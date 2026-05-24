Новини
Забравете за бензиностанциите: Новият Passat изминава близо 1500 км с едно зареждане!

24 Май, 2026 10:30 13 121 47

Volkswagen и SAIC вадят уникално plug-in хибриди, които пращат в историята „страха от празен резервоар“ благодарение на интелигентната си PHEV технология

Passat ePro
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Истинска революция при plug-in хибридите се задава на хоризонта, а в епицентъра на събитията се оказва един абсолютен любимец на публиката. Германският колос хвърля ръкавицата към конкуренцията с невиждани досега инженерни постижения, но това става с помощтта на Китай. Съвместното предприятие SAIC-Volkswagen официално вдига залозите в битката за по-зелено бъдеще, подготвяйки пазарния дебют на изумителния седан Passat ePro. Голямата сензация тук е свързана с неговата автономност, тъй като тази кола обещава да измине умопомрачителните близо 1500 километра с едно-единствено пълнене на резервоара и докрай заредена батерия.

Passat ePro

Този технологичен скок буквално оставя в историята така наречената "тревожност от пробега", която често мъчи собствениците на електрифицирани превозни средства. Наред с елегантната лимузина, светлините на прожекторите ще сподели и практичният кросоувър Tiguan L ePro. Двете премиерни возила служат като пионери за чисто новата хибридна архитектура на концерна, разработена специално за нуждите на азиатския регион, но с очакване съвсем скоро да се пренесе и в Европа. Голямото събитие и официалното разбулване на тайните са насрочени 29 май.

Passat ePro

Под ламарините и на двата автомобила има високотехнологичен хибриден тракт от следващо поколение. Става дума за рафинирана PHEV конфигурация, която съчетава добре познатия 1,5-литров бензинов турбоагрегат от фамилията EA211, генериращ 129 конски сили, със силен електродвигател с мощност от 197 конски сили. Цялата тази мощ се менажира от модерната трансмисия TQ251. Енергията пък се съхранява в тягов акумулатор с капацитет от 22 kWh. Инженерите от Волфсбург уверяват, че освен невероятна икономия, тази симбиоза предлага копринено гладка работа, мигновена реакция при натискане на педала за газта и върховен акустичен комфорт по време на дълъг път.

Tiguan L ePro

Когато цифрите говорят, и най-големите скептици замълчават. Лимузината Passat ePro записва в актива си теоретичен обхват от точно 1 468 километра, докато по-тежкият му събрат Tiguan L ePro не остава по-назад с пробег от 1 423 километра. Разбира се, редно е да отбележим, че тези внушителни резултати са постигнати по специфичната измервателна методология в Китай, която по традиция е малко по-щедра и оптимистична от строгите европейски стандарти WLTP. Въпреки това, дори и след калкулиране на реалните пътни условия, постижението си остава меко казано впечатляващо за сериен модел от този ранг.

Tiguan L ePro

Визуално Passat ePro веднага хваща окото и се дистанцира категорично от конвенционалните си братя на пазара. Предната част е изцяло преобразена, залагайки на изключително тънка и агресивна LED оптика, ефектна светлинна ивица, пресичаща предната решетка, и модерно осветено лого на марката. Този дизайнерски език има ясна цел – да подчертае дигиталната и екологична ДНК на превозното средство. Що се отнася до габаритите, седанът респектира с дължина от 5017 мм, широчина 1850 мм и междуосие от 2871 мм, стъпвайки уверено на стилни колела с размер 17 или 18 инча.

Tiguan L ePro

Вътре в купето ни посреща истински дигитален оазис. Кокпитът е ориентиран изцяло спрямо съвременните тенденции, предлагайки 10,3-инчово виртуално табло за водача и огромен 12,9-инчов централен екран за мултимедията. Голямата изненада обаче е третият, напълно самостоятелен дисплей, разположен директно пред пасажера до шофьора. Арматурното табло е развито по хоризонтала с фини, многослойни материали, което оптически разширява пространството и създава усещане за лукс от по-горен сегмент.

