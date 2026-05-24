The Telegraph: Великобритания и Франция блокираха плана на Рюте за помощ на Киев

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада са блокирали предложението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте да задължи съюзниците да отделят поне 0,25% от БВП за военна помощ за Украйна, съобщава The Telegraph, позовавайки се на източник от алианса.
Според изданието, Рюте се е надявал да постигне съгласие по инициативата на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Тази седмица обаче той призна, че планът вероятно няма да бъде внесен за одобрение поради недостатъчна подкрепа. „Не мисля, че това предложение ще бъде внесено“, каза генералният секретар, без да назовава страните, които са се противопоставили на него.
Източник на The Telegraph съобщи, че инициативата е подкрепена от поне седем страни от НАТО, които вече харчат повече от 0,25% от БВП за военна помощ за Украйна. Решенията в рамките на алианса изискват съгласието на всички страни членки.
Според Килския институт за световна икономика, цитиран от вестника, най-големите донори на Украйна от януари 2022 г. насам остават Съединените щати (115,4 милиарда евро), Германия (25,3 милиарда евро) и Обединеното кралство (20 милиарда евро). Приносът на Лондон за военна помощ за Украйна възлиза на приблизително 0,1% от БВП. Премиерът Киър Стармър преди това обеща да предоставя на Киев поне 3 милиарда британски лири годишно.
The Telegraph отбелязва, че критиките са насочени най-често към Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада, които техните съюзници обвиняват в недостатъчна подкрепа за Киев. Според Института в Кил, Франция е отпуснала 7,9 милиарда евро на Украйна, Италия - 4,1 милиарда евро, Испания - 2,2 милиарда евро, а Канада - 14 милиарда евро.
Рюте по-рано заяви, че помощта за Украйна в рамките на НАТО е неравномерно разпределена, като някои страни „недоразходват средства“.
В средата на май Рюте предложи съюзниците да отделят 0,25% от БВП годишно за помощ на Украйна. Инициативата обаче срещна съпротива от няколко големи страни от алианса, съобщи Politico в средата на май, позовавайки се на дипломати и източници.
Според изданието, Рюте е повдигнал въпроса на закрита среща на посланиците на НАТО в подготовка за срещата на върха на алианса в Турция през юли. Един дипломат обясни, че предложението има за цел да направи подкрепата за Киев „последователна и предвидима“.
Politico отбелязва, че ако инициативата бъде одобрена, годишната помощ за Украйна може почти да се утрои до 143 милиарда долара.
Според източници инициативата е отговор на недоволството сред някои съюзници от неравномерното разпределение на разходите за подкрепа на Украйна. Според Института в Кил, скандинавските страни отделят повече от номиналния си дял за Киев, докато големите западноевропейски страни отделят приблизително пропорционално на размера на своите икономики, докато Южна Европа остава сред по-малко активните донори.
Идеята за отделяне на 0,25% от БВП на страните партньори за Киев беше предложена преди това от украинския лидер Володимир Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 :));)):)):))
Коментиран от #18
20:00 24.05.2026
2 Раковски
Коментиран от #9, #11, #27, #29, #71, #83, #109, #111
20:02 24.05.2026
3 Овчар
20:02 24.05.2026
4 СПЕЦНАЗ
Всичките им деди и чичовци на ТИЯ ГНИДИ са били нашественици и ГНИЯТ с степите на Русия.
ТИЯ малоумници искат РЕВАНШ!
ФАКТ!
Коментиран от #22
20:03 24.05.2026
5 А НА НАС
20:03 24.05.2026
6 Европеец
20:04 24.05.2026
7 Фейк - либераст
20:04 24.05.2026
8 С три думи
20:04 24.05.2026
9 Боруна Лом
До коментар #2 от "Раковски":МАЙ НЕЩО НЕ ТЕ БИВА В МИСЪЛТА И НЕ СКВЕРНИ ИМЕТО НА БИРЕЦА
Коментиран от #31
20:05 24.05.2026
10 Дзак
Коментиран от #13
20:06 24.05.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Раковски":Абе ти нормален ли си.....
