Треньорът на Реал Мадрид зачеркна Чуамени заради Валверде, Винисиус също е аут

22 Май, 2026 07:28 406 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Реал Мадрид ще бъде без двама от основните си футболисти в последния мач за първенство през сезона срещу Атлетик Билбао - Винисиус Жуниор и Орелиен Чуамени, пише вестник "Марка".

Бразилският нападател е получил няколко дни почивка, след като стана ясен съставът на Селесао за Световното първенство и няма да играе в срещата.

Чуамени има мускулни проблеми, но той ще бъде извън състава и заради завръщането в него на Федерико Валверде, като треньорът Алваро Арбелоа е преценил, че двамата не могат да бъдат заедно. Известно е, че те се сбиха на тренировка, като уругвайският халф Валверде дори бе в болница след това и пропусна последните три мача на Кралския клуб.

Това ще бъде прощалният мач на Дани Карвахал с фланелката на Реал Мадрид, като от клуба са подготвили церемония за изпращането на един от емблематичните футболисти на тима в последните години.