Кросоувърът Tiguan L ePro следва сходна интериорна и екстериорна философия, но запазва познатия си приключенски силует. Неговите размери са 4744 мм дължина и 2791 мм междуосие. В петместния салон на високопроходимия модел изпъква огромен панорамен покрив, който облива кабината с естествена светлина. За да бъде удоволствието пълно, германците са подготвили специална, така наречена "кралска" седалка за предния пътник, оборудвана с безброй електрически настройки и масажни функции, превръщащи всяко пътуване в първокласно изживяване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    14 7 Отговор
    А през това време Китай ке изтрелва с още 20 години напред. Революцията на солта тепърва предстои и единствено Китай прави батерии и то за стотинки. Кой ще купи този дрънгел догодина??? Когато ще може да си вземе китайска електричка която няма са се праши от студ пек и пожар и ще изминава около 1000 км, а батерията ще се пълни за 6 минути та кой ще купи този дрънгел????

    10:41 24.05.2026

  • 2 Демократ

    8 34 Отговор
    1500 км са повече отколкото от тук до виена. Кой нормален ще шофира до там като има самолет за 15 евро.
    С Додж Вайпър го взимам със средна скорост 220км/ч за 7 часа с две зареждания 7 часа и 10 минути.
    С тоя кутук отгоре трябва да карам 11-12 часа без зареждане със средна ск 130кю/ч или за близо два пъти повече време. Да не съм луд.
    Кой не спира за 11 часа път поне 3 пъти.
    Със самолет го взимам за час и половина.С час и половина по рано на летището стават 3 часа общо или 4 пъти по малко време отколкото с немския кло зет от снимката.
    Само немски глу пак може да си мисли че дизел може да жие бензин на Льо Ман само със спирабия за гориво.
    Немски де били.

    Коментиран от #10, #21, #28, #29, #32

    10:44 24.05.2026

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    25 3 Отговор
    .......С три паузи от по 35 дена в сервиза, защото трябва да изчакаме доставка на части, защото "по принцип ги имаме на склад, ама точно сега ги няма" и "емиии..... те новите са си така"..... сичките го праат това

    10:51 24.05.2026

  • 4 никой

    20 3 Отговор
    стария ми 20г.дизел минава 1000км.Но не се поврежда!

    Коментиран от #6

    10:57 24.05.2026

  • 5 ТеслатА

    16 1 Отговор
    Сладки приказки. Гледам в интернета е пълно с обяви за китайски електрички-мъници с батерии 20-25 kWh. с двигателчета по 10-20кс. и пробег 100-120км с едно зареждане. Та въпроса ми е как такава батерия ще задвижи два тона автомобил с 197кс. двигател в продължение на 700км. ( приемам , че ДВГ ще задвижи колата останалите 700км.) Или друг пример -чист електромобил със сходни параметри и батерия 100kWh изкарва преко сили 500км. И леко в страни от темата, ако махна ел глупостите т.е сваля теглото с поне 150кг и добавя 100л. резервоар- то колата ще минава 2500км с едно зареждане.Като дават пробега на хибридите, освен всички други данни да дават и вместимост на резервоара за гориво, не само на батерията.Отдавна съществуват модели, особено в по-недоразвитите страни с Long Range модификация състояща се в допълнителен горивен резервоар.

    Коментиран от #26

    11:09 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 6135

    13 3 Отговор
    Да бе да, 1500км ама градско в стил спри - тръгни.
    Я го напълнете това 1.5tsi с пет човека и 4 куфара по магистралата със 160 и му измерете пробега.
    Да не говорим за по-тежкия Тигуан.

    11:10 24.05.2026

  • 8 Хората

    12 1 Отговор
    са си казали, че това са 1500 китайски километра, значи реалните са между 300 и 500.

    Коментиран от #11

    11:22 24.05.2026

  • 9 хубаво но

    6 0 Отговор
    Аз в къщи си имам телевизори, но като ще се правим на модерни, що не махнахте огледалата и да сложите по една камера и още по един телевизор на тяхно място?

