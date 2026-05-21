Русия разположи ядрени боеприпаси в Беларус по време на учения

21 Май, 2026 09:47

Москва и Минск провеждат тридневни маневри с участие на системи „Искандер-М“, на фона на напрежение между Русия и НАТО

Русия разположи ядрени боеприпаси в Беларус по време на учения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от съвместни ядрени учения, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Тридневното учение, започнало на 19 май, се провежда на територията на Русия и Беларус. Според руското ведомство в рамките на маневрите боеприпаси са били разположени в полеви складове в района на ракетна бригада в Беларус.

Министерството посочва, че подразделения, оборудвани с мобилната ракетна система „Искандер-М“, са провеждали подготовка за приемане и зареждане на специални боеприпаси, както и преместване към определени позиции за учебни изстрелвания.

„Искандер-М“ е мобилна тактическа ракетна система с обсег до около 500 километра, способна да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави.

По време на войната в Украйна руският президент Владимир Путин многократно е използвал темата за ядрените способности на страната като сигнал към Запада да ограничи подкрепата си за Киев.

Междувременно Кремъл остро разкритикува изявления на литовския външен министър Кястутис Будрис, след като той коментира, че НАТО трябва да демонстрира способност да прониква в руския анклав Калининград. Москва определи думите като „граничещи с лудост“.

Калининградска област е руски ексклав между Литва и Полша на Балтийско море, с население около 1 милион души и силно военизирано присъствие, включително щаб на Балтийския флот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отлично

    31 9 Отговор
    по близичко да еврогеювити фашисти

    Коментиран от #3, #10

    09:48 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха ха

    10 21 Отговор

    До коментар #1 от "Отлично":

    Пръц🤡🤡🤡

    09:50 21.05.2026

  • 4 Колективен руски крепостен

    10 30 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #15, #18, #19, #34

    09:50 21.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 3 Отговор
    ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ СЕ Е В БЕЛАРУС ОТ 2024 ГОДИНА ... ОФИЦИАЛНО !

    Коментиран от #57, #92

    09:50 21.05.2026

  • 6 то от миналата година като военни

    25 7 Отговор
    партньори разположиха и големи ракети с ядрени глави . тръмпи протестира . поканиха го да гледа учение . шолци се поопоти доста .

    Коментиран от #79

    09:51 21.05.2026

  • 7 матю хари

    10 31 Отговор
    Гаргите се изплашиха от руските ръждиви железа.

    Коментиран от #69

    09:51 21.05.2026

  • 8 Сила

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    То там е целия арсенал ....дълбоко скрит !!!

    09:51 21.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 15 Отговор
    малиии , уплаших се...бягам в Куба

    Коментиран от #77

    09:51 21.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Страхопъзльо

    7 26 Отговор
    Треперят му панталонките на Дж.учко. От страх започна да се изтърва и в бункера. Сънува как тюлените на Тръмп го отвличат в САЩ и затова се обгражда с ядрени ракети .

    09:53 21.05.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 7 Отговор
    Само едно ще кажа - БРАВО на Руснаците!

    09:53 21.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА

    23 7 Отговор
    ЗА ДА ИЗТРЕЗНЯТ ГУМЕНИТЕ ГЛАВИ В ЕС.

    Коментиран от #55, #90, #94

    09:54 21.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":

    Ами защото Папуа Нова Гвинея няма природни богатства, които фалиралите държави от Запада искат да оплячкосат. За да се пазиш от гладни вълци, трябва да дадеш пари за кучета и за голяма гега .

    Коментиран от #26, #53

    09:54 21.05.2026

  • 16 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    6 23 Отговор
    Очаква се и Беларус
    Да бъде въвлечен във Войната на
    Путкер .

    Коментиран от #22

    09:55 21.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ТЕЗИ В ПАПУА

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":

    ЖИВЕЯТ 100 ПЪТИ ПО ДОБРЕ ОТ ТЕБ,НЕ СЕ ВОДИ ОТ ИМЕТО.

