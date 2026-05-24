Руска ракета проникна в подземен паркинг в Киев и изпепели автомобили
24 Май, 2026 19:20, обновена 24 Май, 2026 19:25

Последствията бяха показани в социалните мрежи

Руска ракета проникна в подземен паркинг в Киев и изпепели автомобили - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 24 май, по време на масирана руска атака срещу Киев, една от руските ракети проби подземния паркинг на жилищен комплекс „Тринити“ в Печерски район. Кадри, разпространявани в социалните мрежи, показват, че някои от автомобилите в гаража са изгорели.

В тази връзка журналистът Андрей Цаплиенко обърна внимание в своя Telegram канал на опасността от укриване в паркинги по време на обстрел.

„Укриването в паркинги вече е опасно: нови кадри на подземен паркинг на жилищен комплекс в Киев показват, че е пробит от ракета – буквално е пробит, има унищожени автомобили“, написа той.

Както УНИАН съобщи по-рано, руснаците предприеха масирана атака срещу Киев през нощта: Държавната служба за извънредни ситуации показа ужасяващите последици от атаката. Пожари избухнаха в няколко района на града. Регистрирани са щети по гражданска инфраструктура и жилищни сгради.

Търговският център „Квадрат“ и пазарът „Лукяновски“ в столицата изгоряха напълно. Пететажна жилищна сграда също беше повредена при нападението; част от нея се срути. Прозорците бяха счупени. Освен това, метростанция „Лукяновская“ беше повредена; входът към фоайето беше частично разрушен.

Двама души загинаха и около сто бяха ранени в Киев в резултат на руското нападение. „Нощта беше ужасна за Киев... Сега спасители гасят пожари и разчистват развалините. Медици оказват помощ на пострадалите“, съобщи кметът Виталий Кличко.