20:07 24.05.2026
12 Казанлъшкия
20:08 24.05.2026
13 Положението е брутално зле за укрите
До коментар #10 от "Дзак":Тези знаят че наливат пари в черна дупка и никой няма да им ги върне
Коментиран от #69
20:09 24.05.2026
14 Перо
20:09 24.05.2026
15 Ох тва
Коментиран от #19
20:09 24.05.2026
16 САКСИТЕ СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯХА
20:10 24.05.2026
17 Няма голяма разлика.
20:10 24.05.2026
18 ФАКТ
До коментар #1 от ":));)):)):))":ватата мре в кански мъки заради неописуемо простия кремлски бакшиш
20:10 24.05.2026
19 На татенцето
До коментар #15 от "Ох тва":На татенцето. Милото лъскаво Рюте
20:11 24.05.2026
20 гост
Коментиран от #23, #35
20:11 24.05.2026
21 И Киев е Руски
20:11 24.05.2026
22 ФАКТ
До коментар #4 от "СПЕЦНАЗ":ватата мре в кански мъки заради неописуемо простия кремлски бакшиш
20:11 24.05.2026
23 гост
До коментар #20 от "гост":Само че както и в предишните два случая, при които бе използван "Орешник"-ът, резултатите не са впечатляващи - тази нощ суперракетата на Путин, чиято цена е десетки милиони рубли, е успяла да разруши само 3 гаража в Била Церква в Киевска област. Според украинския OSINT канал "Кибер Борошно" е възможно целта на атаката да е било летището на града, само че то е в съвсем друга посока, а "Орешник"-ът е долетял едва до гаражни помещения в съвсем различна част на града.
Коментиран от #24, #93, #113
20:12 24.05.2026
24 гост
До коментар #23 от "гост":Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура", но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си "Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура" - говори завалено и мърмори - но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си. Изстреля три руски ракети срещу водоснабдително съоръжение. Изгори пазар. Повреди десетки жилищни сгради. Удари няколко обикновени училища. Изстреля своя "Орешник" срещу Била Церква. Те наистина са откачени.
Коментиран от #33
20:14 24.05.2026
25 Ами
Ето защо, вече дори и богатите не могат да си го позволят :)
Коментиран от #40
20:14 24.05.2026
26 Китай смята Русийката за бита карта
20:14 24.05.2026
27 Българин
До коментар #2 от "Раковски":Туй Светослав първи или Мономах трети ти го продиктуваха,а изобщо знаеш ли що за уроди са тези за България
20:14 24.05.2026
28 Рюте
20:15 24.05.2026
29 Боруна Лом
До коментар #2 от "Раковски":...НА БОРЕЦА
20:16 24.05.2026
30 Путин пак изплаши гаргите с Орешник
😁
Коментиран от #38, #43
20:16 24.05.2026
31 Боруна Лом
До коментар #9 от "Боруна Лом":...БОРЕЦА
20:18 24.05.2026
32 Все едно
20:21 24.05.2026
33 Абе оня...
До коментар #24 от "гост":Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!
20:21 24.05.2026
34 Хаха
20:24 24.05.2026
35 Ами
До коментар #20 от "гост":В окраински и западни медии се появи информация,
че част от поразените жилищни сгради в Киев
е възможно да са от окраинската ПВО.
Относно пораженията от "Орешник" ...
Още търсят Сирски и някъкви франсета.
Но вероятно сте го пропуснали :)
Коментиран от #100
20:26 24.05.2026
36 име
20:27 24.05.2026
37 Факти
Путин дава 7% от БВП, а взе само 20% от Украйна.
Путин дава 40 пъти повече и взима 4 пъти по-малко 🤣 Безброй руснаци са измряли през вековете да превземат тази земя и накрая един Хаяско хвърля всичко в печката 🤣
Коментиран от #41, #53, #88
20:28 24.05.2026
38 Някой
До коментар #30 от "Путин пак изплаши гаргите с Орешник":Не знам ама по чуждите сайтове се КИПРИ надпис: - ТОТАЛЕН АД ВЪВ КИЕВ. Зеления може да вика че е добре.
