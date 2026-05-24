Русия отмъсти с "Орешник" за жертвите в Старобелск (ВИДЕО)

При масирания руски въздушен удар срещу Украйна в нощта срещу 24 май 2026 г., Русия изстреля балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по град Бела Церква (Киевска област), като паралелно проведе мащабна комбинирана атака с общо 90 ракети и 600 дрона, насочена основно срещу столицата Киев. По официални данни от нападението в Киев и региона са загинали най-малко 4 души, а над 80 са ранени.

Ракетата „Орешник“ е изстреляна от полигона „Капустин Яр“ в Астраханска област. Тъй като не е носила ядрен заряд, основните разрушения са предизвикани от кинетичната енергия на нейните 6 отделни блока, съдържащи общо 36 суббоеприпаса.

Поразени и повредени са сгради на местно предприятие и гаражна кооперация. Към момента на първоначалните доклади в района на Бела Церква се съобщава предимно за материални щети по индустриални зони, но ударът е част от по-широката вълна, взела жертви в областта.

Атаката с „Орешник“ бе синхронизирана с десетки други балистични и крилати ракети (включително „Кинжал“ и „Циркон“). Най-малко 4 души (двама в самия град Киев и двама в Киевска област).Ранени са над 80 души общо за региона. В столицата ранените са поне 56 души, като 30 от тях са хоспитализирани (трима в тежко състояние). Сред ранените има и 15-годишен тийнейджър.

В Шевченковския район на столицата и в местно училище взривните вълни затрупаха входовете на бомбоубежища, блокирайки намиращите се вътре граждани. Десетки кооперации в райони като Шевченковски, Днепровски и Подолски са с тежки поражения. Фасадата на 5-етажна жилищна сграда се срути напълно. Напълно изпепелени от пожари са градски пазар и търговски център. Три ракети са поразили водоснабдително съоръжение. Сериозно пострада фоайето на станция на метрото на централния площад „Майдан“.

За първи път от Втората световна война насам е засегната сградата на Министерството на външните работи на Украйна. Нанесени са щети по прозорците на Националния художествен музей и „Украинския дом“.Украинската противовъздушна отбрана успя да прихване и заглуши общо 604 от 690 въздушни цели (включително 55 ракети и 549 дрона), но останалите пробиха защитата, предизвиквайки най-тежката нощ за столицата от началото на годината. Руското Министерство на отбраната обяви, че ударите са „възмездие“ за украински атаки в Луганска област.