Никола Цолов с четвърто място в Канада

Гран при на Канада във Формула 2 се превърна в истински спектакъл, изпълнен с напрежение, катастрофи и изненади. Българският ас Никола Цолов, който защитава цветовете на "Кампос Рейсинг", бе сред главните действащи лица в това динамично състезание, което бе третият кръг от сезона.
Стартът за Цолов бе повече от обещаващ – той потегли от първа редица и бързо пое лидерството. Но съдбата имаше други планове: след контакт със съперник, българинът се озова чак на 16-ата позиция. Вместо да се предаде, младият пилот демонстрира завидна воля и хладнокръвие, като с впечатляваща последователност и майсторство се изкачи до четвъртото място.
Състезанието в Монреал не пощади никого – цели седем пилоти не успяха да видят карирания флаг. Сред тях бе и шампионът от Формула 3 Рафа Камара ("Инвикта Рейсинг"), който след тежък инцидент се върна на трасето, но завърши далеч зад лидерите. Безброй инциденти и появата на кола за сигурност в края на надпреварата попречиха на Цолов да атакува третата позиция, заемана от Габриеле Мини ("МП Моторспорт").
Норвежецът Мартениус Стеншорн ("Родин Моторспорт") триумфира с победата, следван от съотборника си Алекс Дън (Ирландия). Габриеле Мини се нареди трети, а Никола Цолов остана непосредствено зад подиума, но с гордо вдигната глава. В генералното класиране Мини води с 57 точки, следван от Цолов с 47 и Камара с 36.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #3
21:58 24.05.2026
2 Мишо Дудикоф 🥷
22:22 24.05.2026
3 Сус бе
До коментар #1 от "Помак":Чеп за зеле не ставаш, акъл даваш.
Коментиран от #4
22:27 24.05.2026
4 Помак
До коментар #3 от "Сус бе":Пишеш като селски шарлатанин ...нищо само казвам да не се увличате да пилеете чужди пари щот майка му на Цолов каза по телевизията че просят от спонсори ..скоро беше при Крумова
Коментиран от #7
22:34 24.05.2026
5 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #6
22:47 24.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ахъм
До коментар #4 от "Помак":Ти от пасоля ли просиш? Ама само дребни копейки дават, а никой не ги иска. Тъжно е да си неyдaчниk.
23:23 24.05.2026
8 Бат Венце Сикаджията
До коментар #6 от "Хм...":Изобщо не ме интересуват въпросните, нито Цолов, нито Молов ни Крисия ни Мрисия, ни Софи Маринова ни майка и.
23:25 24.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МисиркоФ
23:37 24.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лека нощ
23:40 24.05.2026
15 Лека нощ
23:53 24.05.2026