Коментиран от #42
20:28 24.05.2026
39 Пари нема действайте!
Или Германия печата евро и продава под лихва на страните членки и на германските банки?
20:29 24.05.2026
40 Факти
До коментар #25 от "Ами":Еврофобията е фатално удоволствие за руснаците.
Коментиран от #49, #60
20:30 24.05.2026
41 Рублевка
До коментар #37 от "Факти":Признахте ли си че ЕС е колонизатор на Украйна, а Русия освободител на територията от колониално робство?
Коментиран от #44, #50
20:31 24.05.2026
42 Ол1гофрен,
До коментар #38 от "Някой":Кои сайтове?
Коментиран от #115
20:32 24.05.2026
43 Хамсал
До коментар #30 от "Путин пак изплаши гаргите с Орешник":"с Орешник този път събори 3 гаража", не се сакълдисвай! Тези които са били в гаражите са си получили каквото трябва
Коментиран от #47
20:33 24.05.2026
44 Ол1гофрен,
До коментар #41 от "Рублевка":ВСУ освобождават ""освободителите" от живота.
Коментиран от #48
20:33 24.05.2026
45 000
20:33 24.05.2026
46 Ай стига ве...!
Че той може да предложи и ...0,50%
отделяне от БВП ?!
Трябва ли да му се козирува,на прищевките...?!
Мммм...?!
20:34 24.05.2026
47 Като ония дронаджии в Старобелск викаш.
До коментар #43 от "Хамсал":💥💥💥💥
20:35 24.05.2026
48 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #44 от "Ол1гофрен,":Верно си Ол1гофрен!
20:35 24.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Факти
До коментар #41 от "Рублевка":Русия колонизира Украйна в края на 18-ти век. Преди това Украйна е била колонизирана от Полша, а преди това от Монголската империя. Ти не можеш да наречеш Европа колонизатор, защото тя не е влязла в Украйна с армия да убива, да руши и да я превземе. Украйна САМА пожела да влезе в ЕС за да се отърве от чумавите рашисти. Путин ако имаше акъл щеше да спечели Украйна с мека сила, но той е mъn силовак и вместо това рязко я милитаризира и превърна в смъртен враг на Русия.
Коментиран от #62, #78, #87
20:37 24.05.2026
51 така, така
Нашия бюджет е продънен, но да отделяме за чужда война! Ми, на който му се воюва, да си воюва. 0срайната ще доведе до просешка тояга ЕС, но защо трябва и ние да затъваме?
Всички проблеми в България се оправдават с липса на пари, но за безумната война на Запада ще снасяме. Това си е обир на обикновения българин. Няма пари да се прочистят корита на реки, няма пари за подсигуряване на свлачища, няма пари за такива дребни неща, но те съсипват живота на стотици, а за здравеопазване и повишаване на заплати и пенсии - съвсем да забравим.
Каквото и да предлага Рюте, колкото и да са съгласни всички останали, ние не я искаме тая война и България трябва да казваме категорично "НЕ" на подобни инициативи.
20:39 24.05.2026
52 Българин
20:39 24.05.2026
53 Ами
До коментар #37 от "Факти":Като си почнал с фактите карай до край.
Русия взема 10 милиона окраинци и ги направи руснаци.
Сега те работят за икономиката на Русия или се сражават.
Европа взема 8 милиона окраинци, от тях работят под милион.
Като работят е доста относително. Останалите и само ги храни.
Та ... Кой викаш е на печалба :)
Коментиран от #57, #61
20:39 24.05.2026
54 мнение
Коментиран от #98
20:39 24.05.2026
55 Ленко
Чудя се само, докога ще има толкова тъпанари, че да вярват в нещо обречено!
20:40 24.05.2026
56 Българин
20:40 24.05.2026
57 Ол1гофрен,
До коментар #53 от "Ами":Само Полша натурализира 2 милиона бели украинци.
Коментиран от #58, #65, #80
20:41 24.05.2026
58 Българин
До коментар #57 от "Ол1гофрен,":И Русия неутрализира 3 000 000 украинци - в качество на хумус...
