Русия отмъсти с "Орешник" за жертвите в Старобелск (ВИДЕО)
24 Май, 2026 12:10 6 925 197

Атаката с „Орешник“ бе синхронизирана с десетки други балистични и крилати ракети

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

При масирания руски въздушен удар срещу Украйна в нощта срещу 24 май 2026 г., Русия изстреля балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по град Бела Церква (Киевска област), като паралелно проведе мащабна комбинирана атака с общо 90 ракети и 600 дрона, насочена основно срещу столицата Киев. По официални данни от нападението в Киев и региона са загинали най-малко 4 души, а над 80 са ранени.

Ракетата „Орешник“ е изстреляна от полигона „Капустин Яр“ в Астраханска област. Тъй като не е носила ядрен заряд, основните разрушения са предизвикани от кинетичната енергия на нейните 6 отделни блока, съдържащи общо 36 суббоеприпаса.

Поразени и повредени са сгради на местно предприятие и гаражна кооперация. Към момента на първоначалните доклади в района на Бела Церква се съобщава предимно за материални щети по индустриални зони, но ударът е част от по-широката вълна, взела жертви в областта.

Атаката с „Орешник“ бе синхронизирана с десетки други балистични и крилати ракети (включително „Кинжал“ и „Циркон“). Най-малко 4 души (двама в самия град Киев и двама в Киевска област).Ранени са над 80 души общо за региона. В столицата ранените са поне 56 души, като 30 от тях са хоспитализирани (трима в тежко състояние). Сред ранените има и 15-годишен тийнейджър.

В Шевченковския район на столицата и в местно училище взривните вълни затрупаха входовете на бомбоубежища, блокирайки намиращите се вътре граждани. Десетки кооперации в райони като Шевченковски, Днепровски и Подолски са с тежки поражения. Фасадата на 5-етажна жилищна сграда се срути напълно. Напълно изпепелени от пожари са градски пазар и търговски център. Три ракети са поразили водоснабдително съоръжение. Сериозно пострада фоайето на станция на метрото на централния площад „Майдан“.

За първи път от Втората световна война насам е засегната сградата на Министерството на външните работи на Украйна. Нанесени са щети по прозорците на Националния художествен музей и „Украинския дом“.Украинската противовъздушна отбрана успя да прихване и заглуши общо 604 от 690 въздушни цели (включително 55 ракети и 549 дрона), но останалите пробиха защитата, предизвиквайки най-тежката нощ за столицата от началото на годината. Руското Министерство на отбраната обяви, че ударите са „възмездие“ за украински атаки в Луганска област.


  • 1 Лопата Орешник

    Емиии...

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    гараж ли са нацелили?

  • 6 МЪКЪ МЪКЪ

    Пак ли има затрупани натюфци?

    • 10 тъпо
    Украинците с няколко дрона денацифицираха петдесетина руски оператори на дронове в Старобелск. Орешникът повреди 3 гаража.

    Укро ПВО? Ха ха ха смях. Дет се вика, прихващачи няма и от Обора ревът и плачат. Ама укро героите прихванали 600 въздушни цели ха ха

    • 13 А50
Да видим кои ключови военни замлъкнаха завинаги. Натювски военни също

    лично назначеният от Путин "губернатор" на т.нар. ЛНР (Луганска народна република) Леонид Пасечник публикува данни за убитите в Старобелск и от тях личи, че няма нито едно дете - говорим за хора на възраст масово от 19 години нагоре.

    Руските въоръжени сили извършиха едни от най-интензивните удари тази година, обхващайки район от Одеса до Хмелницки, като основните цели бяха Киев и Бела Църква. Ударът е бил с продължителност от няколко часа.

    Използвани са ракети „Орешник", „Кинжал", „Циркон", до две дузини ракети „Искандер-М", ракети Х-101 от Ту-95МС, „Калибър" от носители на Черноморския флот и мощна формация от БПЛА „Геран" – до 70 борта са се намирали във въздуха едновременно.

    До коментар #27 от "Само че":

    рИве?Че и журналисти щяла да кани

    12:25 24.05.2026

  • 51 Фон дер Миндер

    21 8 Отговор
    Не е сигурно. Едните само гадаят, а другите мълчат. А нещо за Сирски? При него е същата ситуация

    12:25 24.05.2026

  • 52 Тошко

    13 33 Отговор
    Руската пропаганда става все по жалка.