    09:56 21.05.2026

  • 19 Защото

    8 25 Отговор

    До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":

    Начело на Русия
    Има Едно Сбъркано Старче
    Което си
    Помисли че е Петър 1.

    09:56 21.05.2026

  • 20 А така !

    1 13 Отговор

    До коментар #17 от "Саманта":

    Добре ги нареди !

    09:57 21.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Леле...

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА":

    Що си праззз...

    09:58 21.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    4 9 Отговор
    Пак се подмокриха.

    Все едно са превзели
    ПУТЯНСК.

    Коментиран от #28, #37

    10:00 21.05.2026

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 15 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #38, #42, #52

    10:00 21.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Паветник

    6 6 Отговор

    До коментар #25 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    Не ми говори за Путянск, че много ги мраза женките! Искам на Курск!

    10:03 21.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 В а.т.н.и.ц.и.т.е

    2 12 Отговор
    пак го закъсаха

    10:06 21.05.2026

  • 34 Кой го казва?

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Колективен руски крепостен":

    Представител на народ, който търси храна в кофите за боклук ли? В Бургас е така, а у вас?

    Коментиран от #36

    10:06 21.05.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    2 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:07 21.05.2026

  • 36 Ами

    0 10 Отговор

    До коментар #34 от "Кой го казва?":

    Започни да ходиш на работа.

    Коментиран от #62

    10:07 21.05.2026

  • 37 А Мала Токмачка?

    2 12 Отговор

    До коментар #25 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    Пияниците превзеха ли Мала Токмачка или още щурмуват?

    Коментиран от #44

    10:09 21.05.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък веднъж не дадохте смислен отговор, все простотии ръсите. Толкова си можете.

    10:09 21.05.2026

  • 39 арбалета 🎯

    14 2 Отговор
    ,,По време на войната в Украйна руският президент Владимир Путин многократно е използвал темата за ядрените способности на страната ,, .....Няма лошо , ние като нямаме ядрени ,,способности ,, си мълчим ...Имаш крава - пиеш мляко ...

    10:11 21.05.2026

  • 40 УжасТ

    16 0 Отговор
    Потвърждава се правилото Турското и малобританското посолства да наемат най-тъпите парчета за антируски тролове . То , умен човек не би се и захванал де !

    10:12 21.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 провинциалист

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Как пък един клепар не замина за руският рай?" - не че не мога да ти го обясня, ама няма да ме разбереш. Иначе в категория "клепар" попадат Стивън Сегал и Жерар Депардийо.

    Коментиран от #49, #50

    10:15 21.05.2026

  • 43 Хмм

    7 1 Отговор
    най-после се сбъдна това, за което украинците вдигат толкова шум - разполагане на ядрено оръжие в Беларус, между другото Чернобил е на границата с Беларус и повечето пострадали са точноот Беларус, защото вятърът е бил в посока север, затова и финландците първи алармират за радиацията

    10:15 21.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дайте

    4 1 Отговор
    Да сритам още някой паветник... Тия са Изкуствен неинтелект...

    10:18 21.05.2026

  • 46 Сельооо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тихо":

    Тихо ще викаш на баба си в къщи.Начална скорост за емигриране ли чакаш?Дори и да ви питат,какво ще се промени,две таксита и половина хора сте.На следващите избори заминавате на запазеното ви място-бунището на историята!

    Коментиран от #60

    10:19 21.05.2026

  • 47 руски мизерници

    5 10 Отговор
    В Европа премахнаха границите , в мизерна агресорска фашистка русия дрънкат ядрени оръжия...

    Коментиран от #51, #56

    10:19 21.05.2026

  • 48 гост

    5 5 Отговор
    Откаченко знае ли че с тези ядрени оръжия става легитимна цел на НАТО.

    Коментиран от #82

    10:20 21.05.2026

  • 49 Ол1гофрен,

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Къде живее Жерар Депардийо?