Коментиран от #79
20:43 24.05.2026
59 не може да бъде
20:43 24.05.2026
60 Ами
До коментар #40 от "Факти":Няма по-големи еврофоби и от тия които я управляват.
20:44 24.05.2026
61 А руснаците какво да кажат
До коментар #53 от "Ами":като Русия е под вода в икономическия океан. Започва трансформацията й в Северна Корея 2.0.:)
Коментиран от #70
20:45 24.05.2026
62 Доктор Петров
До коментар #50 от "Факти":Време е да се прибираш в Карлуково! Наполеон от долния етаж пита за теб!
20:45 24.05.2026
63 ?????
Нас що ни няма в тоя списък?
Да не сме от отличниците?
20:47 24.05.2026
64 баба Меца
20:48 24.05.2026
65 Ами
До коментар #57 от "Ол1гофрен,":И иска да ги гони. И не само Полша.
Колко от тях работят?
Данните са официални.
Ако са верни ... Един на десет.
20:49 24.05.2026
66 дядото
20:49 24.05.2026
67 Анонимен
20:54 24.05.2026
68 Теслатъ
20:55 24.05.2026
69 А Русия какво да каже тогава
До коментар #13 от "Положението е брутално зле за укрите":като тя най-много го отнесе и пострада. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #76
20:56 24.05.2026
70 Ами
До коментар #61 от "А руснаците какво да кажат":Западни икономисти твърдят, че ако нещата продължават
по същия начин БВП на Русия за 2026 година
може да надхвърли 5 трилиона долара.
Аз на Джефри Сакс ли да вярвам или на теб :)
Да не говорим, че Русия е четвърта по БВП по ППС, а България е 76.
Коментиран от #72, #90
20:57 24.05.2026
71 Добре че
До коментар #2 от "Раковски":Раковски не е бил глупав като теб.
20:58 24.05.2026
72 Русия няма БВП.
До коментар #70 от "Ами":Цивилната икономика е в трагично положение, тъй като е трансформирана за нуждите на фронта и не добавя стойност в последните 4 години. Работи само военната индустрия в максимални обеми, но тя не носи добавена стойност, защото използва държавни средства за военно производство, а продукцията / ракети, танкове, боеприпаси, техника и др./ отива за унищожаване на фронта. Няма откъде да има реален БВП, камо ли да се сравнява с гигантите САЩ, ЕС и Китай.
Коментиран от #105
21:03 24.05.2026
73 НАТО
21:03 24.05.2026
74 Приятелите
21:03 24.05.2026
75 Нато овца
21:06 24.05.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хмм
21:08 24.05.2026
78 т-п тpoл сopocоидeн
До коментар #50 от "Факти":Западните наемници, военна техника, лаборатории, разузнаване, командни центрове, те с мирна цел ли са влезнали в Украйна? Заробването с милиарди заеми не е ли колонизиране? Русия кога е казала, че не може Украйна да влиза в ЕС?
21:08 24.05.2026
79 Ха-ха
До коментар #58 от "Българин":Значи според тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
21:08 24.05.2026
80 ами, тaпeйка
До коментар #57 от "Ол1гофрен,":Защо тогава поляците реват и исках да депортират укри?!
Коментиран от #96
21:10 24.05.2026
81 Милен
21:12 24.05.2026
82 Простият
21:12 24.05.2026
83 стоян георгиев
До коментар #2 от "Раковски":Давай пари на усрайната ти от твоите бре розов,ние нормалните българи няма да даваме,защото мразим и се отвръщаваме от бандеро-хазарската укропска с$ГаН
21:13 24.05.2026
84 Българин
21:13 24.05.2026
85 стоян георгиев
21:13 24.05.2026
86 Ицо
21:14 24.05.2026
87 абе
До коментар #50 от "Факти":от кога на 1654 г. се определя като края на 18 век? Да си чувал за Богдан Хмелницки и неговото възстание? И се замисли от какъв зор Хмелницки (този почитан украински герой) смята, че да се върнат към Русия е делото на неговия живот.
