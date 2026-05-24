Никола Цолов с четвърто място в Канада

Гран при на Канада във Формула 2 се превърна в истински спектакъл, изпълнен с напрежение, катастрофи и изненади. Българският ас Никола Цолов, който защитава цветовете на "Кампос Рейсинг", бе сред главните действащи лица в това динамично състезание, което бе третият кръг от сезона.

Стартът за Цолов бе повече от обещаващ – той потегли от първа редица и бързо пое лидерството. Но съдбата имаше други планове: след контакт със съперник, българинът се озова чак на 16-ата позиция. Вместо да се предаде, младият пилот демонстрира завидна воля и хладнокръвие, като с впечатляваща последователност и майсторство се изкачи до четвъртото място.

Състезанието в Монреал не пощади никого – цели седем пилоти не успяха да видят карирания флаг. Сред тях бе и шампионът от Формула 3 Рафа Камара ("Инвикта Рейсинг"), който след тежък инцидент се върна на трасето, но завърши далеч зад лидерите. Безброй инциденти и появата на кола за сигурност в края на надпреварата попречиха на Цолов да атакува третата позиция, заемана от Габриеле Мини ("МП Моторспорт").

Норвежецът Мартениус Стеншорн ("Родин Моторспорт") триумфира с победата, следван от съотборника си Алекс Дън (Ирландия). Габриеле Мини се нареди трети, а Никола Цолов остана непосредствено зад подиума, но с гордо вдигната глава. В генералното класиране Мини води с 57 точки, следван от Цолов с 47 и Камара с 36.