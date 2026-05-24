Забравете за бензиностанциите: Новият Passat изминава близо 1500 км с едно зареждане!

Истинска революция при plug-in хибридите се задава на хоризонта, а в епицентъра на събитията се оказва един абсолютен любимец на публиката. Германският колос хвърля ръкавицата към конкуренцията с невиждани досега инженерни постижения, но това става с помощтта на Китай. Съвместното предприятие SAIC-Volkswagen официално вдига залозите в битката за по-зелено бъдеще, подготвяйки пазарния дебют на изумителния седан Passat ePro. Голямата сензация тук е свързана с неговата автономност, тъй като тази кола обещава да измине умопомрачителните близо 1500 километра с едно-единствено пълнене на резервоара и докрай заредена батерия.
Този технологичен скок буквално оставя в историята така наречената "тревожност от пробега", която често мъчи собствениците на електрифицирани превозни средства. Наред с елегантната лимузина, светлините на прожекторите ще сподели и практичният кросоувър Tiguan L ePro. Двете премиерни возила служат като пионери за чисто новата хибридна архитектура на концерна, разработена специално за нуждите на азиатския регион, но с очакване съвсем скоро да се пренесе и в Европа. Голямото събитие и официалното разбулване на тайните са насрочени 29 май.
Под ламарините и на двата автомобила има високотехнологичен хибриден тракт от следващо поколение. Става дума за рафинирана PHEV конфигурация, която съчетава добре познатия 1,5-литров бензинов турбоагрегат от фамилията EA211, генериращ 129 конски сили, със силен електродвигател с мощност от 197 конски сили. Цялата тази мощ се менажира от модерната трансмисия TQ251. Енергията пък се съхранява в тягов акумулатор с капацитет от 22 kWh. Инженерите от Волфсбург уверяват, че освен невероятна икономия, тази симбиоза предлага копринено гладка работа, мигновена реакция при натискане на педала за газта и върховен акустичен комфорт по време на дълъг път.
Когато цифрите говорят, и най-големите скептици замълчават. Лимузината Passat ePro записва в актива си теоретичен обхват от точно 1 468 километра, докато по-тежкият му събрат Tiguan L ePro не остава по-назад с пробег от 1 423 километра. Разбира се, редно е да отбележим, че тези внушителни резултати са постигнати по специфичната измервателна методология в Китай, която по традиция е малко по-щедра и оптимистична от строгите европейски стандарти WLTP. Въпреки това, дори и след калкулиране на реалните пътни условия, постижението си остава меко казано впечатляващо за сериен модел от този ранг.
Визуално Passat ePro веднага хваща окото и се дистанцира категорично от конвенционалните си братя на пазара. Предната част е изцяло преобразена, залагайки на изключително тънка и агресивна LED оптика, ефектна светлинна ивица, пресичаща предната решетка, и модерно осветено лого на марката. Този дизайнерски език има ясна цел – да подчертае дигиталната и екологична ДНК на превозното средство. Що се отнася до габаритите, седанът респектира с дължина от 5017 мм, широчина 1850 мм и междуосие от 2871 мм, стъпвайки уверено на стилни колела с размер 17 или 18 инча.
Вътре в купето ни посреща истински дигитален оазис. Кокпитът е ориентиран изцяло спрямо съвременните тенденции, предлагайки 10,3-инчово виртуално табло за водача и огромен 12,9-инчов централен екран за мултимедията. Голямата изненада обаче е третият, напълно самостоятелен дисплей, разположен директно пред пасажера до шофьора. Арматурното табло е развито по хоризонтала с фини, многослойни материали, което оптически разширява пространството и създава усещане за лукс от по-горен сегмент.
Кросоувърът Tiguan L ePro следва сходна интериорна и екстериорна философия, но запазва познатия си приключенски силует. Неговите размери са 4744 мм дължина и 2791 мм междуосие. В петместния салон на високопроходимия модел изпъква огромен панорамен покрив, който облива кабината с естествена светлина. За да бъде удоволствието пълно, германците са подготвили специална, така наречена "кралска" седалка за предния пътник, оборудвана с безброй електрически настройки и масажни функции, превръщащи всяко пътуване в първокласно изживяване.
2 Демократ
С Додж Вайпър го взимам със средна скорост 220км/ч за 7 часа с две зареждания 7 часа и 10 минути.
С тоя кутук отгоре трябва да карам 11-12 часа без зареждане със средна ск 130кю/ч или за близо два пъти повече време. Да не съм луд.
Кой не спира за 11 часа път поне 3 пъти.
Със самолет го взимам за час и половина.С час и половина по рано на летището стават 3 часа общо или 4 пъти по малко време отколкото с немския кло зет от снимката.
Само немски глу пак може да си мисли че дизел може да жие бензин на Льо Ман само със спирабия за гориво.
