Рубио: Не бързаме с Техеран, целта ни е единствено добра сделка

Американските власти възнамеряват да проучат други възможности за по-нататъшни действия по отношение на Иран, ако смятат, че дипломатическите отношения с Техеран не водят до желаните резултати, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери.

„Както президентът каза, той не бърза да сключва лоша сделка“, каза държавният секретар на САЩ по време на посещение в Индия.

„Ще дадем пълен шанс на дипломацията, преди да проучим алтернативни варианти.“

„Или ще постигнем добра сделка, или ще трябва да предприемем различен подход“, подчерта Рубио, визирайки следващите стъпки на администрацията на Вашингтон по отношение на Иран.

Държавният секретар отбеляза, че страните все още работят по евентуални споразумения.

Рубио смята, че Вашингтон има добри шансове да постигне споразумение с Иран за Ормузкия проток и да започне преговори за ядрената програма на Ислямската република.

„Мисля, че имаме доста надеждни опции по отношение на способността им да отворят пролива и да започнат много сериозни, смислени и ограничени във времето ядрени преговори. Надявам се, че можем да го направим“, каза той пред репортери.

По-рано Рубио заяви пред The ​​New York Times, че Съединените щати чакат отварянето на Ормузкия проток, след което ще бъдат готови да обсъдят ядрения въпрос с Иран.

Преди това той заяви пред индийския телевизионен канал India Today, че администрацията на Вашингтон обмисля възможността за възобновяване на военни действия срещу Иран, ако не успее да постигне целите си чрез преговори с Техеран.