    Коментиран от #54, #91

    10:21 21.05.2026

  • 50 големия супер артист сигал

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    То пък едни артисти сигал играе едно и също във всеки филм... Виж Роберт деНиро какво мисли!?!

    10:21 21.05.2026

  • 51 Герги

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "руски мизерници":

    Никой не може да си избяга от Гена...а той е такъв...крадем и убиваме.

    10:22 21.05.2026

  • 52 Жеко

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един клепар не замина за Украйна ?!
    Много сте курназ ама от дивана !

    10:22 21.05.2026

  • 53 Дърт пръдльооо

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Природните богатства не решават нищо,ако няма акъл.Имаш нагледен пример-Русия.

    Коментиран от #67

    10:22 21.05.2026

  • 54 Кривоверен алкаш

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Ол1гофрен,":

    в Русия..одъртя и изкукурига.

    Коментиран от #59, #61

    10:23 21.05.2026

  • 55 затрийте русофилите

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА":

    Всичко руско и русофилско в Сибир!!!

    Коментиран от #58, #65

    10:23 21.05.2026

  • 56 да бе брат ,,мизерници

    9 3 Отговор

    До коментар #47 от "руски мизерници":

    Ама на бас се хващам че руснаците живеят много по добре от тебе ...Че в Московското метро е много по чисто и красиво отколкото у вас ..
    За Софийското гето няма да говорим .

    Коментиран от #64, #74

    10:24 21.05.2026

  • 57 Пръдльовчее

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МИ НЕКА ГО ИЗПОЛЗВАТ ЗА УЧЕНИЯТА.

    10:24 21.05.2026

  • 58 жик так

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "затрийте русофилите":

    На всеки 40-45 години колелото се завърта . Да не се наложи ти да ходиш към Сибир .

    10:25 21.05.2026

  • 59 Ол1гофрен,

    4 7 Отговор

    До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":

    /перифразирам Депардийо! "Продадох си всички имоти,които бях закупил в страната на идиотите и се прибрах в къщи,са да си лекувам нервите".

    10:25 21.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ха ха ха ...а мало умния алкаш

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":

    като тебе с IQ на мушкато , акъл на буци вади ..

    10:26 21.05.2026

  • 62 Ти ходиш ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Щото, някои възприемат ровенето в кофите за боклук в Бургас като работа.
    Това сме ние, а даване акъл на другите.

    10:27 21.05.2026

  • 63 ало афторе ...Ели ,Мели ,станчо ...

    2 1 Отговор
    Да не те търсим после за коментарите .

    10:27 21.05.2026

  • 64 Оди у Русиа

    2 6 Отговор

    До коментар #56 от "да бе брат ,,мизерници":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    Коментиран от #70

    10:28 21.05.2026

  • 65 Само

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "затрийте русофилите":

    С цугтромбони може да затриете русофилите, защото паветните геюви ст мнозинство, но несексапилно и ви не щем!

    10:29 21.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 да ве пръдльо

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "Дърт пръдльооо":

    А Ес няма ни ресурси , ни акъл , ни работници ,ни технологии....един таблет не могат да направят .
    Чакаха кат гладни сигани за автомобилните чипове от Китай .

    Коментиран от #73

    10:29 21.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Няма вменяема копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Путин - най-големи гл пак на планетата.

    Коментиран от #71

    10:30 21.05.2026

  • 70 интересно

    9 1 Отговор

    До коментар #64 от "Оди у Русиа":

    Кога беше референдума за Ес че не си спомням .

    10:30 21.05.2026

  • 71 не се кахари

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Няма вменяема копейка":

    Ти си най големия .
    Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба .

    10:31 21.05.2026

  • 72 а стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Дай да ти плюя у пазвата , да не ни среща мечката .

    10:32 21.05.2026

  • 73 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "да ве пръдльо":

    Чиповете на Холандия и Германия са топ

    Коментиран от #75

    10:33 21.05.2026

  • 74 Крепостен на Хартиената мечка

    2 9 Отговор

    До коментар #56 от "да бе брат ,,мизерници":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #76

    10:34 21.05.2026

  • 75 да ве пръдльо

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Кои чипове произвеждат Германия и Холандия че не съм чувал ?!

