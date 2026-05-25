Новини
Спорт »
Баскетбол »
Олимпиакос и Везенков спечелиха Евролигата!

Олимпиакос и Везенков спечелиха Евролигата!

25 Май, 2026 06:48, обновена 25 Май, 2026 06:58 832 2

  • баскетбол-
  • евролига-
  • олимпиакос-
  • везенков

Още не мога да осъзная какво постигнахме, заяви българската звезда на гръцкия тим

Олимпиакос и Везенков спечелиха Евролигата! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гръцкият гранд Олимпиакос спечели Евролигата по баскетбол, побеждавайки Реал Мадрид с 92:85 в драматичния финал.

С този исторически триумф българското крило Александър Везенков стана първият българин, вдигал най-престижното клубно отличие в европейския баскетбол.

„Червено-белите“ от Пирея си отмъстиха на Реал Мадрид за болезнената загуба на финала през 2023 година. Те също така развалиха десетгодишното „проклятие“, като станаха първият отбор от десетилетие насам, който печели титлата, след като е завършил на първо място в редовния сезон.

Българската звезда завърши двубоя с 12 точки и 4 борби. Той се разписа с ключови кошове и важна тройка в последната четвърт, когато се реши изхода на двубоя.

Френският гард Еван Фурние бе най-резултатен за своя тим с 20 точки, 5 борби и 4 асистенции, което му донесе и приза за Най-полезен играч (MVP) на Финалната четворка. Алек Питърс добави още 16 точки за успеха.

Най-резултатен в мача за испанския гранд бе Трей Лайлс с 24 точки, а Марио Хезоня се отличи с 19 точки.

Трофеят от Евролигата бе последното голямо отличие, което липсваше в кариерата на българския национал на клубно ниво в Европа. Преди финалния турнир в Атина, Везенков за втори път в кариерата си бе избран за Най-полезен играч (MVP) на редовния сезон и грабна приза за топреализатор №1 на надпреварата

Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво успя да постигне с клубния си, предаде БНР.

Българинът отдели внимание на всички очакващи го журналисти, отговаряйки на български, гръцки и английски. "Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза българският национал.

"Имахме много трудни моменти, особено момчетата, които сме много години заедно, но вече държим трофея", продължи Александър Везенков. "В края беше толкова голяма лудница. Просто исках да прегърна баща ми и сестра ми, както и всички мои приятели, които бяха тук. И да поздравя хората, които ме гледаха по телевизията. Беше много трудно, но успяхме", заяви още Везенков.

"Имаше всякакви мисли. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и най-накрая успяхме. Имаше и облекчение, защото минахме през толкова трудни моменти. Сега все едно само тялото ми е тук, а мислите ми са някъде другаде. Най-трудният момент ще го запазя за себе си, а най-щастливият е в момента, че държа тази титла", допълни той.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако бяхме 10 милиона колкото са

    2 0 Отговор
    Гърците и ние щяхме да играем в Европа

    07:37 25.05.2026

  • 2 е това е N1

    1 0 Отговор
    Браво !

    07:53 25.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове