от #3, #10
09:48 21.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха ха ха
До коментар #1 от "Отлично":Пръц🤡🤡🤡
09:50 21.05.2026
4 Колективен руски крепостен
Коментиран от #15, #18, #19, #34
09:50 21.05.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #57, #92
09:50 21.05.2026
6 то от миналата година като военни
Коментиран от #79
09:51 21.05.2026
7 матю хари
Коментиран от #69
09:51 21.05.2026
8 Сила
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":То там е целия арсенал ....дълбоко скрит !!!
09:51 21.05.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #77
09:51 21.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Страхопъзльо
09:53 21.05.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:53 21.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА
Коментиран от #55, #90, #94
09:54 21.05.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":Ами защото Папуа Нова Гвинея няма природни богатства, които фалиралите държави от Запада искат да оплячкосат. За да се пазиш от гладни вълци, трябва да дадеш пари за кучета и за голяма гега .
Коментиран от #26, #53
09:54 21.05.2026
16 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
Да бъде въвлечен във Войната на
Путкер .
Коментиран от #22
09:55 21.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ТЕЗИ В ПАПУА
До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":ЖИВЕЯТ 100 ПЪТИ ПО ДОБРЕ ОТ ТЕБ,НЕ СЕ ВОДИ ОТ ИМЕТО.
09:56 21.05.2026
19 Защото
До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":Начело на Русия
Има Едно Сбъркано Старче
Което си
Помисли че е Петър 1.
09:56 21.05.2026
20 А така !
До коментар #17 от "Саманта":Добре ги нареди !
09:57 21.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Леле...
До коментар #16 от "ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА":Що си праззз...
09:58 21.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Все едно са превзели
ПУТЯНСК.
Коментиран от #28, #37
10:00 21.05.2026
26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #38, #42, #52
10:00 21.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Паветник
До коментар #25 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":Не ми говори за Путянск, че много ги мраза женките! Искам на Курск!
10:03 21.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 В а.т.н.и.ц.и.т.е
10:06 21.05.2026
34 Кой го казва?
До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":Представител на народ, който търси храна в кофите за боклук ли? В Бургас е така, а у вас?
Коментиран от #36
10:06 21.05.2026
35 Дон Корлеоне
10:07 21.05.2026
36 Ами
До коментар #34 от "Кой го казва?":Започни да ходиш на работа.
Коментиран от #62
10:07 21.05.2026
37 А Мала Токмачка?
До коментар #25 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":Пияниците превзеха ли Мала Токмачка или още щурмуват?
Коментиран от #44
10:09 21.05.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък веднъж не дадохте смислен отговор, все простотии ръсите. Толкова си можете.
10:09 21.05.2026
39 арбалета 🎯
10:11 21.05.2026
40 УжасТ
10:12 21.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 провинциалист
До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Как пък един клепар не замина за руският рай?" - не че не мога да ти го обясня, ама няма да ме разбереш. Иначе в категория "клепар" попадат Стивън Сегал и Жерар Депардийо.
Коментиран от #49, #50
10:15 21.05.2026
43 Хмм
10:15 21.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дайте
10:18 21.05.2026
46 Сельооо
До коментар #13 от "Тихо":Тихо ще викаш на баба си в къщи.Начална скорост за емигриране ли чакаш?Дори и да ви питат,какво ще се промени,две таксита и половина хора сте.На следващите избори заминавате на запазеното ви място-бунището на историята!
Коментиран от #60
10:19 21.05.2026
47 руски мизерници
Коментиран от #51, #56
10:19 21.05.2026
48 гост
Коментиран от #82
10:20 21.05.2026
49 Ол1гофрен,
До коментар #42 от "провинциалист":Къде живее Жерар Депардийо?
Коментиран от #54, #91
10:21 21.05.2026
50 големия супер артист сигал
До коментар #42 от "провинциалист":То пък едни артисти сигал играе едно и също във всеки филм... Виж Роберт деНиро какво мисли!?!
10:21 21.05.2026
51 Герги
До коментар #47 от "руски мизерници":Никой не може да си избяга от Гена...а той е такъв...крадем и убиваме.
10:22 21.05.2026
52 Жеко
До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един клепар не замина за Украйна ?!
Много сте курназ ама от дивана !
10:22 21.05.2026
53 Дърт пръдльооо
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Природните богатства не решават нищо,ако няма акъл.Имаш нагледен пример-Русия.
Коментиран от #67
10:22 21.05.2026
54 Кривоверен алкаш
До коментар #49 от "Ол1гофрен,":в Русия..одъртя и изкукурига.
Коментиран от #59, #61
10:23 21.05.2026
55 затрийте русофилите
До коментар #14 от "ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА":Всичко руско и русофилско в Сибир!!!
Коментиран от #58, #65
10:23 21.05.2026
56 да бе брат ,,мизерници
До коментар #47 от "руски мизерници":Ама на бас се хващам че руснаците живеят много по добре от тебе ...Че в Московското метро е много по чисто и красиво отколкото у вас ..
За Софийското гето няма да говорим .
Коментиран от #64, #74
10:24 21.05.2026
57 Пръдльовчее
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":МИ НЕКА ГО ИЗПОЛЗВАТ ЗА УЧЕНИЯТА.
10:24 21.05.2026
58 жик так
До коментар #55 от "затрийте русофилите":На всеки 40-45 години колелото се завърта . Да не се наложи ти да ходиш към Сибир .
