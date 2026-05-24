Новини
Свят »
The Telegraph: Великобритания и Франция блокираха плана на Рюте за помощ на Киев
  Тема: Украйна

The Telegraph: Великобритания и Франция блокираха плана на Рюте за помощ на Киев

24 Май, 2026 19:47, обновена 24 Май, 2026 19:58 5 164 122

  • рюте-
  • нато-
  • украйна-
  • средства

Ако инициативата бъде одобрена, годишната помощ за Украйна може почти да се утрои до 143 милиарда долара

The Telegraph: Великобритания и Франция блокираха плана на Рюте за помощ на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада са блокирали предложението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте да задължи съюзниците да отделят поне 0,25% от БВП за военна помощ за Украйна, съобщава The Telegraph, позовавайки се на източник от алианса.

Според изданието, Рюте се е надявал да постигне съгласие по инициативата на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Тази седмица обаче той призна, че планът вероятно няма да бъде внесен за одобрение поради недостатъчна подкрепа. „Не мисля, че това предложение ще бъде внесено“, каза генералният секретар, без да назовава страните, които са се противопоставили на него.

Още новини от Украйна

Източник на The Telegraph съобщи, че инициативата е подкрепена от поне седем страни от НАТО, които вече харчат повече от 0,25% от БВП за военна помощ за Украйна. Решенията в рамките на алианса изискват съгласието на всички страни членки.

Според Килския институт за световна икономика, цитиран от вестника, най-големите донори на Украйна от януари 2022 г. насам остават Съединените щати (115,4 милиарда евро), Германия (25,3 милиарда евро) и Обединеното кралство (20 милиарда евро). Приносът на Лондон за военна помощ за Украйна възлиза на приблизително 0,1% от БВП. Премиерът Киър Стармър преди това обеща да предоставя на Киев поне 3 милиарда британски лири годишно.

The Telegraph отбелязва, че критиките са насочени най-често към Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада, които техните съюзници обвиняват в недостатъчна подкрепа за Киев. Според Института в Кил, Франция е отпуснала 7,9 милиарда евро на Украйна, Италия - 4,1 милиарда евро, Испания - 2,2 милиарда евро, а Канада - 14 милиарда евро.

Рюте по-рано заяви, че помощта за Украйна в рамките на НАТО е неравномерно разпределена, като някои страни „недоразходват средства“.

В средата на май Рюте предложи съюзниците да отделят 0,25% от БВП годишно за помощ на Украйна. Инициативата обаче срещна съпротива от няколко големи страни от алианса, съобщи Politico в средата на май, позовавайки се на дипломати и източници.

Според изданието, Рюте е повдигнал въпроса на закрита среща на посланиците на НАТО в подготовка за срещата на върха на алианса в Турция през юли. Един дипломат обясни, че предложението има за цел да направи подкрепата за Киев „последователна и предвидима“.

Politico отбелязва, че ако инициативата бъде одобрена, годишната помощ за Украйна може почти да се утрои до 143 милиарда долара.

Според източници инициативата е отговор на недоволството сред някои съюзници от неравномерното разпределение на разходите за подкрепа на Украйна. Според Института в Кил, скандинавските страни отделят повече от номиналния си дял за Киев, докато големите западноевропейски страни отделят приблизително пропорционално на размера на своите икономики, докато Южна Европа остава сред по-малко активните донори.

Идеята за отделяне на 0,25% от БВП на страните партньори за Киев беше предложена преди това от украинския лидер Володимир Зеленски.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 :));)):)):))

    77 8 Отговор
    Голем майтап.

    Коментиран от #18

    20:00 24.05.2026

  • 2 Раковски

    20 158 Отговор
    Ако не са 0,25 % ще са 0,15%. Пари за Украйна ще има. Тук се касае за оцеляването на Европа. Никой няма да си позволи да унищожи страната си, изоставяйки подкрепата за Украйна!

    Коментиран от #9, #11, #27, #29, #71, #83, #109, #111

    20:02 24.05.2026

  • 3 Овчар

    96 11 Отговор
    Като похарчи заема и е свършен зеления сопол..! Големите играчи вече не го искат и ще стане жертва.!

    20:02 24.05.2026

  • 4 СПЕЦНАЗ

    120 15 Отговор
    Рюте, Кая КаЛАС, УРСУЛА са наследници на бившите НАЦИСТИ, които доведоха на Втората Световна Война отнела живота на над 80 милиона за 5 години.

    Всичките им деди и чичовци на ТИЯ ГНИДИ са били нашественици и ГНИЯТ с степите на Русия.

