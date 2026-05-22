Българският пилот във Формула 2: Печелил съм шампионати, знам как се прави

22 Май, 2026 07:00 567 0

  • никола цолов-
  • формула 3-
  • спорт

Цолов вече записа две победи от четири старта през кампанията, след като триумфира в основното състезание в Мелбърн и в спринта в Маями

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот на Кампос Рейсинг Никола Цолов призна, че е изненадан от лидерската си позиция в световния шампионат на Формула 2 след изключително сложния уикенд в Маями. Родният талант оглавява класирането с 35 точки преди третия кръг в Монреал, оставяйки на точка зад себе си Габриеле Мини и Рафаел Камара.

Цолов вече записа две победи от четири старта през кампанията, след като триумфира в основното състезание в Мелбърн и в спринта в Маями. Началото на уикенда в САЩ обаче се оказа кошмарно за него и съотборника му Ноел Леон, тъй като двамата пропуснаха цялата свободна тренировка и трябваше да влязат директно в квалификацията без никакъв предварителен опит на трасето.

"Чувството да си лидер след толкова тежък уикенд е невероятно. С Ноел нямахме никакво време за подготовка на пистата, а инженерите трябваше да нагласят настройките на сляпо. Успях да спася уикенда с топ 10 в квалификацията, а след това спечелих и спринта, въпреки че колата не беше перфектна. В основното състезание бях уверен, че мога да стигна до подиума, но ме удариха още на първия завой. Това е състезание, всеки ще има лоши дни, но е важно, че си тръгнахме с 10 точки и запазихме лидерството", сподели българският пилот, припомняйки си и лудата битка с Лоранс ван Хупен в спринта.

"Беше наистина забавно. Знаех от самото начало на състезанието, че той е малко по-бърз от мен. Така че всичко опираше до управление на гумите и знанието къде мога да натисна и къде мога леко да се откъсна в DRS зоните. Очевидно състезанието беше много горещо и прегряването беше голям фактор. След това той умишлено направи ход и честно казано си помислих, че загубих в този момент. Но за да бъда честен, никога не се отказах. Бях гладен да си върна това лидерство, дадох най-доброто от себе си и очевидно с надпреварата в края винаги щеше да бъде мистерия. Но видях място за изпреварване и за поемане на лидерството. Възползвах се от възможността и си тръгнах с победата", разказва Цолов пред официалния сайт на Формула 2.

Следващото предизвикателство пред българския състезател е пистата „Жил Вилньов“ в Монреал – трасе, на което Формула 2 ще кара за първи път в историята си. Цолов очаква много импровизации на асфалта, въпреки сериозната подкрепа от Ред Бул Рейсинг и часовете в симулатора, като голямата му цел е да има чисти уикенди преди най-натоварената част от годината.

"Сезонът е в самото начало, но Маями ни даде увереност. Сега най-важното е да продължим да трупаме точки и да имаме чисти уикенди. Предстои европейската част от календара, където в рамките на 12 седмици ни предстоят цели 9 състезания. Именно там ще бъде критично важно да хванем добро темпо и да запазим ритъма си", допълва той, коментирайки и перспективата да се бори за световната титла.

"Очевидно да си шампион е много трудна задача, защото трябва да сглобиш много неща на едно място и освен това се нуждаеш от голям късмет в някои ситуации. Миналата година обаче бях в битка за титлата, а и преди съм печелил шампионати, така че знам как се прави. Все още е малко рано да говорим за това, но да си лидер е най-добрата възможна позиция. Не очаквах да водя, тъй като виждах сезона си по-скоро като плавно развитие и подобрение, но вярвам, че нещата ще се развият точно така. Просто започнахме изключително силно, за което съм супер щастлив", завършва Никола Цолов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