    12:25 24.05.2026

  • 53 КИРО БУДАЛОФ

    49 7 Отговор
    Днес докладвах на зеления гей, че страданието ни сега започва. Обаче зеления гей се беше нашмъркал и не му пука.

    12:27 24.05.2026

  • 54 А Мала Токмачка?

    11 20 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 81":

    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    12:27 24.05.2026

  • 55 Мунчо

    11 37 Отговор

    До коментар #33 от "Няма такива смешници като руснаците":

    Абе пак добре, че е успял да излети този "орех", а какво и къде е уцелил не е важно....руснаците се радват на тия летящи "консерви"......да взимат пример от евреите, които нямат пропусната цел(всъщност да се готви и джуджето, защото бункера няма да го спаси)...🚀🤣🤣

    Коментиран от #63

    12:27 24.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Боби

    11 27 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Брутална е верно,колко ли струват тия ракети за да бутнат един гараж и един цех за конски подкови,другото е повредено,а и успяха да убият 4 човека все пак,да не са капо

    12:28 24.05.2026

  • 58 Мишел

    30 6 Отговор
    Русия продължава да отмъщава, Зеленски смени трети бункер.

    12:28 24.05.2026

  • 59 идиоти вън

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "Грозното лице":

    То е добре дагледаш и другите лица, иначе звучи тъпо!! Като пример - САЩ, Израел, Франция, ГБто, та и самите украинци.

    12:28 24.05.2026

  • 60 Дебил путинофил

    9 26 Отговор
    Няма край руzzкия позор

    12:28 24.05.2026

  • 61 Омбре

    43 5 Отговор
    Да се чудиш защо зеленски атакува онова даскало,след като знае,че ще има отговор при това несиметричен,а винаги по разрушителен. Къде е логиката нямам представа.

    12:29 24.05.2026

  • 62 Удри здраво

    39 8 Отговор
    Кииф в пламъци. Зелената хунта си изпроси този силен и точен удар снощи заради безкруполното убийство на 18 младежи. Още пламъци ще са нужни срещу тези терористи.

    12:29 24.05.2026

  • 63 Рев и плач

    36 5 Отговор

    До коментар #55 от "Мунчо":

    От зеления наркоизрод

    12:29 24.05.2026

  • 64 Руснаци

    38 8 Отговор
    • 64 Руснаци
След нощната атака срещу Киев, украинските законодатели призовават за прекратяване на войната.

    „Войната трябва да сложи край. Мир, а не ракети. Трябва да направим всичко, за да я спрем. В неделните сутрини трябва да гледаме анимационни филми с децата си, а не да разчистваме развалините", пише Гончаренко.
    След нападението над Киев, депутатът Бужански заяви, че Украйна „отчаяно се нуждае от край на войната".
    „Аз съм един от онези наивни глупаци, които все още се надяват на прекратяване на огъня в близко бъдеще", пише той.


    Хахахах укрите ревът, а това не е нищо като атака, трябва по тежко да ги удрят, ако може през 12 часа хахахах, слабаци на колене пред великата Русия, Зеленски вече е свалил гащите с маджара и са се надупили за ласки

    12:29 24.05.2026

  • 65 az СВО Победа 81

    34 7 Отговор
    Красиви видеа от снощните удари изпълниха мрежата!

    12:29 24.05.2026

  • 66 Ха ха ха

    26 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Горит Киииф ха ха

    12:30 24.05.2026

  • 67 А ГДЕ

    34 3 Отговор
    Кая Калас

    12:30 24.05.2026

  • 68 Факти

    8 30 Отговор
    100 милиона евро за нищо. Путин е отчаян.

    Коментиран от #76

    12:31 24.05.2026

  • 69 Ох хаааа

    31 6 Отговор
    Има видео в нета, касетъчни бомби падат над Киев 6 по 6 ракети напълно необезпокоявани. ПВО? Ха ха ха …

    12:32 24.05.2026

  • 70 ПУТИН ТРЕПЕ ФАШАГИ

    30 7 Отговор
    Бандерското страдание тепърва започва.

    12:33 24.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 За 9 май

    33 8 Отговор
    Руснаците еднозначно ги предупредиха и киийюфската хунта си налегна парцалите !!!
    Сега ще си получат двойно и тройно това което им беше обещано от Руснаците !!!