    ТИЯ малоумници искат РЕВАНШ!
    ФАКТ!

    Коментиран от #22

    20:03 24.05.2026

  • 5 А НА НАС

    63 8 Отговор
    Каква ни е ползата.

    20:03 24.05.2026

  • 6 Европеец

    97 8 Отговор
    рютето освен либераст е голям боклук,що не дава заплатата си, боклука мръсен, а иска ние да даваме.....

    20:04 24.05.2026

  • 7 Фейк - либераст

    82 9 Отговор
    Рюте да отива на фронта, да събува гащите и да взема пленници!

    20:04 24.05.2026

  • 8 С три думи

    74 8 Отговор
    Рюте да духа супата

    20:04 24.05.2026

  • 9 Боруна Лом

    42 8 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    МАЙ НЕЩО НЕ ТЕ БИВА В МИСЪЛТА И НЕ СКВЕРНИ ИМЕТО НА БИРЕЦА

    Коментиран от #31

    20:05 24.05.2026

  • 10 Дзак

    70 8 Отговор
    Вече се играе ва банк. Явно положението на фронта е лошо!

    Коментиран от #13

    20:06 24.05.2026

  • 11 Европеец

    48 9 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    Абе ти нормален ли си.....

    20:07 24.05.2026

  • 12 Казанлъшкия

    63 8 Отговор
    Браво . Иначе още 300-400 милиона евро български пари от БВП- то ни щяха да отидат за Украйна . Къде са нашите п.тки политици?

    20:08 24.05.2026

  • 13 Положението е брутално зле за укрите

    66 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Тези знаят че наливат пари в черна дупка и никой няма да им ги върне

    Коментиран от #69

    20:09 24.05.2026

  • 14 Перо

    71 8 Отговор
    Украйна не е член на НАТО за да се прилагат условията на чл. 5, финансова помощ и оръжейни доставки от бюджета на страните-членки! В договора за НАТО условието за участие и помощ при нападение е ясно и недвусмислено!

    20:09 24.05.2026

  • 15 Ох тва

    57 7 Отговор
    Тва Рютето да отива да ближе ..... на патенцето Тръмп, както той му вика. Това го може. За друго не знам-един зализан мазник, тва е Рютето.

    Коментиран от #19

    20:09 24.05.2026

  • 16 САКСИТЕ СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯХА

    57 8 Отговор
    Ние да даваме пари за да могат саксите да разграбват ресурсите на окраина. От къде на къде.

    20:10 24.05.2026

  • 17 Няма голяма разлика.

    10 42 Отговор
    И това, което се дава в момента, макар и да не е много, върши работа

    20:10 24.05.2026

  • 18 ФАКТ

    11 49 Отговор

    До коментар #1 от ":));)):)):))":

    ватата мре в кански мъки заради неописуемо простия кремлски бакшиш

    20:10 24.05.2026

  • 19 На татенцето

    29 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ох тва":

    На татенцето. Милото лъскаво Рюте

    20:11 24.05.2026

  • 20 гост

    11 65 Отговор
    Трети път "Орешник", трето фиаско: Супер ракетата на Путин толкова си може ! Руското военно министерство призна, че Русия е използвала ракета "Орешник" срещу Киев и Киевска област в Украйна тази нощ, както и балистични ракети "Искандер-М", "хиперзвукови" ракети "Кинжал" и крилати ракети Циркон". Въпреки това в публикуваното съобщение на министерството в канала му в Telegram се твърди, че не били "планирани или извършвани удари срещу гражданска инфраструктура в Украйна", което обаче се опровергава от щетите, нанесени именно върху цивилни обекти при атаката. Припомняме, че това е трети случай, при който руската армия използва прехвалената си ракета "Орешник" срещу Украйна - първият път беше срещу Днипро през ноември 2024 г., а вторият - срещу Лвов през януари 2026 г.

    Коментиран от #23, #35

    20:11 24.05.2026

  • 21 И Киев е Руски

    59 7 Отговор
    От няколко години зеления наркоман атакува страни от НАТО.А член 5ти

    20:11 24.05.2026

  • 22 ФАКТ

    9 44 Отговор

    До коментар #4 от "СПЕЦНАЗ":

    ватата мре в кански мъки заради неописуемо простия кремлски бакшиш

    20:11 24.05.2026

  • 23 гост

    13 49 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Само че както и в предишните два случая, при които бе използван "Орешник"-ът, резултатите не са впечатляващи - тази нощ суперракетата на Путин, чиято цена е десетки милиони рубли, е успяла да разруши само 3 гаража в Била Церква в Киевска област. Според украинския OSINT канал "Кибер Борошно" е възможно целта на атаката да е било летището на града, само че то е в съвсем друга посока, а "Орешник"-ът е долетял едва до гаражни помещения в съвсем различна част на града.