    Коментиран от #16

    11:23 24.05.2026

  • 10 А БЕ БА ЛЪ КО В

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    1500 км са 500 км след Виена… това е почти Мюнхен. Този път съм го минавал поне 50 пъти с кола, със самолет идея нямам колко пъти. ОСвен това наистина в Германия да шофираш на дълъг път е вече глупост, понеже има ужсно много /щау/ задръствания сиреч. Тоест смисълът на тези километри е: с такава кола имаш задължително гараж и вечер зареждаш плъгина… от време на време сипваш в колата и гориво, щото като имаш 80 км с батерия и си я зареждаш редовно, горивото ти в резервоара е за всеки случай!

    Коментиран от #15, #23

    11:25 24.05.2026

  • 11 Джет Ли

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хората":

    Искаш да кажеш , че китайците мерят километрите не в метри а в крачки, и понеже са дребосъци и крачките са им къси се получава тази разлика : )

    11:43 24.05.2026

  • 12 дедо

    5 3 Отговор
    Не се споменава , колко литра му е резервоара на този динозавър , може би 200 л.

    11:49 24.05.2026

  • 13 Шифиор

    3 3 Отговор
    Тигуана изглежда бомби отвън. Тоя таблет вътре не ме кефи, старите табла с копчета и врътки са моят избор. Ако дойде в Европа цената му ще е двойна от азиатския пазар. Това е голям минус, без значение пробега.

    11:56 24.05.2026

  • 14 Сдухан селяндур

    9 0 Отговор
    Не е ли с ръчка, нема го купя

    11:58 24.05.2026

  • 15 Демократ

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "А БЕ БА ЛЪ КО В":

    Много си писал а не се разбира как ще ме биеш ти в тоя клоо зет горе мене с моя Вайпър?За самолет не говорим там е ясно че само ненормалницо се возят в кола.

    Коментиран от #24, #47

    12:02 24.05.2026

  • 16 Има има

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "хубаво но":

    Тези модели нямат ама съм виждал такива извращения на пътя. Камерата стърчи като ненужен израстък отстрани, дисплей встрани на конзолата и точец трябва. Има ли бъг, въртиш главата като шуглав. Не, благодаря… извращенията не са за мен

    12:03 24.05.2026

  • 17 Минчо

    6 0 Отговор
    Абе гледаме,че ни ги карат много.Що така?И един човешки съвет за добро-Производителя да разкара телевизора от таблото.Колата е за шофиране,а не за четене.Весел празник на буквите!

    12:10 24.05.2026

  • 18 социалист

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    Цола Драгойчева в "Чайката"си имаше цукало.Днес му викат преносна тоалетна.

    12:17 24.05.2026

  • 19 За България !

    4 0 Отговор
    Трябва !

    Да ги Комбинират !

    С Лодки !

    Коментиран от #44

    12:24 24.05.2026

  • 20 Ония с фордо

    9 1 Отговор
    О Боже какво постижение само в 21 Век !
    Притежаваш Мицубише Каризма с Рено двигател 1,9 тди 90 кс
    модел 1995 година 60 литра резервоар с пробег 420 хиляди километра без основен ремонт а само с обслужване на двигателя. С едно зареждане пълен извънградско лампичката за гориво ми светва на 1150 км .
    Мисля че коментара е излишен.

    12:26 24.05.2026

  • 21 Гоуф 3 GT

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    Който има проблеми с простатата, спира по три пъти за 11 часа. И пътува 50 пъти до Виена с батмобила, за да впечатли лековерните цървули тук с малоумни и неграмотни постове.

    12:27 24.05.2026

  • 22 Брей

    4 0 Отговор
    И кво
    Хвалиш я,хвалиш я,а къде е цената? 🤣

    12:29 24.05.2026

  • 23 Демократ

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "А БЕ БА ЛЪ КО В":

    И защо да зареждам цяла нощ електричество и после да спирам три пъти за общо 15 минути за бензин с това горе като същото мога да го направя с електричката като спра един път за 15 минути

    12:30 24.05.2026

  • 24 НЕ СЪМ ТЕ КОМЕНТИРАЛ ЗАЩОТО!

