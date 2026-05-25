Новини
Свят »
САЩ »
Рубио: Не бързаме с Техеран, целта ни е единствено добра сделка

Рубио: Не бързаме с Техеран, целта ни е единствено добра сделка

25 Май, 2026 07:33, обновена 25 Май, 2026 07:37 528 17

  • рубио-
  • иран-
  • сащ

Ако дипломацията се провали, имаме и други възможности, подчерта държавният секретар на САЩ

Рубио: Не бързаме с Техеран, целта ни е единствено добра сделка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти възнамеряват да проучат други възможности за по-нататъшни действия по отношение на Иран, ако смятат, че дипломатическите отношения с Техеран не водят до желаните резултати, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери.

„Както президентът каза, той не бърза да сключва лоша сделка“, каза държавният секретар на САЩ по време на посещение в Индия.

„Ще дадем пълен шанс на дипломацията, преди да проучим алтернативни варианти.“

„Или ще постигнем добра сделка, или ще трябва да предприемем различен подход“, подчерта Рубио, визирайки следващите стъпки на администрацията на Вашингтон по отношение на Иран.

Държавният секретар отбеляза, че страните все още работят по евентуални споразумения.

Рубио смята, че Вашингтон има добри шансове да постигне споразумение с Иран за Ормузкия проток и да започне преговори за ядрената програма на Ислямската република.

„Мисля, че имаме доста надеждни опции по отношение на способността им да отворят пролива и да започнат много сериозни, смислени и ограничени във времето ядрени преговори. Надявам се, че можем да го направим“, каза той пред репортери.

По-рано Рубио заяви пред The ​​New York Times, че Съединените щати чакат отварянето на Ормузкия проток, след което ще бъдат готови да обсъдят ядрения въпрос с Иран.

Преди това той заяви пред индийския телевизионен канал India Today, че администрацията на Вашингтон обмисля възможността за възобновяване на военни действия срещу Иран, ако не успее да постигне целите си чрез преговори с Техеран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    4 1 Отговор
    Пак се отлага.

    07:39 25.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Русия също за никъде не бърза.
    ПЕТА година уверено пабеждава и стремглаво настъпва. Руския народ живее в пълна безопасност и охолство !!!
    О, Боже......😄😄🙏

    07:41 25.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Казано в прав текст:
    Чудим се какво да правим🤔 Как да излезем от операта ОСР@НИ, ама с достойнство😉

    07:42 25.05.2026

  • 4 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    6 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    07:43 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    2 0 Отговор
    В големи лай..на.

    07:44 25.05.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    САЩ не постигат нито една от целите нерв Иран. Ще плащат репарации за нанесените щети.

    07:48 25.05.2026

  • 8 Дзак

    3 0 Отговор
    Всяко изречение на някой си ли става новина?

    07:48 25.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НАБЛЮДАТЕЛ

    4 0 Отговор
    Нали Тръмп и Нетаняху говореха за една седмица в началото?? Сега Дони е прехвърлил Рубио да се оправя с неуспеха в Иран.

    07:51 25.05.2026

  • 11 нас ра ни зад ни ци

    0 0 Отговор
    някой трябва сега да ви избърше , ивреите сигурно ще ви олижат

    07:51 25.05.2026

  • 12 "Не бързаме с Иран"!!

    2 0 Отговор
    --- Целта е да можем да манипулираме борсите в света ,още малко , за да допълним
    "Чувалите" си и "Чекмеджетата" с пари!


    ............Че мандата , отива към своя край!

    08:07 25.05.2026

  • 13 факуса

    1 0 Отговор
    не бързате щот ракети нямате, лайновозите на ремонт,сега трябваше и китай да си вземе тайван и ким да ви думне с русия

    08:14 25.05.2026

  • 14 Бивол албинос

    0 0 Отговор
    Всеки ден печелим, но иранците не го разбират!

    08:15 25.05.2026

  • 15 Историк

    1 0 Отговор
    Няма защо молоумниците да бързат, побъркаха всички, предизвикаха световна енергийна, финансова, икономическа и политическа криза и всички чакат в какво настроение ще бъде оранжевия идиот,който не спи и 24 часа командва. Изглежда все още в Тръмпландия смятат,че ще спасят страната си и света по законов път, след като го натресоха законно във властта.

    08:17 25.05.2026

  • 16 Двуличен кубинец,

    0 0 Отговор
    лъже като стар ром, да не кажа дъртциганин…
    шаш нямат време, защото изтичат 60-те дни и трябва или да обявят война на Иран официално или да се махнат, там е ‘фатката.
    Този изобщо не му слушам словеснитедрисни…

    08:17 25.05.2026

  • 17 Си Дзи

    0 0 Отговор
    САЩ се оказаха хартиен тигър!

    08:20 25.05.2026