    Коментиран от #24, #93, #113

    20:12 24.05.2026

  • 24 гост

    14 49 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура", но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си "Путин вече дори не може да произнесе ясно думата "ура" - говори завалено и мърмори - но все още побеждава жилищни сгради с ракетите си. Изстреля три руски ракети срещу водоснабдително съоръжение. Изгори пазар. Повреди десетки жилищни сгради. Удари няколко обикновени училища. Изстреля своя "Орешник" срещу Била Церква. Те наистина са откачени.

    Коментиран от #33

    20:14 24.05.2026

  • 25 Ами

    53 7 Отговор
    Русофобията е скъпо удоволствие. И става все по-скъпо.
    Ето защо, вече дори и богатите не могат да си го позволят :)

    Коментиран от #40

    20:14 24.05.2026

  • 26 Китай смята Русийката за бита карта

    9 43 Отговор
    Вицепрезидвнтът на Китай посрешна Тръмп на летището в Пекин, а бакшиша го посрещна външния министър.

    20:14 24.05.2026

  • 27 Българин

    24 8 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    Туй Светослав първи или Мономах трети ти го продиктуваха,а изобщо знаеш ли що за уроди са тези за България

    20:14 24.05.2026

  • 28 Рюте

    53 8 Отговор
    С чужда пита помен прави. Първо искаше да краде от банките влоговете на руските вложители, уж били на Путин, сега иска директно от бюджета на страните членки да краде, т.е. от заплатите на бюджетните и от помощите за майки с деца.

    20:15 24.05.2026

  • 29 Боруна Лом

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    ...НА БОРЕЦА

    20:16 24.05.2026

  • 30 Путин пак изплаши гаргите с Орешник

    14 40 Отговор
    Поредната атака с Орешник този път събори 3 гаража, поради което, прокремълските Z-канали отново го обявиха за тест, а не за истински удари.

    😁

    Коментиран от #38, #43

    20:16 24.05.2026

  • 31 Боруна Лом

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    ...БОРЕЦА

    20:18 24.05.2026

  • 32 Все едно

    38 8 Отговор
    да ви вземат влога в банката, защото уж е на шиши. Това искаше Рюте. Или вместо да си оправим пътищата и пенсиите, да изпращаме снаряди платени от бюджета на Зеленски. За Военните заводи добре, за България лошо.

    20:21 24.05.2026

  • 33 Абе оня...

    16 8 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!

    20:21 24.05.2026

  • 34 Хаха

    12 11 Отговор
    Деньги нет.

    20:24 24.05.2026

  • 35 Ами

    33 8 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    В окраински и западни медии се появи информация,
    че част от поразените жилищни сгради в Киев
    е възможно да са от окраинската ПВО.
    Относно пораженията от "Орешник" ...
    Още търсят Сирски и някъкви франсета.
    Но вероятно сте го пропуснали :)

    Коментиран от #100

    20:26 24.05.2026

  • 36 име

    20 6 Отговор
    Островните poдocмecители и Африканция са фалирали, денги нëт!

    20:27 24.05.2026

  • 37 Факти

    14 22 Отговор
    Европа дава под 0,2% от БВП, а взе 80% от Украйна.
    Путин дава 7% от БВП, а взе само 20% от Украйна.
    Путин дава 40 пъти повече и взима 4 пъти по-малко 🤣 Безброй руснаци са измряли през вековете да превземат тази земя и накрая един Хаяско хвърля всичко в печката 🤣

    Коментиран от #41, #53, #88

    20:28 24.05.2026

  • 38 Някой

    33 7 Отговор

    До коментар #30 от "Путин пак изплаши гаргите с Орешник":

    Не знам ама по чуждите сайтове се КИПРИ надпис: - ТОТАЛЕН АД ВЪВ КИЕВ. Зеления може да вика че е добре.

    Коментиран от #42

    20:28 24.05.2026

  • 39 Пари нема действайте!

    28 7 Отговор
    Въртят, сучат, все към руските пари гледат. Нали са клуб на богатите?
    Или Германия печата евро и продава под лихва на страните членки и на германските банки?

    20:29 24.05.2026

  • 40 Факти

    5 31 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Еврофобията е фатално удоволствие за руснаците.

