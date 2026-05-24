Болтън се върна в Чемпиъншип

Болтън Уондърърс постигна мечтаното завръщане в Чемпиъншип! "Тротърс" разгромиха Стокпорт Каунти с 4:1 във финалния плейоф, който ще се помни дълго заради вихъра от емоции, неочаквани обрати и намесата на ВАР.

Още с първия съдийски сигнал двата отбора се хвърлиха в битката с пълна сила. Болтън изригна още в третата минута, когато Рубен Родригес се възползва от фрапантна грешка на вратаря Кори Адай и откри резултата. Стокпорт не се предаде и в 30-ата минута Адама Сидибе възстанови равенството, след като преди това негов гол бе отменен след намеса на ВАР – технологията, която отново се оказа в центъра на вниманието.

След почивката Болтън пое контрола над събитията. В 64-ата минута Кайл Уотън от Стокпорт неволно прати топката в собствената си врата, а това даде криле на "белите". Само 17 минути по-късно Сам Далби ознаменува превъзходството на Болтън с великолепно воле, което на практика реши изхода на двубоя.

Финалът не мина и без куриозен момент – в добавеното време Джош Дейкърс-Когли бе изгонен директно след преглед с ВАР заради дърпане за косата на Ибрахим Сисоко. Последвалата дузпа бе хладнокръвно реализирана от Рубен Родригес, който оформи крайното 4:1 и отприщи бурни празненства сред феновете на Болтън.