    12:33 24.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ний ша Ва упрайм

    22 5 Отговор
    да са чуди чуек какво ощи ги бавят и не стигнат Льов

    12:33 24.05.2026

  • 76 Хахахахаха

    23 9 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    Напиши някой умен твой коментар хахха, нямаха ракети руснаците, фалираха а пък пръскат 100 млн хахаха, пиши умни коментари моля ти се

    Коментиран от #84, #86

    12:33 24.05.2026

  • 77 ТРЯБВАТ ОЩЕ ОРЕШНИЦИ

    28 5 Отговор
    За британо-фашистките подлоги.

    12:35 24.05.2026

  • 78 Иван

    18 4 Отговор
    А жп линията от Полска К до Киев?

    12:35 24.05.2026

  • 79 Магучая

    25 6 Отговор
    Сателити показват картина от Киев на която се вижда огромен черен дим от бомбандировките който се издига нагоре и който обхваща целия град.

    12:36 24.05.2026

  • 80 Зеленски

    25 5 Отговор
    Къде ще бе укрииии, много ще пасивно днеска в коментарите, да не горите, да не си сменяте памперсите хахахах, реве ммм лиии

    12:36 24.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 az СВО Победа 81

    22 6 Отговор
    1. Цехове на отбранителното предприятие „Артьом", специализирано в производството на ракети;

    2. Индустриална зона в Дарницки район на Киев;

    2. Индустриална зона в Дарницки район на Киев;

    4. Склад на ATB в западните покрайнини на Киев;

    5. Районът около сградата на СБУ в Подилски район на Киев.

    5. Районът около сградата на СБУ в Подилски район на Киев.



    Правителствени сгради, като Върховната рада, Кабинета на министрите, Президентската администрация и други, останаха недокоснати.

    Като се има предвид, че предварително се знаеше за удара и той бе извършен през нощта на събота срещу неделя в неработно време, тези обекти отдавна са били празни и няма смисъл да се удрят.

    Коментиран от #104

    12:37 24.05.2026

  • 83 КИРО БУДАЛОФ

    26 7 Отговор
    Сега ще ядем дебелия бахур.

    12:37 24.05.2026

  • 84 Факти

    13 24 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахахаха":

    Пета година мъка. След 10 години в Афганистан СССР фалира и се разпадна без никой да го очаква. Тая война гълта повече пари и Русия няма да изкара толкова. Ще бъдете точно толкова изненадани, колкото бяхте когато Украйна не падна за 3 дни, 3 седмици, 3 месеца, 3 години...

    Коментиран от #87, #105

    12:37 24.05.2026

  • 85 Доктора

    13 15 Отговор
    90 ракети и 600 дрона и 4 убити , тотално похабяване на средства ?!

    Коментиран от #131

    12:38 24.05.2026

  • 86 володя

    12 19 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахахаха":

    Това са остатъци от ракети, на повече от 40 години. За това и падат на произволни места.
    Ако бяха уцелили нещо, до сега да са изкарали снимки. Ама няма и няма да има, щото едни дупки в полето около тая Бяла Църква, не са много впечатляващи.

    Коментиран от #89, #95

    12:38 24.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Гресиран атлантик

    16 8 Отговор
    Казаха ни да викаме за США и викаме, нали сме глупави

    12:40 24.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Е, нали руснаците нямали

    16 6 Отговор
    такава ракета, кога лъжете?

    12:41 24.05.2026

  • 91 Диди

    21 8 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Киев е имало яка Пачанга ,довечера купона продължава с пълна сила 👌!

    12:41 24.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Цвете

    8 13 Отговор
    ДИКТАТОРА ПРОДЪЛЖАВА. ЗМИЯТА ,КОГАТО УМИРА, ХАПЕ.5 ГОДИНИ? ТОЗИ ТРЯБВА ДА ГО ВЗРИВЯТ, ДРУГ НАЧИН НЯМА.

    12:42 24.05.2026

  • 94 Коста

    6 14 Отговор
    Честит 24ти май на Украйна! Ден на украинската писменост!

    Коментиран от #122

    12:42 24.05.2026

  • 95 Клати Курти

    12 4 Отговор

    До коментар #86 от "володя":

    Мило муци 👄,нали не си мислиш че реално цяла вечер ще падат ракети над Куев и убитите са само 1 и 20 ранени ,работата е сириозна ,трябва още да разширяват Киевското военно мемориално гробище .

    12:44 24.05.2026

  • 96 Бял и рус

    16 6 Отговор
    Укро планктона се е активирал днес ха ха. Ама с една мозъчна клетка колкото да пазят равновесие, повтарят и потретват немощието си.