    Коментиран от #49, #60

    20:30 24.05.2026

  • 41 Рублевка

    28 8 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Признахте ли си че ЕС е колонизатор на Украйна, а Русия освободител на територията от колониално робство?

    Коментиран от #44, #50

    20:31 24.05.2026

  • 42 Ол1гофрен,

    9 13 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    Кои сайтове?

    Коментиран от #115

    20:32 24.05.2026

  • 43 Хамсал

    19 15 Отговор

    До коментар #30 от "Путин пак изплаши гаргите с Орешник":

    "с Орешник този път събори 3 гаража", не се сакълдисвай! Тези които са били в гаражите са си получили каквото трябва

    Коментиран от #47

    20:33 24.05.2026

  • 44 Ол1гофрен,

    10 21 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка":

    ВСУ освобождават ""освободителите" от живота.

    Коментиран от #48

    20:33 24.05.2026

  • 45 000

    19 7 Отговор
    Разцепването на ес сгава неудържимо.

    20:33 24.05.2026

  • 46 Ай стига ве...!

    33 7 Отговор
    Зелко бил предложил...0.25%...!
    Че той може да предложи и ...0,50%
    отделяне от БВП ?!
    Трябва ли да му се козирува,на прищевките...?!
    Мммм...?!

    20:34 24.05.2026

  • 47 Като ония дронаджии в Старобелск викаш.

    11 7 Отговор

    До коментар #43 от "Хамсал":

    💥💥💥💥

    20:35 24.05.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    15 9 Отговор

    До коментар #44 от "Ол1гофрен,":

    Верно си Ол1гофрен!

    20:35 24.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Факти

    9 30 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка":

    Русия колонизира Украйна в края на 18-ти век. Преди това Украйна е била колонизирана от Полша, а преди това от Монголската империя. Ти не можеш да наречеш Европа колонизатор, защото тя не е влязла в Украйна с армия да убива, да руши и да я превземе. Украйна САМА пожела да влезе в ЕС за да се отърве от чумавите рашисти. Путин ако имаше акъл щеше да спечели Украйна с мека сила, но той е mъn силовак и вместо това рязко я милитаризира и превърна в смъртен враг на Русия.

    Коментиран от #62, #78, #87

    20:37 24.05.2026

  • 51 така, така

    41 6 Отговор
    То бива наливане в продънената каца, ама това на Рюте минава границата. И без това значителна част от средствата, които се отделят за 0срайната потъват в джобовете на Рюте, Урсула, цялата компания на желаещите и ревящия клоун в Киев.
    Нашия бюджет е продънен, но да отделяме за чужда война! Ми, на който му се воюва, да си воюва. 0срайната ще доведе до просешка тояга ЕС, но защо трябва и ние да затъваме?
    Всички проблеми в България се оправдават с липса на пари, но за безумната война на Запада ще снасяме. Това си е обир на обикновения българин. Няма пари да се прочистят корита на реки, няма пари за подсигуряване на свлачища, няма пари за такива дребни неща, но те съсипват живота на стотици, а за здравеопазване и повишаване на заплати и пенсии - съвсем да забравим.
    Каквото и да предлага Рюте, колкото и да са съгласни всички останали, ние не я искаме тая война и България трябва да казваме категорично "НЕ" на подобни инициативи.

    20:39 24.05.2026

  • 52 Българин

    15 6 Отговор
    Факти ЯЖТЕ МИ Х....

    20:39 24.05.2026

  • 53 Ами

    34 6 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Като си почнал с фактите карай до край.
    Русия взема 10 милиона окраинци и ги направи руснаци.
    Сега те работят за икономиката на Русия или се сражават.
    Европа взема 8 милиона окраинци, от тях работят под милион.
    Като работят е доста относително. Останалите и само ги храни.
    Та ... Кой викаш е на печалба :)

    Коментиран от #57, #61

    20:39 24.05.2026

  • 54 мнение

    27 8 Отговор
    Положението е безкрайно тъжно. Европейците са скръндзи и много практични, което значи, че няма да прежалят налетите в Украйна милиарди. Това, също така, значи, че ни очаква голяма война между Русия и останалите. Също, според мен, значи, че в България ще има Закон за съдене на виновниците за вкарване на България във войната и след този закон ще има нов Народен съд. Не знам доколко съм прав, но като че ли се повтарят събитията у нас от периода 1940 - 1945 година. След ВСВ също има Нюрнбергски процес за съдене на виновниците.

