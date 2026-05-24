21 ранени и един загинал при нощната атака срещу Киев

21 човека са пострадали при нощната атака на руската армия срещу украинската столица. Медици са хоспитализирали 13 души. Трима от тях са в тежко състояние. Осем са прегледани на място.
Има и информация за един загинал в Шевченковски район на столицата.
Според началника на Държавната военна авиационна служба на Киев, Тимур Ткаченко, са повредени над 40 съоръжения в града. Операцията по почистване продължава. Всички необходими служби са на място.
Училище в Соломянски район е повредено от обстрела. На мястото на инцидента са изпратени спешни служби.
Гаражи горят в Деснянски район.
Регистрирано е попадение в бизнес център в Шевченковски район. Предварителните данни сочат, че хората са блокирани в убежище. На мястото на инцидента са изпратени спешни служби.
В Шевченкивски район пожар е обхванал девететажна жилищна сграда между осмия и деветия етаж.
В същия район по-рано бе съобщено за срутен вход на убежище в училище и пожар на втория етаж на учебното заведение. Там е поразена и девететажна жилищна сграда на 3-тия и 4-тия етаж.
Руски дронове са забелязани в Черниговска, Полтавска и Сумска област.
Украинските ВВС съобщиха за крилати ракети в Черниговска област, летящи към Киевска област.
В Печерски район на Киев е ударена 20-етажна жилищна сграда на 13-ия етаж. Ракети все още летят към града, съобщи Виталий Кличко.
Военновъздушните сили съобщиха, че столицата е подложена на масирана вражеска ракетна атака и призоваха гражданите да останат в укритията. Към столицата летят крилати ракети от южната и източната част на Киевска област.
В Днепровски район дрон се разби върху частна жилищна сграда и скрад, избухнал е пожар.
В Дарницки район е ударен склад, я отломки от дрон са паднали върху покрива на 24-етажна жилищна сграда.
Дрон е ударил супермаркет в района на Деснянски.
В района на Оболонски дрон е ударил 16-етажна жилищна сграда на 12-ия и 13-ия етаж. Има пожар. Гори и едноетажна частна къща, гори и нежилищна сграда.
В Соломенски район дрон е ударил 24-етажна жилищна сграда. Пожарът е на 20-ия етаж. Отломки са паднали и върху едноетажна частна жилищна сграда.
По-рано украинските ВВС съобщиха за приблизително 30 безпилотни летателни апарата в района на Киевското язовирно езеро, летящи към столицата.
Останки от безпилотни летателни апарати горяха на открито място в Голосеевски район.
1 Аз щях да пратя атома в охрайна
04:49 24.05.2026
2 стоян георгиев
Мед ми капе от сърцето при такива новини 🇧🇬❤️🇷🇺
04:54 24.05.2026
3 Софиянец
4 Варненец
5 Хм Хм
До коментар #1 от "Аз щях да пратя атома в охрайна":Войната наистина би приключила, но Путин мисли за Русия и знае, че отговор ще има от всички ядрени сили, включително Китай.
Иначе Орешникът е бил изстрелян по Киев, но се е отклонил с 80 километра, което е забележително.
05:10 24.05.2026
6 Лука
До коментар #1 от "Аз щях да пратя атома в охрайна":Няма мозък в рашистките мераци .
05:49 24.05.2026
7 Лука
До коментар #3 от "Софиянец":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
05:52 24.05.2026
8 любопитен
10 дядо дръмпир ще гледа пари опен
Според предварителни данни, поне четири места са засегнати от обстрела, каза Ткаченко. Той назова районите Шевченковски, Днипровски и Подолски. Има първоначални съобщения за пожари и щети по жилищни сгради.
Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че спасители са били повикани в Подолски в северозападната част на града, защото отломки са паднали там в район извън жилищни райони. В близкия район Шевченковски избухна пожар близо до жилищна сграда.
Репортери от AFP видяха как атаките разтърсиха жилищна сграда близо доправителствения район. Десетки хора потърсиха подслон в метростанция в центъра на Киев.