    12:44 24.05.2026

  • 97 Лото

    6 21 Отговор
    Пълен провал за Смешник 180км от целта довечера ще хвърчат блатарски свински муцуни

    Коментиран от #112

    12:45 24.05.2026

  • 98 Мъкаааа

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ха ха ха":

    Пропагандната война я печелят ама на фронта як пердах ядът ха ха

    12:46 24.05.2026

  • 99 🇧🇬❤️🇷🇺

    23 7 Отговор
    Руснаците водят бавна и методична война за изтощение не само на украйна защото тя отдавна е дала фира, а на цялото НАТО, но така и те дават според мен безсмислени жертви.
    Ако аз бях на мястото на Путин щях да ги приключа за 3 минути. Изчаквам прогнозата за ветровете когато духат в посока запад, думкам украйна с ЯО и ги заличавам от лицето на земята, а радиацията ще се разнесе и по целия запад, защото те са поддръжниците на тази война. Убеден съм, че след това целия свят от изтрезнее от тази умишлено поддържана лудост там и ще се снишат и дума няма да обелят, за да не са следващите.
    Повече от убеден съм, че няма дори да мъцнат в подкрепа на укрите, защото няма да им се мре заради тях.

    Коментиран от #114, #132, #140, #169

    12:47 24.05.2026

  • 100 ОТМЪСТИ ОТМЪСТИТЕЛНИ

    14 4 Отговор
    И така отиват си невинни а те си броят пачките особено надрусаният клоун. Сега плачи а кога уби десетки деца мълча. Този вече не трябваше да е по круизи.

    12:47 24.05.2026

  • 101 Само че лъжеш

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Само че":

    Точно обратното е- главно момичета

    12:48 24.05.2026

  • 102 Олга

    16 3 Отговор
    Наука за Европа: история се повтаря като трагедия, като фарс и за тъпи. Крайно време дебили, които тласкат Европа към война с Русия да бъдат наказани.Списъкът с дискредитираните обекти готов.

    Коментиран от #117

    12:49 24.05.2026

  • 103 Механик

    16 1 Отговор
    Само не става ясно с какво са "прихващали", като САЩ за себе си нямат Патриоти? М?
    Но дори и да са прихванали това дето казват, пак 60 заряда са им се стоварили на главите (без Орешника, щото там всичко е било на тюлю-гювеч).
    Но моля да обърнете внимание, че има САМО 4 убити, а какво стана с общежитието дето укрите го удариха преднамерено? Колко жертви има там?

    12:50 24.05.2026

  • 104 Атина Палада

    19 4 Отговор

    До коментар #82 от "az СВО Победа 81":

    Руснаците целенасочено удрят в неработно време ,когато няма работници! Нямат за цел да избиват невинни хора.

    12:51 24.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Факти

    5 16 Отговор
    Помните ли какво стана с Украйна след като Путин хвърли предните два орешника? Ами нищо - продължи да мачка Русия с евтини дронове.

    Коментиран от #113

    12:52 24.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 @@@

    9 3 Отговор
    В отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански обекти в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с балистични ракети
    „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране, както и безпилотни летателни апарати срещу обекти на Военното управление,
    Авиобази и предприятия на украинската отбранителна промишленост“.
    Целите на удара са достигнати и всички определени цели са били поразени.

    12:53 24.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Руснаци

    20 3 Отговор

    До коментар #27 от "Само че":

    Изр.. 90 процента от убитите са момичета 2006 2007 набор, студентки, мър.... има Интернет и има стотици клипове как ги вадят, да гори вечно Киев, вече няма им съчуствам, да го бомбят постоянно

    12:54 24.05.2026

  • 112 ХА ХА

    10 2 Отговор

    До коментар #97 от "Лото":

    Лапуркай бе лепилар ,кво ми се правиш на отворен ,номера не минава,епилиран козяк !

    12:54 24.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 стоян георгиев

    15 4 Отговор

    До коментар #99 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Всички чакаме точно това. Слава на Русия

    12:55 24.05.2026

  • 115 УДРИ С ЛОПАТАТА

    11 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    Коментиран от #119

    12:57 24.05.2026

  • 116 Меги от Тервел

    1 4 Отговор
    Хич не понасям насилието даже и като информация ,ред сълзи ,ред сополи и така вече трета кърпичка сменям .