Ако ще визираш анексирането на Полша от Русия, можеш да говориш за 18 век. Тогава последните четири района, които днес се асоциират с Украйна попадат също във владение на Русия, но това произтича от завладяването на самата Полша. Тъй като Украйна никога не е съществувала като самостоятелна държава, то никога не е поставян въпроса за тези територии при излизането (освобождаването) на Полша през 1918, акт потвърден с Рижкия договор през 1921.
Виж, че Ленин е решил да формира република Украйна в рамките на СССР, което всъщност дава възможност днес да я има тая държава, това е друга история, както се казва вътрешен въпрос.
Коментиран от #95
21:15 24.05.2026
88 Атина Палада
До коментар #37 от "Факти":Европа тегли заеми за чукарите в Украйна,а Путин взе регионите с природните ресурси :)
21:15 24.05.2026
89 Хи хи
21:15 24.05.2026
90 Никой
До коментар #70 от "Ами":Я да видя къде го е казал Джеф Санкс това, че ми стана интересно! Или да му звънна да попитам?
21:15 24.05.2026
91 Учуден
21:16 24.05.2026
92 Оракул
Поредната Революция и монгольята ше ПИ.. здят У.. йло и Фашагите около педофила!
Много КОМ фашистка ЛЕШ ше има и много чернозем!
П едерацията приключи
21:17 24.05.2026
93 А ти какво
До коментар #23 от "гост":мислиш. че е имало под гаражите? Зелена полянка?
21:18 24.05.2026
94 Хи хи
Коментиран от #99, #101
21:18 24.05.2026
95 Никой
До коментар #87 от "абе":Добре се оплете в историята. Ами седни и почети малко! И уикипедия върши работа
21:18 24.05.2026
96 Ол1гофрен,
До коментар #80 от "ами, тaпeйка":Поляците депортират руснаци с украински паспорти като тези по черноморието ни.
21:19 24.05.2026
97 Фирма "Теслъ"
21:22 24.05.2026
98 Това, за
До коментар #54 от "мнение":Народният съд: А дано, ама не е сигурно. Толкова висши немски офицери след ВСВ духната по Аржентина и не са открити все още. С милиардите откраднати, могат да се заселят и на Луната.
21:23 24.05.2026
99 Н7кой
До коментар #94 от "Хи хи":Е, то защо започна всичко? Сещаш се!
21:23 24.05.2026
100 гост
До коментар #35 от "Ами":Мълчете си поне , по- малко ще ви се смеят , хахаха !! И мечтите и желанията си разправяйте на дружките , иначе е доста конфузно какво ще предизвикате , хахаха !!
21:24 24.05.2026
101 Така е..3 дневен Петушок
До коментар #94 от "Хи хи":АааааааХахахаха
Като НЕМА...3 дня в КИЕВ и седмица в Лисабон, като НЕМА..границите на СССР и Соц Лагера,.. като НЕМА.. КИЕВ, ХАРКОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ЧЕРНИГОВ, ОДЕСА --- Монголски навсегда,.... като НЕМА...Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД,...у 13 годин мляскане на Украински КУ реве... е достатъчно за ПЕН дела монгольяк Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
АааааааХахахаха
21:27 24.05.2026
102 Емил
21:28 24.05.2026
103 Боби Баламата
Монгольята ли са женствени пе ДАЛИ или украинците са много силни?!?
21:36 24.05.2026
104 Минавам само да кажа
21:37 24.05.2026
105 Ами
До коментар #72 от "Русия няма БВП.":Руската цивилна икономика била в трагично положение :)
Западните цъфтят и вържат ... Автомобилната им индустрия
закрива заводи и щяла да прави в тях дронове и ракети.
Коментиран от #106, #107, #119
21:37 24.05.2026
106 Запознат
До коментар #105 от "Ами":Верно ли бе ТролскаСмрад?
Коментиран от #108
21:39 24.05.2026
107 да добре
До коментар #105 от "Ами":И кво от това?
