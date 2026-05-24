Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов с четвърто място в Канада

Никола Цолов с четвърто място в Канада

24 Май, 2026 21:55 1 162 15

  • гран при на канада-
  • формула 2-
  • катастрофи-
  • никола цолов-
  • кампос рейсинг

Българският талант отново показа борбен дух във Формула 2, въпреки неочаквани препятствия

Никола Цолов с четвърто място в Канада - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гран при на Канада във Формула 2 се превърна в истински спектакъл, изпълнен с напрежение, катастрофи и изненади. Българският ас Никола Цолов, който защитава цветовете на "Кампос Рейсинг", бе сред главните действащи лица в това динамично състезание, което бе третият кръг от сезона.

Стартът за Цолов бе повече от обещаващ – той потегли от първа редица и бързо пое лидерството. Но съдбата имаше други планове: след контакт със съперник, българинът се озова чак на 16-ата позиция. Вместо да се предаде, младият пилот демонстрира завидна воля и хладнокръвие, като с впечатляваща последователност и майсторство се изкачи до четвъртото място.

Състезанието в Монреал не пощади никого – цели седем пилоти не успяха да видят карирания флаг. Сред тях бе и шампионът от Формула 3 Рафа Камара ("Инвикта Рейсинг"), който след тежък инцидент се върна на трасето, но завърши далеч зад лидерите. Безброй инциденти и появата на кола за сигурност в края на надпреварата попречиха на Цолов да атакува третата позиция, заемана от Габриеле Мини ("МП Моторспорт").

Норвежецът Мартениус Стеншорн ("Родин Моторспорт") триумфира с победата, следван от съотборника си Алекс Дън (Ирландия). Габриеле Мини се нареди трети, а Никола Цолов остана непосредствено зад подиума, но с гордо вдигната глава. В генералното класиране Мини води с 57 точки, следван от Цолов с 47 и Камара с 36.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 8 Отговор
    Нали беше втори ..кога ште е първи ....жалете и харчете акуратно чуждите пари ,не злоупотребявайте ! ..само бензин и гуми ..никакви версачета ,долчета ,дрънкулки и парцали че човек се увлича

    Коментиран от #3

    21:58 24.05.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    3 2 Отговор
    Браво младеж! А сега заслужена почивка със Криси 😉

    22:22 24.05.2026

  • 3 Сус бе

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Чеп за зеле не ставаш, акъл даваш.

    Коментиран от #4

    22:27 24.05.2026

  • 4 Помак

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сус бе":

    Пишеш като селски шарлатанин ...нищо само казвам да не се увличате да пилеете чужди пари щот майка му на Цолов каза по телевизията че просят от спонсори ..скоро беше при Крумова

    Коментиран от #7

    22:34 24.05.2026

  • 5 Бат Венце Сикаджията

    5 4 Отговор
    Не ни занимавайте с този, нито с оная Крисия.

    Коментиран от #6

    22:47 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ахъм

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Ти от пасоля ли просиш? Ама само дребни копейки дават, а никой не ги иска. Тъжно е да си неyдaчниk.

    23:23 24.05.2026

  • 8 Бат Венце Сикаджията

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Изобщо не ме интересуват въпросните, нито Цолов, нито Молов ни Крисия ни Мрисия, ни Софи Маринова ни майка и.

    23:25 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МисиркоФ

    4 1 Отговор
    тоя дето го блъсна отзад наказаха ли го, къде е в класирането ???

    23:37 24.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лека нощ

    1 0 Отговор
    НаТраверситеотфакти

    23:40 24.05.2026

  • 15 Лека нощ

    1 0 Отговор
    На мишка от снимката (И на майкя му...)

    23:53 24.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове