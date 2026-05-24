Забравете за бензиностанциите: Новият Passat изминава близо 1500 км с едно зареждане!

Истинска революция при plug-in хибридите се задава на хоризонта, а в епицентъра на събитията се оказва един абсолютен любимец на публиката. Германският колос хвърля ръкавицата към конкуренцията с невиждани досега инженерни постижения, но това става с помощтта на Китай. Съвместното предприятие SAIC-Volkswagen официално вдига залозите в битката за по-зелено бъдеще, подготвяйки пазарния дебют на изумителния седан Passat ePro. Голямата сензация тук е свързана с неговата автономност, тъй като тази кола обещава да измине умопомрачителните близо 1500 километра с едно-единствено пълнене на резервоара и докрай заредена батерия.

Passat ePro

Този технологичен скок буквално оставя в историята така наречената "тревожност от пробега", която често мъчи собствениците на електрифицирани превозни средства. Наред с елегантната лимузина, светлините на прожекторите ще сподели и практичният кросоувър Tiguan L ePro. Двете премиерни возила служат като пионери за чисто новата хибридна архитектура на концерна, разработена специално за нуждите на азиатския регион, но с очакване съвсем скоро да се пренесе и в Европа. Голямото събитие и официалното разбулване на тайните са насрочени 29 май.

Под ламарините и на двата автомобила има високотехнологичен хибриден тракт от следващо поколение. Става дума за рафинирана PHEV конфигурация, която съчетава добре познатия 1,5-литров бензинов турбоагрегат от фамилията EA211, генериращ 129 конски сили, със силен електродвигател с мощност от 197 конски сили. Цялата тази мощ се менажира от модерната трансмисия TQ251. Енергията пък се съхранява в тягов акумулатор с капацитет от 22 kWh. Инженерите от Волфсбург уверяват, че освен невероятна икономия, тази симбиоза предлага копринено гладка работа, мигновена реакция при натискане на педала за газта и върховен акустичен комфорт по време на дълъг път.

Tiguan L ePro

Когато цифрите говорят, и най-големите скептици замълчават. Лимузината Passat ePro записва в актива си теоретичен обхват от точно 1 468 километра, докато по-тежкият му събрат Tiguan L ePro не остава по-назад с пробег от 1 423 километра. Разбира се, редно е да отбележим, че тези внушителни резултати са постигнати по специфичната измервателна методология в Китай, която по традиция е малко по-щедра и оптимистична от строгите европейски стандарти WLTP. Въпреки това, дори и след калкулиране на реалните пътни условия, постижението си остава меко казано впечатляващо за сериен модел от този ранг.

Визуално Passat ePro веднага хваща окото и се дистанцира категорично от конвенционалните си братя на пазара. Предната част е изцяло преобразена, залагайки на изключително тънка и агресивна LED оптика, ефектна светлинна ивица, пресичаща предната решетка, и модерно осветено лого на марката. Този дизайнерски език има ясна цел – да подчертае дигиталната и екологична ДНК на превозното средство. Що се отнася до габаритите, седанът респектира с дължина от 5017 мм, широчина 1850 мм и междуосие от 2871 мм, стъпвайки уверено на стилни колела с размер 17 или 18 инча.

Вътре в купето ни посреща истински дигитален оазис. Кокпитът е ориентиран изцяло спрямо съвременните тенденции, предлагайки 10,3-инчово виртуално табло за водача и огромен 12,9-инчов централен екран за мултимедията. Голямата изненада обаче е третият, напълно самостоятелен дисплей, разположен директно пред пасажера до шофьора. Арматурното табло е развито по хоризонтала с фини, многослойни материали, което оптически разширява пространството и създава усещане за лукс от по-горен сегмент.

Кросоувърът Tiguan L ePro следва сходна интериорна и екстериорна философия, но запазва познатия си приключенски силует. Неговите размери са 4744 мм дължина и 2791 мм междуосие. В петместния салон на високопроходимия модел изпъква огромен панорамен покрив, който облива кабината с естествена светлина. За да бъде удоволствието пълно, германците са подготвили специална, така наречена "кралска" седалка за предния пътник, оборудвана с безброй електрически настройки и масажни функции, превръщащи всяко пътуване в първокласно изживяване.