    12:57 24.05.2026

  • 117 Факти

    5 15 Отговор

    До коментар #102 от "Олга":

    Си Дзинпин тласна Путин за война с Европа и той лапна кукичката. Сега Русия стана васал на Китай, а Европа се разкачи и от Русия и от САЩ. Русия кога ще се научи? Ами никога. От 3 века е империя и още е във втория свят. И в тоя век няма да се оправи.

    12:57 24.05.2026

  • 118 Иванов

    9 1 Отговор
    А гарата в Киев?

    12:58 24.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Механик

    8 1 Отговор
    Уудри якоо козяка с фаража !

    12:59 24.05.2026

  • 121 Тоналд Дръмп

    12 2 Отговор
    Путин тихо и мълчаливо удря силно и точно пък аз се плюнча и перча без резултат. Що тъй, бре …

    12:59 24.05.2026

  • 122 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 1 Отговор

    До коментар #94 от "Коста":

    Коста ,Коста ,явно пак си минирал под моста !

    13:01 24.05.2026

  • 123 Точно

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "стоян георгиев":

    ти ли го казваш,ТРОЛейбус ниеден..днес едно утре друго.

    13:01 24.05.2026

  • 124 Ами може да се каже само едно

    11 2 Отговор
    Браво на Русия! Бой по фашисткият режим!

    13:02 24.05.2026

  • 125 Факти

    3 12 Отговор

    До коментар #113 от "Руснаци":

    Спасиха 80% от държавата си. Забрави ли целите, които Путин обяви - демилитаризация и денацификация на Украйна. В превод това означава капитулация и инсталиране на марионетен руски режим. Е, това не се случи. Украйна спаси 80% от себе си, а Русия изгуби трилиони евро и ще продължи да губи. Да не говорим, че загуби повече войници. Ако по-малката армия даваше повече жертви войната отдавна щеше да е приключила. Тя върви пета година и от 4 години фронтът не е мръднал защото Русия дава много повече жертви, които обезпечава с много по-голямата си армия. Логика, брат. Остави пропагандата. Войната е пълен провал. Планът беше бърза победа за да не може Европа да реагира и да се разкачи от Русия. Е, това вече е история. Путин е пълен некадърник.

    Коментиран от #128, #130, #146, #168, #174

    13:03 24.05.2026

  • 126 ПАК

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Герги":

    ли ти бе Пелтеков...ти умора нямащ ли...шамандура..

    Коментиран от #136, #149, #185

    13:03 24.05.2026

  • 127 Антон

    15 3 Отговор
    Тези трябва да целуват ръка на Путин. За това че е мекушав и ги жали. Вижте какво причинява израел в Палестина и си правете изводите. Ако бях на мястото на Путин, укрия вече нямаше да съществува. И тогава с военна униформа ще се повява по тв-то и ше призова ингилизте, макароните и същисаните ако искат да се пробат да отговорят за унищоженеито на укрия. Да видим колко от западните политици ще жертват живота и държавите си заради няккакви руснаци, нарекли се украинци.

    13:04 24.05.2026

  • 128 Руснаци

    8 2 Отговор

    До коментар #125 от "Факти":

    Хахаха, я ми копни твои стари мнения, да видя какво си познал, че да ти повярвам, не беше ли ти казал че руснаците нямат ракети, не беше ли ти казал че Украйна си връща територия хахахахах, дай някое твое старо мнение, стиска ли ти

    Коментиран от #129

    13:04 24.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Тихо тихо

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "Доктора":

    Не си от най-умните, тете ти похабил матряла с тебе ха ха

    13:08 24.05.2026

  • 132 Антон

    7 3 Отговор

    До коментар #99 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Евала за коментара! Радвам се че все още има хора, които разсъждават като тебе и мене. Коментар 127 е мнението ми. Така трябва да се действа: жертвите шяха да са по-малко и вече всичко щеше да е приключило.

    Коментиран от #162

    13:09 24.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Интересно е

    7 2 Отговор
    Как троловете днес не могат цент да изкарат, но неистово опитват в глупостта си

    13:11 24.05.2026

  • 135 Фикрет

    4 5 Отговор
    "Всемогъщият" "Орешник" на Путин е повредил три гаража в Била Церква, Украйна. 😬

    Ма то пародия като цялата руска орда наричаща се вторая в мире .

    Коментиран от #139

    13:12 24.05.2026

  • 136 Кривоверен алкаш

    1 3 Отговор

    До коментар #126 от "ПАК":

    Ти като стар Виден Кавалджия от Добричка област ,предаде ли занаята на сина си .Не за друго ,ами един платен концерт да ми изнесе ...

