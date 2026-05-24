The Telegraph: Великобритания и Франция блокираха плана на Рюте за помощ на Киев

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада са блокирали предложението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте да задължи съюзниците да отделят поне 0,25% от БВП за военна помощ за Украйна, съобщава The Telegraph, позовавайки се на източник от алианса.

Според изданието, Рюте се е надявал да постигне съгласие по инициативата на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Тази седмица обаче той призна, че планът вероятно няма да бъде внесен за одобрение поради недостатъчна подкрепа. „Не мисля, че това предложение ще бъде внесено“, каза генералният секретар, без да назовава страните, които са се противопоставили на него.

Източник на The Telegraph съобщи, че инициативата е подкрепена от поне седем страни от НАТО, които вече харчат повече от 0,25% от БВП за военна помощ за Украйна. Решенията в рамките на алианса изискват съгласието на всички страни членки.

Според Килския институт за световна икономика, цитиран от вестника, най-големите донори на Украйна от януари 2022 г. насам остават Съединените щати (115,4 милиарда евро), Германия (25,3 милиарда евро) и Обединеното кралство (20 милиарда евро). Приносът на Лондон за военна помощ за Украйна възлиза на приблизително 0,1% от БВП. Премиерът Киър Стармър преди това обеща да предоставя на Киев поне 3 милиарда британски лири годишно.

The Telegraph отбелязва, че критиките са насочени най-често към Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада, които техните съюзници обвиняват в недостатъчна подкрепа за Киев. Според Института в Кил, Франция е отпуснала 7,9 милиарда евро на Украйна, Италия - 4,1 милиарда евро, Испания - 2,2 милиарда евро, а Канада - 14 милиарда евро.

Рюте по-рано заяви, че помощта за Украйна в рамките на НАТО е неравномерно разпределена, като някои страни „недоразходват средства“.

В средата на май Рюте предложи съюзниците да отделят 0,25% от БВП годишно за помощ на Украйна. Инициативата обаче срещна съпротива от няколко големи страни от алианса, съобщи Politico в средата на май, позовавайки се на дипломати и източници.

Според изданието, Рюте е повдигнал въпроса на закрита среща на посланиците на НАТО в подготовка за срещата на върха на алианса в Турция през юли. Един дипломат обясни, че предложението има за цел да направи подкрепата за Киев „последователна и предвидима“.

Politico отбелязва, че ако инициативата бъде одобрена, годишната помощ за Украйна може почти да се утрои до 143 милиарда долара.

Според източници инициативата е отговор на недоволството сред някои съюзници от неравномерното разпределение на разходите за подкрепа на Украйна. Според Института в Кил, скандинавските страни отделят повече от номиналния си дял за Киев, докато големите западноевропейски страни отделят приблизително пропорционално на размера на своите икономики, докато Южна Европа остава сред по-малко активните донори.

Идеята за отделяне на 0,25% от БВП на страните партньори за Киев беше предложена преди това от украинския лидер Володимир Зеленски.