    Коментиран от #98

    20:39 24.05.2026

  • 55 Ленко

    26 7 Отговор
    Ей, ми това не е чак много 143 млрд. $ за една Украйна, която в бъдещето няма да я има! По 5,1 млрд. в зелено на държава членка на калпак, по толкова!
    Чудя се само, докога ще има толкова тъпанари, че да вярват в нещо обречено!

    20:40 24.05.2026

  • 56 Българин

    24 7 Отговор
    Рюте да ми дъвче Х....

    20:40 24.05.2026

  • 57 Ол1гофрен,

    7 14 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Само Полша натурализира 2 милиона бели украинци.

    Коментиран от #58, #65, #80

    20:41 24.05.2026

  • 58 Българин

    19 5 Отговор

    До коментар #57 от "Ол1гофрен,":

    И Русия неутрализира 3 000 000 украинци - в качество на хумус...

    Коментиран от #79

    20:43 24.05.2026

  • 59 не може да бъде

    12 7 Отговор
    Предложението на Рютте е много особено и би трябвало да се коментира от специалистите!?Първата характеристика на предложението е -идиотско!?Рютте напоследък се държи идиотски но не е идиот!?Тогава защо го прави ...отговорът на този въпрос според мен е много важен но за съжаление не мога да дам такъв...предполагам провокация нагнетяване на ситуацията опит за сплашване пропаганда и подобни но не и реално изпълнение !?!Вижте кои държави отхвърлят предложението...ами това предложение просто ще изостри кризата в икономиката на тези държави!?

    20:43 24.05.2026

  • 60 Ами

    15 9 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Няма по-големи еврофоби и от тия които я управляват.

    20:44 24.05.2026

  • 61 А руснаците какво да кажат

    9 15 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    като Русия е под вода в икономическия океан. Започва трансформацията й в Северна Корея 2.0.:)

    Коментиран от #70

    20:45 24.05.2026

  • 62 Доктор Петров

    14 7 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Време е да се прибираш в Карлуково! Наполеон от долния етаж пита за теб!

    20:45 24.05.2026

  • 63 ?????

    23 6 Отговор
    “The Telegraph отбелязва, че критиките са насочени най-често към Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада, които техните съюзници обвиняват в недостатъчна подкрепа за Киев.”
    Нас що ни няма в тоя списък?
    Да не сме от отличниците?

    20:47 24.05.2026

  • 64 баба Меца

    16 7 Отговор
    Фронта бръзо стапя милиардите на хартия. Не е като да грабиш колонии и разстрелваш в оръдия.

    20:48 24.05.2026

  • 65 Ами

    17 5 Отговор

    До коментар #57 от "Ол1гофрен,":

    И иска да ги гони. И не само Полша.
    Колко от тях работят?
    Данните са официални.
    Ако са верни ... Един на десет.

    20:49 24.05.2026

  • 66 дядото

    22 5 Отговор
    милене,поне спрете да пишете,че нато бил отбранителен съюз.води война срещу русия,а другото са празни приказки.путин и русия имат и моралното и законно право да защитават правата и интересите си.

    20:49 24.05.2026

  • 67 Анонимен

    9 6 Отговор
    Само корумпирани по върха

    20:54 24.05.2026

  • 68 Теслатъ

    23 5 Отговор
    Надявам се Радев тихичко и без много шум да спре българското кранче финансиращо кУев.

    20:55 24.05.2026

  • 69 А Русия какво да каже тогава

    10 15 Отговор

    До коментар #13 от "Положението е брутално зле за укрите":

    като тя най-много го отнесе и пострада. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #76

    20:56 24.05.2026

  • 70 Ами

    17 6 Отговор

    До коментар #61 от "А руснаците какво да кажат":

    Западни икономисти твърдят, че ако нещата продължават
    по същия начин БВП на Русия за 2026 година
    може да надхвърли 5 трилиона долара.
    Аз на Джефри Сакс ли да вярвам или на теб :)
    Да не говорим, че Русия е четвърта по БВП по ППС, а България е 76.

    Коментиран от #72, #90

    20:57 24.05.2026

  • 71 Добре че

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    Раковски не е бил глупав като теб.

    20:58 24.05.2026

  • 72 Русия няма БВП.

    6 15 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    Цивилната икономика е в трагично положение, тъй като е трансформирана за нуждите на фронта и не добавя стойност в последните 4 години. Работи само военната индустрия в максимални обеми, но тя не носи добавена стойност, защото използва държавни средства за военно производство, а продукцията / ракети, танкове, боеприпаси, техника и др./ отива за унищожаване на фронта. Няма откъде да има реален БВП, камо ли да се сравнява с гигантите САЩ, ЕС и Китай.