    13:12 24.05.2026

  • 137 Руските

    2 5 Отговор
    изроди не знаят още,че вече за умрели.Z е за зомби.Отмъщават,задето нападнаха Украйна.Вече сте в дупката,а булдозерът бута пръстта,която ще ви погребе,за да не се мъчите повече.

    13:13 24.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор

    До коментар #135 от "Фикрет":

    Фикрет ,така кат те гледам би ми врътнал набързо един миннн.неттт .Каква ти е тарифата ?

    13:14 24.05.2026

  • 140 Геро

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Мнението на от-падъци като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #142, #153, #167

    13:15 24.05.2026

  • 141 Новини

    5 1 Отговор
    Още вчера ви казах че ще има орехите падат ви пишете минуси.Какво да очакват фашистите като стремят по общежитие на университет.А русите само военни инфраструктура.

    13:15 24.05.2026

  • 142 Ама се

    4 1 Отговор

    До коментар #140 от "Геро":

    показа. 😄 ТролскаСмрад

    13:16 24.05.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 факт

    1 1 Отговор
    това не е орешник, а касетъчен искандер....

    13:18 24.05.2026

  • 145 Азззззззз

    3 1 Отговор
    Не мога да се начудя Путин защо още ги жали тия изроди?!

    13:19 24.05.2026

  • 146 Върви ли троленето глупав

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Факти":

    или и днес си глупака на форума!

    13:19 24.05.2026

  • 147 име

    3 0 Отговор
    Както винаги, малко им е на бандерите.

    13:19 24.05.2026

  • 148 фоко

    2 0 Отговор
    на есен с песен...кисело зеле...

    13:20 24.05.2026

  • 149 Миролюб Войнов,аналитик

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "ПАК":

    Но въпреки че си маркираш поста кога с 3 точки ... ,кога с 4 точки за пред онбашията - троллвайзеро ,това не ти пречи да сиго слагаш в гаz,yндера въпреки библейската ти възраст за някое евро екстра ☝️.

    13:20 24.05.2026

  • 150 Цък

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Само че":

    Тъпи чети студентско общежитие. Ти откъде да знаеш на колко години се става студент

    13:21 24.05.2026

  • 151 Лоло

    0 8 Отговор
    Русия като изстреля останалите и ракети и ще дрънка единствено ядреното си оръжие. В конвенционална война вече и средно силна страна би я победила. Полша, Турция вече са "голям залък" Но естествено ядреното оръжие го има. Жалко за хората под бомбите, жалко за човечеството и всички нас.

    Коментиран от #156, #159

    13:21 24.05.2026

  • 152 Хахахаха

    3 6 Отговор
    Цял орешник за гаражни сгради. Браво. По принцип, можеха да построят няколко училища за тези пари в раша, но на тупин не му трябват умни хора, а и те искат да са си тъ пи.

    13:22 24.05.2026

  • 153 Истинският Ачо

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "Геро":

    Геро ,много бих се изкефил на широкия ти ханш и най вече на сочните ти кълки

    13:22 24.05.2026

  • 154 СССР

    2 4 Отговор
    Разлика между руснаци и украинци няма -все смрадове долни.

    13:23 24.05.2026

  • 155 Димо

    2 7 Отговор
    Ще си плати Путин с лихвите!

    Коментиран от #176

    13:23 24.05.2026

  • 156 Само дето те

    4 0 Отговор

    До коментар #151 от "Лоло":

    изкараха да тролиш. 😄 После защо запада изглежда като цигански коптор!

    13:23 24.05.2026

  • 157 Моряка

    4 1 Отговор
    А бе някой разбра ли вече защо точно Белая церков е удостоена с Орешник?Явно не е за някакви гаражи.

    13:23 24.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #151 от "Лоло":

    ЛьоЛьо лап Пай У Йоттт бре хъесоссс ,правиш го прекалено добре за да се откажеш точно сега !

    13:24 24.05.2026

  • 160 Филип

    3 7 Отговор
    Руснаците удариха пазар, жилищни блокове, църква и училище в Киев. Това НЕ СА ВОЕННИ ОБЕКТИ! Путин е военнопрестъпник!

    Коментиран от #170

    13:25 24.05.2026

  • 161 СССР

    1 3 Отговор
    Разлика между руснаци и украинци няма -все смрадове долни.