    10:34 21.05.2026

  • 76 да бе брат

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    А тебе даже от акъл са освободили . Чувствай се свободен .

    10:34 21.05.2026

  • 77 Ванки хаванки

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Носи си ток и храна

    Коментиран от #81

    10:35 21.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ердоган

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "то от миналата година като военни":

    Тръмп е добре дошъл освен цистерни да разположи същите като в Беларус, но натовски, трябва да сме като братушките от Беларус

    10:37 21.05.2026

  • 80 ру БЛАТА

    3 8 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    10:38 21.05.2026

  • 81 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ванки хаванки":

    ХА ХА-да.../с 2 батерии в сака съм и консерва ,,Ропотамо,, ...подготвил съм се

    10:39 21.05.2026

  • 82 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "гост":

    Не забелязваш ли, че НатО има много цели, но няма с какво,когато и как и да ги удари. НатО изостана безнадежно с поколения от Русия при оръжията.

    Коментиран от #87

    10:40 21.05.2026

  • 83 Кат Русия

    7 1 Отговор
    Няма втора
    Най могъща по света....

    Петко Р. Славейков

    10:40 21.05.2026

  • 84 Някой

    6 1 Отговор
    Унищожените от предателите натовци ракети СС-23 стандартно са с ядрени глави АА-60. За тук се спекулира имало ли е такива. Но всяка съседка си знаеше, че нападне ли и заминава столицата или за Турция половината Истанбул. Е точно по искане на Турция и САЩ ги унищожихме.

    10:42 21.05.2026

  • 85 Дивуй

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "МАРГАРИТА СИМОНЯН":

    Пак дрогирани пишат из форума.

    Коментиран от #88

    10:44 21.05.2026

  • 86 И кво?

    1 5 Отговор
    Остава си кочина.

    10:45 21.05.2026

  • 87 Ол1гофрен,

    0 5 Отговор

    До коментар #82 от "Мишел":

    Ти откога разбираш от военно дело?

    10:46 21.05.2026

  • 88 Ол1гофрен,

    0 5 Отговор

    До коментар #85 от "Дивуй":

    Искаш да кажеш,че Симонян го е казала това дрогирана?

    Коментиран от #93

    10:48 21.05.2026

  • 89 Любо

    6 0 Отговор
    Зеленото фашизоидно еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    10:53 21.05.2026

  • 90 Сельооо

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА":

    Ми нека опитат.Остава само и НАТО да ги подпука и ще ти секнат всички мераци за затриване!

    10:56 21.05.2026

  • 91 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ол1гофрен,":

    "Къде живее Жерар Депардийо?" - ама че си глупава! Живее където си иска. Въпросът беше как един клепар не бил заминал за руския рай. Е, Жерар заминал ли е? Заминал е. Това изчерпва въпроса.

    10:57 21.05.2026

  • 92 Ехааааа

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЩО ЗА ТЪПОТИЯ Е ТОВА УЧЕНИЕ С ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ?АМИ ДА ГО ПРАВЯТ НАИСТИНА,А НЕ САМО ДА ПЛАШАТ ГАРГИТЕ.

    11:00 21.05.2026

  • 93 Пак халюцинираш

    5 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ол1гофрен,":

    като гл. световен наркоман.

    11:01 21.05.2026

  • 94 Ха ха ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "ЗАТРИЙТЕ БАЛТИКА":

    НЯМА НУЖДА ОТ ЗАТРИВАНЕ НА БАЛТИКА. ВОЙНАТА ТРАЙНО СЕ ВЪРНА В РУСИЯ!!

    11:02 21.05.2026

  • 95 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    5 0 Отговор
    Зачесвайте ги наред,изравнете със земята уср@йна и евр0гейск@т@ к0чин@ и света ще заживее в мир!

    11:03 21.05.2026