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "Демократ":

    Само информацията, че взимаш София-Виена със СРЕДНА СКОРОСТ 220 км в час, показва, че имаш толкова пътуване по тази дестинация, колкото аз имам от земята до Луната. ЩО се касае до Вайпъра - ти си щастлив човек щом такива дреболии те радват.

    Коментиран от #40

    12:31 24.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Луд Скайуокър

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТеслатА":

    А бе не е важно колко е вместимостта на резервоара ,важно е колко инчов е дисплея .

    12:37 24.05.2026

  • 27 От чужбина

    4 2 Отговор
    Злобарите пишат ли пишат глупости. Ами хората са направили нещо. А вие дето ги плюете не можете и на малкия им пръст да стъпите. Какво сте сътворили?

    Коментиран от #30, #35

    12:46 24.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ония с фордо

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    Колега прочетох ти глупостите и неможах да се старая да не ти отговоря .
    От Резово до Виена -Флоресдорф са около 1500 километра които дори и да си с болид от формула едно няма как да ги минеш за 7 часа.
    Колкото до това понятие средна скорост което вкарват тук говори само че си скапан тотално с математиката. Ще вметна само че при състезания от формула 1 средната скорост в зависимост от пистата е 200-250 км/ч а там няма гранични прелези няма кабинки за плащане на пътни такси , няма задръствания , няма строежи а и няма също радари които после да ти връчат фиша.
    Взе ми си пак комикса с Флеш и си стой на село в собственият ти свят и не се бърка в разговорите на банковите и чичовците.

    Коментиран от #34

    12:56 24.05.2026

  • 30 Али Гатор

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "От чужбина":

    Чушкопек - защо проблем ли имаш ?

    12:57 24.05.2026

  • 31 антиДемократ

    15 1 Отговор
    220 км средна скорост, кой знае какъв 25 г таралясник караш, седнал да се хвали с Додж Вайпър, на снимка не си го виждал а Виена /пише се с главна буква / на картата не я знаеш, ходил бил, къде ли ?

    13:11 24.05.2026

  • 32 Стига глупости.

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    В Австрия ми дойде фиш. Снимаха ме с 51 км/ч., при ограничение 50 км/ч.. Глоба 30€.

    Коментиран от #38

    13:18 24.05.2026

  • 33 Коста

    0 1 Отговор
    Ще го купя щом е на ВАГ и държи 1500 км

    13:21 24.05.2026

  • 34 Демократ

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ония с фордо":

    Скаран ли съм с математиката да видим кой кого. При 220км за час средно изминавам 1500 км за 7.5 часа елементарна права пропорционалност. Или твърдиш Че Вайпър не може да подържа 220? Ама то не е като да съм де бил като тебе и да заеквам като пубер ъъъ скаран си ъъ с матматикъта ъъъ и слюнкинот устата и сълзи от очите
    До тук се льо про ст.

    Коментиран от #39

    13:25 24.05.2026

  • 35 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "От чужбина":

    Как е слеско дойчефенче чотраква ли дизелот. Хибрид само в сънищата караш.

    13:26 24.05.2026

  • 36 Мисия невъзможна

    0 0 Отговор
    Как да ги забравим,като никнат като гъби през 5 км,а в градовете са на всяко кьоше...
    Същото ,като МОЛовете,Суперите и търговските вериги....