Държавният глава Зеленски заяви в събота вечерта, че украинските разузнавателни служби разполагат с данни от партньори в Европа и САЩ, наред с други, според които Русия подготвя атака с новата си ракета Орежник. Американското посолство в Киев също пре
06:37 24.05.2026
11 дядо дръмпир е подготвен за вайна
Руската ракета Орежник е ядрена ракета със среден обсег, която според Кремъл може да достигне скорост над 12 000 километра в час и да уцелва цели на разстояние от 3 000 до 5 500 километра. Според руския президент Владимир Путин е "невъзможно" дори за съвременните системи за противовъздушна отбрана да прихванат ракетата.НАДАЛИ е така,но да плашим ,маймуните!
06:40 24.05.2026
13 хихи
07:03 24.05.2026
14 Гражданин
07:06 24.05.2026
15 Хм Хм
До коментар #12 от "Облъчени и всксинирани":Не мога да разбера защо си мислите, че само Русия има ЯО. На всички е ясно, че има паритет на ядрените сили. Единствения недостатък на Русия е, че цялата държава се състои от Москва и Питер. В този ред на мисли са достатъчни ракетите само на Франция или само на Великобритания. Който си мисли, че война може да се реши с ЯО се е объркал. ЯО е само плашило и ако някой реши да го използва знае, че това е краят на всичко.
07:08 24.05.2026
16 Васко ъглошлайфа
17 дядо дръмпир
До коментар #12 от "Облъчени и всксинирани":Ганчоо,отговорът е ежедневен до разпад на ,просия!
07:13 24.05.2026
19 Кирило Буданов, разведчик
Само допълня, че след снощния хирургичен удар по Старобелск, 21 брадати Мухтара се преселиха в Руския Мир !!! Планираме и работим по нови високоточни, прецизни удари в Москва, Крим, Сочи. Украйна помни, действа ☝️
07:38 24.05.2026
20 гост
До коментар #15 от "Хм Хм":Не забравяй че техните ЯО са безаналогови...изстрелват ги и не знаят къде ще отидат,за това и рашките са стресирани...
21 Баце,
До коментар #14 от "Гражданин":РозАв, ако искаш гърди в гърди иди на олимпиада или на гeйпopнo. В съвременната война убиваш врага преди да е разбрал, че те има. Щото ако врага разбере, че те има те убива преди да си разбрал, че го има.
Москва да се готви ☝️
Коментиран от #42, #120
23 Фалшиви новини
До коментар #2 от "стоян георгиев":Когато центъра на Киев стане Газа, тогава ще има справедливост. И когато наркомана и тем подобни будановци гният под тонове цимент
24 Информация от сбирщинок
26 Джиджи тук-так тук-так
27 Владимир Путин, президент
До коментар #5 от "Хм Хм":"...Орешникът е бил изстрелян по Киев, но се е отклонил с 80 километра..."
Наредих да се разстрелят некадърниците 21 години разработващи това недоразумение !!!
29 Ами
До коментар #15 от "Хм Хм":Да ги мятат и всичко да приключва. Неуспешния експеримент на господ, наречен човечество
30 Механик
Нали казвате, че руснаците не могат дори пирон да направят? За какви ракети говорите сега?
32 стоян георгиев
До коментар #15 от "Хм Хм":мисли, драги, че само РФ има ядрено оръжие! И тъй като го нарече "плашило", нека ти стане ясно, че това плашило добре си върши работата, иначе до сега някои шантави политици биха го използвали... За твое сведение, първите и единствени използвали ядрено оръжие, знаеш кои са, имат поне 20 плана за нападение над СССР с ядрено оръжие и единствено бързото сдобиване с такова оръжие и носители за него от Съветския съюз им е подействало отрезвяващо... И пак за твое сведение, много хора си мислят, че ако ударят Москва и Петербург и с Русия е свършено, и това е капитална грешка. Онази система, дето са и турили невинното име "Периметър", а иначе известна за западняците като "мъртва ръка", не спи и е на постоянно дежурство...
35 Софиянец
Не вярвам да посмеят обаче, а просто ги е страх, като приключи всичко, да не би Русия да не е повече враг. Защото тогава НАТО в Европа става излишно. А това е бизнес за трилиони! И уред, да държат под контрол правителствата в Европа.
38 Лука
До коментар #30 от "Механик":Крадът като за световно !
39 Буданов
07:55 24.05.2026
До коментар #27 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама при нас.
До коментар #34 от "Никой не си":Е,хайде де!Пускайте я тази "мъртва ръка" и да се свършва.То руснак освен да пие ,краде ,убива и разрушава друго може ли?