21:43 24.05.2026
108 Ами
До коментар #106 от "Запознат":Верно :)
"Заводът на VW в германския град Оснабрюк е в процес на преговори да бъде преустроен до 2027 г. за производство на компоненти за отбранителни системи. Водят се разговори с израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defence Systems за получаване на лиценз."
21:46 24.05.2026
109 Гост
До коментар #2 от "Раковски":Мноо си тЪ п баце.
21:48 24.05.2026
110 Атина Палада
Коментиран от #112
21:49 24.05.2026
111 Ончо
До коментар #2 от "Раковски":Нали Украйна ще победи Русия? Какво толко рискува Европа?
21:50 24.05.2026
112 Наблюдател
До коментар #110 от "Атина Палада":Нали наркоман беше? Сега и педофил и садомазо.... Според мен си е просто артист. Гледал съм му филма, играе добре.
21:52 24.05.2026
113 Айде бе
До коментар #23 от "гост":Провал викаш!???
Ами кажи на Зеленски да ти прати снимки на таратора в бункера в Бяла църква край Киев.
Някои военни тук може и да знаят за какво става дума във военното градче в гъстата гора с военното летище и железопътната гара разположени там и които бяха посетени от 36 бойни глави на Орешник.
Няма зрелищни експлозии, но 50 метра под земята всичко е на мармалад, все едно метеорити са паднали.
Няма нужда от помпозност когато денафицираш боклуците от НАТО в главния команден пункт на сухопътните войски, но многобройните медицински самолети на НАТО кацащи в Полша, за да евакуират остатъците от натовска биомаса в посока Германия говорят красноречиво.
Орешник си върши тихо но съвършено своята работа под земята, защото няма боеприпаси в себе си и действа само с огромна кинетична енергия и температура от 4000 градуса на плазмата.
Ти да не очакваш филм на Спилбърг да ти направят за реклама!? Отивай там да ровиш останките, може и някой наш кадър на отпадъка Запрянов да намериш!
Коментиран от #117, #120
21:57 24.05.2026
114 Евстати
21:58 24.05.2026
115 1111
До коментар #42 от "Ол1гофрен,":Ама, верно си Ол1гофрен...
21:58 24.05.2026
116 Търновец
21:59 24.05.2026
117 Начи Тоа мен те алк охол
До коментар #113 от "Айде бе":Ше те докара до .. психо диспансера!
Тия Пен ДЕЛ мурафети ги пробутвай на лепиларете от МОЧАта!
Ма верно си ного проЗДТ
Ееееедехееее
22:01 24.05.2026
118 Хигиенист
22:02 24.05.2026
119 Факт е че ЕС има БВП
До коментар #105 от "Ами":19 ТРИЛИОНА $, а Русия 1, дори и по-малко. Така че това не може да бъде аргумент за опровергаване на цитирания коментар. Русия просто е много назад в развитието си и във финансово отношение като цяло. Не можем да сравняваме две несравними неща, ЕС е огромен гигант спрямо Русия 19 пъти по-голям от нея.
22:05 24.05.2026
120 Най-големите проблеми на Русия
До коментар #113 от "Айде бе":във войната са липсата на качествена армия и факта, че не успява да поразява военни обекти в Украйна. Точно това е причината, въпреки изстреляните 13 000 ракети / Орешник, Искандер, Кинжал и други/ от началото на войната, не успява да постигне никакви резултати почти 5 години. Докато при Украйна е обратното - въпреки по-малкото ракети и оръжия, които има на разположение успява да поразява изключително важни стратегически обекти в Русия - заводи, рафинерии, пристанища, летища и самолети, както и кораби и танкери и т.н.
Коментиран от #121, #122
22:09 24.05.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Айде бе
До коментар #120 от "Най-големите проблеми на Русия":А най-големият проблем на фашизоидните евродеδили е, че си вярват в собствената пропаганда.
Продължавайте, Русия няма нищо против, ние също.
Той и онзи отпαдък генерал Събев такива ги плямпаше , докато не го погρеба един Искандеρ край Одеса!!
Който трябва, знае какво се случва и не го интересува изобщо вие какво мислите. Руският валяк си върви неумолимо и доста успешно.
22:15 24.05.2026