    13:30 24.05.2026

  • 37 Старите технологии все още са водещи, от

    0 2 Отговор
    Само чистите хибриди си струват, а не plug-in, заради по-скромните проблеми.
    На магистрала хибридите не могат да надвишат 180 км/н, а plug-in трябва да си мъкнат и килограмите, като им се разреди батерията след първите 70 км и стават по-тежък чист хибрид.
    Всъщност най-много си струват изцяло бензиновите версии с бензиновите двигатели на електрифицираните plug-in хибриди, които са без сложна архитектура, много по-леки и еднакво надеждни, дори и с трицилиндрови мотори.
    Тези трицилиндрови или четирицилиндрови мотори нямат подемната мощ на тръгване, но в градски условия и на непланински пътища са супер, а на магистрали, с лекота стигат до 210 км/ н и ги поддържат, като оборотите им са много под червената зона, като не се натоварва двигателя.
    Най-полезното нещо при чистият малолитражен бензин е пробега, а той стига нормално до 900-1000 км с едно зареждане, при шофиране с над 160 км/н по магистралите, като добавите и допълнителен резервоар от 15 литра, в екстрите на автомобила, при закупуването му нов.
    Слабото място на трицилиндровите е желателните по-чести смени на масло, по-ниската спирателна сила на двигателя по надолнища и по-слабото тръгване от старт.
    Специфичната особеност на новите бензинови двигатели е винаги да се карат с изключена старт и стоп система, при ръчна скоростна кутия, за да не се прецака двигателя, като не влияе на разхода на гориво.
    Тези коли са в диапазона 32 000 - 37 000 евро и са прости за обслужване, а честата смяна на масло на 1

    13:31 24.05.2026

  • 38 Демократ

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Стига глупости.":

    Е как като редовно карам из запада масово няма ограничебие на скоростта. И с 500 може да караш ама то не е като тебе са не съм излизал от селската колиба.

    Коментиран от #41

    13:45 24.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Демократ

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "НЕ СЪМ ТЕ КОМЕНТИРАЛ ЗАЩОТО!":

    Ако твърдиш това то е също толкова невъзможно да имаш и 130км средна скорост с това отгоре по същата дестинация. Което значи че ще го минаваш за 17+ часа айде не благодаря 17 часа в тоя кутук горе.

    13:49 24.05.2026

  • 41 село

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Демократ":

    Можеш да извадиш човека от село, НО НИКОГА селото от човека.

    Коментиран от #42

    14:04 24.05.2026

  • 42 Демократ

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "село":

    Така е само абсолютен селянин не виждал баня може да предпочете да се вози до виена в тоя варел горе цели 17 часа за 0.46 евро на киловатчас на елдрайв плюс 40л резервоар до горе за 1.6 евро бензина или 80 евро до виена вместо да хване самолет за 20 евро и да кацне там след 3 часа с престоя на летището.

    Коментиран от #43

    14:13 24.05.2026

  • 43 56767

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Демократ":

    От подметките нагоре, хич те няма.

    Коментиран от #45

    14:15 24.05.2026

  • 44 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "За България !":

    Има един Yangwang U8, който плува и не е много скъп.

    14:19 24.05.2026

  • 45 Демократ

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "56767":

    Така е само абсолютен селянин като тебе не виждал баня може да предпочете да се вози до виена в тоя варел горе цели 17 часа за 0.46 евро на киловатчас на елдрайв плюс 40л резервоар до горе за 1.6 евро бензина или 80 евро до виена вместо да хване самолет за 20 евро и да кацне там след 3 часа с престоя на летището.

    14:20 24.05.2026

  • 46 Обожавам Фау Ве Пасат...

    1 0 Отговор
    ...дори бих преглътнал хибрид версиите, ама за какво за Бога го омазахте с този грамаден телевизор в средата -> мачът вечер ли ше гледам на него?! Значи автомобините дизайнери по целият свят стават все по-неумни и тва си .... ;( .

    14:30 24.05.2026

  • 47 За бой

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Демократ":

    понеже спомена - ако си достатъчно "умен" да го пробваш това с 220км/ч не с Вайпър, дори с Бугати, сърбите, ако по някаква причина те пропуснат покрай Ниш и Белград, вече покрай Хоргош я преди, я след путарината ще те отбият и като им се направиш на професор такъв вътрешен масаж на бъбреците ще ти направят, че до края на живота си ще го запомниш това "каране". Същото те чака и в Унгария. Аз не познавам човек, който да кара без почивка 1500 километра без да спре за някаква почивка. А спреш ли за малка почивка - ще спреш на бензиностанция на 90%, освен ако не си индобългарин и не ползваш аварийната, за да имаш и познанства с европейските катаджии. Та на бензиностанциите пак ще заредиш. Та дали 1000, дали 1500 максимален пробег - има ли голяма разлика и това ли е важното вече за автомобил?

    14:35 24.05.2026