Немски де били.
Коментиран от #10, #21, #28, #29, #32
10:44 24.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 6135
Я го напълнете това 1.5tsi с пет човека и 4 куфара по магистралата със 160 и му измерете пробега.
Да не говорим за по-тежкия Тигуан.
11:10 24.05.2026
10 А БЕ БА ЛЪ КО В
До коментар #2 от "Демократ":1500 км са 500 км след Виена… това е почти Мюнхен. Този път съм го минавал поне 50 пъти с кола, със самолет идея нямам колко пъти. ОСвен това наистина в Германия да шофираш на дълъг път е вече глупост, понеже има ужсно много /щау/ задръствания сиреч. Тоест смисълът на тези километри е: с такава кола имаш задължително гараж и вечер зареждаш плъгина… от време на време сипваш в колата и гориво, щото като имаш 80 км с батерия и си я зареждаш редовно, горивото ти в резервоара е за всеки случай!
Коментиран от #15, #23
11:25 24.05.2026
15 Демократ
До коментар #10 от "А БЕ БА ЛЪ КО В":Много си писал а не се разбира как ще ме биеш ти в тоя клоо зет горе мене с моя Вайпър?За самолет не говорим там е ясно че само ненормалницо се возят в кола.
Коментиран от #24, #47
12:02 24.05.2026
16 Има има
До коментар #9 от "хубаво но":Тези модели нямат ама съм виждал такива извращения на пътя. Камерата стърчи като ненужен израстък отстрани, дисплей встрани на конзолата и точец трябва. Има ли бъг, въртиш главата като шуглав. Не, благодаря… извращенията не са за мен
12:03 24.05.2026
18 социалист
До коментар #6 от "Демократ":Цола Драгойчева в "Чайката"си имаше цукало.Днес му викат преносна тоалетна.
12:17 24.05.2026
Да ги Комбинират !
С Лодки !
Коментиран от #44
12:24 24.05.2026
Притежаваш Мицубише Каризма с Рено двигател 1,9 тди 90 кс
модел 1995 година 60 литра резервоар с пробег 420 хиляди километра без основен ремонт а само с обслужване на двигателя. С едно зареждане пълен извънградско лампичката за гориво ми светва на 1150 км .
Мисля че коментара е излишен.
12:26 24.05.2026
До коментар #2 от "Демократ":Който има проблеми с простатата, спира по три пъти за 11 часа. И пътува 50 пъти до Виена с батмобила, за да впечатли лековерните цървули тук с малоумни и неграмотни постове.
12:27 24.05.2026
Хвалиш я,хвалиш я,а къде е цената? 🤣
12:29 24.05.2026
23 Демократ
До коментар #10 от "А БЕ БА ЛЪ КО В":И защо да зареждам цяла нощ електричество и после да спирам три пъти за общо 15 минути за бензин с това горе като същото мога да го направя с електричката като спра един път за 15 минути
12:30 24.05.2026
До коментар #15 от "Демократ":Само информацията, че взимаш София-Виена със СРЕДНА СКОРОСТ 220 км в час, показва, че имаш толкова пътуване по тази дестинация, колкото аз имам от земята до Луната. ЩО се касае до Вайпъра - ти си щастлив човек щом такива дреболии те радват.
Коментиран от #40
12:31 24.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #5 от "ТеслатА":А бе не е важно колко е вместимостта на резервоара ,важно е колко инчов е дисплея .
12:37 24.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ония с фордо
До коментар #2 от "Демократ":Колега прочетох ти глупостите и неможах да се старая да не ти отговоря .
От Резово до Виена -Флоресдорф са около 1500 километра които дори и да си с болид от формула едно няма как да ги минеш за 7 часа.
Колкото до това понятие средна скорост което вкарват тук говори само че си скапан тотално с математиката. Ще вметна само че при състезания от формула 1 средната скорост в зависимост от пистата е 200-250 км/ч а там няма гранични прелези няма кабинки за плащане на пътни такси , няма задръствания , няма строежи а и няма също радари които после да ти връчат фиша.
Взе ми си пак комикса с Флеш и си стой на село в собственият ти свят и не се бърка в разговорите на банковите и чичовците.
Коментиран от #34
12:56 24.05.2026
До коментар #27 от "От чужбина":Чушкопек - защо проблем ли имаш ?
12:57 24.05.2026
32 Стига глупости.
До коментар #2 от "Демократ":В Австрия ми дойде фиш. Снимаха ме с 51 км/ч., при ограничение 50 км/ч.. Глоба 30€.
Коментиран от #38
13:18 24.05.2026
34 Демократ
До коментар #29 от "Ония с фордо":Скаран ли съм с математиката да видим кой кого. При 220км за час средно изминавам 1500 км за 7.5 часа елементарна права пропорционалност. Или твърдиш Че Вайпър не може да подържа 220? Ама то не е като да съм де бил като тебе и да заеквам като пубер ъъъ скаран си ъъ с матматикъта ъъъ и слюнкинот устата и сълзи от очите
До тук се льо про ст.