    Коментиран от #164

    13:25 24.05.2026

  • 162 🇧🇬❤️🇷🇺

    6 0 Отговор

    До коментар #132 от "Антон":

    Така мисля, че трябва да разсъждава всеки нормален човек.

    13:26 24.05.2026

  • 163 Димитър Георгиев- ДиДи

    7 1 Отговор

    До коментар #158 от "Хахахаха":

    Банга Ранга 💥💥💥 ,довечера в Куев пак ще има яка Пачанга !Пригответе си пуканки и бира за шоуто !

    13:26 24.05.2026

  • 164 Дидо

    5 0 Отговор

    До коментар #161 от "СССР":

    Смрдддливвеца си ти бре балкански ароматен мннн гаууу !

    13:28 24.05.2026

  • 165 Със сигурност

    6 1 Отговор
    Със сигурност има неща които не са известни за широката публика като нас.
    Иначе няма никаква логика Путин да не удари със залп от 3-4 орешника някоя знакова сграда в Киев

    13:29 24.05.2026

  • 166 Само идиоти

    1 1 Отговор
    Коментирате тука ха хо

    13:31 24.05.2026

  • 167 🇧🇬❤️🇷🇺

    6 2 Отговор

    До коментар #140 от "Геро":

    Кой от двама ни е от-падък времето и хората ще кажат, а не ти. А да не би твоето мнение да има никакво значение прашинке в космоса?
    Жлъчен си, а това означава, че душевния ти мир е доста засегнат, което за мен е неописуемо удоволствие.
    Пореви си за украинските нацисти, ама не се пресилвай много, за да ти останат малко сили, защото много скоро ще има още един такъв удар върху тях, та да си поревеш отново.

    13:31 24.05.2026

  • 168 Според мен

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "Факти":

    Ако зелен Сторга кавал на Путин може да му се размине тричането ю.

    13:33 24.05.2026

  • 169 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #99 от "🇧🇬❤️🇷🇺":

    Като утопичен,коментара е добър.Но коментатора май не знае,че ветровете не духат направо в посока изток запад,а по сходяща и разходяща се спирала(циклони и антициклони).Както оня нежен вятър,дето ни поръси с невидима радиоактивна пепел - от Чернобил та чак до Родопите.Няма ли вече нещо по интелигентно- да трепе само украинци и англосаксонци?

    13:36 24.05.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Бандеровец

    2 0 Отговор
    Щом сте изкопали Черно море, то и писмеността е ваша. Лазете по цяла Европа с отбити мозъци .

    Коментиран от #187

    13:38 24.05.2026

  • 172 емил

    6 1 Отговор
    Путин твоят проблем не е Украйна а е Западът . Половината Украйна да я превърнеш в развалини нищо няма да се промени те ще продължават да предоставят всякакво оръжие ,от планиране да координиране на дроновете с които ще нанасят дълбоко в Руските територии удари разрушавайки критичната инфраструктура и убивайки невинни граждани . За тях няма никаква опасност особено някои страни си мислят щом са в НАТО те са недосегаеми и могат да правят това което си искат като Русия няма да има смелостта да им навреди защото са в свещената организация наречена НАТО. ? Наплюват на това в каква организация са трябва да се нанесат ракетни удари - като за начало не ядрени-- тяхната критична и военна инфраструктура като нефтопреработващите рафинерии , военните заводи и фабрики , цехове всичко което представлява заплаха за Русия : Примери много в Германия са 2- големи нефтопреработващи рафинерии които ако са унищожат цялата им икономика след 3-4 месец а ще в трудно положение ще ще настъпи хаос целият им транспорт . Или заводът който Хитлер не веднъж е посещавал и е гордостта на Германия -Райх метал . Само тогава когато разберат какво значи война -разрушения , хиляди убити ,ранени ,инвалиди ,страдания тогава ще спрат да финансират и да предоставят оръжие . Трябва да знаят щом искат война ще я получат и Русия е готова за нея защото е принудена и ще използва --без ограничения --всичките си военни средства с които разполага .

    Коментиран от #177, #179

    13:38 24.05.2026

  • 173 604

    4 1 Отговор
    само една с атоми и войната щеше да е приключила отдавна, смотан пудинг!!!!!

    13:38 24.05.2026

  • 174 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Факти":

    Така си е - пленници и трупове се разменят хиляди срещу десетки или стотици в най-добрия случай, ама кои от кои бяха вече ги обърках.