Тогава ще заживеете щастливо,никой няма да ви пречи.
156 Подлога на тинята
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Сулейман Пycи трабанта
До коментар #140 от "Така ли ти казаха да пишеш от пасолья?":Кажи нещо и за 1100 укра , миналата седмица как ги извика Бандера. 👍
159 Раковски
👏Постоянният представител на Украйна в ООН Андрей Мелник отговори остро на поканата за посещение в Москва, отправена от руския пратеник в ООН Василий Небензя по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
💬„Не съм сигурен, че бих имал желание да посетя Москва, дори когато русия бъде победена, дори след падането на режима на путин и плащането на репарации. Помирение между Украйна и русия няма да се случи десетилетия, а може би дори векове.“💬
Мелник също така подчерта, че няма да пътува до русия дори за да подпише капитулацията на русия и обвини Москва, че се опитва да се представи като „жертва“ по време на заседанията на Съвета за сигурност на ООН.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Морски
163 Ами
До коментар #159 от "Раковски":То и Хитлер не искаше да ходи в Москва.
Но всички знаем как завърши.
09:07 24.05.2026
167 Баро
До коментар #159 от "Раковски":Що мърсиш името на революционера Раковски ,бе козяшки минн.диллл в рот йоo ,баньi.Aко имаш късмета да те срещна ще мисе наzzze ....решш в ръцете ,дженн. даруха епилирана !
09:10 24.05.2026
168 Оди у Русиа
До коментар #152 от "Хенри":Добро да видиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС? На а вторият ден си в окопите на Донбас.На третият ден украински дрон ти отнася празната тиква.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 укра без крак
До коментар #156 от "Подлога на тинята":Сега ще вадят от Киев и то много.
09:13 24.05.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 ВВП
09:14 24.05.2026
174 така, така
Трагедията на хората в Киев (не, че не си я заслужават, щом търпят наркомана) е, че това не е отговора на терористичните действия на хунтата в Киев. Това си е поредното рутинно обстрелване.
Отговора за трагедията в Старобилск тепърва предстои и тогава не ми се мисли какво риване ще падне. Нефелните в Киев принуждават Путин към по-твърди действия и с оглед на настроенията в Русия, той няма да има особен избор - ще трябва да ги удари доста по-сериозно. Именно тук е цинизма на наркомана - не стига, че продава народа си за пушечно месо, но ако може да провокира и към по-сериозни удари, та да има повод да реве с цяло гърло, молейки се за още пари, внимание и аплодисменти. Откак започна войната в Иран, наркомана се чувства втора цигулка, а не е сключвал сделка да го играе масовка, егото му не може да го преживее.
175 ЧетаДаже
До коментар #5 от "Хм Хм":Чета Даже статия в други медии "орешнаик пак пропусна" - че това май му 3 -то изстрелване и не е имало пропуск, но дунмата "пак" е важна в евроатлантическата пропаганда :)
176 стоян георгиев
Западните медии съобщават ,че огромни черни кълба дим които се виждат от сателит се издигат над целия град Киев.
Има удар с Орешник .
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 дядо дръмпир-шампион, а ти?
До коментар #30 от "Механик":Путин губи войници, територии и контрол над МоскваПутин губи войници, територии и контрол над МоскваОт началото на годината руската армия е завладяла само около 220 квадратни километра, според анализи на Economist. В същото време Украйна си върна 189 квадратни километра. За първи път от октомври 2023 г. Русия отново губи територии. Баланс, който едва ли може да бъде оправдан предвид огромните загуби. Мьолинг призовава за предпазливост: "Все още трябва да видим дали Украйна може да задържи териториите. Това може да се промени сравнително бързо."Предупреждение към Путин? Украйна удари базата на руската вътрешна разузнавателна служба ФСБ
Путин се страхува от нашествие – превръща руския ваканционен остров в крепост
179 Димитър Георгиев
До коментар #155 от "дошло е време":Дъжд ли те е валял или естествено си миришеш на некъпано мокро куче ?
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Евроасматик с нервен тик
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 гост
До коментар #174 от "така, така":От цялата работа твоят келепир какъв е та,написа тази поема...задмина Паисий...
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 само дето
До коментар #159 от "Раковски":вманиячаването в това да приемаш желаното за действителност, си е пар екселанс диагноза от компетенцията на психиатрите.