    Коментиран от #105

    21:03 24.05.2026

  • 73 НАТО

    13 8 Отговор
    НАТО въобще не воюва с Русия. Не.

    21:03 24.05.2026

  • 74 Приятелите

    12 5 Отговор
    Приятели, ама баницата една. Бай Рютко да не иска лъвския пай от сделката?

    21:03 24.05.2026

  • 75 Нато овца

    18 5 Отговор
    Укрите не получават и не виждат нищо от тия заеми.Парите се връщат обратно в сметките на такива,като Рютката и м Марсулата с изключение на малка част от тях,която Зеленчука "опуква"за наслада.Аз имам само едно предложение.И то е да го занулят по-скоро,че да се проведат избори за нов Президент там.Така и в западната и в зточната част на Европа ще мирясат.И след изборите ще настъпи нова ера за Европа.Ще бъдат сменени всички кухи лейки и войнолюбци и в Европа,след подписването на мира и избори. Че чак и в САЩ,ще имат разумно поведение след изборите в Укрия.Даже и Президента Путин,може да бъде сменен,пак чрез избори.Другото решение е тотална ядрена война и масово унищожение на човека,разбира се след решение на Аl и някой кръгли идиоти,които дори мразят себе си,като Рютето.

    21:06 24.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хмм

    18 4 Отговор
    тия милиарди за нищо ги имат, от всичко това излиза, че Русия воюва с НАТО

    21:08 24.05.2026

  • 78 т-п тpoл сopocоидeн

    15 3 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Западните наемници, военна техника, лаборатории, разузнаване, командни центрове, те с мирна цел ли са влезнали в Украйна? Заробването с милиарди заеми не е ли колонизиране? Русия кога е казала, че не може Украйна да влиза в ЕС?

    21:08 24.05.2026

  • 79 Ха-ха

    9 8 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Значи според тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    21:08 24.05.2026

  • 80 ами, тaпeйка

    15 5 Отговор

    До коментар #57 от "Ол1гофрен,":

    Защо тогава поляците реват и исках да депортират укри?!

    Коментиран от #96

    21:10 24.05.2026

  • 81 Милен

    13 6 Отговор
    Комунягите най-обичат да харчат чужди пари, та и Рюте така, другари дайте да дадем.

    21:12 24.05.2026

  • 82 Простият

    12 4 Отговор
    Четох, четох ама не разбрах ние колко милЯрда сме дали на укра, ама язе съм си прозд.

    21:12 24.05.2026

  • 83 стоян георгиев

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    Давай пари на усрайната ти от твоите бре розов,ние нормалните българи няма да даваме,защото мразим и се отвръщаваме от бандеро-хазарската укропска с$ГаН

    21:13 24.05.2026

  • 84 Българин

    13 3 Отговор
    Само така.Спрете да финансирате терористичния режим в Киев.Иначе ще продължсват терористичните атаки.

    21:13 24.05.2026

  • 85 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    Без укро месо за фронта няма мангизи 😂 Зеля да ускорява бусификацията и да намаля възрастта на 18 год 🤭

    21:13 24.05.2026

  • 86 Ицо

    4 10 Отговор
    Има ли недо.ръгани копейки тук?

    21:14 24.05.2026

  • 87 абе

    13 4 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    от кога на 1654 г. се определя като края на 18 век? Да си чувал за Богдан Хмелницки и неговото възстание? И се замисли от какъв зор Хмелницки (този почитан украински герой) смята, че да се върнат към Русия е делото на неговия живот.
    Ако ще визираш анексирането на Полша от Русия, можеш да говориш за 18 век. Тогава последните четири района, които днес се асоциират с Украйна попадат също във владение на Русия, но това произтича от завладяването на самата Полша. Тъй като Украйна никога не е съществувала като самостоятелна държава, то никога не е поставян въпроса за тези територии при излизането (освобождаването) на Полша през 1918, акт потвърден с Рижкия договор през 1921.
    Виж, че Ленин е решил да формира република Украйна в рамките на СССР, което всъщност дава възможност днес да я има тая държава, това е друга история, както се казва вътрешен въпрос.

    Коментиран от #95

    21:15 24.05.2026

  • 88 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    Европа тегли заеми за чукарите в Украйна,а Путин взе регионите с природните ресурси :)

    21:15 24.05.2026

  • 89 Хи хи

    16 3 Отговор
    Щом франсетата и англетата не щат да дават пари, значи са пyтлерасти и копейкаджии !!

