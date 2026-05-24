21 ранени и един загинал при нощната атака срещу Киев

Главен редактор във Fakti.bg

21 човека са пострадали при нощната атака на руската армия срещу украинската столица. Медици са хоспитализирали 13 души. Трима от тях са в тежко състояние. Осем са прегледани на място.

Има и информация за един загинал в Шевченковски район на столицата.

Според началника на Държавната военна авиационна служба на Киев, Тимур Ткаченко, са повредени над 40 съоръжения в града. Операцията по почистване продължава. Всички необходими служби са на място.

Училище в Соломянски район е повредено от обстрела. На мястото на инцидента са изпратени спешни служби.

Гаражи горят в Деснянски район.

Регистрирано е попадение в бизнес център в Шевченковски район. Предварителните данни сочат, че хората са блокирани в убежище. На мястото на инцидента са изпратени спешни служби.

В Шевченкивски район пожар е обхванал девететажна жилищна сграда между осмия и деветия етаж.

В същия район по-рано бе съобщено за срутен вход на убежище в училище и пожар на втория етаж на учебното заведение. Там е поразена и девететажна жилищна сграда на 3-тия и 4-тия етаж.

Руски дронове са забелязани в Черниговска, Полтавска и Сумска област.

Украинските ВВС съобщиха за крилати ракети в Черниговска област, летящи към Киевска област.

В Печерски район на Киев е ударена 20-етажна жилищна сграда на 13-ия етаж. Ракети все още летят към града, съобщи Виталий Кличко.

Военновъздушните сили съобщиха, че столицата е подложена на масирана вражеска ракетна атака и призоваха гражданите да останат в укритията. Към столицата летят крилати ракети от южната и източната част на Киевска област.

В Днепровски район дрон се разби върху частна жилищна сграда и скрад, избухнал е пожар.

В Дарницки район е ударен склад, я отломки от дрон са паднали върху покрива на 24-етажна жилищна сграда.

Дрон е ударил супермаркет в района на Деснянски.

В района на Оболонски дрон е ударил 16-етажна жилищна сграда на 12-ия и 13-ия етаж. Има пожар. Гори и едноетажна частна къща, гори и нежилищна сграда.

В Соломенски район дрон е ударил 24-етажна жилищна сграда. Пожарът е на 20-ия етаж. Отломки са паднали и върху едноетажна частна жилищна сграда.

По-рано украинските ВВС съобщиха за приблизително 30 безпилотни летателни апарата в района на Киевското язовирно езеро, летящи към столицата.

Останки от безпилотни летателни апарати горяха на открито място в Голосеевски район.