Русия отмъсти с "Орешник" за жертвите в Старобелск (ВИДЕО)

При масирания руски въздушен удар срещу Украйна в нощта срещу 24 май 2026 г., Русия изстреля балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по град Бела Церква (Киевска област), като паралелно проведе мащабна комбинирана атака с общо 90 ракети и 600 дрона, насочена основно срещу столицата Киев. По официални данни от нападението в Киев и региона са загинали най-малко 4 души, а над 80 са ранени.
Ракетата „Орешник“ е изстреляна от полигона „Капустин Яр“ в Астраханска област. Тъй като не е носила ядрен заряд, основните разрушения са предизвикани от кинетичната енергия на нейните 6 отделни блока, съдържащи общо 36 суббоеприпаса.
Поразени и повредени са сгради на местно предприятие и гаражна кооперация. Към момента на първоначалните доклади в района на Бела Церква се съобщава предимно за материални щети по индустриални зони, но ударът е част от по-широката вълна, взела жертви в областта.
Атаката с „Орешник“ бе синхронизирана с десетки други балистични и крилати ракети (включително „Кинжал“ и „Циркон“). Най-малко 4 души (двама в самия град Киев и двама в Киевска област).Ранени са над 80 души общо за региона. В столицата ранените са поне 56 души, като 30 от тях са хоспитализирани (трима в тежко състояние). Сред ранените има и 15-годишен тийнейджър.
В Шевченковския район на столицата и в местно училище взривните вълни затрупаха входовете на бомбоубежища, блокирайки намиращите се вътре граждани. Десетки кооперации в райони като Шевченковски, Днепровски и Подолски са с тежки поражения. Фасадата на 5-етажна жилищна сграда се срути напълно. Напълно изпепелени от пожари са градски пазар и търговски център. Три ракети са поразили водоснабдително съоръжение. Сериозно пострада фоайето на станция на метрото на централния площад „Майдан“.
За първи път от Втората световна война насам е засегната сградата на Министерството на външните работи на Украйна. Нанесени са щети по прозорците на Националния художествен музей и „Украинския дом“.Украинската противовъздушна отбрана успя да прихване и заглуши общо 604 от 690 въздушни цели (включително 55 ракети и 549 дрона), но останалите пробиха защитата, предизвиквайки най-тежката нощ за столицата от началото на годината. Руското Министерство на отбраната обяви, че ударите са „възмездие“ за украински атаки в Луганска област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
az СВО Победа 81
Руските въоръжени сили извършиха едни от най-интензивните удари тази година, обхващайки район от Одеса до Хмелницки, като основните цели бяха Киев и Бела Церква. Ударът е бил с продължителност от няколно часа.
Използвани са ракети „Орешник“, „Кинжал“, „Циркон“, до две дузини ракети „Искандер-М“, ракети Х-101 от Ту-95МС, „Калибър“ от носители на Черноморския флот и мощна формация от БПЛА „Геран“ – до 70 борта са се намирал във въздуха едновременно.
Коментиран от #54
12:24 24.05.2026
➖„Войната трябва да сложи край. Мир, а не ракети. Трябва да направим всичко, за да я спрем. В неделните сутрини трябва да гледаме анимационни филми с децата си, а не да разчистваме развалините“, пише Гончаренко.
▪️След нападението над Киев, депутатът Бужански заяви, че Украйна „отчаяно се нуждае от край на войната“.
➖„Аз съм един от онези наивни глупаци, които все още се надяват на прекратяване на огъня в близко бъдеще“, пише той.
az СВО Победа 81
az СВО Победа 81
1. Цехове на отбранителното предприятие „Артьом“, специализирано в производството на ракети;
2. Индустриална зона в Дарницки район на Киев;
3. Цехове на завода „Аналитприлад“, специализиран в аналитично и измервателно оборудване, и бившия завод за релета и автоматика;
4. Склад на ATB в западните покрайнини на Киев;
5. Районът около сградата на СБУ в Подилски район на Киев.
Правителствени сгради, като Върховната рада, Кабинета на министрите, Президентската администрация и други, останаха недокоснати.
Като се има предвид, че предварително се знаеше за удара и той бе извършен през нощта на събота срещу неделя в неработно време, тези обекти отдавна са били празни и няма смисъл да се удрят.
До коментар #76 от "Хахахахаха":Пета година мъка. След 10 години в Афганистан СССР фалира и се разпадна без никой да го очаква. Тая война гълта повече пари и Русия няма да изкара толкова. Ще бъдете точно толкова изненадани, колкото бяхте когато Украйна не падна за 3 дни, 3 седмици, 3 месеца, 3 години...
Коментиран от #87, #105
12:37 24.05.2026
108 @@@
„Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране, както и безпилотни летателни апарати срещу обекти на Военното управление,
Авиобази и предприятия на украинската отбранителна промишленост“.
Целите на удара са достигнати и всички определени цели са били поразени.
12:53 24.05.2026
До коментар #113 от "Руснаци":Спасиха 80% от държавата си. Забрави ли целите, които Путин обяви - демилитаризация и денацификация на Украйна. В превод това означава капитулация и инсталиране на марионетен руски режим. Е, това не се случи. Украйна спаси 80% от себе си, а Русия изгуби трилиони евро и ще продължи да губи. Да не говорим, че загуби повече войници. Ако по-малката армия даваше повече жертви войната отдавна щеше да е приключила. Тя върви пета година и от 4 години фронтът не е мръднал защото Русия дава много повече жертви, които обезпечава с много по-голямата си армия. Логика, брат. Остави пропагандата. Войната е пълен провал. Планът беше бърза победа за да не може Европа да реагира и да се разкачи от Русия. Е, това вече е история. Путин е пълен некадърник.