    21:15 24.05.2026

  • 90 Никой

    3 10 Отговор

    До коментар #70 от "Ами":

    Я да видя къде го е казал Джеф Санкс това, че ми стана интересно! Или да му звънна да попитам?

    21:15 24.05.2026

  • 91 Учуден

    4 10 Отговор
    Защо Пуслер не може да каже -ура?

    21:16 24.05.2026

  • 92 Оракул

    5 10 Отговор
    Скоро монголската Армия ще напусне Украина и ше се отправи към.. кремля!
    Поредната Революция и монгольята ше ПИ.. здят У.. йло и Фашагите около педофила!
    Много КОМ фашистка ЛЕШ ше има и много чернозем!
    П едерацията приключи

    21:17 24.05.2026

  • 93 А ти какво

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    мислиш. че е имало под гаражите? Зелена полянка?

    21:18 24.05.2026

  • 94 Хи хи

    10 5 Отговор
    Слава на руските герои, завоювали 20% укротеритории, от най хубавите, с най много суровини и ресурси в тях !!

    Коментиран от #99, #101

    21:18 24.05.2026

  • 95 Никой

    4 8 Отговор

    До коментар #87 от "абе":

    Добре се оплете в историята. Ами седни и почети малко! И уикипедия върши работа

    21:18 24.05.2026

  • 96 Ол1гофрен,

    5 7 Отговор

    До коментар #80 от "ами, тaпeйка":

    Поляците депортират руснаци с украински паспорти като тези по черноморието ни.

    21:19 24.05.2026

  • 97 Фирма "Теслъ"

    3 6 Отговор
    Лекуваме дърти русофили!

    21:22 24.05.2026

  • 98 Това, за

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "мнение":

    Народният съд: А дано, ама не е сигурно. Толкова висши немски офицери след ВСВ духната по Аржентина и не са открити все още. С милиардите откраднати, могат да се заселят и на Луната.

    21:23 24.05.2026

  • 99 Н7кой

    0 4 Отговор

    До коментар #94 от "Хи хи":

    Е, то защо започна всичко? Сещаш се!

    21:23 24.05.2026

  • 100 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    Мълчете си поне , по- малко ще ви се смеят , хахаха !! И мечтите и желанията си разправяйте на дружките , иначе е доста конфузно какво ще предизвикате , хахаха !!

    21:24 24.05.2026

  • 101 Така е..3 дневен Петушок

    4 6 Отговор

    До коментар #94 от "Хи хи":

    АааааааХахахаха
    Като НЕМА...3 дня в КИЕВ и седмица в Лисабон, като НЕМА..границите на СССР и Соц Лагера,.. като НЕМА.. КИЕВ, ХАРКОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ЧЕРНИГОВ, ОДЕСА --- Монголски навсегда,.... като НЕМА...Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД,...у 13 годин мляскане на Украински КУ реве... е достатъчно за ПЕН дела монгольяк Избегал по трусики от некаков ГОТВАЧ!!
    АааааааХахахаха

    21:27 24.05.2026

  • 102 Емил

    6 4 Отговор
    Рюте нещо е изперк @л ами да си отдилшм и от залъка на децата зада може Зелински да се убогатява!!!

    21:28 24.05.2026

  • 103 Боби Баламата

    4 4 Отговор
    Добре де , уж.. ВТОРАЯ в Сирия и Украйна, уж..22 ядрени Републики, главкомандващ Импотентен Богатир и ядрената С Корея,.. защо не МОГАТ да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка, с 50 пъти по- малко въоръжение?!?
    Монгольята ли са женствени пе ДАЛИ или украинците са много силни?!?

    21:36 24.05.2026

  • 104 Минавам само да кажа

    3 4 Отговор
    Русия е кенеФФ,а копейките нужници ю

    21:37 24.05.2026

  • 105 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "Русия няма БВП.":

    Руската цивилна икономика била в трагично положение :)
    Западните цъфтят и вържат ... Автомобилната им индустрия
    закрива заводи и щяла да прави в тях дронове и ракети.

    Коментиран от #106, #107, #119

    21:37 24.05.2026

  • 106 Запознат

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "Ами":

    Верно ли бе ТролскаСмрад?

    Коментиран от #108

    21:39 24.05.2026

  • 107 да добре

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ами":

    И кво от това?

    21:43 24.05.2026

  • 108 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "Запознат":

    Верно :)
    "Заводът на VW в германския град Оснабрюк е в процес на преговори да бъде преустроен до 2027 г. за производство на компоненти за отбранителни системи. Водят се разговори с израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defence Systems за получаване на лиценз."

