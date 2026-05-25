Олимпиакос и Везенков спечелиха Евролигата!

Гръцкият гранд Олимпиакос спечели Евролигата по баскетбол, побеждавайки Реал Мадрид с 92:85 в драматичния финал.

С този исторически триумф българското крило Александър Везенков стана първият българин, вдигал най-престижното клубно отличие в европейския баскетбол.

„Червено-белите“ от Пирея си отмъстиха на Реал Мадрид за болезнената загуба на финала през 2023 година. Те също така развалиха десетгодишното „проклятие“, като станаха първият отбор от десетилетие насам, който печели титлата, след като е завършил на първо място в редовния сезон.

Българската звезда завърши двубоя с 12 точки и 4 борби. Той се разписа с ключови кошове и важна тройка в последната четвърт, когато се реши изхода на двубоя.

Френският гард Еван Фурние бе най-резултатен за своя тим с 20 точки, 5 борби и 4 асистенции, което му донесе и приза за Най-полезен играч (MVP) на Финалната четворка. Алек Питърс добави още 16 точки за успеха.

Най-резултатен в мача за испанския гранд бе Трей Лайлс с 24 точки, а Марио Хезоня се отличи с 19 точки.

Трофеят от Евролигата бе последното голямо отличие, което липсваше в кариерата на българския национал на клубно ниво в Европа. Преди финалния турнир в Атина, Везенков за втори път в кариерата си бе избран за Най-полезен играч (MVP) на редовния сезон и грабна приза за топреализатор №1 на надпреварата

Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво успя да постигне с клубния си, предаде БНР.



Българинът отдели внимание на всички очакващи го журналисти, отговаряйки на български, гръцки и английски. "Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза българският национал.



"Имахме много трудни моменти, особено момчетата, които сме много години заедно, но вече държим трофея", продължи Александър Везенков. "В края беше толкова голяма лудница. Просто исках да прегърна баща ми и сестра ми, както и всички мои приятели, които бяха тук. И да поздравя хората, които ме гледаха по телевизията. Беше много трудно, но успяхме", заяви още Везенков.



"Имаше всякакви мисли. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и най-накрая успяхме. Имаше и облекчение, защото минахме през толкова трудни моменти. Сега все едно само тялото ми е тук, а мислите ми са някъде другаде. Най-трудният момент ще го запазя за себе си, а най-щастливият е в момента, че държа тази титла", допълни той.