Разбирам проблема на наркомана - няма как да извади някой без жълта книжка да предствалява Украйна. Както и да го гледаме - няма нормални около него, хвани единия, удари другия.
Така че, въобще не ми представяй бълнуванията на болни хора. В тях няма нищо от реалността.
188 Ветеран от протеста
До коментар #184 от "гост":Козяците само келепир търсите ...наглеждай фризера ,че да не отиде келепира ...
189 Мишел
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Отец Нафърфорий.
До коментар #189 от "Мишел":Ооох кеффф,голям кеффф ,в селската баня голям кеф,май ще сапунисвам топа....
193 Невероятно
До коментар #138 от "ФАКТ":Тоя negaл е шекелка !
194 Кочо
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 От НАСА викаш ?!
До коментар #189 от "Мишел":ТролскаСмрад.
197 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 факт
До коментар #184 от "гост":Келепира е, че четем истината, която вашите шорошки медии винаги премълчават.
200 Мишел
До коментар #196 от "От НАСА викаш ?!":Смрадта се носи от наммай .катти шъннн.дафферата,хвани я прочисти ☝️!
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Т.КОЛЕВ
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 🤭🤭🤭
До коментар #194 от "Кочо":nykнаха ви дюзите руснаците!
206 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #147 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап У Йотт бре, дупнишки хъесоссс Звездоброец !
207 Мишел
До коментар #204 от "Къде четеш истината?":Смрадта се носи от наммай .катти шъннн.дафферата,хвани я прочисти ☝️!
208 Путин
До коментар #143 от "Ами":Мишле съм веееее
209 Украинская зеленская правда
210 Как къде
До коментар #128 от "А ГДЕ":Прибра се в дупката си - като поутихне ще изпълзи отново.
211 Антиватник
До коментар #197 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като в Старобелск.😅
212 Ишибаши Сан
До коментар #202 от "Т.КОЛЕВ":Лично аз мога една коо.Жена бомба директно към анна..алла датти насоча !
213 А50
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 гост
До коментар #199 от "факт":коя истина...в държава в която за думата война отиваш в панделата...в държава която ограничава интернета...няма опозиция ,защото е елиминирана...за тази истина ли пишеш...
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #186 от "СтатиСтик":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
218 Антиnegaл
219 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #2 от "стоян георгиев":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 гост
До коментар #188 от "Ветеран от протеста":Нали знаеш,Господ скоро ще ти изпрати телеграма...
222 Ядрени кипейки
До коментар #1 от "Аз щях да пратя атома в охрайна":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще е под ембарго
ну паГади
223 Цък
До коментар #5 от "Хм Хм":Отклонил ти се ума от много свирки
224 Глупашенко
До коментар #213 от "А50":Още ли не си разбрал че това е псевдо война
225 А МОЧАТА?
226 А где
До коментар #128 от "А ГДЕ":брадатия rнom с 15 см. токчета със зеления чорапогащник, още ли е в бункера дрогиран до припадък.
227 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #206 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Еж ми кестела пембена гнидо
228 факт
До коментар #215 от "гост":За Крайна ли говориш, където събират насила хората от улиците и ги изпращат на фронта?!
229 Зък
До коментар #41 от "Бобо":Поредния промит мозък, но пак си по добре от латвийците който казаха в ООН че Русия сама е убила учениците , за да създава интриги. Но нищо ново под слънцето Тръмп уби 170 деца в Иран и в пряк ефир обвини иранското правителство.
230 Чиба Рашка от Пловдив
До коментар #225 от "А МОЧАТА?":Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥
231 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #228 от "факт":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
232 Груз 404
До коментар #217 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Като в укро кочината ли, 3 млн. по-малко.
233 ГнуZ 200🪆☠️🧌
До коментар #232 от "Груз 404":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
236 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Лука":Когато Русия направи пещи и изгори бандера фашистите както и техните помагачи като теб, тогава в Русия ще ема фашизъм
237 Козяче
До коментар #219 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":А на нас ни казаха, че след 1991 г. през демокрацията, ще можем да си сменяме пола още на 10 годинки, когато вече сме улегнали и мъдри. Дано и укринците получат скоро тази свобода, ако им останат хора разбира се!
238 Имаш място
До коментар #230 от "Чиба Рашка от Пловдив":Под Альоша където ще те заровим жив