    21:46 24.05.2026

  • 109 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    Мноо си тЪ п баце.

    21:48 24.05.2026

  • 110 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Световно известен факт е, че педофила е СУБ и отявлен привърженик на Садо Мазо мъжката любов! Пада си по униженията, болката, генг бенг, и голден шауър!

    Коментиран от #112

    21:49 24.05.2026

  • 111 Ончо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Раковски":

    Нали Украйна ще победи Русия? Какво толко рискува Европа?

    21:50 24.05.2026

  • 112 Наблюдател

    1 3 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    Нали наркоман беше? Сега и педофил и садомазо.... Според мен си е просто артист. Гледал съм му филма, играе добре.

    21:52 24.05.2026

  • 113 Айде бе

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    Провал викаш!???

    Ами кажи на Зеленски да ти прати снимки на таратора в бункера в Бяла църква край Киев.
    Някои военни тук може и да знаят за какво става дума във военното градче в гъстата гора с военното летище и железопътната гара разположени там и които бяха посетени от 36 бойни глави на Орешник.
    Няма зрелищни експлозии, но 50 метра под земята всичко е на мармалад, все едно метеорити са паднали.
    Няма нужда от помпозност когато денафицираш боклуците от НАТО в главния команден пункт на сухопътните войски, но многобройните медицински самолети на НАТО кацащи в Полша, за да евакуират остатъците от натовска биомаса в посока Германия говорят красноречиво.

    Орешник си върши тихо но съвършено своята работа под земята, защото няма боеприпаси в себе си и действа само с огромна кинетична енергия и температура от 4000 градуса на плазмата.

    Ти да не очакваш филм на Спилбърг да ти направят за реклама!? Отивай там да ровиш останките, може и някой наш кадър на отпадъка Запрянов да намериш!

    Коментиран от #117, #120

    21:57 24.05.2026

  • 114 Евстати

    3 0 Отговор
    Украйна ще върне тези заеми когато сащ си върне външния дълг

    21:58 24.05.2026

  • 115 1111

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ол1гофрен,":

    Ама, верно си Ол1гофрен...

    21:58 24.05.2026

  • 116 Търновец

    1 2 Отговор
    Украйна не е ЕС и културно исторически и военно никога не е била част от Европа. А СДП в Германия преди пет години имаше 30% от вота на Германците с сега само 10. Борис Писториус е Немският Паси

    21:59 24.05.2026

  • 117 Начи Тоа мен те алк охол

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "Айде бе":

    Ше те докара до .. психо диспансера!
    Тия Пен ДЕЛ мурафети ги пробутвай на лепиларете от МОЧАта!
    Ма верно си ного проЗДТ
    Ееееедехееее

    22:01 24.05.2026

  • 118 Хигиенист

    1 2 Отговор
    Много пъти се разочаровам от Запада! Америка вече не я броя за Запад! 0,25% е все едно да дадеш 2 евро от заплатата си! 2% би било нормално за справедливата кауза.

    22:02 24.05.2026

  • 119 Факт е че ЕС има БВП

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Ами":

    19 ТРИЛИОНА $, а Русия 1, дори и по-малко. Така че това не може да бъде аргумент за опровергаване на цитирания коментар. Русия просто е много назад в развитието си и във финансово отношение като цяло. Не можем да сравняваме две несравними неща, ЕС е огромен гигант спрямо Русия 19 пъти по-голям от нея.

    22:05 24.05.2026

  • 120 Най-големите проблеми на Русия

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Айде бе":

    във войната са липсата на качествена армия и факта, че не успява да поразява военни обекти в Украйна. Точно това е причината, въпреки изстреляните 13 000 ракети / Орешник, Искандер, Кинжал и други/ от началото на войната, не успява да постигне никакви резултати почти 5 години. Докато при Украйна е обратното - въпреки по-малкото ракети и оръжия, които има на разположение успява да поразява изключително важни стратегически обекти в Русия - заводи, рафинерии, пристанища, летища и самолети, както и кораби и танкери и т.н.

    Коментиран от #121, #122

    22:09 24.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Айде бе

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Най-големите проблеми на Русия":

    А най-големият проблем на фашизоидните евродеδили е, че си вярват в собствената пропаганда.
    Продължавайте, Русия няма нищо против, ние също.

    Той и онзи отпαдък генерал Събев такива ги плямпаше , докато не го погρеба един Искандеρ край Одеса!!
    Който трябва, знае какво се случва и не го интересува изобщо вие какво мислите. Руският валяк си върви неумолимо и доста успешно.

    22:15 24.05.2026