    13:39 24.05.2026

  • 175 Вярно ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако било гаражен кооператив, това са много гаражи, голяма площ, а под гаражите фашистки бункер, както обикновено.

    13:40 24.05.2026

  • 176 поручик Христо Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "Димо":

    Димо -Диди много бих се изкефил на мекото тии дпенце и най вече на лазарно избеленият ти мерник 🎯!Да си знаеш ,в казармата две години ме подготвяха за снайперист 👀 !

    13:42 24.05.2026

  • 177 Майор Мишев

    2 0 Отговор

    До коментар #172 от "емил":

    Емо ,много мъдри слова които подкрепям на 100% и ако трябва да бъда честен ,надали го бих казал по добре !

    13:45 24.05.2026

  • 178 Ормуз

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Дядо Дони отложи атаката срещу Иран, за да види "лешника" как ще удари.

    13:45 24.05.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Копейко

    3 5 Отговор
    Руският идиотизъм е най-големият в целия свят.

    13:48 24.05.2026

  • 181 Хи хи

    6 2 Отговор
    Путин е много мек, а на урките им трябва твърда ръка, като ги подкара няма да разберат на кой свят са !

    Коментиран от #194

    13:48 24.05.2026

  • 182 Ами хубаво

    3 0 Отговор
    А в Израел избиват ли още хора от Газа?

    13:49 24.05.2026

  • 183 Шишо

    1 0 Отговор
    Азиатците и шиптърите се славят като много отмъстителни същества.

    13:49 24.05.2026

  • 184 Браво

    6 1 Отговор
    Само с 4 косвени жертви, за такава масирана атака означава добра презизност. Същевременно много добър урок какво се случва след подобни опити като в Старобелкс и на други места и няма да е последния урок.
    Малко по-твърдо трябва, стига лигавщини.

    13:49 24.05.2026

  • 185 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "ПАК":

    Добрички кавал успя ли да предадеш занаята на сина си преди да си се гътнал .

    Коментиран от #192

    13:52 24.05.2026

  • 186 коко

    0 3 Отговор
    За първи път названието "Оръжие на възмездието "използват нацистите от Третия райх.Братска Русия доразвива тази традиция. Беше Фау1 и Фау2 сега е Орешник. И някога и сега се използват за убиване на мирни хора.

    14:04 24.05.2026

  • 187 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #171 от "Бандеровец":

    Е,Бандере,украинците са изкопали не само Черно море.Ами замислял ли си се къде са изхвърлили пръстта?.Ами на една крачка- издигнали са планината Кавказ,където по късно е заседнал библейския ковчег(кораб по точно).Ами Черно море няма да стои само една дупка.Тарас Булбите са прокопали Босфора и Дарданелите,да го напълнят с вода.А пък водицата да я подсолят,разработили Провадийските подземни солници.И накрая изобретили Кирил и Методи.И учениците им.

    14:05 24.05.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 БАРС

    3 0 Отговор
    ИОЛКО ИМ Е,ТРЯБВА ОЩЕ И ОЩЕ.КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ НАСОЧАТ ТАМ ДЕТО Е ЩЕ ,БУДАНОВ МАЛЮК И ВСЯ ТАЗИ НАЦ БАНДА

    14:12 24.05.2026

  • 192 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #185 от "Ветеран от протеста":

    И наричаш Бандерите мирни хора?Шегаджия.Ами първо докажи,че са хора.Тварите,които горят живи хора,хора ли са?Ами знаеш ли защо Волинското клане 1943г.се нарича клане,а не детска оперета?

    14:13 24.05.2026

  • 193 Стефан

    0 3 Отговор
    Хайде сега всички руски тролове да удрят по една душевна ....тирада

    14:18 24.05.2026

  • 194 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #181 от "Хи хи":

    Май натам вървят нещата.Надявам се да оставят Путин жив.Все пак има някакви заслуги .Изби около милион бандери.Не са много наистина,но все пак някой трябваше да започне плевенето на нивата.

    14:21 24.05.2026

  • 195 Мистър Орешник

    2 0 Отговор
    Как сте Бандеровци и в БГ са много и вашите сестри и майки дге

    14:35 24.05.2026

  • 196 🇧🇬❤️🇷🇺

    0 0 Отговор
    Да бъдат изловени всички украинци в България и екстрадирани в украйна. Казах.

    14:37 24.05.2026

  • 197 Хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лука":

    Загиват заради Борис Джонсън и Макрон

    14:48 24.05.2026