Коментиран от #39
13:25 24.05.2026
35 Демократ
До коментар #27 от "От чужбина":Как е слеско дойчефенче чотраква ли дизелот. Хибрид само в сънищата караш.
13:26 24.05.2026
Същото ,като МОЛовете,Суперите и търговските вериги....
13:30 24.05.2026
На магистрала хибридите не могат да надвишат 180 км/н, а plug-in трябва да си мъкнат и килограмите, като им се разреди батерията след първите 70 км и стават по-тежък чист хибрид.
Всъщност най-много си струват изцяло бензиновите версии с бензиновите двигатели на електрифицираните plug-in хибриди, които са без сложна архитектура, много по-леки и еднакво надеждни, дори и с трицилиндрови мотори.
Тези трицилиндрови или четирицилиндрови мотори нямат подемната мощ на тръгване, но в градски условия и на непланински пътища са супер, а на магистрали, с лекота стигат до 210 км/ н и ги поддържат, като оборотите им са много под червената зона, като не се натоварва двигателя.
Най-полезното нещо при чистият малолитражен бензин е пробега, а той стига нормално до 900-1000 км с едно зареждане, при шофиране с над 160 км/н по магистралите, като добавите и допълнителен резервоар от 15 литра, в екстрите на автомобила, при закупуването му нов.
Слабото място на трицилиндровите е желателните по-чести смени на масло, по-ниската спирателна сила на двигателя по надолнища и по-слабото тръгване от старт.
Специфичната особеност на новите бензинови двигатели е винаги да се карат с изключена старт и стоп система, при ръчна скоростна кутия, за да не се прецака двигателя, като не влияе на разхода на гориво.
Тези коли са в диапазона 32 000 - 37 000 евро и са прости за обслужване, а честата смяна на масло на 1
13:31 24.05.2026
До коментар #32 от "Стига глупости.":Е как като редовно карам из запада масово няма ограничебие на скоростта. И с 500 може да караш ама то не е като тебе са не съм излизал от селската колиба.
Коментиран от #41
13:45 24.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #24 от "НЕ СЪМ ТЕ КОМЕНТИРАЛ ЗАЩОТО!":Ако твърдиш това то е също толкова невъзможно да имаш и 130км средна скорост с това отгоре по същата дестинация. Което значи че ще го минаваш за 17+ часа айде не благодаря 17 часа в тоя кутук горе.
13:49 24.05.2026
До коментар #38 от "Демократ":Можеш да извадиш човека от село, НО НИКОГА селото от човека.
Коментиран от #42
14:04 24.05.2026
До коментар #41 от "село":Така е само абсолютен селянин не виждал баня може да предпочете да се вози до виена в тоя варел горе цели 17 часа за 0.46 евро на киловатчас на елдрайв плюс 40л резервоар до горе за 1.6 евро бензина или 80 евро до виена вместо да хване самолет за 20 евро и да кацне там след 3 часа с престоя на летището.
Коментиран от #43
14:13 24.05.2026
До коментар #42 от "Демократ":От подметките нагоре, хич те няма.
Коментиран от #45
14:15 24.05.2026
До коментар #19 от "За България !":Има един Yangwang U8, който плува и не е много скъп.
14:19 24.05.2026
До коментар #43 от "56767":Така е само абсолютен селянин като тебе не виждал баня може да предпочете да се вози до виена в тоя варел горе цели 17 часа за 0.46 евро на киловатчас на елдрайв плюс 40л резервоар до горе за 1.6 евро бензина или 80 евро до виена вместо да хване самолет за 20 евро и да кацне там след 3 часа с престоя на летището.
14:20 24.05.2026
До коментар #15 от "Демократ":понеже спомена - ако си достатъчно "умен" да го пробваш това с 220км/ч не с Вайпър, дори с Бугати, сърбите, ако по някаква причина те пропуснат покрай Ниш и Белград, вече покрай Хоргош я преди, я след путарината ще те отбият и като им се направиш на професор такъв вътрешен масаж на бъбреците ще ти направят, че до края на живота си ще го запомниш това "каране". Същото те чака и в Унгария. Аз не познавам човек, който да кара без почивка 1500 километра без да спре за някаква почивка. А спреш ли за малка почивка - ще спреш на бензиностанция на 90%, освен ако не си индобългарин и не ползваш аварийната, за да имаш и познанства с европейските катаджии. Та на бензиностанциите пак ще заредиш. Та дали 1000, дали 1500 максимален пробег - има ли голяма разлика и това ли е важното вече за автомобил?
14:35 24.05.2026