10:25 21.05.2026
59 Ол1гофрен,
До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":/перифразирам Депардийо! "Продадох си всички имоти,които бях закупил в страната на идиотите и се прибрах в къщи,са да си лекувам нервите".
10:25 21.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ха ха ха ...а мало умния алкаш
До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":като тебе с IQ на мушкато , акъл на буци вади ..
10:26 21.05.2026
62 Ти ходиш ли?
До коментар #36 от "Ами":Щото, някои възприемат ровенето в кофите за боклук в Бургас като работа.
Това сме ние, а даване акъл на другите.
10:27 21.05.2026
63 ало афторе ...Ели ,Мели ,станчо ...
10:27 21.05.2026
64 Оди у Русиа
До коментар #56 от "да бе брат ,,мизерници":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
Коментиран от #70
10:28 21.05.2026
65 Само
До коментар #55 от "затрийте русофилите":С цугтромбони може да затриете русофилите, защото паветните геюви ст мнозинство, но несексапилно и ви не щем!
10:29 21.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 да ве пръдльо
До коментар #53 от "Дърт пръдльооо":А Ес няма ни ресурси , ни акъл , ни работници ,ни технологии....един таблет не могат да направят .
Чакаха кат гладни сигани за автомобилните чипове от Китай .
Коментиран от #73
10:29 21.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Няма вменяема копейка
До коментар #7 от "матю хари":Путин - най-големи гл пак на планетата.
Коментиран от #71
10:30 21.05.2026
70 интересно
До коментар #64 от "Оди у Русиа":Кога беше референдума за Ес че не си спомням .
10:30 21.05.2026
71 не се кахари
До коментар #69 от "Няма вменяема копейка":Ти си най големия .
Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба .
10:31 21.05.2026
72 а стига бе
До коментар #68 от "Българин":Дай да ти плюя у пазвата , да не ни среща мечката .
10:32 21.05.2026
73 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #67 от "да ве пръдльо":Чиповете на Холандия и Германия са топ
Коментиран от #75
10:33 21.05.2026
74 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #56 от "да бе брат ,,мизерници":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
Коментиран от #76
10:34 21.05.2026
75 да ве пръдльо
До коментар #73 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Кои чипове произвеждат Германия и Холандия че не съм чувал ?!
10:34 21.05.2026
76 да бе брат
До коментар #74 от "Крепостен на Хартиената мечка":А тебе даже от акъл са освободили . Чувствай се свободен .
10:34 21.05.2026
77 Ванки хаванки
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Носи си ток и храна
Коментиран от #81
10:35 21.05.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ердоган
До коментар #6 от "то от миналата година като военни":Тръмп е добре дошъл освен цистерни да разположи същите като в Беларус, но натовски, трябва да сме като братушките от Беларус
10:37 21.05.2026
80 ру БЛАТА
10:38 21.05.2026
81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #77 от "Ванки хаванки":ХА ХА-да.../с 2 батерии в сака съм и консерва ,,Ропотамо,, ...подготвил съм се
10:39 21.05.2026
82 Мишел
До коментар #48 от "гост":Не забелязваш ли, че НатО има много цели, но няма с какво,когато и как и да ги удари. НатО изостана безнадежно с поколения от Русия при оръжията.
Коментиран от #87
10:40 21.05.2026
83 Кат Русия
Най могъща по света....
Петко Р. Славейков
10:40 21.05.2026
84 Някой
10:42 21.05.2026
85 Дивуй
До коментар #32 от "МАРГАРИТА СИМОНЯН":Пак дрогирани пишат из форума.
Коментиран от #88
10:44 21.05.2026
86 И кво?
10:45 21.05.2026
87 Ол1гофрен,
До коментар #82 от "Мишел":Ти откога разбираш от военно дело?
10:46 21.05.2026
88 Ол1гофрен,
До коментар #85 от "Дивуй":Искаш да кажеш,че Симонян го е казала това дрогирана?
Коментиран от #93
10:48 21.05.2026
89 Любо
10:53 21.05.2026
90 Сельооо
До коментар #14 от "ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА":Ми нека опитат.Остава само и НАТО да ги подпука и ще ти секнат всички мераци за затриване!
10:56 21.05.2026
91 провинциалист
До коментар #49 от "Ол1гофрен,":"Къде живее Жерар Депардийо?" - ама че си глупава! Живее където си иска. Въпросът беше как един клепар не бил заминал за руския рай. Е, Жерар заминал ли е? Заминал е. Това изчерпва въпроса.
10:57 21.05.2026
92 Ехааааа
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЩО ЗА ТЪПОТИЯ Е ТОВА УЧЕНИЕ С ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ?АМИ ДА ГО ПРАВЯТ НАИСТИНА,А НЕ САМО ДА ПЛАШАТ ГАРГИТЕ.
11:00 21.05.2026
93 Пак халюцинираш
До коментар #88 от "Ол1гофрен,":като гл. световен наркоман.
11:01 21.05.2026
94 Ха ха ха ха
До коментар #14 от "ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА":НЯМА НУЖДА ОТ ЗАТРИВАНЕ НА БАЛТИКА. ВОЙНАТА ТРАЙНО СЕ ВЪРНА В РУСИЯ!!
11:02 21.05.2026
95 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
11:03 21.05.2026